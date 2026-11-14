اختبار بسيط للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

أعلنت جمعية السرطان الأميركية، الخميس، عن تغيير جوهري في إرشاداتها بشأن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ إذ أوصت بضرورة خضوع الرجال في منتصف العمر لفحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض.

وتنصح الجمعية الرجال ذوي المخاطر المتوسطة للإصابة بسرطان البروستاتا بإجراء اختبار دم بسيط يُعرف باسم «مستضد البروستاتا النوعي» (PSA) كل عامين، وذلك في الفئة العمرية ما بين 50 و69 عاماً. أما الرجال الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم ذوو الأصول الأفريقية، ومن لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بالمرض، فتنصحهم بإجراء هذا الاختبار سنوياً، بدءاً من سن 45 عاماً.

ويمثل التحديث الجديد للإرشادات تحولاً في الرؤية المتعلقة بإجراء اختبارات الدم الروتينية للكشف عن «مستضد البروستاتا النوعي» (PSA). فمنذ عام 2010، كانت توصيات الجمعية تكتفي بحثّ الرجال ذوي المخاطر المتوسطة على مناقشة جدوى إجراء هذا الاختبار وتكراره مع أطبائهم.

و«مستضد البروستاتا النوعي» بروتين تنتجه خلايا البروستاتا، سواء أكانت طبيعية أم سرطانية. وقد يشير ارتفاع مستوياته إلى وجود ورم سرطاني أو تضخم حميد في البروستاتا، كما قد يكون مجرد ارتفاع مؤقت ناتج عن ممارسة تمارين بدنية شاقة.

ويُعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال. وتُقدّر الجمعية الأميركية للسرطان أن أكثر من 333 ألف رجل في الولايات المتحدة وحدها سيُشخَّصون بسرطان البروستاتا في عام 2026.

وتُعد فرص النجاة من سرطان البروستاتا مرتفعة جداً في حال اكتشافه مبكراً. ومع ذلك، وُجّهت في السابق انتقادات واسعة النطاق إلى الاعتماد المفرط على اختبار (PSA)، ما أدى إلى ارتفاع معدلات علاج الأورام بطيئة النمو، وإجراء فحوصات متابعة غير ضرورية لأشخاص تبيّن لاحقاً أنهم لا يعانون من السرطان.

وتأتي هذه التوصيات في ضوء تطورات علمية أسهمت في تحسين فهم كيفية مساهمة إجراء اختبار (PSA) دورياً في الكشف عن السرطان قبل انتشاره، حين يصبح علاجه أكثر صعوبة، فضلاً عن تحديد سبل الحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الفحص.

ووفقاً للإرشادات الجديدة، تشمل هذه التدابير إعادة إجراء الاختبار للتأكد من دقة النتائج، أو الاستعانة بتقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتحديد الحالات التي تستدعي أخذ خزعة، فضلاً عن اعتماد نهج المراقبة بديلاً للتدخل العلاجي المكثف في حالات الأورام منخفضة الخطورة.

وقال الدكتور آش تيواري، رئيس قسم المسالك البولية في كلية إيكان للطب التابعة لنظام «ماونت سيناي» الصحي في نيويورك، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الجمعة: «لقد أزال هذا التحديث حالة الغموض؛ فالتوصية أصبحت واضحة ومباشرة: أجروا الاختبار». وأضاف: «لن تؤدي هذه التوجيهات إلا إلى تسهيل الأمور على الرجال».

وتنصح الإرشادات الجديدة الرجال بمناقشة مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع الطبيب المختص، على أن يتناول الحوار إيجابيات الفحص وسلبياته.

وقال تيواري: «يجب أن يدرك المرضى أن احتمالية إصابتهم بسرطان البروستاتا تتفاوت من شخص إلى آخر».

وتوضح الجمعية الأميركية للسرطان أن وجود «تاريخ عائلي قوي» يعني إصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى (الأب أو الأخ أو الابن) بسرطان البروستاتا قبل سن الخامسة والستين، أو إصابة أكثر من قريب من الدرجة الأولى بالمرض في أي عمر. وفي هذه الحالة، يُصنَّف الشخص ضمن فئة «عالية المخاطر»؛ ما يستدعي إجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA) سنوياً، بدءاً من سن الخامسة والأربعين.

أما إذا كان لدى الرجل قريب واحد فقط من الدرجة الأولى أُصيب بسرطان البروستاتا بعد سن الخامسة والستين، فينبغي له البدء بالفحص في سن الخامسة والأربعين، مع الاكتفاء بإجرائه كل عامين.

ولا يُنصح بإجراء الفحوصات للرجال الذين تدهورت حالتهم الصحية إلى درجة تجعل من غير المتوقع أن يعيشوا عشر سنوات أخرى. أما الآخرون، فتوصي الإرشادات بمناقشة خيار الفحص مع الطبيب عند بلوغ سن السبعين، نظراً إلى أن فوائده تصبح أقل وضوحاً في هذه المرحلة.