ألم الورك... 10 أسباب شائعة وراء المعاناة

يعتبر مفصل الورك (الحوض) أحد أكبر المفاصل الحاملة للوزن في جسم الإنسان وأكثرها تعقيداً، فهو يعمل كركيزة أساسية تمنح القدرة على المشي، والجري، والانحناء، وتحمل ضغوط الحركة اليومية. وعندما يصاب هذا المفصل المعقّد بالخلل، لا يتوقف الأمر عند مجرد الشعور بالانزعاج، بل قد يشل حركة الشخص تماماً ويحرمه من جودة الحياة التي يستحقها.

وكثيراً ما يخطئ الناس في تحديد مصدر ألم الورك، إذْ إن المشكلة قد لا تكون في المفصل نفسه، بل قد تمتد إلى العضلات المحيطة، أو الأربطة، أو حتى تنعكس من أسفل الظهر.

أسباب ألم الورك

وإليك 10 أسباب رئيسية قد تكون وراء ألم الورك:

1. التهاب المفاصل التآكلي (خشونة الورك) Osteoarthritis. يُعد هذا المرض السبب الأكثر شيوعاً لآلام الورك المزمنة، خاصة لدى البالغين فوق سن الخمسين. ويحدث نتيجة للتآكل التدريجي والطبيعي للغضروف الناعم الذي يغطي رؤوس العظام داخل المفصل. ومع اختفاء هذا الغضروف الواقي، تحتك العظام ببعضها مباشرة، مما يسبب ألماً عميقاً في منطقة العانة أو المؤخرة، يزداد سوءاً مع الحركة أو بعد فترات الراحة الطويلة (التيبس الصباحي).

2. التهاب الجراب الزلالي Bursitis. الجراب هو كيس صغير ممتلئ بسائل مائي يعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك بين العظام والأوتار المحيطة بالورك. وعندما يلتهب هذا الكيس (خاصة الجراب المدوري على جانبي الورك)، يشعر المريض بألم حاد وحارق على الجانب الخارجي للورك. ويشتد هذا الألم تحديداً عند الاستلقاء على الجانب المصاب، أو عند النهوض من الكرسي، أو صعود الأدراج.

3. تمزق الغضروف الوركي Labral Tear. الغضروف الوركي Labrum هو حلقة من الأنسجة المرنة الشبيهة بالمطاط التي تحيط بتجويف المفصل لتثبيت رأس عظمة الفخذ في مكانها. ويمكن أن يتمزق هذا الغضروف نتيجة لإصابات رياضية مفاجئة، أو التواء حاد، أو بسبب عيوب خلقية في شكل المفصل. ويشعر المصاب بألم في المغبْن (أعلى الفخذ) مصحوباً بصوت «طقطقة» أو شعور بأن المفصل يعلق أو يقفل أثناء الحركة.

4. الإجهاد العضلي Strains والتهاب الأوتار Tendonitis. تحيط بمفصل الورك شبكة معقدة من الأوتار والعضلات (مثل العضلات القابضة للورك وعضلات المؤخرة). وتؤدي الأنشطة البدنية المتكررة، أو ممارسة الرياضة دون إحماء، أو الحركات المفاجئة إلى تمزقات مجهرية في هذه الأنسجة. ويتجلى هذا الإجهاد في صورة ألم ومضض عند لمس المنطقة، وغالباً ما يتحسن مع الراحة والكمادات الباردة.

5. متلازمة الاصطدام الوركي الفخذي FAI. وفي هذه الحالة، لا تتحرك عظام الورك بسلاسة لأنها ذات شكل غير طبيعي (وجود نتوءات عظمية على رأس الفخذ أو تجويف الحوض). وهذا الخلل الهيكلي يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها بشكل غير طبيعي أثناء الحركة، ما يتسبب في ألم تدريجي في منطقة العانة يظهر بوضوح عند ثني الساق نحو الصدر أو الجلوس لفترات طويلة.

النخر الوعائي وعرق النسا

6. النخر الوعائي (موت عظام الورك) Avascular Necrosis. حالة طبية جادة تحدث عندما ينقطع أو يقل تدفق الدم إلى رأس عظمة الفخذ. ومن دون إمداد دموي مستقر، تبدأ خلايا العظام بالموت، مما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار المفصل. وترتبط هذه الحالة تاريخياً بالإفراط في تناول أدوية الكورتيزون لفترات طويلة، أو إصابات الورك السابقة (مثل الخلع أو الكسر)، وتسبب ألماً شديداً ومستمراً حتى أثناء الراحة.

7. عرق النسا Sciatica والآلام المنعكسة من الظهر. وفي كثير من الأحيان، يكون الورك بريئاً تماماً من الألم. فالمشكلات الصحية في أسفل الظهر، مثل الانزلاق الغضروفي (الديسك) أو تضيق القناة الشوكية، قد تضغط على الأعصاب المتجهة نحو الساق. يتسبب هذا في ألم ينعكس على المؤخرة والورك من الخلف، وينزل كصعقة كهربائية أو تنميل على طول الجزء الخلفي من الفخذ.

8. كسور الورك Hip Fractures. تعتبر كسور الورك حالة طبية طارئة وشائعة جداً لدى كبار السن، لا سيما أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام Osteoporosis. وقد تحدث هذه الكسور نتيجة سقطة بسيطة للغاية في المنزل. وتسبب هذه الحالة ألماً مفاجئاً ومبرحاً، وتجعل المريض عاجزاً تماماً عن الوقوف أو تحميل أي وزن على ساقه المصابة، وعادة ما تبدو الساق أقصر وملتفة للخارج.

9. متلازمة الورك القافز Snapping Hip Syndrome. تُعد هذه الحالة شائعة بين الرياضيين وراقصي الباليه. ويشعر المريض بصوت «فرقعة» أو قفزة ملموسة في الورك عند المشي أو النهوض. وتحدث عادة عندما يتحرك وتر أو عضلة فوق نتوء عظمي في الورك. ورغم أنها قد تكون غير مؤلمة في البداية، فإن الاحتكاك المستمر قد يؤدي إلى التهاب الأوتار والألم مع مرور الوقت.

10. عدوى المفصل ( التهاب المفاصل الإنتاني) Septic Arthritis. رغم أنها حالة أقل شيوعاً، فإن وصول البكتيريا أو الفطريات إلى المفصل عبر مجرى الدم يُعد حالة طارئة خطيرة. وتؤدي العدوى إلى تدمير سريع للغضروف والمفصل. وتتميز هذه الحالة بألم حاد ومفاجئ، وتورم واحمرار في المنطقة، مصحوباً بارتفاع في درجة حرارة الجسم (الحمى) وقشعريرة.

مكونات مفصل الورك

إليك جولة سريعة داخل التراكيب المسؤولة عن حركتك.

إن مفصل الورك هو أحد أعقد «الروائع الهندسية» في الجسم. ولكي نفهم لماذا يؤلمنا الورك، علينا أولاً أن نتخيل مكوناته وكأنها أجزاء في محرك سيارة؛ إذا تعطل جزء صغير، تخلخل أداء المحرك بالكامل. وإليك تشريح مفصل الورك متبوعاً بأبرز المكونات وعلاقتها المباشرة بالألم، بأسلوب مبسط جداً:

> العظام هي محور الارتكاز: يتكون مفصل الورك بالأساس من التقاء عظمتين رئيسيتين:

- رأس عظمة الفخذ: وهي عظمة دائرية تشبه الكرة تماماً.

- تجويف الحوض (الحُق): وهو تجويف عميق يشبه الفنجان في عظام الحوض.

> علاقتها بالألم: تدخل كرة الفخذ داخل هذا الفنجان لتسمح لساقك بالحركة في جميع الاتجاهات. وإذا تآكلت العظام أو نبتت عليها نتوءات عظمية زائدة، تحتك العظام ببعضها وتسبب خشونة الورك، وهو ألم عميق يظهر عادة في منطقة العانة (الأمامية) عند المشي.

> الغضروف المبطن هو ممتص الصدمات، فحتى لا تحتك العظام الصلبة ببعضها أثناء المشي أو القفز، ثمة طبقة ناعمة ورطبة جداً. ويغطي الغضروف المفصلي كرة الفخذ ويُبطن الفنجان من الداخل، ليعمل كـ«ممتص للصدمات».

> علاقته بالألم: مع التقدم في السن أو الوزن الزائد، يبدأ هذا الغضروف بالتآكل (مثل إطار السيارة الذي يُمحى نقشه). وعندما يختفي، تلتحم العظام ببعضها مباشرة، مسببة ألماً شديداً وتيبساً يمنعك من ربط حذائك أو صعود الدرج بمرونة.

> الشفة الغضروفية هي بالفعل حارس البوابة: الحلقة الغضروفية هي حلقة مطاطية مرنة للغاية تحيط بحافة «الفنجان» (تجويف الحوض)، وظيفتها تعميق الفنجان لكي تمسك بالكرة بإحكام وتمنعها من الخلع.

> علاقتها بالألم: نتيجة لالتواء مفاجئ أو حركة رياضية خاطئة، قد تتعرض هذه الحلقة للتمزق. ويسبب هذا التمزق ألماً حاداً في أعلى الفخذ من الأمام، وغالباً ما يسمع المريض صوت «طقطقة» أو يشعر بأن وركه «يعلق» ولا يستجيب للحركة.

> الأوتار والعضلات: الورك لا يتحرك وحده؛ بل تحركه عضلات قوية ترتبط بالعظام عن طريق حبال سميكة تُدعى الأوتار. أما العضلات القابضة وعضلات المؤخرة فهي المحرك الذي يرفع ساقك للأمام والخلف وللجانبين.

> علاقتها بالألم: عند ممارسة رياضة عنيفة أو المشي لمسافات طويلة دون جهوزية، تصاب هذه الحبال بالشد أو بالتهاب الأوتار. ويظهر هذا الألم على شكل وجع يزداد سوءاً عند محاولة رفع الساق أو الضغط عليها.

> الجراب الزلالي هو وسائد التشحيم: الأكياس الزلالية هي أكياس صغيرة جداً ممتلئة بسائل مائي، تتوزع في الأماكن التي تحتك فيها الأوتار بالعظام لتقليل الاحتكاك (تماماً مثل وضع وسادة صغيرة بين حبل وجدار خشن).

> علاقتها بالألم: أشهر هذه الأكياس يقع على العظمة البارزة في الجانب الخارجي للورك. عندما يلتهب هذا الكيس، يشتكي المريض من ألم شديد وحارق في جنب الورك، لدرجة أنه لا يستطيع النوم أو الاستلقاء على هذا الجانب نهائياً.

> الأعصاب المارة: تمر بالقرب من الورك شبكات كهربائية ضخمة قادمة من الظهر ومتجهة نحو الأرجل، وأشهرها العصب الوركي (عرق النَّسَا).

> علاقتها بالألم: في كثير من الأحيان، يكون الورك سليماً تماماً، لكن وجود مشكلة في فقرات أسفل الظهر (كالديسك) تضغط على العصب في أول طريقه، فينتقل الألم على طول شبكة الكهرباء ليظهر بوضوح في المؤخرة وخلف الورك، وهو ما نسميه بالوجع المنعكس.

وبعبارات مبسطة: إذا كان ألمك في الأمام (العانة) فالأرجح أنه من المفصل نفسه أو الغضاريف. وإذا كان في الجنب الخارجي فالسبب غالباً الوسائد الزلالية أو الأوتار. أما إذا كان في الخلف (المؤخرة) ويمتد لأسفل الساق، فالظهر هو السبب.

مراجعة الطبيب وخيارات المعالجة

يجب عليك زيارة الطبيب فوراً إذا كان ألم الورك مصحوباً بأي من العلامات التالية:

- عدم القدرة على وضع أي وزن على الساق المصابة.

- تشوه واضح في شكل المفصل أو تبدو الساق أقصر من الأخرى.

- حدوث الألم نتيجة صدمة أو سقطة قوية.

- ظهور أعراض الحمى، أو القشعريرة، أو احمرار وتورم منطقة الورك.

- ألم شديد ومفاجئ يوقظك من النوم ولا يستجيب لمسكنات الألم البسيطة.

وتعتمد خطوات التعافي على صواب التشخيص والبدء بالعلاج الصحيح. ويعتمد الطبيب في تشخيص ألم الورك على الفحص الإكلينيكي الدقيق واختبار مدى حركة المفصل، مدعوماً بالأشعة السينية X-Rays لرؤية العظام والخشونة، أو الرنين المغناطيسي MRI لفحص الأنسجة الرخوة والأوتار والغضاريف.

وتتراوح خطط العلاج بناءً على السبب ووفق ثلاثة خيارات، وهي:

- العلاجات التحفظية: تشمل الراحة، وتعديل الأنشطة البدنية، والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات المحيطة بالورك.

- العلاجات الدوائية: استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف الألم، أو اللجوء لحقن الكورتيزون الموضعية داخل المفصل لتخفيف الالتهاب الحاد.

- الخيارات الجراحية: في الحالات المتقدمة مثل الكسور، أو الخشونة الشديدة التي تدمر جودة الحياة، تُعد المناظير السريرية أو جراحة استبدال مفصل الورك بمفصل اصطناعي أحد أكثر العمليات نجاحاً في الطب الحديث لاستعادة الحركة والعيش من دون ألم.

* استشارية في الباطنية