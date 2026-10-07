«منتدى الأفلام السعودي» يعود إلى الرياض أواخر أكتوبرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5327052-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
«منتدى الأفلام السعودي» يعود إلى الرياض أواخر أكتوبر
تأتي نسخته الرابعة تحت شعار «لقاء صُنّاع المشهد»
يشكل المنتدى منصة تجمع المستثمرين وصناع الأفلام (هيئة الأفلام)
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«منتدى الأفلام السعودي» يعود إلى الرياض أواخر أكتوبر
يشكل المنتدى منصة تجمع المستثمرين وصناع الأفلام (هيئة الأفلام)
تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في استوديوهات جاكس للأفلام بالرياض، برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام. وتشرف هيئة الأفلام على المنتدى، فيما تتولى شركة «بنش مارك» تنظيمه تحت شعار «لقاء صُنّاع المشهد»، بمشاركة قيادات القطاع وصُنّاع القرار والمحترفين والمختصين في صناعة الأفلام.
ويأتي المنتدى في نسخته الجديدة لمواصلة دوره في تمكين صناعة الأفلام في المملكة وتطويرها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في القطاع، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على «رؤية السعودية 2030». كما يصف الموقع الرسمي للمنتدى فعالياته بأنها منصة تجمع صنّاع السينما والمستثمرين والمبدعين، وتستهدف بناء الشراكات وفتح آفاق الأعمال والإبداع، بما يدفع صناعة الأفلام نحو حضور عالمي.
ويمثل المنتدى منصة أعمال متخصصة تجمع أطراف المنظومة السينمائية، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى مزوّدي الخدمات التقنية، والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل، والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة. ويتيح هذا اللقاء فرصاً لبناء الشراكات وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع، فيما يضع الموقع الرسمي للشركات والمشروعات دوراً محورياً في رسم مستقبل الأفلام السعودية.
وتُقام نسخة 2026 بصيغة فعالية مهنية متخصصة تمتد يومين، وتستهدف العاملين والمهتمين بقطاع الأفلام من شريحتين رئيسيتين: القادة وصُنّاع القرار من رؤساء الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية المعنية بالقطاع، والمحترفين والمختصين من منتجين ومخرجين وكتّاب سيناريو وشركات إنتاج وتوزيع ومزوّدي خدمات فنية وتقنية.
ويتضمن المنتدى مؤتمراً يحتضن جلسات حوارية، ومعرضاً للشركات ذات الصلة بقطاع الأفلام، إلى جانب ورش عمل متخصصة. وتتيح هذه الفعاليات للمشاركين تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في الصناعة. في حين تأتي نسخة 2026 امتداداً لمسيرة من الشراكات التي أثمرها المنتدى؛ إذ شهدت النسخ الثلاث الماضية توقيع 94 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال سعودي (266.7 مليون دولار).
وأكدت هيئة الأفلام أن المنتدى يعزز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً لدعم صناعة الأفلام وتمكينها في المنطقة، علاوة على أنه يسهم في بناء قطاع سينمائي سعودي مزدهر وقادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.
تبرَّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالدّم، مُطلقاً بذلك الحملة الوطنية السنوية في بادرة تجسد مواصلة اهتمامه بالعمل الإنساني وتعزيز صحة المجتمع.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
فرنسيس هالزن: كنت أشعر بالتعاسة لعدم فوزي بـ«نوبل الفيزياء»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5327058-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
فرنسيس هالزن: كنت أشعر بالتعاسة لعدم فوزي بـ«نوبل الفيزياء»
العالِم البالغ من العمر 82 عاماً هو العقل المدبر لإنشاء مرصد «آيس كيوب» (إ.ب.أ)
يمتلك عالمُ الفيزياء البلجيكي - الأميركي فرنسيس هالزن، الحائزُ جائزة «نوبل» في الفيزياء لهذا العام، سجلاً حافلاً ومثيراً للإعجاب من التكريمات الأكاديمية، لكنه يعترف بأنه كان يشعر بـ«التعاسة» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، عندما يحل موعد الإعلان عن جوائز «نوبل»؛ لعدم فوزه بتلك الجائزة.
وقال هالزن، في مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، بجامعة ويسكونسن - ماديسون الأميركية، حيث يعمل أستاذاً لفيزياء الجسيمات: «أشعر بالارتياح الشديد الآن، فالأمر لم يكن متوقعاً بالكامل». وقد كان هالزن يتحدث عبر تقنية الفيديو من غرفة فندق في إيطاليا، حيث كان يحضر اجتماعاً علمياً.
وأضاف: «في هذا الوقت من العام، كنت أشعر دائماً بالتعاسة لأنني لم أفز بالجائزة، وكنت أفكر... كم كان الأمر محبِطاً لزملائي المتعاونين معي الذين استحقوها بجدارة».
وتابع: «كنت أشعر بأنني خذلت فريق (آيس كيوب) بأكمله في شهر أكتوبر من كل عام. لذا؛ فقد حُلّت تلك المشكلة أخيراً، وأنا ممتن جداً لذلك».
ويُعدّ العالِم، البالغ من العمر 82 عاماً، العقل المدبر وراء مرصد «آيس كيوب» للنيوترينو، وهو تلسكوب مدمج داخل كتلة من الجليد يبلغ حجمها كيلومتراً مكعباً واحداً في القارة القطبية الجنوبية. وتتمثل مهمته في رصد جسيمات النيوترينو، وهي جسيمات تكاد تكون عديمة الكتلة، ونادراً ما تتفاعل مع المواد الأخرى.
وفي كل ثانية، يمر نحو 65 مليار نيوترينو آتٍ من الشمس عبر ظفر أصبعك الصغيرة. وتحمل تلك الجسيمات الآتية من أعماق الفضاء في طياتها أدلة على ألغاز كونية.
وقد أشاد هالزن، الذي نشأ في بلجيكا، بجهود نحو 450 شخصاً من أكثر من 12 دولة، أسهموا في تحويل الفكرة؛ التي ابتكرها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، واقعاً ملموساً.
وقال عن جامعته: «لقد واجهتْ جامعة ويسكونسن تحديات هائلة وخاضت مخاطر كبيرة في هذا المشروع. كان علينا اجتياز محطات عدَّة ومراحل حاسمة، وكان من الممكن أن يفشل المشروع في أي منها».
كما أعرب عن شكره «مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)» على تبنّيها المشروع والمخاطرة بدعمه، قائلاً: «عند النظر إلى الوراء، يدهشني ذلك الأمر؛ فلست متأكداً مما إذا كان من الممكن حدوث ذلك اليوم، لكنه حدث بالفعل، وكنا محظوظين للغاية».
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعت إلى إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية «مؤسسة العلوم الوطنية (NSF)»، وهي الوكالة الأميركية المسؤولة عن تمويل الأبحاث الأساسية، ووجّهتها إلى التركيز على الأولويات التكنولوجية.
كان علماء الفيزياء، قبل هالزن، قد اقترحوا إمكانية استخدام الماء لرصد النيوترينوات الآتية من الفضاء؛ فعندما يصطدم نيوترينو بنواة ذرية، فإنه يولّد جسيماً مشحوناً يتحرك في الاتجاه نفسه ويُصدر ضوءاً أزرق يمكن رصده بفضل شفافية الماء.
وقد تمثّلت القفزة النوعية التي حققها هالزن في استخدام الجليد بدلاً من الماء؛ فالجليد، على عكس الماء السائل، لا تعكّر صفوه الكائنات الحية، كما أنه يحافظ على ظلمته الثابتة في الأعماق السحيقة.
لقد كان تحويل هذه الفكرة واقعاً ملموساً تحدياً شاقاً، غير أن الصور الأولى للنيوترينوات، التي التقطها نموذج تجريبي أولي سابق لمشروع «آيس كيوب»، أثارت في نفس هالزن «أعظم شعور بالإثارة» اختبره طيلة مدة عمله في هذا المشروع. وقال: «كان الأمر مذهلاً حقاً؛ فنجاحنا في جعل النظام يعمل كان إنجازاً رائعاً».
ويعمل مرصد «آيس كيوب» بكامل طاقته منذ عام 2011، وقد نجح في رصد نيوترينوات عالية الطاقة آتية من مجرة بعيدة تقع في اتجاه «كوكبة الجبار (أوريون)»، بالإضافة إلى نيوترينوات أخرى مصدرها مجرتنا؛ «درب التبانة».
وبشأن المستقبل، أشار هالزن إلى أنه كلما فتحت البشرية «نافذة جديدة على الكون»، ثبت خطأ التوقعات بشأن ما سيلي ذلك.
وقال: «من المستحيل التنبؤ بما سيتمخض عنه هذا الأمر، لكن النتائج كانت دائماً رائعة، ولا يوجد سبب يمنعنا من الاعتقاد أنها ستكون رائعة في المستقبل أيضاً».
تعطل معظم دورات المياه يجبر طائرة أميركية على تغيير مسارها والهبوط اضطرارياًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5327050-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
تعطل معظم دورات المياه يجبر طائرة أميركية على تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً
طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» (رويترز)
اضطرت طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز»، تقل 287 شخصاً في رحلة طويلة من مدريد إلى دالاس، إلى تغيير مسارها والهبوط في نيويورك، بعدما تعطلت 6 من أصل 8 دورات مياه على متنها، ولم يتبقَّ للركاب سوى مرحاضين صالحين للاستخدام.
وكانت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 777»، متجهة إلى مطار دالاس-فورت وورث الدولي في رحلة تستغرق عادة أكثر من 10 ساعات، قبل أن يقرر الطاقم تحويل مسارها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد ظهر الثلاثاء، وفقاً لشبكة «سي إن إن».
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، إن «الرحلة رقم 37 التابعة لشركة (أميركان إيرلاينز) هبطت في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد أن أبلغ الطاقم عن عدم توفر عدد كافٍ من دورات المياه الصالحة للاستخدام».
وتضم طائرات «بوينغ 777» التابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» عادة ثماني دورات مياه، إلا أن اثنتين فقط كانتا تعملان على متن هذه الرحلة.
وخلال اقتراب الرحلة «أميركان 37» من مطار جون إف كينيدي الدولي، أبلغ الطيار برج المراقبة الجوية بالمشكلة، قائلاً: «لدينا مرحاضان فقط يعملان على متن الطائرة».
وسعى المراقب الجوي إلى التأكد من المعلومة، سائلاً: «قلتَ إن هناك مرحاضين فقط، هل هذا صحيح؟»، ليرد الطيار: «هذا صحيح».
لكن مشكلة دورات المياه لم تكن التحدي الوحيد الذي واجه الطاقم قبل الهبوط. فالطائرة كانت لا تزال تحمل كمية من الوقود تكفي لأكثر من أربع ساعات من الطيران، ما جعل وزنها يتجاوز الحد المسموح به للهبوط في الظروف العادية.
وقد يؤدي الهبوط بطائرة يزيد وزنها على الحد المعتاد إلى مشكلات، من بينها ارتفاع درجة حرارة المكابح. وفي ضوء ذلك، أعلن الطيار حالة «بان-بان» (Pan-Pan)، وهو مصطلح دولي يُستخدم للإبلاغ عن حالة عاجلة تتطلب اهتماماً فورياً، لكنها لا ترقى إلى مستوى حالة طوارئ تنطوي على تهديد مباشر للحياة.
وهبطت الطائرة بسلام في نيويورك، قبل أن تستأنف رحلتها إلى دالاس بعد توقف استمر أكثر من ثلاث ساعات، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير» (FlightAware).
ورغم عدم اتضاح طبيعة العطل الذي أصاب دورات المياه على متن هذه الطائرة تحديداً، أوضح خبراء لشبكة «سي إن إن» أن مراحيض الطائرات تعتمد على أنظمة معقدة تعمل بضغط الهواء، ما يجعلها عرضة للانسداد وغيره من الأعطال.
وقد تكون معالجة هذه الأعطال أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، نظراً إلى طبيعة شبكة الأنابيب المستخدمة في أنظمة الصرف داخل الطائرات.
وفي هذا السياق، قال نايجل جونز، وهو مهندس سابق في الخطوط الجوية البريطانية، لشبكة «سي إن إن» عام 2024: «إنها مجرد أنابيب صغيرة، ومع ذلك يلقي الناس فيها أشياء مثل الحفاضات؛ بل لقد رأيت أدوات مائدة وعلب مشروبات غازية تُلقى بداخلها، إذ يراودهم فضول لمعرفة ما إذا كانت ستمر عبر الأنابيب أم لا».
وأوضح جونز أن العثور على موضع الانسداد وإصلاحه قد يتحول إلى عملية طويلة بسبب تعقيد نظام الأنابيب داخل الطائرة، مضيفاً: «قد تستغرق عملية الإصلاح أياماً؛ نظراً لوجود شبكة واسعة ومعقدة من الأنابيب التي تتطلب تفكيكاً لتحديد مواقع الانسداد».
«مهرجان السينما الأوروبية» يحتفي بالكوميديا والرومانسية والكلاسيكيات
«مهرجان السينما الأوروبية» من 8 إلى 17 أكتوبر (متروبوليس)
ينطلق في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي «مهرجان السينما الأوروبية» في دورته الـ30، ويتضمَّن 24 عرضاً لأفلام روائية طويلة سبق أن عُرضت في مهرجانات عالمية وحازت جوائز.
ويستمرّ المهرجان حتى 17 أكتوبر في سينما «متروبوليس» بشارع مار مخايل في بيروت، وتُنظّمه بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان برعاية وزارة الثقافة، وبالشراكة مع جمعية «متروبوليس سينما» والدول الأعضاء في الاتحاد.
ويفتتح المهرجان بفيلم «فينوس الكهربائية» للمخرج الفرنسي بيار سلفادوري، وهو كوميديا رومانسية افتُتحت بها الدورة الـ79 من مهرجان «كان» السينمائي الدولي في مايو (أيار) من العام الحالي.
وتدور أحداثه في باريس عام 1928، ويحكي قصة الرسام الشاب والأنيق «أنطوان باليسترو» (بيو مارماي)، الذي يعجز عن العمل منذ وفاة زوجته، ممّا يُصيب «أرمان» (جيل لولوش)، منظّم معارضه، بيأس شديد.
وفي إحدى الأمسيات، وبينما يكون ثملاً، يحاول «أنطوان» التواصل مع زوجته عبر عرّافة. ومن دون علمه، يتحدث في الواقع إلى «سوزان» (أناييس دوموستييه)، وهي عاملة متواضعة في كرنفال تسلّلت إلى عربته لسرقة الطعام. تُثبت «سوزان» براعتها في الخداع، وسرعان ما ينضمّ «أرمان» إليها، فتبدأ بتنظيم جلسات تحضير أرواح زائفة. وتدريجياً، يستعيد «أنطوان» إلهامه. لكنّ الأمور تتعقّد بالنسبة إلى «سوزان»؛ إذ تُغرم بالرجل الذي تتلاعب به.
وتتضمّن الدورة الجديدة عروضاً حديثة وأفلاماً رُمّمت بتقنيات حديثة، من بينها «فتيات ويلكو» و«منقطع الأنفاس» و«سيني كونسيرت»، والأخير فيلم صامت ترافقه موسيقى حية. وتوضح المُشارِكة في تنظيم المهرجان من جمعية «متروبوليس»، نسرين وهبي، أن الأفلام المرمَّمة قديمة ويعود تاريخها إلى الستينات والسبعينات. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «سنكتشف مع جمهور السينما الأوروبية هذا النوع من الأفلام الكلاسيكية التي تعود بنا إلى زمن ماضٍ، وشكّلت حينها علامات فارقة على الشاشة الذهبية لا تزال محفورة حتى اليوم في الذاكرة».
كما يعرض المهرجان فيلم «صديقة بوبي» بنسخته المرمّمة للمخرج لويجي كومنشيني، في لفتة تكريمية للممثلة الراحلة كلوديا كاردينالي، وهي وجه إيطالي معروف في السينما العالمية رحلت في سبتمبر (أيلول) 2025.
وتؤدي فيه النجمة الإيطالية الراحلة أول أدوارها البطولية، مجسّدة شخصية «مارا»، الفتاة التي تقع في حبّ شاب يدعى «بوبي» (يُجسّده الممثل جورج تشاكيريس)، وهو مناضل في حركة المقاومة يواجه ملاحقات ومشكلات قانونية بعد الحرب العالمية الثانية.
وتؤكد وهبي أن المهرجان يختار كلّ عام شخصية سينمائية ليكرّمها، وقد اختيرت كاردينالي هذا العام، فيما وقع الاختيار على الممثل اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم)، وكُرِّم العام الماضي. ويعرض كذلك فيلم «حصان تورينو»، من إنتاج عام 2011، في لفتة تكريمية أيضاً لمخرجه المجري بيلا تار. ويُعدّ عرض فيلم «فتيات ويلكو» تكريماً آخر للمخرج البولندي أندريه فايدا، احتفاءً بالمئوية الأولى لولادته.
ويستحدث المهرجان في دورته الـ30 عرض تجربتين تفاعليتين بالواقع الافتراضي، عبر فيلمين قصيرين مُصمّمين بتقنية الرسوم المتحركة، إلى جانب ورشة تفاعلية بالاشتراك مع منصة الرسوم المتحركة للشباب، ومعرض ملصقات. كما ستُعرض 3 أفلام «موجّهة إلى الجمهور اليافع».
ويستضيف المهرجان المخرجة والمنتجة البلغارية تاتيانا باندورسكا، التي تعرض فيلمها «الفراولة البرّية». ومن ضيوف المهرجان أيضاً الناقد السينمائي الفرنسي جان ميشال فرودون، الذي يُقدّم الأفلام الكلاسيكية قبل عرضها.
وتشير نسرين وهبي إلى أن الدورة الأولى من «مهرجان السينما الأوروبية» انطلقت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، ثم ما لبث أن تطوّر ليُنظّم بالتعاون مع جمعية «متروبوليس». وتُضيف: «إنه يتابع اليوم أحدث الأعمال السينمائية العالمية، ويُضيء على القديمة أيضاً. كما يواكب تجربة الـ(في آر) السينمائية، وهي تقنية رقمية تتيح للمشاهدين الانغماس الكامل في بيئة سينمائية ثلاثية البُعد بنطاق 360 درجة، ما يتيح لهم عيش القصة وكأنهم جزء منها».
من ناحية ثانية، يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام اللبنانية، منها «كلب ساكن» (روائي طويل، 2025) للبنانية سارة فرنسيس، بحضور فريق العمل، وكذلك الفيلم القصير «شهوة» (2026، 20 د.) للبناني جورج بيتر برباري، بحضور فريق العمل أيضاً (صالة مونتاني، المعهد الفرنسي في لبنان)، إضافة إلى 10 أفلام قصيرة لمخرجين لبنانيين. ويَعْرض فيلماً ثالثاً، «الداية»، لشادي يونس، يروي فيه كيفية استخدامه الذكاء الاصطناعي لتنفيذه.
وتُعلّق نسرين وهبي: «يهمّ الاتحاد الأوروبي الإضاءة على الأفلام اللبنانية في المهرجان، ويخصّص للمخرجين الشباب مساحة لا يُستهان بها. وستُعرض 10 أفلام لبنانية قصيرة تتنافس على الفوز بجوائز تقدمها الدول الأعضاء».
يُذكر أن لجنة تحكيم متخصّصة تشرف على عملية اختيار الأفلام الفائزة، وتتألّف من الممثِّلَين جورج خبّاز وريتا حايك، والناقد والمستشار السينمائي إلياس دُمَّر. علماً بأنّ هناك جائزتين لتلك الأفلام، تتيحان للفائزَين بهما حضور مهرجان سينمائي دولي رائد في أوروبا، بدعم من «معهد غوته ـ لبنان» و«المعهد الفرنسي في لبنان».