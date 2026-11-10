علاج جديد لـ«متلازمة الشخص المتيبس» التي تعاني منها سيلين ديون

حقق باحثون اختراقاً قد يكون بالغ الأهمية في مساعي إيجاد علاج لـ«متلازمة الشخص المتيبس» (Stiff Person Syndrome - SPS)، حيث نجحوا في تحسين الحالة الصحية لعدد من المصابين بهذا المرض النادر، ومساعدتهم على استعادة القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية، بعدما عانوا صعوبات شديدة في الحركة، وأداء أبسط المهام.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، تُعد «متلازمة الشخص المتيبس» أحد أمراض المناعة الذاتية النادرة التي تهاجم الجهاز العصبي المركزي، وتتسبب في تيبس شديد بالعضلات، وتشنجات مؤلمة قد تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، كما قد تؤدي إلى صعوبة المشي، وفقدان القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية، وتعاني منها المغنية الشهيرة سيلين ديون.

ويعتمد العلاج الجديد على تقنية العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية»، وهي تقنية استُخدمت بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، وتقوم على استخلاص نوع من الخلايا المناعية من جسم المريض، ثم إعادة تعديلها داخل المختبر لتصبح قادرة على استهداف الخلايا المسببة للمرض، والقضاء عليها.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق من أطباء الأعصاب في «مايو كلينك» بالولايات المتحدة تحسناً ملحوظاً لدى المرضى المشاركين، إذ تمكن بعضهم من استعادة القدرة على المشي، والعودة إلى العمل، وممارسة هواياتهم، بعد أن كانوا يعتمدون على مساعدة أسرهم في أداء المهام اليومية الأساسية.

وقالت الدكتورة أناستاسيا زكريدو، طبيبة الأعصاب والباحثة في «مايو كلينك» بمدينة روتشستر، والتي شاركت في الدراسة، إن أكثر ما لفت انتباه فريقها هو حجم التحسن الذي ظهر لدى بعض المرضى.

وأضافت: «مع العلاجات المتاحة حالياً قد نتمكن من تحسين الأعراض، لكننا نادراً ما نرى المرضى يستعيدون مستوى الأداء الذي كانوا عليه سابقاً. هذه النتائج الأولية مشجعة للغاية، والسؤال الأساسي الآن هو ما إذا كانت هذه التحسينات ستستمر بمرور الوقت».

من جانبه، قال الدكتور شون بيتوك، رئيس قسم طب الأعصاب في «مايو كلينك»، إن العلاج بـ«الخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمرية» أحدث تحولاً بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان، مشيراً إلى أن الباحثين بدأوا الآن اكتشاف إمكاناته في علاج أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الجهاز العصبي.

وأضاف: «إن النتائج التي تحققت في علاج (متلازمة الشخص المتيبس) تمنح أملاً كبيراً، ليس فقط للأشخاص المصابين بهذا المرض، ولكن أيضاً للمرضى الذين يعانون حالات عصبية أخرى مرتبطة بالمناعة، ولا تتوافر لهم خيارات علاجية فعالة».

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه، لكن هذا البحث يفتح مساراً جديداً ومثيراً في هذا المجال».

يذكر أن المغنية الكندية سيلين ديون أعلنت إصابتها بــ«متلازمة الشخص المتيبس» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، موضحة في مقطع مصور نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المرض أثر على «كل جانب من جوانب حياتها اليومية»، بما في ذلك قدرتها على استخدام صوتها.