علاجان فعالان لاضطراب تجنّب الطعام لدى الأطفال

اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، يدعونا هذا العام إلى زاوية مختلفة عما اعتدنا عليه عند تناول القضايا الطبية؛ إذ نقترب عادة من المرض نفسه: أسبابه، وأعراضه، وطرق تشخيصه، وعلاجه، والوقاية منه. فهنا لن نتوقف عند اضطراب نفسي بعينه، ولن نسأل عن دواء، أو وسيلة تشخيص، وإنما نقترب من قضية أوسع تمس فلسفة الرعاية نفسها: ما المكان الذي ينبغي أن يحتله صوت الإنسان الذي عاش تجربة المرض النفسي في القرارات المتعلقة بعلاجه، وفي الخدمات المقدمة له، بل وفي السياسات التي ترسم مستقبل الرعاية النفسية؟

«الإنصات إلى التجربة المعيشة»

• أصوات حقيقية. وليس هذا التحول اختياراً تحريرياً فحسب؛ فهو في صميم القضية التي وضعتها المؤسسات الدولية المعنية بالصحة النفسية في واجهة النقاش هذا العام. فاليوم العالمي للصحة النفسية 2026 يأتي تحت شعار Lived Experiences Heard: Real Voices، Real Change، أو بما يعبر عن مضمونه: «الإنصات إلى التجارب المعيشة... أصوات حقيقية، تغيير حقيقي». وتدعو حملة هذا العام إلى الاعتراف بالمعرفة التي يحملها الأشخاص الذين عاشوا تجربة الاضطراب النفسي، وإلى ألا يقتصر حضورهم على سرد تجاربهم، بل يمتد إلى التأثير في السياسات، والخدمات، والقرارات التي تمس حياتهم.

وهنا تتغير الأسئلة. فبدلاً من أن نسأل فقط: ما المرض؟ وكيف نشخصه؟ وكيف نعالجه؟ نسأل هذه المرة: هل يكفي أن نستمع إلى المريض؟ وهل الاستماع إليه يعني إشراكه؟ وما الذي يمكن أن تضيفه تجربة من عاش المرض إلى خبرة الطبيب ومعرفة الباحث؟ وهل يمكن أن تصبح مشاركة المريض معياراً من معايير جودة الرعاية النفسية الحديثة؟

• يوم عالمي. ولفهم دلالة المناسبة، لا ينبغي أن يغيب عنها الاتحاد العالمي للصحة النفسية (WFMH)، الذي أطلق اليوم العالمي للصحة النفسية عام 1992. وهو اتحاد متخصص يعمل على تعزيز الوعي بالصحة النفسية، والوقاية من الاضطرابات النفسية، والمناصرة، ودعم الممارسات التي تركز على التعافي.

وتلتقي هذه الرؤية مع منظمة الصحة العالمية، التي تدعو في حملة هذا العام إلى المشاركة ذات المعنى لأصحاب التجارب المعيشة؛ بحيث يصبحون شركاء في تشكيل السياسات، والخدمات، والقرارات، لا مجرد أصوات نستمع إليها.

وفي التاسع من أكتوبر عشية اليوم العالمي، تُعقد ندوة دولية مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للصحة النفسية وشركاء دوليين، حول تحويل أصوات أصحاب التجارب المعيشة إلى مشاركة مؤثرة في السياسات، والخدمات، والممارسة.

• من الاستماع إلى المشاركة. هناك فارق كبير بين أن نمنح الإنسان فرصة للكلام وأن نمنح صوته فرصة للتأثير. فقد يروي شخص عاش الاكتئاب أو الفصام أو اضطراباً نفسياً تجربته في حملة توعوية، أو مؤتمر، فتساعد قصته في مكافحة الوصمة، وتشجيع الآخرين على طلب المساعدة. لكن ماذا يحدث بعد انتهاء القصة؟ هل يصل ما قاله إلى من يصمم الخدمة؟ وهل تُؤخذ تجربته في الاعتبار عند وضع السياسات، أو تقييم جودة الرعاية؟

لهذا تؤكد حملة 2026 أن المشاركة ذات المعنى تتجاوز مجرد الاستماع؛ فهي تتيح لأصحاب التجارب المعيشة التأثير في القرارات، والمشاركة في تصميم الخدمات، ودعم المبادرات التي يقودها الأقران، ومواجهة الوصمة، وتعزيز المساءلة. وتلخص إحدى أهم رسائل الحملة هذه الفلسفة بعبارة «Nothing about us without us»، أي «لا شيء عنا من دوننا». فالسياسات والخدمات النفسية تصبح أقوى عندما تُصمم وتُقدم وتُقيّم بمشاركة الأشخاص الذين يستخدمونها.

«الشراكة» في العلاج

• التجربة المعيشة» خبرة من نوع آخر. ولكن هل يمكن اعتبار التجربة الشخصية نوعاً من الخبرة؟ تجيب حملة هذا العام بنعم، مع ضرورة فهم المقصود. فـالتجربة المعيشة (Lived Experience) هي المعرفة والفهم اللذان يكتسبهما الإنسان من مروره الشخصي بحالة نفسية، ومن تجربته في طلب الرعاية، والحصول عليها، أو تعذر الوصول إليها.

إن الطبيب يعرف الاضطراب من خلال الدراسة، والتدريب، والممارسة السريرية، والباحث يدرسه من خلال البيانات، والدراسات، لكن الشخص الذي عاشه يعرف جانباً مختلفاً: كيف يبدو المرض في تفاصيل الحياة اليومية؟ وكيف يؤثر في الدراسة، والعمل، والأسرة، والعلاقات؟ وما العقبات التي يواجهها الإنسان في طلب المساعدة؟

وقد تكشف هذه المعرفة عوائق لا يلاحظها الآخرون، وتساعد في جعل السياسات والخدمات أكثر ارتباطاً باحتياجات الناس، وظروفهم الحقيقية. ومع ذلك فإن تجربة شخص واحد لا تمثل تجارب الجميع. وهنا يجب أن يبقى الميزان دقيقاً: التجربة المعيشة لا تحل محل الطب المبني على الدليل، كما أن المعرفة الطبية لا ينبغي أن تلغي معرفة الإنسان بتجربته، واحتياجاته. فالرعاية الأفضل تنشأ عندما تلتقي المعرفة العلمية والخبرة السريرية مع خبرة الإنسان الذي يعيش الحالة.

• من متلقي العلاج إلى شريك فيه. تبدأ هذه الفلسفة من علاج الإنسان نفسه. فالرعاية المتمحورة حول الإنسان لا تنظر إلى المريض باعتباره متلقياً سلبياً لما يقرره الآخرون، وإنما يعد شريكاً ينبغي أن يفهم تشخيصه، وخيارات العلاج، وفوائدها، ومخاطرها، وأن تؤخذ أولوياته وقيمه وظروف حياته في الاعتبار عند وضع خطة العلاج، والتعافي. ثم تتسع دائرة المشاركة؛ فقد يساهم أصحاب التجارب المعيشة في تصميم الخدمات، وتقييمها، وتدريب العاملين، وقيادة مبادرات الأقران، وتطوير السياسات، والبرامج.

لكن الأرقام تكشف أن الانتقال من المبدأ إلى التطبيق لا يزال غير مكتمل. فمن بين الدول المستجيبة لمسح أطلس الصحة النفسية 2024، أفادت 45 في المائة بوجود تعاون مستمر مع أصحاب التجارب المعيشة، والأسر، أو مقدمي الرعاية في تخطيط خدمات الصحة النفسية، أو تقديمها، أو مراقبتها، بينما أفادت 80 في المائة من الدول التي لديها سياسة أو خطة للصحة النفسية بأنها طُورت بالتشاور معهم.

والفارق بين الرقمين يستحق التأمل: وجود صوت للمريض عند كتابة السياسة لا يعني بالضرورة أن هذا الصوت أصبح جزءاً دائماً من الممارسة.

• الرعاية النفسية... هل يجب أن تنتهي عند باب المستشفى؟ ويقودنا ذلك إلى تحول آخر في مفهوم الرعاية النفسية الحديثة: من الاعتماد المفرط على المؤسسات طويلة الإقامة إلى بناء خدمات نفسية واجتماعية داخل المجتمع.

وهذا لا يعني إلغاء المستشفى النفسي، أو التقليل من ضرورته عند الحاجة إلى التنويم، والرعاية المتخصصة. بل يعني أن المستشفى ينبغي ألا يكون المنظومة كلها، وأن يحصل الإنسان، متى سمحت حالته، على الرعاية والتأهيل وهو مرتبط بأسرته، ومجتمعه، وتعليمه، وعمله، وحياته.

وتضع منظمة الصحة العالمية الرعاية المجتمعية القائمة على الحقوق والكرامة ضمن أولويات حملة هذا العام. لكن التحول العالمي ما زال بطيئاً؛ إذ أفادت نحو 9 في المائة فقط من الدول بأنها انتقلت بالكامل من الرعاية القائمة على المؤسسات إلى النماذج المجتمعية، بينما لا تزال 53 في المائة في المراحل المبكرة. كما أن نحو 49 في المائة من حالات الدخول المبلغ عنها إلى المستشفيات النفسية غير طوعية، فيما تتجاوز مدة 23 في المائة من الإقامات المبلغ عنها عاماً كاملاً.

والمغزى هنا ليس في مكان تقديم العلاج وحده، وإنما في فلسفة الرعاية: هل تساعد الإنسان على استعادة حياته، وممارسة اختياراته، والبقاء جزءاً من المجتمع؟

المريض في صميم العملية العلاجية

• السعودية: المشاركة حق وليست شعاراً. وعندما ننقل هذا النقاش إلى المملكة العربية السعودية، نجد أن فكرة مشاركة المريض لا تبدأ من شعار عالمي لعام 2026.

وتؤكد وزارة الصحة السعودية في وثائقها الخاصة بحقوق المرضى أن السياسات الصحية الوطنية تضع المريض في صميم العملية العلاجية، وتعتبر إشراكه في صنع القرار الصحي أحد معايير التميز في تقديم الرعاية. كما تنص صفحة الوزارة الخاصة بالصحة النفسية على تمكين المريض، وإشراكه في القرارات التي تحسن الخدمات المقدمة.

وتتضح الصورة أكثر في اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية؛ إذ تنص حقوق المريض النفسي على إعطائه الفرصة للمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية إذا كان قادراً على ذلك، وإعلامه بالتشخيص، وسير الخطة العلاجية، والفوائد المرجوة، والمخاطر، والأعراض الجانبية، والبدائل الممكنة، قبل موافقته على العلاج.

وهنا يصبح شعار اليوم العالمي قريباً جداً من الممارسة اليومية: أن يُسمع صوت المريض، وأن يَعرف ويَفهم خياراته، وأن يُشارك في القرار المتعلق بحياته.

كما تتسع الخدمات النفسية في المملكة خارج إطار المستشفى وحده؛ فوزارة الصحة تشير إلى تقديمها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنصة «صحتي»، وخدمة 937، إلى جانب المستشفيات، والطوارئ، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

وفي أغسطس (آب) الماضي أطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية «أطلس خدمات الرفاه والعافية النفسية»، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات في مختلف مناطق المملكة؛ وهي خطوة تسهم في تقريب الدعم النفسي من الإنسان، ومساعدته في العثور على الخدمة المناسبة.

لكن وجود الأنظمة والخدمات يفتح سؤال المرحلة التالية، وهو السؤال نفسه الذي يطرحه اليوم العالمي بصورة أوسع: كيف نضمن أن تتحول المشاركة من حق مكتوب إلى تجربة يشعر بها كل مستفيد من الخدمة؟

• أصوات حقيقية... هل تصنع تغييراً حقيقياً؟ ليس المقصود أن تحل التجارب الشخصية محل الدراسات، والأدلة العلمية، أو أن يستطيع شخص واحد التحدث باسم جميع المرضى. وإنما المقصود أن معرفة الطبيب والباحث والنظام الصحي قد تكملها معرفة الإنسان الذي يعيش التجربة.

ولذلك ربما تكون الرسالة الأهم في اليوم العالمي للصحة النفسية 2026 هي الانتقال من الاستماع إلى الفعل؛ فبدلاً من أن نطلب من الناس رواية قصصهم، نتساءل: ماذا تعلمنا منها، وما الذي ينبغي أن يتغير بسببها؟

على مدى سنوات، كان أحد أكبر تحديات الصحة النفسية جعل الناس يتحدثون عنها بلا خوف، أو خجل. ولا تزال مواجهة الوصمة مهمة، والوصول إلى التشخيص والعلاج ضرورة لا غنى عنها.

لكن النقاش يتقدم اليوم خطوة أخرى. فلم يعد السؤال فقط: هل نتحدث عن الصحة النفسية؟ بل: من يشارك في هذا الحديث، ومن يصل صوته إلى مكان اتخاذ القرار؟ ولعل عبارة «لا شيء عنا من دوننا» تختصر هذا التحول: من الرعاية التي تُصمم للإنسان إلى الرعاية التي يُشارك في تصميمها. فإذا أردنا بالفعل أن تتحول «الأصوات الحقيقية» إلى «تغيير حقيقي»، فلا يكفي أن نتيح للمريض أن يتحدث، بل ينبغي أن يكون لما يقوله أثر. فالرعاية النفسية الأفضل لا تُبنى للمريض وحده... وإنما تُبنى معه.

* استشاري طب المجتمع