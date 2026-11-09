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صحتك

تنقية هواء غرفة النوم تساعد على ضبط سكر الدم

استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
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تنقية هواء غرفة النوم تساعد على ضبط سكر الدم

استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)

أفادت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الأميركية بأن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يساعد المصابين بمقدمات السكري على تحسين التحكم في مستويات الغلوكوز بالدم، والحد من تقلباتها اليومية، خصوصاً الارتفاعات التي تحدث في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار.

ووجدت الدراسة أن استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة للجسيمات الدقيقة (HEPA) ارتبط بانخفاض تقلبات مستويات السكر اليومية، وعُرضت النتائج، الاثنين، خلال الجلسات العلمية السنوية لجمعية القلب الأميركية.

وتُعرف مقدمات السكري بأنها حالة ترتفع فيها مستويات الغلوكوز بالدم عن المعدل الطبيعي، دون أن تبلغ الحد الذي يُشخّص عنده مرض السكري. وترتبط هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وتشير أبحاث سابقة إلى أن التقلبات الكبيرة في مستويات السكر قد تزيد المخاطر الصحية. ووفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعاني نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة مقدمات السكري.

وإلى جانب عوامل الخطر المعروفة، مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين، ربطت دراسات سابقة بين التعرض لتلوث الهواء وزيادة مخاطر الإصابة بمقدمات السكري وأمراض القلب. وتشمل مصادر هذا التلوث عوادم السيارات وحرائق الغابات وانبعاثات محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية. ويمكن للجسيمات الدقيقة أن تصل، عند استنشاقها، إلى الرئتين ومجرى الدم، مسببة أضراراً صحية.

ولاختبار ما إذا كان تحسين جودة الهواء داخل المنازل ينعكس على مستويات السكر، شملت الدراسة أكثر من 150 رجلاً وامرأة مصابين بمقدمات السكري، دون وجود تراكم معروف للكوليسترول في شرايينهم.

ووزّع الباحثون المشاركين عشوائياً على مجموعتين؛ استخدمت الأولى أجهزة تنقية هواء فعلية داخل غرف النوم لمدة أربعة أسابيع، بينما استخدمت الثانية أجهزة مماثلة لا تنقي الهواء، للمقارنة.

ووجد الباحثون أن استخدام أجهزة تنقية الهواء ارتبط بتراجع تقلبات مستويات السكر اليومية بنحو 8 في المائة، فضلاً عن تراجع إجمالي الارتفاع في مستويات الغلوكوز بعد الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، وانخفاض ذروة السكر عقب الوجبة بنسبة 13 في المائة.

كما أظهرت القياسات أن أجهزة التنقية خفضت تركيز الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء بنسبة 36 في المائة. ورصد الباحثون التغيرات باستخدام مستشعرات للمراقبة المستمرة للغلوكوز، ارتداها المشاركون لمدة أسبوع قبل التجربة، ثم مجدداً بعد أربعة أسابيع، وكانت تسجل مستويات السكر كل بضع دقائق.

كما استعان الفريق بأداة للذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الغلوكوز وتحديد مواعيد الوجبات، إلى جانب نماذج إحصائية راعت عوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

ويرى الباحثون أن النتائج تشير إلى أن تحسين جودة الهواء، خصوصاً داخل غرف النوم، قد يساعد على استقرار مستويات السكر لدى المصابين بمقدمات السكري. وقد تمثل أجهزة التنقية المزودة بمرشحات (HEPA) وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة نسبياً لدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، إلى جانب النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والالتزام بالعلاج الموصوف.

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5 فوائد صحية لقضاء وقت في المساحات الخضراء

قضاء الوقت وسط الطبيعة ينعكس إيجاباً على الصحة (أ.ف.ب)
قضاء الوقت وسط الطبيعة ينعكس إيجاباً على الصحة (أ.ف.ب)
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5 فوائد صحية لقضاء وقت في المساحات الخضراء

قضاء الوقت وسط الطبيعة ينعكس إيجاباً على الصحة (أ.ف.ب)
قضاء الوقت وسط الطبيعة ينعكس إيجاباً على الصحة (أ.ف.ب)

قد لا تحتاج إلى تغيير نمط حياتك بالكامل للاستمتاع بصحة أفضل والتمتع بعمر أطول، فربما يكون الحل أقرب إليك مما تتصور، وتحديداً في الحدائق والمساحات الخضراء المحيطة بمنزلك. إذ تشير دراسات علمية متزايدة إلى أن قضاء الوقت وسط الطبيعة، حتى داخل المدن المزدحمة، لا يمنح الشعور بالراحة والاسترخاء فحسب، بل قد ينعكس إيجابياً على صحة القلب والدماغ، ويقلل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

وفيما يلي 5 فوائد صحية لقضاء الوقت في المساحات الخضراء، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية:

تحسين التركيز والمزاج وتقليل التوتر

أظهرت دراسة أُجريت في الصين ونُشرت في يونيو (حزيران) أن المشي لمدة 30 دقيقة وسط المساحات الخضراء ساعد على تحسين التركيز والمزاج مقارنة بممارسة التمارين الرياضية داخل الأماكن المغلقة على جهاز المشي.

كما سجل المشاركون تحسناً في تقديرهم لذواتهم وزيادة شعورهم بالاستمتاع بالنشاط البدني بعد التنزه في الطبيعة.

وأظهرت النتائج أيضاً انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، إلى جانب زيادة نشاط الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء ومساعدة الجسم على الراحة والتعافي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تؤدي المساحات الخضراء دوراً مهماً في دعم صحة القلب، إذ وجدت مراجعة علمية نُشرت عام 2018، وشملت أكثر من 140 دراسة، ارتباطاً بين زيادة التعرض للطبيعة وتحسن عدد من المؤشرات الصحية، خاصة صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر خضرة سجلوا انخفاضاً في معدل ضربات القلب وضغط الدم الانبساطي، وهو الرقم السفلي في قراءة ضغط الدم الذي يعبر عن الضغط داخل الشرايين أثناء استرخاء القلب وامتلائه بالدم.

كما ارتبط التعرض للمساحات الخضراء بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون في الدم (ارتفاع مستويات الدهون في مجرى الدم) والربو وأمراض الشرايين التاجية.

وكان من أبرز النتائج ارتباط زيادة التعرض للطبيعة بانخفاض احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 16 في المائة، وتراجع خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 31 في المائة.

تقليل مخاطر الخرف والسكتات الدماغية

قد تسهم الإقامة في الأحياء الغنية بالمساحات الخضراء في حماية صحة الدماغ وتقليل احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

ووجدت دراسة كندية نُشرت عام 2020 أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر خضرة سجلوا انخفاضاً نسبياً في مخاطر الإصابة بهذه الحالات.

واعتمد الباحثون على بيانات تتعلق بحالات الخرف والسكتات الدماغية في مقاطعة أونتاريو، إلى جانب استخدام صور الأقمار الاصطناعية لتقييم مستوى الغطاء النباتي في الأحياء السكنية.

وأظهرت النتائج أن زيادة المساحات الخضراء المحيطة بالسكن، بمقدار يعادل الانتقال من الربع الأدنى إلى الربع الأعلى من المناطق التي شملتها الدراسة، ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 3 في المائة، وتراجع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4 في المائة.

خفض احتمالات الإصابة بمرض السكري

لا تقتصر فوائد المساحات الخضراء على القلب والدماغ، بل قد تمتد إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة لدى كبار السن.

وأظهرت دراسة صينية واسعة شملت 22 ألفاً و535 شخصاً بالغاً في مدينة نينغبو شمال شرقي الصين، أن زيادة المساحات الخضراء ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسب تراوحت بين 55 في المائة و62 في المائة.

وكان كبار السن الفئة الأكثر استفادة من هذه العلاقة.

تقليل الحاجة إلى بعض الأدوية

وجدت دراسة فنلندية نُشرت عام 2023 أن الأشخاص الذين يزورون المساحات الخضراء بصورة أكثر تكراراً كانوا أقل ميلاً إلى استخدام الأدوية المؤثرة في الجهاز العصبي والدماغ، بما فيها أدوية القلق والاكتئاب والمنومات.

كما ارتبط تكرار زيارة هذه الأماكن بانخفاض استخدام أدوية خفض ضغط الدم وأدوية علاج الربو.

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الصحة مشاكل صحية أمراض العالم
صحتك

تنقية هواء غرفة النوم تساعد على ضبط سكر الدم

استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
TT
TT

تنقية هواء غرفة النوم تساعد على ضبط سكر الدم

استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)
استخدام فلاتر تنقية الهواء«HEPA» في المنزل وسيلة بسيطة قد تحد من تقلبات سكر الدم (جامعة نيويورك)

أفادت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الأميركية بأن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يساعد المصابين بمقدمات السكري على تحسين التحكم في مستويات الغلوكوز بالدم، والحد من تقلباتها اليومية، خصوصاً الارتفاعات التي تحدث في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار.

ووجدت الدراسة أن استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة للجسيمات الدقيقة (HEPA) ارتبط بانخفاض تقلبات مستويات السكر اليومية، وعُرضت النتائج، الاثنين، خلال الجلسات العلمية السنوية لجمعية القلب الأميركية.

وتُعرف مقدمات السكري بأنها حالة ترتفع فيها مستويات الغلوكوز بالدم عن المعدل الطبيعي، دون أن تبلغ الحد الذي يُشخّص عنده مرض السكري. وترتبط هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وتشير أبحاث سابقة إلى أن التقلبات الكبيرة في مستويات السكر قد تزيد المخاطر الصحية. ووفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعاني نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة مقدمات السكري.

وإلى جانب عوامل الخطر المعروفة، مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين، ربطت دراسات سابقة بين التعرض لتلوث الهواء وزيادة مخاطر الإصابة بمقدمات السكري وأمراض القلب. وتشمل مصادر هذا التلوث عوادم السيارات وحرائق الغابات وانبعاثات محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية. ويمكن للجسيمات الدقيقة أن تصل، عند استنشاقها، إلى الرئتين ومجرى الدم، مسببة أضراراً صحية.

ولاختبار ما إذا كان تحسين جودة الهواء داخل المنازل ينعكس على مستويات السكر، شملت الدراسة أكثر من 150 رجلاً وامرأة مصابين بمقدمات السكري، دون وجود تراكم معروف للكوليسترول في شرايينهم.

ووزّع الباحثون المشاركين عشوائياً على مجموعتين؛ استخدمت الأولى أجهزة تنقية هواء فعلية داخل غرف النوم لمدة أربعة أسابيع، بينما استخدمت الثانية أجهزة مماثلة لا تنقي الهواء، للمقارنة.

ووجد الباحثون أن استخدام أجهزة تنقية الهواء ارتبط بتراجع تقلبات مستويات السكر اليومية بنحو 8 في المائة، فضلاً عن تراجع إجمالي الارتفاع في مستويات الغلوكوز بعد الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، وانخفاض ذروة السكر عقب الوجبة بنسبة 13 في المائة.

كما أظهرت القياسات أن أجهزة التنقية خفضت تركيز الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء بنسبة 36 في المائة. ورصد الباحثون التغيرات باستخدام مستشعرات للمراقبة المستمرة للغلوكوز، ارتداها المشاركون لمدة أسبوع قبل التجربة، ثم مجدداً بعد أربعة أسابيع، وكانت تسجل مستويات السكر كل بضع دقائق.

كما استعان الفريق بأداة للذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الغلوكوز وتحديد مواعيد الوجبات، إلى جانب نماذج إحصائية راعت عوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

ويرى الباحثون أن النتائج تشير إلى أن تحسين جودة الهواء، خصوصاً داخل غرف النوم، قد يساعد على استقرار مستويات السكر لدى المصابين بمقدمات السكري. وقد تمثل أجهزة التنقية المزودة بمرشحات (HEPA) وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة نسبياً لدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، إلى جانب النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والالتزام بالعلاج الموصوف.

مواضيع
دراسة أميركا
صحتك

نتائج واعدة لدواء جديد في علاج السمنة وآلام الركبة

آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
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نتائج واعدة لدواء جديد في علاج السمنة وآلام الركبة

آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)

أظهرت نتائج تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة أن دواءً تجريبياً جديداً لإنقاص الوزن ساعد على تخفيف آلام خشونة مفصل الركبة لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة، بالتزامن مع تحقيق انخفاض كبير في أوزانهم، ما قد يمهّد لاستخدامه خياراً علاجياً جديداً لهذه الحالة.

وشملت التجربتان، اللتان قاد باحثون من جامعة نورث وسترن الأميركية إحداهما، أكثر من 1000 مشارك، ودرستا تأثير عقّار «ريتاتروتايد» (Retatrutide)، وهو دواء تجريبي تُطوره شركة «إيلي ليلي» الأميركية للأدوية، ويُعطى عن طريق الحقن مرة أسبوعياً. ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «New England Journal of Medicine».

ويُقدَّر عدد الأميركيين الذين يعانون آلام خشونة الركبة بنحو 15 مليون شخص؛ أيْ ما يقارب 5 في المائة من السكان. وتؤثر هذه الحالة في القدرة على ممارسة أنشطة يومية، مثل المشي وصعود السلالم والنهوض من الكرسي، في حين قد تزيد الأعراض لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة نتيجة الضغط الإضافي على المفصل.

وتشمل العلاجات المتاحة حالياً العلاج الطبيعي والمستحضرات الموضعية والمسكّنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، فضلاً عن حقن الكورتيكوستيرويدات التي توفر تخفيفاً مؤقتاً للألم.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن فقدان ما بين 5 و10 في المائة من وزن الجسم، من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، قد يساعد على تخفيف أعراض خشونة الركبة. لكن تحقيق انخفاض أكبر في الوزن بهذه الوسائل وحدها يمثل تحدياً، خصوصاً أن آلام المفصل قد تحدّ من قدرة المصابين على ممارسة النشاط البدني.

ويتميز «ريتاتروتايد» بآلية عمل مختلفة عن أدوية إنقاص الوزن المتاحة، مثل «سيماجلوتايد» و«تيرزيباتايد»؛ إذ ينشّط مستقبِلات 3 هرمونات طبيعية في الجسم، ما يرتبط بقدرته على تحقيق معدلات أكبر من فقدان الوزن.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقّوا أعلى جرعة من العقّار فقدوا، في المتوسط، نحو 25 في المائة من أوزانهم. كما كشف تحليل مجمع للتجربتين أن نحو ثلثَي المشاركين الذين تناولوا الدواء سجلوا انخفاضاً لا يقل عن 50 في المائة بآلام الركبة، مقارنة بنحو 38 في المائة ممن تلقوا علاجاً وهمياً.

وسجل المشاركون أيضاً تحسناً في بعض المؤشرات الصحية الأخرى، شمل انخفاض ضغط الدم ومستويات الدهون بالدم، إلى جانب تراجع مؤشرات الالتهاب الجهازي. ويرجّح الباحثون أن جانباً مهماً من هذا التحسن يعود إلى انخفاض الحمل الواقع على مفصل الركبة مع تراجع الوزن، ما قد يخفف الألم ويحسّن القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل نمط الحياة تظل الخيارات الأولى للتعامل مع زيادة الوزن المصحوبة بخشونة الركبة؛ نظراً إلى انخفاض تكلفتها وتجنبها الآثار الجانبية المحتملة للأدوية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية.

وخلصوا إلى أن المحافظة على الكتلة العضلية تكتسب أهمية خاصة لدى المصابين بخشونة الركبة؛ لأن العضلات تسهم في تثبيت المفصل ودعمه. لكن الباحثين يرون أن العقّار قد يمثل خياراً مناسباً للمرضى الذين لا يتمكنون من إنقاص أوزانهم بالوسائل التقليدية، حال حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

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دراسة أميركا