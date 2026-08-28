3 أسباب تجعل الفشار وجبة خفيفة مفيدة لصحتك

عندما نتحدث عن الوجبات الخفيفة، قد لا يكون الفشار أول ما يتبادر إلى الذهن باعتباره خياراً صحياً، خصوصاً عند تناوله بكميات كبيرة مع الزبدة أو الملح. لكن طريقة تحضيره تلعب دوراً أساسياً في قيمته الغذائية؛ فالفشار المحضّر من دون إضافة الزبدة أو كميات كبيرة من الملح يمكن أن يكون وجبة خفيفة لذيذة، منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بمركبات ومغذيات قد تدعم الصحة بطرق مختلفة.

وفيما يلي ثلاث فوائد صحية محتملة لتناول الفشار كوجبة خفيفة، وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على مضادات أكسدة تُعرف باسم البوليفينولات، وهي مركبات طبيعية تساعد الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا في الجسم.

ويحتوي الفشار بشكل خاص على نسبة مرتفعة من أحد مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض الفيروليك. وقد أشارت دراسات أولية أُجريت على الحيوانات وفي المختبر إلى أن حمض الفيروليك قد يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، من بينها داء الأمعاء الالتهابي، ومرض ألزهايمر، وداء السكري.

كما وجدت دراسة أخرى أُجريت على الحيوانات أن حمض الفيروليك قد يُحسّن مستويات الأنسولين والكوليسترول. ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة موّلتها إحدى أكبر شركات إنتاج الفشار في البلاد.

2. يساعد في إدارة الوزن

يمكن أن يكون الفشار منخفض السعرات الحرارية، حتى عند تناوله بكميات متوسطة إلى كبيرة. فهو لا يُعد من الأطعمة الغنية بالطاقة، ولذلك تكون الحصة المعتادة منه، من حيث الحجم، أكبر عادةً من حصص العديد من الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى.

فعلى سبيل المثال، يُوصى عادةً بتناول ربع كوب من المكسرات كحصة واحدة، في حين تبلغ حصة الفشار عادةً نحو ثلاثة أكواب.

ويمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية على خفض إجمالي عدد السعرات الحرارية المستهلكة يومياً، وهو ما قد يساهم بدوره في إنقاص الوزن والمساعدة على التحكم فيه.

3. مصدر للحصول على الألياف

يُعد الفشار مصدراً جيداً للألياف، لا سيما الألياف غير القابلة للذوبان. ولا تتحلل هذه الألياف أثناء عملية الهضم، بل تضيف حجماً إلى محتويات الأمعاء أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي، ما يساعد على تسريع عملية الإخراج وتحسين حركة الأمعاء.

كما يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف في التحكم في الوزن، إذ تساهم الألياف في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي قد يساعد على الحد من تناول الطعام.

وأظهرت الدراسات أيضاً أن تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

وبذلك، يمكن للفشار، عند تحضيره بطريقة بسيطة ومن دون إضافة الزبدة أو كميات كبيرة من الملح، أن يكون خياراً مناسباً ضمن نظام غذائي متوازن، إلى جانب كونه وجبة خفيفة لذيذة ومشبعة.