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صحتك

متى يجب على الرجل إجراء فحص البروستاتا لأول مرة؟

توقيت بدء الخضوع لفحص البروستاتا لا يعتمد على العمر وحده (أ.ف.ب)
توقيت بدء الخضوع لفحص البروستاتا لا يعتمد على العمر وحده (أ.ف.ب)
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متى يجب على الرجل إجراء فحص البروستاتا لأول مرة؟

توقيت بدء الخضوع لفحص البروستاتا لا يعتمد على العمر وحده (أ.ف.ب)
توقيت بدء الخضوع لفحص البروستاتا لا يعتمد على العمر وحده (أ.ف.ب)

مع التقدم في العمر، تصبح صحة البروستاتا واحدة من الملفات التي لا ينبغي للرجل تجاهلها، خصوصاً أن سرطان البروستاتا قد يتطور في مراحله الأولى من دون أعراض واضحة.

وهنا يبرز السؤال: متى يكون الوقت المناسب لإجراء أول فحص للبروستاتا؟ وهل يحتاج جميع الرجال إلى الفحص في العمر نفسه؟

تشير التوصيات الصحية إلى أن توقيت بدء الفحص لا يعتمد على العمر وحده، وإنما يرتبط أيضاً بالتاريخ العائلي وعوامل الخطورة والحالة الصحية للرجل.

التوقيت المناسب لمناقشة فحص البروستاتا مع طبيبك

يختلف العمر المناسب لبدء مناقشة فحص سرطان البروستاتا من رجل إلى آخر، وفقاً لدرجة الخطورة.

وحسب «مايو كلينك»، يُعدّ سن الخمسين نقطة مهمة لبدء الحديث مع الطبيب بالنسبة للرجل الذي لا توجد لديه عوامل خطورة مرتفعة، مثل وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

أما الرجال الأكثر عرضة للإصابة، فتوصي جمعية السرطان الأميركية ببدء مناقشة الفحص في سن الخامسة والأربعين، خاصة عند وجود قريب من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأخ، سبق تشخيصه بسرطان البروستاتا في سن مبكرة.

وقد يكون من المناسب بدء النقاش في سن الأربعين لدى الرجال الذين لديهم أكثر من قريب من الدرجة الأولى أُصيب بسرطان البروستاتا في سن مبكرة.

ظهور الأعراض يستدعي التقييم الطبي سريعاً

عند ظهور بعض الأعراض المرتبطة بمشكلات البروستاتا، ينبغي أن يخضع الشخص لتقييم طبي بغض النظر عن عمره.

وتوضح «مايو كلينك» أن بعض علامات مشكلات البروستاتا قد تشمل صعوبة التبول، وضعف تدفق البول، ووجود دم في البول أو السائل المنوي، إضافة إلى أعراض أخرى يمكن أن تظهر في الحالات المتقدمة.

وهذه الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، فقد تنتج أيضاً من مشكلات أخرى بالبروستاتا. ومع ذلك، فإن استمرارها يستدعي التقييم الطبي بغض النظر عن عمر الرجل.

الفحص لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان البروستاتا

من المهم أن يعرف الرجل أن إجراء فحص البروستاتا لا يعني وجود اشتباه مؤكد في الإصابة بالسرطان، وإنما يهدف إلى المساعدة في اكتشاف المرض في وقت مبكر لدى الأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة.

وحسب «مايو كلينك»، قد يعتمد التقييم على تحليل دم لقياس مستوى مادة تنتجها خلايا البروستاتا، وقد يرتفع هذا المستوى لأسباب مختلفة، من بينها تضخم البروستاتا والالتهابات، وليس السرطان وحده.

لذلك؛ فإن ظهور نتيجة غير طبيعية لا يعني تلقائياً الإصابة بالسرطان، وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء تقييمات وفحوص أخرى قبل الوصول إلى التشخيص.

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تأثير الإفراط في الملح على الكلى وضغط الدم

الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)
الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)
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تأثير الإفراط في الملح على الكلى وضغط الدم

الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)
الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)

يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من الملح في نظامهم الغذائي أمر سيئ. لا يعرف الكثير تقريباً السبب بالضبط.

وقالت الدكتورة شيريل لافر، أستاذة الطب بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية: «إنهم مندهشون من الدرجة التي يمكن أن يؤثر بها الأمر عليهم. وبكمية الملح الموجودة في النظام الغذائي بشكل العام».

فيما يلي نستعرض أشياء يفعلها الملح بالجسم وفقا لما ذكره تقرير لموقع «هارت دوت أورغ» المعني بالصحة.

تأثير الملح على القلب

وقال الدكتور فرناندو إليجوفيتش، أستاذ الطب بجامعة فاندربيلت، إنه بالنسبة للدورة الدموية، تُعدّ تأثيرات الملح «مشكلة سباكة بسيطة للغاية».

وقال إن القلب هو المضخة والأوعية الدموية هي الأنابيب. يرتفع ضغط الدم إذا قمت بزيادة كمية الدم التي يجب أن تتحرك عبر الأنابيب. يرتفع ضغط الدم أيضاً إذا قمت بتقليص تلك الأنابيب.

الملح يفعل كلا الأمرين. عندما يكون هناك ملح زائد في نظامك، يضخ القلب المزيد من الدم في وقت معين؛ ما يعزز ضغط الدم. وبمرور الوقت، يعمل الملح على تضييق الأوعية الدموية نفسها، وهي الميزة «السباكة» الأكثر شيوعاً لارتفاع ضغط الدم.

الضرر يمكن أن يأتي بسرعة. ومع مرور الوقت.

وقال إليجوفيتش إنه في غضون 30 دقيقة من تناول الملح الزائد، تضعف قدرة الأوعية الدموية على التمدد. تظهر الأضرار الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم المستمر مع مرور الوقت، في شكل نوبات قلبية وسكتات دماغية ومشاكل أخرى.

ويمكن أن يهدد الملح أيضاً الدماغ عن طريق إتلاف الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية. كما أنه قد يغير سلوك جذع الدماغ؛ ما يساعد على تنظيم توازن الملح وضغط الدم.

وقال لافر إن الخبر السار هو أن فوائد التقليل من تناول الملح الزائد تظهر بسرعة أيضاً. إذا قمت بتقليل كمية الملح التي تتناولها بشكل كبير، سينخفض ​​ضغط الدم لديك خلال ساعات أو أيام.

وإبقاؤه منخفضاً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً على المدى الطويل. وقالت: «في المملكة المتحدة، بذلوا بالفعل جهداً على مستوى البلاد لتقليل الملح في الأطعمة التجارية. في غضون عامين، تمكنوا من خفض أعداد النوبات القلبية وغيرها من النتائج السيئة. وكان ذلك مذهلاً للغاية».

تأثير الملح على الكلى

يتخلص الجسم من السوائل الزائدة عن طريق ترشيح الدم عبر الكلى. وتتطلب هذه العملية توازناً بين الصوديوم والبوتاسيوم لسحب الماء عبر الجدران الفاصلة، من مجرى الدم إلى القنوات المجمِّعة داخل الكلى. ويؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى اختلال توازن الصوديوم؛ ما يضعف وظائف الكلى ويقلل من قدرتها على التخلص من السوائل، وهو ما ينجم عنه ارتفاع في ضغط الدم؛ وهذا بدوره يضع عبئاً إضافياً على الكلى وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل تتراوح من تورم الكاحلين إلى تراكم السوائل حول القلب والرئتين.

نصائح عامة

لكن الحقيقة البسيطة هي أن قطع الملح أمر صحي بالنسبة لمعظم الناس، كما يقول إليجوفيتش. «إذا تمكنت من تقليل كمية الملح التي يتناولها الناس، فسوف تعود بالنفع على عامة السكان».

الملح والصوديوم ليسا متماثلين تماماً، ولكن معظم الصوديوم الموجود في الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم عبارة عن ملح، ويتم استخدام المصطلحين بالتبادل.

قد يحتوي الهمبرغر للوجبات السريعة على أكثر من 1000 ملليغرام من الصوديوم؛ يمكن أن تضيف طلبية كبيرة من البطاطس المقلية 400 مجم. قد تحتوي علبة حساء الدجاج على أكثر من 2200 ملغ.

توصي الإرشادات الغذائية الفيدرالية البالغين بتناول ما لا يزيد على 2300 ملغ من الصوديوم يومياً. تقول جمعية القلب الأميركية إن الحد اليومي المثالي هو 1500 ملغ. ومع ذلك، فإن الأميركيين يتناولون في المتوسط ​​3400 ملغ من الصوديوم يومياً.

وقال لافر: «لذا اقرأ الملصقات، وكن على علم بأن مجرد تسمية المنتج بأنه (منخفض الصوديوم) لا يعني أنه كذلك».

ينصح إليجوفيتش مرضاه بمحاولة الطهي باستخدام التوابل اللذيذة؛ ما قد يجعلهم يفتقدون طعم الملح بشكل أقل. لكنه أكد أن الطبخ المنزلي ورش الملح على العشاء ليسا السبب الرئيسي.

وقال: «إن غالبية ما نتناوله من الملح لا يتعلق بما نقوم به. إنه فيما نشتريه».

مهما فعلت، فإنه يمكن أن يحدث فرقاً. وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر تحليل 85 دراسة نُشرت في مجلة الدورة الدموية أن أي انخفاض في الصوديوم يقلل من ضغط الدم.

يحتاج أي شخص يعاني ارتفاع ضغط الدم إلى إيلاء اهتمام إضافي للملح. وقال لافر: «لكن، يجب على الجميع أن يعرفوا ما يفعله. هذه هي رسالتي إلى كل من يأتي إلى عيادتي. حتى لو كان شاباً يتمتع باللياقة البدنية ولا يعاني زيادة الوزن وأقول لهم: حتى بالنسبة لك، يجدر بك توخي الحذر بشأن الملح».

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ماذا يحدث لمعدتك عند شرب ماء الكمون يومياً؟

يقلل الكمون من الانتفاخ والغازات (بيكساباي)
يقلل الكمون من الانتفاخ والغازات (بيكساباي)
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ماذا يحدث لمعدتك عند شرب ماء الكمون يومياً؟

يقلل الكمون من الانتفاخ والغازات (بيكساباي)
يقلل الكمون من الانتفاخ والغازات (بيكساباي)

يؤدي شرب ماء الكمون يومياً إلى تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات، بفضل محتواه من مركبات تحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة.

الكمون (Cumin) المغليّ هو عبارة عن مشروب يتم تحضيره من خلال غلي الكمون مع الماء، واستُخدم هذا المشروب لعلاج كثير من المشكلات الصحية المختلفة، فما أهم فوائد الكمون المغلي؟

الفوائد على المعدة والجهاز الهضمي:

تحسين الهضم: يُحفز إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات التي تهضم الطعام بفاعلية كبرى.

تقليل الانتفاخ والغازات: تساعد مركبات مثل الثيمول على إرخاء عضلات المعدة وتقليل تقلصات البطن.

علاج الإمساك: يزيد من حركة الأمعاء ويُسهل عملية الإخراج عند تناوله بانتظام.

تخفيف الحموضة: يمنح شعوراً بالراحة ويخفف من عسر الهضم والشعور بالثقل.

الأضرار المحتملة عند الإفراط:

حرقة المعدة: قد يتسبب الإفراط في تهيج بطانة المعدة أو زيادة الحموضة لدى بعض الأشخاص.

تداخلات أدوية السكري: قد يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير إذا تزامن مع أدوية السكري.

اضطرابات النزيف: قد يبطئ من تخثر الدم مما يزيد من خطر النزيف لدى المصابين باضطرابات معينة.

طريقة التحضير

أضف ملعقة صغيرة من بذور الكمون إلى كوب من الماء المغلي.

غطّ الكوب واتركه منقوعاً لمدة 5 إلى 10 دقائق (أو اغلِ المزيج على النار لدقائق قليلة).

صفّ المشروب، ويمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لتحسين النكهة.

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البقدونس ليس للزينة فقط... ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يومياً؟

يتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك» (بكسلز)
يتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك» (بكسلز)
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البقدونس ليس للزينة فقط... ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يومياً؟

يتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك» (بكسلز)
يتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك» (بكسلز)

قد يبدو البقدونس مجرد مكوّن صغير يُضاف إلى الأطباق لتزيينها أو تعزيز نكهتها، لكنه في الواقع يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمركبات النباتية المفيدة. وعند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة، يمكن أن يكون وسيلة بسيطة لإضافة عناصر غذائية مهمة إلى النظام الغذائي.

ويتميز البقدونس خصوصاً باحتوائه على فيتامينات «سي» و«أ» و«ك»، إلى جانب مركبات نباتية تعمل مضادات للأكسدة؛ ما يجعله إضافة غذائية مفيدة ضمن نظام متوازن.

فيتامين «ك» لصحة العظام وتخثر الدم

من أبرز العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس فيتامين «ك»، وهو فيتامين مهم لعملية تخثر الدم، كما يؤدي دوراً في الحفاظ على صحة العظام.

وتناول مصادر غذائية متنوعة لفيتامين «ك» يساعد الجسم في الحصول على الكمية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الطبيعية. لذلك؛ يمكن أن يضيف إدخال البقدونس بانتظام إلى الوجبات جرعة إضافية من هذا الفيتامين.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا

يحتوي البقدونس على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، يمكنها المساعدة في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناتج من الجزيئات غير المستقرة في الجسم.

وتشمل هذه المركبات الفلافونويدات والكاروتينات، وهي مواد نباتية توجد أيضاً في كثير من الخضراوات والفواكه. وتأتي أهمية الحصول عليها من تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، وليس الاعتماد على نوع واحد فقط.

البقدونس يدعم الحصول على فيتامينَي «سي» و«أ»

يقدم البقدونس أيضاً كميات من فيتامين «سي»، الذي يسهِم في دعم وظيفة الجهاز المناعي ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد.

كما يحتوي على مركبات مرتبطة بفيتامين «أ»، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العينين ووظيفة الجهاز المناعي وصحة الجلد.

وهذه العناصر تجعل إضافة كمية صغيرة من البقدونس إلى السلطات والشوربات والأطباق اليومية طريقة سهلة لزيادة تنوع العناصر الغذائية في الوجبات.

هل يمكن أن يفيد القلب والصحة العامة؟

لا يمكن عدّ البقدونس علاجاً لأمراض القلب أو وسيلة مستقلة للوقاية منها، لكن إدراجه ضمن نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات يمكن أن يسهِم في نمط غذائي يرتبط بصحة أفضل.

وتأتي الفائدة هنا من النظام الغذائي ككل، وليس من البقدونس وحده. لذلك؛ فإن إضافته إلى وجبات متنوعة قد تكون أكثر أهمية من التركيز على تناوله بصفته «طعاماً خارقاً».

ماذا عن تناول البقدونس يومياً؟

بالنسبة إلى معظم الأشخاص، يمكن أن يكون تناول البقدونس يومياً بكميات معتدلة جزءاً من نظام غذائي متوازن، سواء أضيف إلى السلطات أو الشوربات أو الأطباق الرئيسية.

لكن زيادة الكمية لا تعني بالضرورة زيادة الفوائد. فالبقدونس، مثل أي طعام آخر، ينبغي أن يكون جزءاً من نظام متنوع يوفر مصادر مختلفة للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

متى يحتاج تناول البقدونس إلى الحذر؟

يحتوي البقدونس على كمية ملحوظة من فيتامين «ك»؛ لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون بعض مميعات الدم، مثل الوارفارين، الانتباه إلى ثبات كمية الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في نظامهم الغذائي، وعدم إجراء تغييرات كبيرة ومفاجئة في الكمية المتناولة من دون استشارة الطبيب.

كما قد لا يكون الإفراط في تناول البقدونس مناسباً لبعض الأشخاص الذين لديهم مشكلات في الكلى أو حالات صحية معينة؛ ولذلك من الأفضل استشارة الطبيب عند وجود مرض مزمن أو استخدام أدوية منتظمة قبل زيادة استهلاكه بصورة كبيرة.

الخلاصة

تناول البقدونس يومياً بكميات معتدلة يمكن أن يكون إضافة بسيطة ومفيدة إلى النظام الغذائي؛ بفضل احتوائه على فيتامينات ومضادات أكسدة، إلى جانب فيتامين «ك» المهم لصحة العظام وتخثر الدم.

لكن البقدونس ليس بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن، كما أن الإفراط في تناوله ليس ضرورياً للحصول على فوائده. ويصبح الانتباه إلى الكمية أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم أو لديهم مشكلات في الكلى؛ إذ قد تكون استشارة الطبيب مناسبة قبل زيادة استهلاكه بصورة كبيرة.

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