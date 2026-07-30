دليلك لعلاج حالة انحشار الكتف

قد ينبئ ألم الكتف، الذي يحدث عند رفع الذراع أو مدها خلف الظهر، عن الإصابة بحالة انحشار الكتف. وتكشف الأرقام أن ما يصل إلى 30 في المائة من البالغين يعانون من ألم بالكتف، في مرحلة ما من حياتهم. وتشكل حالة الانحشار، السبب الأكثر شيوعاً وراء هذا الألم.

في هذا الإطار، أوضحت ألانا نونان، اختصاصية العلاج الطبيعي، في «مركز سبولدينغ للتأهيل»، التابع لجامعة هارفارد: «غالباً ما نعاين هذه الحالة لدى الأشخاص، الذين يمارسون أنشطة متكررة فوق مستوى الرأس، مثل الرياضيين والعمال». غير أن هذا لا ينفي إمكانية ظهور الحالة لدى أي شخص، مع ملاحظة أنها أكثر شيوعاً بين النساء، مقارنة بالرجال.

انحشار الكتف

ما انحشار الكتف؟ هناك أنواع مختلفة من حالة انحشار الكتف shoulder impingement، وأكثرها شيوعاً الانحشار تحت الأخرم subacromial impingement.

بوجه عام، يشكل الكتف بنية معقدة تحتوي على مفصل كروي، ومجموعة من العضلات والأوتار المحيطة (تسمى الكفة المدورة)، وأكياس صغيرة مملوءة بالسوائل (الأجربة) تعمل كوسائد لتقليل الاحتكاك. وعند طرف الكتف، يشكل نتوء عظمي يسمى الأخرم، وهو جزء من لوح الكتف، نوعاً من السقف فوق المفصل. ويساعد الأخرم في حماية الأوتار والهياكل الأخرى الموجودة تحته.

حال حدوث انحشار الكتف، لا تتوفر للأوتار مساحة كافية للتحرك بشكل صحيح. وعندما ترفع ذراعك، تضيق المساحة أكثر، ويمكن أن تنضغط الأوتار أو الجرابات بين الأخرم وعظم الذراع العلوي (عظم العضد). ويؤدي التهيج المستمر إلى التهاب الأوتار والجرابات. وقد تسبب بعض الحركات، مثل رفع ذراعك أو مد يدك عبر جسمك أو خلف ظهرك، شعوراً بالألم. وقد يؤلمك كذلك الاستلقاء على الجانب المصاب.

> أسباب الانحشار. وحسب د. نونان، فإن: «أحد العوامل الرئيسة في الإصابة بانحشار الكتف الوضعية الرديئة للجسم؛ ذلك أن وجود أكتاف مستديرة أو وضعية منحنية يزيد من الميل الأمامي للأخرم وعظم لوح الكتف، مما يضغط على الهياكل الموجودة أسفلها».

وعبرت نونان عن اعتقادها بأن انحشار الكتف لا يحدث دوماً بمفرده. ويمكن أن يحدث لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو مشكلات أخرى في الكتف. وقد تساهم هذه الحالات في حدوث الانحشار، وتؤثر على أنواع الحركات التي تثير الأعراض.

> تحديد السبب. الخطوة الأولى نحو علاج انحشار الكتف، تحديد سبب التغيرات الحركية، التي تؤدي إلى حدوث الضغط. ويمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي تقييم حالتك، وتعليمك تمارين لتخفيف الأعراض.

وهنا، شرحت د. نونان أنه: «إلى جانب الوضعية السيئة للجسم، ثمة عوامل أخرى تساهم في حدوث هذه الحالة، مثل ضعف أو تمزق الكفة المدورة، وضعف العضلات المحيطة بالكتف، وتيبس العضلات في مقدمة الكتف».

> اختبارات انحشار الكتف. يمكن لاختصاصيي العلاج الطبيعي استخدام الاختبارات الآتية لتقييم المرضى، الذين يعانون من انحشار الكتف:

- اختبار نير لانحشار الكتف Neer impingement test: يرفع الفاحص ذراع المريض إلى أعلى، ثم يدير الذراع للداخل لمعرفة ما إذا كان الضغط يسبب ألماً.

- اختبار هوكينز-كينيدي Hawkins-Kennedy test: يرفع الفاحص ذراع المريض إلى نحو 90 درجة، مع ثني المرفق بزاوية 90 درجة. بعد ذلك، يتولى الفاحص تدوير الكتف باتجاه الداخل. ويؤدي ذلك إلى إغلاق الفراغ بين الجزء العلوي من عظم العضد والأخرم. وحال حدوث ألم، فإنه يشير إلى احتمال وجود انحشار.

تمارين انحشار الكتف

توصيات للتمارين. ابدأ بتحسين وضعية جسمك وبيئة العمل (طريقة جلوسك على مكتبك أو في سيارتك). وتعتبر تمارين تقوية عضلات الجذع مفتاح استعادة الوضعية الجيدة للجسم.

من جهتها، توصي نونان بتمارين تقوية الكفة المدورة لكل من يعاني من انحشار الكتف. وعن ذلك، قالت: «كلما كانت الكفة المدورة أقوى، زاد الدعم المقدم لعظم العضد، وبالتالي لا يرتفع داخل المفصل ولا يشكل ضغطاً على تلك الأنسجة».

ويمكن أن تساعد التمارين، التي تمدد الجزء الأمامي من الكتف في فتح عضلات الصدر. وتوصي نونان كذلك بتمارين لزيادة قوة واستقرار عضلات الجزء العلوي من الظهر حول لوح الكتف.

ونوهت بأنه: «عند ممارسة تمارين انحشار الكتف، من المهم الحرص على ألا تؤدي إلى تفاقم الأعراض». وينبغي لك أن تتحدث مع اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص بك حول تعديل أو تغيير التمارين، إذا كانت تسبب لك شعوراً بعدم الراحة.

> الدوران الداخلي والخارجي:

- الدوران الداخلي: اربط شريط مقاومة بباب عند مستوى الخصر. أمسك بمقبض الشريط بيدك اليمنى، مع توجيه إبهامك لأعلى، مع تثبيت مرفقك بقوة بمنشفة ملفوفة بجانبك. حافظ على صدرك مرفوعاً وكتفيك للخلف. اسحب الشريط ببطء نحو سرتك، كما لو كنت تغلق باباً. عد إلى الوضع الأولي. قم بثلاث مجموعات من 10 تكرارات. كرر التمرين مع تثبيت الشريط على الجانب الآخر، وامسك بالمقبض بيدك اليسرى.

- الدوران الخارجي: مع تثبيت شريط المقاومة على الباب على مستوى الخصر، أمسك بالمقبض بيدك اليسرى عبر خصرك، مع تثبيت منشفة اليد بجانبك الأيسر بواسطة مرفقك الأيسر. حافظ على صدرك مرفوعاً وكتفيك للخلف. اسحب الشريط ببطء للخارج، كما لو كنت تفتح باباً. توقف قليلاً، ثم عد إلى الوضع الأول. قم بثلاث مجموعات من 10 تكرارات. كرر التمرين مع تثبيت الشريط على الجانب الآخر، وأمسك بالمقبض بيدك اليمنى.

- تمديد إطار الباب: قف بجانب مدخل الباب. مد ذراعك الأيمن، وضع يدك اليمنى على حافة إطار الباب، أسفل مستوى الكتف بقليل، مع توجيه راحة يدك للأمام، ولمس إطار الباب. حافظ على كتفيك منخفضين للخلف. أدر جسمك ببطء إلى اليسار، بعيداً عن إطار الباب، حتى تشعر بتمدد في صدرك وكتفك. استمر في هذا الوضع لمدة 30 ثانية. عد إلى الوضع الأولي. قم بهذا ثلاث مرات، ثم كرره على الجانب الآخر.

- تمرين التجديف وقوفاً: ثبّت منتصف شريط المقاومة على باب، عند مستوى الخصر تقريباً. امسك مقبضاً في كل يد. قف مستقيماً وواجه الباب وقدماك متلاصقتان. قف على مسافة كافية من الباب لشد الشريط مع إبقاء ذراعيك ممدودتين. مدّ ساقك اليمنى للخلف بشكل مستقيم واضغط بكعبك الأيمن نحو الأرض، مع ثني ركبتيك قليلاً. اثنِ ذراعيك ببطء واسحب الشريط للخلف حتى يصبح مرفقك مثنياً بزاوية 90 درجة. حافظ على مرفقيك قريبين من أضلاعك وموجهين للخلف. توقف مؤقتاً، ثم عد ببطء إلى وضع البداية. كرر التمرين ثلاث مجموعات، كل مجموعة عشر مرات.

> وضعية النوم. لتجنب الألم في ساعات الليل، تقترح د. نونان النوم على الجانب المقابل للكتف المصاب. ضع وسادة تحت ذراعك، لمنعها من السقوط عبر جسمك. وقالت د. نونان: «بمقدورك كذلك النوم على ظهرك، مع وضع وسادة أو دعامة أخرى تحت مرفقك، ليظل ذراعك في وضعه الطبيعي».

> الشعور بالتحسن. مع هذه الإجراءات، من المفترض أن تبدأ بالشعور بتحسن خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع، مع اختفاء الأعراض تماماً بحلول الأسبوع الثاني عشر. وإذا لم تتحسن الحالة، فقد تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل طبيبك أو اختصاصي جراحة العظام في الكتف.

للمزيد من المعلومات، اطلع على تقرير هارفارد الصحي الخاص «علاج آلام الكتف Healing Shoulder Pain».

https://www.health.harvard.edu/pain/healing-shoulder-pain-a-troubleshooting-guide-for-common-shoulder-problems

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» ـ خدمات «تريبيون ميديا»