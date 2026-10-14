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أصيب بابا الفاتيكان به... ما هو سرطان الرئة؟

أشعة الرئة الخاصة بأحد المصابين بالسرطان (رويترز)
أشعة الرئة الخاصة بأحد المصابين بالسرطان (رويترز)
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أصيب بابا الفاتيكان به... ما هو سرطان الرئة؟

أشعة الرئة الخاصة بأحد المصابين بالسرطان (رويترز)
أشعة الرئة الخاصة بأحد المصابين بالسرطان (رويترز)

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر جرى تشخيص حالته على أنها سرطان في الرئة بعد أن استأصل جراحون جزءاً من رئته اليمنى الثلاثاء.

وذكر الفاتيكان أن البابا مصاب بالسرطان الغدي الرئوي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة، وأن فحوصات الأنسجة التي أجريت خلال العملية أكدت ما كان الأطباء يشتبهون فيه بناء على الفحوصات الأولية.

ما هو سرطان الرئة؟

ووفقاً لموقع «كليفلاند كلينك»، فإن سرطان الرئة مرض ينشأ عندما تنمو الخلايا في أنسجة الرئة بشكل خارج عن السيطرة، وتكوّن أوراماً.

ويبدأ السرطان في المسالك الهوائية، أو الحويصلات الهوائية، ويمكن أن يتسبب في تلف الرئتين، والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهو ما يُعرف بسرطان الرئة النقيلي، مما قد يؤدي في النهاية إلى اختلال وظائف الأعضاء.

وغالباً لا يسبب سرطان الرئة أي أعراض حتى يصل إلى مرحلة متقدمة؛ ولهذا السبب من المهم الخضوع للفحص المبكر إذا كنتَ ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً: السعال الجديد، أو الذي يزداد سوءاً، وسعال مصحوب بدم، وضيق التنفس، وألم الصدر، وبحة الصوت، وفقدان الوزن غير المبرر.

ويُعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة، كما أنه السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان، سواء في الولايات المتحدة، أو على مستوى العالم.

ويُعتبر التدخين عامل الخطر الرئيس للإصابة به؛ إذ لا يفوت الأوان أبداً للإقلاع عن التدخين، حيث يقلل الإقلاع عنه من احتمالية الإصابة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى: التدخين السلبي، والتعرض لغاز الرادون، وتلوث الهواء.

جزء كبير من المرضى المصابين بسرطان الرئة في مراحله المبكرة لا يكونون مؤهلين طبياً للخضوع للجراحة (الشرق الأوسط)

أنواع سرطان الرئة

منها سرطان الرئة غير صغير الخلايا، وهو النوع الأكثر شيوعاً، وتشمل أنواعه الفرعية: السرطان الغدي، وسرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغدي الحرشفي، والسرطان الساركومي.

وكذلك سرطان الرئة صغير الخلايا، وينمو هذا النوع بسرعة أكبر، ويصعب علاجه مقارنةً بالنوع غير صغير الخلايا. وغالباً ما يُكتشف على شكل ورم رئوي صغير يكون قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وقد تنشأ أنواع أخرى من السرطان داخل الرئتين، أو حولهما، بما في ذلك الأورام اللمفاوية (سرطان الغدد اللمفاوية)، والساركوما (سرطان العظام، أو الأنسجة الرخوة)، وورم الظهارة المتوسطة الجنبي (سرطان بطانة الرئة).

ما هي العلامات المبكرة لسرطان الرئة؟

غالباً لا يسبب سرطان الرئة أي أعراض في مراحله المبكرة، ومع ذلك قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يتكرر ظهوره بعد العلاج علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة. لذا، استشر الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض تثير القلق.

أسباب سرطان الرئة

ينشأ سرطان الرئة عندما تستمر الخلايا في الانقسام في غير الأوقات التي ينبغي أن تنقسم فيها.

ويُعد انقسام الخلايا عملية طبيعية، لكن جميع الخلايا تحتوي على «آلية إيقاف» داخلية تمنعها من النمو دون ضابط، أو تؤدي إلى موتها عند الضرورة.

وعندما تنقسم الخلية مرات عديدة، أو تطرأ عليها تغيرات وطفرات كثيرة، يتم تفعيل آلية الإيقاف هذه.

أما الخلايا السرطانية، فتحدث فيها تغيرات تؤدي إلى تعطيل آلية الإيقاف هذه؛ فتستمر الخلايا في التكاثر دون رادع، وتتداخل مع وظائف الخلايا الطبيعية. كما يمكن للخلايا السرطانية أن تنتقل إلى العقد اللمفاوية، أو مجرى الدم، ومن ثم إلى أماكن أخرى في الجسم، مما يؤدي إلى انتشار الضرر.

كيف يشخص الأطباء سرطان الرئة؟

قد يكون تشخيص سرطان الرئة عملية متعددة المراحل، حيث سيبدأ الطبيب بفحصك، وسؤالك عن أعراضك. قد يطلب إجراء تحاليل دم، وصورة أشعة سينية للصدر. بعد ذلك قد تخضع لفحوصات إضافية لاستبعاد السرطان، أو تشخيصه.

قد تشمل هذه الفحوصات التصوير: يمكن أن تُظهر الأشعة المقطعية صوراً أكثر تفصيلاً للتغيرات في رئتيك.

ويمكن أن يُظهر فحص التصوير المقطعي مدى انتشار السرطان، ويمكن أن يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ ما إذا كان قد انتشر إلى دماغك.

الخزعة: إذا أشارت نتائج التصوير إلى وجود سرطان، يمكن للطبيب أخذ عينات من الأنسجة أو السوائل لإجراء الفحوصات.

وقد يحصل الطبيب على عينة عن طريق تنظير القصبات، أو باستخدام إبرة عبر الجلد، أو عن طريق الجراحة.

ويقوم اختصاصي بفحص العينة للكشف عن وجود خلايا سرطانية، وتحديد نوع السرطان.

الاختبارات الجزيئية: يمكن لاختصاصي علم الأمراض فحص عينات الأنسجة أو السوائل للكشف عن التغيرات الجينية التي قد تؤثر على خطة العلاج الخاصة بك.

مراحل سرطان الرئة

قد يخبرك الطبيب بمرحلة السرطان عند تشخيص إصابتك به. وتُعد «المرحلة» وسيلة موجزة لمعرفة مدى تقدم السرطان؛ وعادةً ما يعتمد تحديدها على حجم الورم الأولي، ومدى توغله في الأنسجة المحيطة، وما إذا كان قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو أعضاء أخرى. ويساعد ذلك مقدم الرعاية الصحية في تحديد خيارات العلاج، ويؤثر على التوقعات المستقبلية لسير المرض (الإنذار الطبي).

وتتمثل المراحل العامة لسرطان الرئة فيما يلي:

المرحلة (موضع المنشأ/ في مكانها الأصلي): توجد خلايا غير طبيعية في بطانة المسالك الهوائية.

المرحلة الأولى: يكون حجم الورم أقل من 3 سنتيمترات (سم)، ولم ينتشر خارج الرئة.

المرحلة الثانية: يتراوح حجم الورم بين 3 سم و7 سم، و/أو يكون قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو الهياكل، أو الأنسجة القريبة. ولم ينتشر الورم إلى فصوص أخرى في الرئة نفسها، أو إلى الرئة الأخرى، أو إلى أعضاء أخرى.

المرحلة الثالثة: يزيد حجم الورم عن 5 سم و/أو يكون قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو الهياكل، أو الأعضاء القريبة، ولكنه لم ينتشر إلى الرئة الأخرى، أو إلى أعضاء بعيدة.

المرحلة الرابعة: يكون السرطان قد انتشر إلى الرئة الأخرى، أو بطانة الرئتين، أو السائل المحيط بالرئتين، أو القلب، أو الكيس المحيط بالقلب (التامور)، أو إلى أعضاء بعيدة.

سرطان الرئة هو نمو غير منضبط لخلايا غير طبيعية في الرئة (جامعة هيوستن)

كيف يُعالج سرطان الرئة؟

صُممت علاجات سرطان الرئة للتخلص من السرطان في الجسم، أو إبطاء نموه. وتعتمد خطة علاجك على نوع السرطان، وموقعه، ومدى انتشاره، والعديد من العوامل الأخرى. وفي كثير من الحالات قد تتلقى مزيجاً من نوعين أو أكثر من العلاجات التي تستهدف السرطان بطرق مختلفة.

قد تشمل الخيارات العلاجية:

الجراحة: يقوم الجراح بإزالة ورم واحد، أو أجزاء من الرئة. وقد تكون مرشحاً للجراحة إذا كان لديك ورم لم ينتشر بعد.

العلاج الكيميائي: صُممت أدوية العلاج الكيميائي (التي غالباً ما تكون مزيجاً من دواءين أو أكثر) لتقليص حجم الأورام، ومنع نمو الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: يستخدم الإشعاع حزم طاقة عالية القوة لتدمير الخلايا السرطانية.

الاستئصال بالترددات الراديوية: تستخدم هذه التقنية موجات راديوية عالية الطاقة لتسخين الخلايا السرطانية، وتدميرها.

العلاج الدوائي الموجه: هي أدوية تستهدف التغيرات الجينية التي تساعد السرطان على النمو لدى بعض الأشخاص.

مثبطات تكوّن الأوعية الدموية: هي نوع من الأدوية الموجهة التي يمكنها منع الورم من تكوين أوعية دموية جديدة تحتاجها الخلايا السرطانية للنمو.

العلاج المناعي: تعمل هذه الأدوية على تدريب جهازك المناعي لمحاربة السرطان.

قد تهدف بعض العلاجات إلى تخفيف الأعراض بدلاً من القضاء على السرطان؛ وتشمل هذه العلاجات إجراءات لتقليص أو إزالة الأورام التي تسد المسالك الهوائية، أو لإزالة السوائل المتراكمة حول الرئتين.

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ألم أسفل الظهر بعد الجلوس طويلاً... 6 حلول من دون أدوية

طرق عملية تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل (بكسلز)
طرق عملية تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل (بكسلز)
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ألم أسفل الظهر بعد الجلوس طويلاً... 6 حلول من دون أدوية

طرق عملية تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل (بكسلز)
طرق عملية تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل (بكسلز)

قد يتحول الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو في أثناء العمل إلى سبب مزعج لألم أسفل الظهر، خصوصاً عند البقاء في وضعية واحدة من دون حركة كافية. ولا يعني الشعور بالألم بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، إذ يمكن تخفيفه في كثير من الحالات من خلال تعديلات بسيطة في نمط الجلوس، وأخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة بعض التمارين المناسبة.

وفيما يلي، بعض الطرق العملية التي قد تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل من دون اللجوء إلى الأدوية، ومتى يصبح الألم مؤشراً يستدعي التقييم الطبي.

لماذا يزداد ألم أسفل الظهر مع الجلوس الطويل؟

يمكن أن يؤدي البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة إلى زيادة الضغط على الظهر والشعور بالتصلب والانزعاج، خصوصاً عند الانحناء إلى الأمام أو الجلوس من دون دعم مناسب للمنطقة القطنية.

ولا يعني ذلك أن هناك وضعية جلوس مثالية واحدة تناسب الجميع؛ فالأهم هو تغيير الوضعية بانتظام، وتجنب البقاء ساكناً لساعات، والحفاظ على قدر من الحركة خلال اليوم. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بالحفاظ على النشاط قدر الإمكان، بدلاً من ملازمة السرير لفترات طويلة عند الإصابة بألم الظهر.

1. تغيير وضعية الجلوس وضبط المكتب

يمكن أن تساعد بعض التعديلات البسيطة في جعل الجلوس أكثر راحة، خصوصاً خلال ساعات العمل الطويلة.

- إسناد أسفل الظهر: يمكن استخدام مسند للظهر أو منشفة صغيرة ملفوفة خلف المنطقة القطنية للمساعدة في دعم انحناء العمود الفقري الطبيعي.

- تثبيت القدمين على الأرض: يُفضّل أن تكون القدمان مستندتين بالكامل إلى الأرض، أو إلى مسند مناسب إذا كان ارتفاع الكرسي لا يسمح بذلك.

- ضبط ارتفاع الكرسي: ينبغي أن يسمح ارتفاع المقعد بوضع الركبتين عند مستوى قريب من الوركين، مع تجنب الضغط على الجزء الخلفي من الفخذين.

- تقريب الشاشة: يساعد وضع شاشة الكمبيوتر أمام الجالس وعلى ارتفاع مناسب في تقليل الحاجة إلى الانحناء إلى الأمام لفترات طويلة.

ولا يكفي ضبط الكرسي والمكتب وحده؛ فحتى وضعية الجلوس المريحة قد تصبح مرهقة إذا استمر الشخص فيها ساعات من دون حركة.

2. استراحة للحركة كل 30 إلى 60 دقيقة

من الخطوات العملية لتخفيف الانزعاج تجنب الجلوس المتواصل، وتخصيص استراحة قصيرة للحركة كل 30 إلى 60 دقيقة، وفق ما تسمح به ظروف العمل.

يمكن خلال هذه الاستراحة الوقوف والمشي لبضع دقائق، أو تغيير مكان العمل مؤقتاً، أو أداء حركات لطيفة للظهر والوركين.

والهدف ليس ممارسة تمرين شاق في كل استراحة، بل كسر فترات الجمود المتواصلة والحفاظ على الحركة.

3. المشي لتخفيف تيبس الظهر

يُعد المشي الخفيف من الخيارات البسيطة التي يمكن إدخالها في الروتين اليومي، خصوصاً للأشخاص الذين يقضون معظم ساعات عملهم جالسين.

يمكن البدء بجولات قصيرة تتناسب مع القدرة البدنية، ثم زيادة مدتها تدريجياً إذا لم تؤدِّ إلى تفاقم الألم. كما يمكن توزيع الحركة على فترات متعددة خلال اليوم بدلاً من الاعتماد على جلسة طويلة واحدة.

4. تمارين تمدد لطيفة للظهر والوركين

قد تساعد تمارين التمدد اللطيفة في تحسين المرونة وتخفيف الشعور بالتيبس الناتج عن قلة الحركة. لكن من المهم اختيار الحركات المناسبة وتجنب التمدد القسري أو أي تمرين يسبب ألماً حاداً.

من الخيارات التي يمكن تجربتها، بحسب القدرة على الحركة:

- تحريك الركبتين بلطف: عند الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، يمكن تحريكهما ببطء ضمن نطاق مريح، من دون الضغط على الظهر أو إجبار الجسم على الالتواء.

- تمدد عضلات الورك: يمكن تجربة تمدد لطيف لعضلات مقدمة الورك، شرط أن تكون الحركة مريحة ولا تزيد الألم.

- تمدد الظهر تدريجياً: يمكن الاستعانة بتمارين مخصصة لآلام أسفل الظهر، مع الانتباه إلى أن بعض الحركات قد تناسب حالة معينة ولا تناسب أخرى.

إذا زاد الألم أثناء التمرين، ينبغي التوقف عنه. وعند تكرار الألم أو وجود أعراض أخرى، يُفضّل استشارة اختصاصي علاج طبيعي لتحديد التمارين المناسبة.

5. تقوية عضلات البطن والظهر تدريجياً

تؤدي عضلات وسط الجسم، بما فيها عضلات البطن والظهر، دوراً مهماً في دعم العمود الفقري والمساعدة على الحركة. وقد تسهم التمارين التي تحسّن القوة والمرونة في التعامل مع ألم الظهر والحد من تكراره.

لكن تقوية العضلات لا تعني البدء بتمارين شديدة أو رفع الأوزان عند الشعور بالألم. الأفضل البدء بنشاط بسيط ومناسب للحالة، ثم زيادة الجهد تدريجياً مع تحسن القدرة على الحركة.

6. الحرارة لتخفيف التشنج والتيبس

قد تساعد الكمادات الدافئة أو وسادة التدفئة على تخفيف تيبس العضلات والتشنجات المصاحبة لبعض حالات ألم الظهر. ويمكن استخدامها لفترة قصيرة مع وضع حاجز من القماش بين مصدر الحرارة والجلد لتجنب الحروق.

لكن الحرارة لا تعالج جميع أسباب الألم، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها إذا استمرت الأعراض أو ازدادت شدتها.

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ماذا يحدث للدماغ عند تصفّح الهاتف أول 10 دقائق بعد الاستيقاظ؟

تأثير تصفّح الهاتف بعد الاستيقاظ يختلف بحسب المحتوى وعادات الشخص (بيكسلز)
تأثير تصفّح الهاتف بعد الاستيقاظ يختلف بحسب المحتوى وعادات الشخص (بيكسلز)
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ماذا يحدث للدماغ عند تصفّح الهاتف أول 10 دقائق بعد الاستيقاظ؟

تأثير تصفّح الهاتف بعد الاستيقاظ يختلف بحسب المحتوى وعادات الشخص (بيكسلز)
تأثير تصفّح الهاتف بعد الاستيقاظ يختلف بحسب المحتوى وعادات الشخص (بيكسلز)

يمدّ كثيرون أيديهم إلى الهاتف فور فتح أعينهم عند الاستيقاظ، للاطلاع على الرسائل والأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد تحمل هذه العادة جرعة مبكرة من التشتّت والتوتر، خصوصاً عندما يبدأ الصباح بمحتوى مقلق أو مطالب العمل المتراكمة.

وتوصي اختصاصية علم النفس بينا بيرسود، في إرشادات نشرتها «كليفلاند كلينيك»، بتجنّب فحص الهاتف مباشرة بعد الاستيقاظ، وتخصيص وقت لنشاط هادئ أو ممتع يساعد على تخفيف التوتر.

الدماغ يستعيد يقظته تدريجياً

قد يشعر الشخص بعد الاستيقاظ بالنعاس، وضعف التركيز، وبطء الاستجابة، وهي حالة تُعرف بـ«خمول النوم«، يستعيد خلالها الدماغ يقظته تدريجياً. وقد تكون معالجة المعلومات واتخاذ القرارات أصعب مؤقتاً، خصوصاً عند عدم الحصول على نوم كافٍ.

وعندما يبدأ الشخص بتصفّح الرسائل والأخبار في هذه الفترة، فإنه يضيف مطالب جديدة على انتباهه: قراءة المعلومات وفرزها، وتحديد ما يستدعي الرد. وقد يزيد ذلك التشتّت والشعور بالضغط، خصوصاً إذا كان المحتوى مقلقاً؛ لذا، يُفضّل منح النفس بضع دقائق للاستيقاظ بهدوء قبل الانشغال بالتصفّح.

منح النفس بضع دقائق للاستيقاظ بهدوء قد يساعد على بداية يوم أكثر راحة (بيكسلز)

المحتوى يصنع فرقاً

قد يزيد المحتوى المقلق الشعور بالتوتر، بينما يختلف أثر الاطلاع السريع على الطقس أو رسالة مطمئنة؛ لذلك، تتعلّق التجربة بنوع المحتوى وعادات الشخص وحالته النفسية، إلى جانب توقيت الاستخدام.

ومن أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها:

- قد يشتّت التنقّل بين التطبيقات الانتباه، ويصعّب التركيز على الاستعداد لليوم.

- قد تثير الأخبار المزعجة ورسائل العمل شعوراً مبكراً بالضغط أو الاستعجال.

- قد يرفع تدفّق المعلومات الحمل الذهني، أي مقدار المعلومات والمطالب التي يحاول الشخص معالجتها في وقت واحد.

وهذه احتمالات تختلف بين الأشخاص، ولا تحدّد المصادر المذكورة أول 10 دقائق بوصفها عتبة علمية ثابتة يبدأ عندها الضرر أو ينتهي.

بضع دقائق لبداية أهدأ

يمكن تجربة تأخير التصفّح قليلاً، والنهوض من السرير وفتح الستائر وغسل الوجه، مع تخصيص لحظات للتنفّس بهدوء أو ترتيب أولويات الصباح.

وعند الحاجة إلى الهاتف، يساعد تحديد غرض واضح، مثل إيقاف المنبّه أو مراجعة موعد، على تجنّب الانجراف إلى تصفّح طويل. ويمكن أيضاً كتم التنبيهات غير الضرورية وتأجيل الأخبار ورسائل العمل إلى ما بعد الاستعداد. ويتيح هذا الروتين ملاحظة ما إذا كان منح النفس بضع دقائق للاستيقاظ بهدوء يحسّن المزاج والتركيز.

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متى يصبح تسارع ضربات القلب خلال ممارسة الرياضة خطراً؟

معدل النبض خلال الرياضة يختلف وفق العمر وشدة التمرين واللياقة البدنية (بيكسلز)
معدل النبض خلال الرياضة يختلف وفق العمر وشدة التمرين واللياقة البدنية (بيكسلز)
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متى يصبح تسارع ضربات القلب خلال ممارسة الرياضة خطراً؟

معدل النبض خلال الرياضة يختلف وفق العمر وشدة التمرين واللياقة البدنية (بيكسلز)
معدل النبض خلال الرياضة يختلف وفق العمر وشدة التمرين واللياقة البدنية (بيكسلز)

يرتفع معدل ضربات القلب خلال ممارسة الرياضة لتلبية حاجة العضلات إلى مزيد من الأكسجين. وهذه استجابة طبيعية للمجهود، لكن اقترانها بأعراض معيّنة يستدعي التوقف والانتباه، خصوصاً إذا ظهر الخفقان بصورة مفاجئة أو بدا مختلفاً عن المعتاد.

ويشير موقع «هيلث لاين» الصحي إلى أن ألم الصدر، وضيق التنفس غير المعتاد، والدوخة، واضطراب إيقاع القلب، خلال التمرين قد تكون علامات على مشكلة تحتاج إلى مساعدة طبية.

هل هناك رقم يدل على الخطر؟

يعتمد معدّل النبض الطبيعي خلال ممارسة الرياضة على العمر وشدة التمرين واللياقة البدنية، كما قد يتأثر ببعض الأدوية والحالة الصحية؛ لذا لا يكفي ارتفاعه وحده للحكم على وجود خطر.

ويمكن تقدير الحد الأقصى للنبض بصورة تقريبية بطرح العمر من 220. وعادةً يستهدف النشاط المعتدل ما بين 50 و70 في المائة من هذا الحد، والنشاط الشديد ما بين 70 و85 في المائة.

فبالنسبة إلى شخص عمره 40 عاماً، يبلغ الحد الأقصى التقديري 180 ضربة في الدقيقة، ويتراوح النطاق المستهدف للنشاط المعتدل بين 90 و126 ضربة. وهذه الأرقام إرشادية، وليست حدوداً قاطعة للأمان أو تشخيصاً لمرض، وقد يحتاج المصابون بأمراض القلب أو مستخدمو بعض الأدوية إلى نطاق يحدده الطبيب وفق «جمعية القلب الأميركية».

ألم الصدر المصاحب لتسارع ضربات القلب خلال الرياضة يستدعي التوقف وطلب المساعدة الطبية فوراً (بيكسلز)

علامات تستدعي التوقف

يصبح تسارع ضربات القلب خلال الرياضة مقلقاً، وقد يشير إلى خطر، عند اقترانه بأحد الأعراض التالية:

- ألم أو ضغط أو انزعاج في الصدر.

- ضيق تنفس شديد أو غير متناسب مع المجهود.

- دوخة أو شعور بقرب الإغماء أو إغماء.

- خفقان مفاجئ وغير منتظم، أو إحساس بأن القلب يتخطى بعض الضربات.

وقد يظهر الانزعاج القلبي على هيئة ضغط خفيف، أو يمتد إلى الذراع أو الفك أو الظهر، وقد يرافقه غثيان أو عرق بارد. لذلك؛ ينبغي عدم انتظار ألم شديد لأخذ الأعراض بجدية.

ماذا تفعل عند ظهور الأعراض؟

عند ظهور أعراض مقلقة، يجب التوقف عن التمرين وطلب المساعدة الطبية فوراً. ويستدعي ألم الصدر أو ضيق التنفس الشديد أو الإغماء الاتصال بالإسعاف، مع تجنب قيادة السيارة بنفسك.

ولا تحاول إكمال التمرين لاختبار قدرتك على التحمل. وإذا تكرر الخفقان غير المعتاد، فاطلب تقييماً طبياً قبل العودة إلى النشاط الشديد، حتى لو هدأت الأعراض بعد الراحة.

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