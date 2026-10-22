سرّ العمر الطويل قد يبدأ من طبقك... ماذا تعرف عن هذه الحمية؟

يعتمد «نظام طول العمر الغذائي (Longevity Diet)» بصورة أساسية على الأطعمة النباتية، ويهدف، وفقاً للقائمين عليه، إلى إبطاء عملية الشيخوخة، والمساعدة على العيش أطول. ويركز هذا النظام على تناول البقوليات والحبوب الكاملة والخضراوات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك، مقابل الحد من اللحوم الحمراء والمصنّعة والكربوهيدرات المكررة والسكريات، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويرى مؤيدو هذا النظام أنه قد يسهم في إطالة العمر، إلى جانب تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

كيف يعمل «نظام طول العمر الغذائي»؟

طوّر فالتر لونغو، الحاصلُ على درجة الدكتوراه مديرُ «معهد إطالة العمر (Longevity Institute)» في جامعة جنوب كاليفورنيا، ومؤلفُ كتاب «نظام طول العمر الغذائي (The Longevity Diet)»، هذا النظام بعد مراجعة مئات الدراسات التي تناولت العلاقة بين التغذية وطول العمر.

ويقول لونغو: «من خلال الاستعانة بالدراسات الوبائية والتجارب السريرية، جمعنا الأبحاث كلها لتكوين صورة شاملة عن نظام غذائي آمن ومفيد يرتبط بالعيش أطول».

ويجمع النظام بين العادات الغذائية الصحية وما يُعرف بـ«النظام الغذائي المحاكي للصيام». ويتضمن تناول كميات من متوسطة إلى مرتفعة من الكربوهيدرات غير المكررة، مثل الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، إلى جانب كمية كافية، وإن كانت منخفضة نسبياً، من البروتين النباتي، على أن يأتي نحو 30 في المائة من السعرات الحرارية من الدهون النباتية، مثل المكسرات وزيت الزيتون.

ويؤكد لونغو أن الهدف ليس اتباع صيحة غذائية عابرة قد تتراجع شعبيتها بعد شهر أو شهرين، موضحاً: «أحاول الابتعاد عن الآراء الرائجة مؤقتاً، والتوجه بدلاً من ذلك نحو استراتيجية شاملة تستند إلى ركائز أساسية عدة، بحيث تظل صالحة وفعالة على مدى 20 عاماً».

ويوصي لونغو بتناول جميع الوجبات اليومية ضمن نافذة زمنية تتراوح بين 11 و12 ساعة، إلى جانب اتباع «نظام غذائي محاكٍ للصيام» 5 أيام كل ما بين 3 و4 أشهر.

ويعتمد «النظام المحاكي للصيام» على التزام نظام غذائي نباتي صارم، مع تقييد السعرات الحرارية اليومية لتتراوح بين 800 و1100 سعرة حرارية.

ويصف الطبيبُ ديفيد كاتز، رئيسُ مبادرة «الصحة الحقيقية (True Health Initiative)» المديرُ المؤسس لـ«مركز أبحاث الوقاية» في جامعة ييل، هذا النظام قائلاً: «يمكن وصفه بأنه نظام هجين يجمع بين السمات الغذائية المختلفة التي تميّز المناطق الزرقاء (Blue Zones)، التي يعمر سكانها طويلاً؛ إذ يعتمد بصورة أساسية على النباتات، ويحتوي نسبة منخفضة نسبياً من البروتين، مع تقليل الأطعمة الحيوانية إلى أدنى حد، والتركيز على الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية، إلى جانب (محاكاة الصيام) من خلال تقييد توقيت تناول الطعام وكميته».

ما الأطعمة المسموح بها في «نظام طول العمر الغذائي»؟

إذا كنت بالغاً وليس لديك تاريخ مرضي مع اضطرابات الأكل، وحصلت على موافقة فريق الرعاية الصحية المشرف عليك، فيمكن التعرف إلى الأطعمة التي يشجع هذا النظام على تناولها، وتلك التي يوصي بالحد منها، والثالثة التي ينصح بتجنبها:

أولاً: أطعمة يُنصح بتناولها

- البقوليات.

- المكسرات.

- البذور.

- زيت الزيتون.

- الحبوب الكاملة.

- الفواكه.

- الخضراوات.

- المأكولات البحرية منخفضة الزئبق، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً.

أشخاص يشترون خضراوات من سوق في كمبوديا (أ.ف.ب)

ثانياً: أطعمة يُنصح بالحد من تناولها

- الدواجن.

- منتجات الألبان.

- البيض.

- الشوكولاته الداكنة، بوصفها تحلية تُتناول بكميات قليلة، مثل 3 قطع مربعة.

ثالثاً: أطعمة يُنصح بتجنبها

- الأطعمة المكررة.

- اللحوم الحمراء.

- الأطعمة المصنّعة.

- السكر المضاف.

- الكحول.

- الأطعمة الغنية بالصوديوم.

ما الفوائد الصحية المحتملة لهذا النظام؟

1- المساعدة على إطالة العمر

تشير دراسة أُجريت عام 2026 إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية عالية الجودة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن انخفاض خطر الوفاة.

ومع ذلك، يلفت الدكتور كاتز إلى عدم وجود دراسات تدخلية أو تجارب عشوائية محكومة تقيس تأثير «نظام طول العمر الغذائي» نفسه في إطالة العمر الفعلي لدى البشر.

2- تعزيز صحة القلب

تُظهر الأبحاث باستمرار أن الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن تناول المأكولات البحرية غير المقلية مرة أو مرتين أسبوعياً قد يسهم في تعزيز صحة القلب.

3- تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

قد يساعد الإكثار من تناول الخضراوات، مع تقليل استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة، على خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ما المخاطر المحتملة لـ«نظام طول العمر الغذائي»؟

1- زيادة احتمال الإصابة باضطرابات الأكل

تحذّر كريستين إم. بالومبو، اختصاصية التغذية المسجلة في شيكاغو، من القيود الصارمة التي يفرضها هذا النظام، قائلة: «هذا النظام مقيِّد للغاية، وقد يشكّل خطراً على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، مثل (فقدان الشهية العصبي - Anorexia Nervosa) أو (الهوس بالأكل الصحي - Orthorexia)».

ويُقصد بـ«الهوس بالأكل الصحي» الانشغال المفرط بجودة النظام الغذائي، إلى درجة تؤثر سلباً على صحة الشخص العامة ورفاهيته.

2- عدم ملاءمته الأطفال والمراهقين

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى كميات من السعرات الحرارية تفوق ما يحتاجه كثير من البالغين، وذلك لدعم نموهم الطبيعي.

ولذلك؛ فإن اتباع أنظمة غذائية مقيِّدة خلال هذه المرحلة العمرية يُعدّ أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة باضطرابات الأكل.

3- عدم أمانه خلال الحمل والرضاعة الطبيعية

قد يؤدي انخفاض استهلاك البروتين وتقييد السعرات الحرارية خلال مرحلة «محاكاة الصيام» إلى صعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية المتصاعدة لدى النساء خلال الحمل أو الرضاعة الطبيعية.