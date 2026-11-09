تنقية هواء غرفة النوم تساعد على ضبط سكر الدم

أفادت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الأميركية بأن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يساعد المصابين بمقدمات السكري على تحسين التحكم في مستويات الغلوكوز بالدم، والحد من تقلباتها اليومية، خصوصاً الارتفاعات التي تحدث في الصباح بعد تناول وجبة الإفطار.

ووجدت الدراسة أن استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات عالية الكفاءة للجسيمات الدقيقة (HEPA) ارتبط بانخفاض تقلبات مستويات السكر اليومية، وعُرضت النتائج، الاثنين، خلال الجلسات العلمية السنوية لجمعية القلب الأميركية.

وتُعرف مقدمات السكري بأنها حالة ترتفع فيها مستويات الغلوكوز بالدم عن المعدل الطبيعي، دون أن تبلغ الحد الذي يُشخّص عنده مرض السكري. وترتبط هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وتشير أبحاث سابقة إلى أن التقلبات الكبيرة في مستويات السكر قد تزيد المخاطر الصحية. ووفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعاني نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة مقدمات السكري.

وإلى جانب عوامل الخطر المعروفة، مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين، ربطت دراسات سابقة بين التعرض لتلوث الهواء وزيادة مخاطر الإصابة بمقدمات السكري وأمراض القلب. وتشمل مصادر هذا التلوث عوادم السيارات وحرائق الغابات وانبعاثات محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية. ويمكن للجسيمات الدقيقة أن تصل، عند استنشاقها، إلى الرئتين ومجرى الدم، مسببة أضراراً صحية.

ولاختبار ما إذا كان تحسين جودة الهواء داخل المنازل ينعكس على مستويات السكر، شملت الدراسة أكثر من 150 رجلاً وامرأة مصابين بمقدمات السكري، دون وجود تراكم معروف للكوليسترول في شرايينهم.

ووزّع الباحثون المشاركين عشوائياً على مجموعتين؛ استخدمت الأولى أجهزة تنقية هواء فعلية داخل غرف النوم لمدة أربعة أسابيع، بينما استخدمت الثانية أجهزة مماثلة لا تنقي الهواء، للمقارنة.

ووجد الباحثون أن استخدام أجهزة تنقية الهواء ارتبط بتراجع تقلبات مستويات السكر اليومية بنحو 8 في المائة، فضلاً عن تراجع إجمالي الارتفاع في مستويات الغلوكوز بعد الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، وانخفاض ذروة السكر عقب الوجبة بنسبة 13 في المائة.

كما أظهرت القياسات أن أجهزة التنقية خفضت تركيز الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء بنسبة 36 في المائة. ورصد الباحثون التغيرات باستخدام مستشعرات للمراقبة المستمرة للغلوكوز، ارتداها المشاركون لمدة أسبوع قبل التجربة، ثم مجدداً بعد أربعة أسابيع، وكانت تسجل مستويات السكر كل بضع دقائق.

كما استعان الفريق بأداة للذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الغلوكوز وتحديد مواعيد الوجبات، إلى جانب نماذج إحصائية راعت عوامل مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

ويرى الباحثون أن النتائج تشير إلى أن تحسين جودة الهواء، خصوصاً داخل غرف النوم، قد يساعد على استقرار مستويات السكر لدى المصابين بمقدمات السكري. وقد تمثل أجهزة التنقية المزودة بمرشحات (HEPA) وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة نسبياً لدعم صحة القلب والتمثيل الغذائي، إلى جانب النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والالتزام بالعلاج الموصوف.