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صحتك

كيف يؤثر تناول الزنجبيل على عملية الهضم وراحة المعدة؟

الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان والانتفاخ ويسرّع تفريغ المعدة (بكسلز)
الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان والانتفاخ ويسرّع تفريغ المعدة (بكسلز)
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كيف يؤثر تناول الزنجبيل على عملية الهضم وراحة المعدة؟

الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان والانتفاخ ويسرّع تفريغ المعدة (بكسلز)
الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان والانتفاخ ويسرّع تفريغ المعدة (بكسلز)

منذ آلاف السنين، استخدم الناس الزنجبيل، سواء كتوابل في الأطعمة أم كعلاج طبيعي، لمعالجة مجموعة متنوعة من الحالات، مثل الألم والغثيان.

لا يوجد وقت مثالي واحد لتناول الزنجبيل من أجل الهضم أو الحصول على الطاقة، لكن الخبراء يوصون بتناوله قبل الوجبة بقليل أو معها، وأحياناً بعدها، للاستفادة القصوى من فوائده المحتملة.

ذكرت إحدى الدراسات، وفقاً لموقع «ميديكال نيوز توداي»، أن الباحثين قسّموا 10 رجال إلى مجموعتين، شربت مجموعة واحدة شاي الزنجبيل الساخن بعد تناول وجبة الإفطار، بينما لم تشربه المجموعة الأخرى. وأفاد الرجال، الذين شربوا شاي الزنجبيل، بشعورٍ أكبر بالشبع.

متى تتناول الزنجبيل للحصول على فوائد للهضم؟

قالت جين ليفيريتش، اختصاصية تغذية مسجلة وخبيرة تغذية في دنفر الأميركية، لمجلة «هيلث»: «لم يدرس العلماء توقيت تناول الزنجبيل بطريقة تُمكّننا من وصف جدول زمني محدد».

وأضافت: «ومع ذلك فإن أفضل دليل لدينا يشير إلى أن الزنجبيل يكون أكثر فاعلية عند تناوله قبل الوجبة بقليل أو معها».

ومن المرجح أن يعود ذلك إلى كيفية تفاعل الزنجبيل مع الطعام وعملية الهضم. تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في تخفيف أعراض مثل الغثيان والانتفاخ، وقد يسرع أيضاً تفريغ المعدة؛ أي السرعة التي ينتقل بها الطعام من المعدة.

وأكد مينا مالهوترا، الحاصل على البورد الأميركي للسمنة والبورد الأميركي للطب الباطني، لمجلة «هيلث»: «يمتلك الزنجبيل أيضاً خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي».

وأضاف مالهوترا: «وبفضل دعمه المحتمل لعملية الهضم، ومساعدته في تنظيم سكر الدم، يمكن أن يكون للزنجبيل تأثير غير مباشر على الطاقة». وأوضح: «تناوله مع الوجبات يمكن أن يساعد في منع ارتفاع وانخفاض سكر الدم المفاجئيْن، وهو ما يؤدي غالباً إلى الشعور بالتعب بعد الأكل».

وأعربت ليفيريتش عن اتفاقها مع هذا الطرح، وأضافت: «عندما يذكر الناس أنهم يشعرون بمزيد من النشاط بعد تناول الزنجبيل، فمن المرجح أن يعود ذلك إلى استقرار سكر الدم، أو تحسن الهضم، أو زيادة الشعور بالشبع، وليس لأن الزنجبيل يعمل كمنبّه».

عوامل أخرى قد تؤثر على فوائد الزنجبيل

يمكن لنوع وكمية الطعام الذي تتناوله أن يؤثرا على فاعلية الزنجبيل، خاصة فيما يتعلق بعملية الهضم.

قد يكون الزنجبيل مفيداً، بشكل خاص، عند تناول وجبات أكبر حجماً أو غنية بالدهون أو الألياف، والتي تتحرك ببطءٍ أكبر عبر الجهاز الهضمي.

وقالت ليفيريتش: «في هذه الحالات، قد يكون تناول الزنجبيل قبل الوجبة أو معها أكثر فاعلية؛ لأنه يساعد في تحفيز حركة الأمعاء، في اللحظة التي يبدأ فيها الهضم».

وأضافت: «أما مع الوجبات الأصغر، فمن المرجح أن يكون توقيت تناول الزنجبيل أقل أهمية».

وأكدت: «إذا كان هدفك دعم الهضم وتقليل الامتلاء أو الانتفاخ بعد الوجبة، فقد يكون الزنجبيل الطازج أو شاي الزنجبيل المصنوع من الجذر الطازج هو الخيار الأفضل، بينما لا يزال الزنجبيل المطحون أو المجفف مفيداً للراحة العامة أو تخفيف الغثيان».

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تقترب البروستاتا والمثانة والمستقيم من بعضها وقد تؤدي مشكلة في إحداها إلى مشاكل ثانوية بالأعضاء الأخرى (بيكسلز)
TT
TT

ما علاقة الإمساك المتكرر بصحة البروستاتا؟

تقترب البروستاتا والمثانة والمستقيم من بعضها وقد تؤدي مشكلة في إحداها إلى مشاكل ثانوية بالأعضاء الأخرى (بيكسلز)
تقترب البروستاتا والمثانة والمستقيم من بعضها وقد تؤدي مشكلة في إحداها إلى مشاكل ثانوية بالأعضاء الأخرى (بيكسلز)

غدة البروستاتا هي جزء من الجهاز التناسلي الذكري عند عنق المثانة. يكبر حجم البروستاتا مع تقدم الذكور في العمر، وقد يؤدي ذلك إلى تضخم البروستاتا الحميد، أو تضخم طفيف في البروستاتا لا علاقة له بالسرطان. يُعد تضخم البروستاتا الحميد أكثر مشاكل البروستاتا شيوعاً لدى الذكور فوق سن 50 عاماً.

يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا أعراضاً بولية، لكن الإمساك يعد مضاعفة نادرة جداً. إذا كان الشخص يعاني من الإمساك، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض الأخرى لتضخم البروستاتا، مثل تكرار التبول والحاجة الملحة للتبول.

هل يمكن أن يضر الإمساك بالبروستاتا؟

لا يضر الإمساك بالبروستاتا بشكل مباشر، لكنه قد يزيد من سوء أعراض تضخم البروستاتا الحميد. إذا كان المستقيم ممتلئاً، فقد يضغط على المثانة، مما يسبب الحاجة الملحة إلى التبول، أو تكرار التبول، أو سلس البول، وفقاً لموقع «ميديكال نيوز توداي».

هل يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا الإمساك؟

نادراً ما يرتبط الإمساك بتضخم البروستاتا. من المرجح أن يسبب تضخم البروستاتا الحميد أعراضاً بولية، مثل صعوبة بدء التبول، وتدفق متقطع، والحاجة الملحة للتبول، وسلس البول.

ومع ذلك، نظراً لأن البروستاتا والمثانة والمستقيم متجاورة، فقد تؤدي مشكلة ما إلى مشاكل ثانوية في الأعضاء الأخرى.

على سبيل المثال، قد يكون الإمساك ناتجاً عن انتفاخ المثانة. وصفت دراسة أجريت عام 2018 حالة نادرة لرجل يبلغ من العمر 67 عاماً يعاني من آلام في البطن، واحتباس بول وإمساك. واكتشف الأطباء أن السبب الجذري لهذه الأعراض كان تضخم غدة البروستاتا.

توضح «المعاهد الوطنية للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى» البريطانية أنه مع نمو البروستاتا يزداد سمك جدران المثانة، وتصبح المثانة غير قادرة على التفريغ بالكامل. وقد تضغط المثانة المنتفخة على القولون، وتسبب انسداداً معوياً، مما يؤدي إلى الإمساك.

هل يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا الإمساك؟

في حالات نادرة، قد يسبب سرطان البروستاتا النقيلي الإمساك وأعراضاً أخرى، مثل آلام أسفل الظهر.

تصف مقالة نشرت عام 2022 حالة رجل يبلغ من العمر (82 عاماً) كان يعاني من تضخم البروستاتا، ويعاني من إمساك مزمن. كما أبلغ عن شعوره بآلام في المعدة وآلام في أسفل الظهر وخدر. كشفت الفحوصات التشخيصية أن سرطان البروستاتا قد انتشر إلى عموده الفقري.

علاج الإمساك

يتضمن علاج الإمساك تغيير ما يتناوله الشخص من طعام وشراب لجعل البراز أكثر ليونة وسهولة في الإخراج. وتنصح «المعاهد الوطنية للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى» البريطانية باتباع التالي:

  • تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفاصوليا والبقوليات والخضراوات والفواكه.
  • شرب كميات وافرة من الماء، خصوصاً عند تناول مكملات الألياف.
  • ممارسة النشاط البدني، حيث إن التمارين المنتظمة تساعد في تحريك الأمعاء.

إذا لم تكن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة فعالة، فقد يوصي الطبيب باستخدام ملين لتحفيز حركة الأمعاء.

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صحتك

لماذا تصاب بتشنجات الساق ليلاً؟ أبرز الأسباب المحتملة

تشنجات الساق قد تحدث أثناء فترات عدم النشاط أو خلال النوم (بيكسلز)
تشنجات الساق قد تحدث أثناء فترات عدم النشاط أو خلال النوم (بيكسلز)
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لماذا تصاب بتشنجات الساق ليلاً؟ أبرز الأسباب المحتملة

تشنجات الساق قد تحدث أثناء فترات عدم النشاط أو خلال النوم (بيكسلز)
تشنجات الساق قد تحدث أثناء فترات عدم النشاط أو خلال النوم (بيكسلز)

قد تستيقظ في منتصف الليل على ألم مفاجئ وحاد في ساقك، لتكتشف أن عضلة الساق قد انقبضت بشدة وتكاد لا تستجيب. هذه التشنجات الليلية شائعة، وقد تحدث من دون سبب واضح في كثير من الحالات، لكنها قد ترتبط أحياناً بعادات يومية أو حالات صحية أو بعض الأدوية.

تحدث تشنجات الساق الليلية عندما تنقبض إحدى عضلات الساق فجأة وبشكل لا إرادي أثناء النوم. وغالباً ما تصيب عضلات ربلة الساق، لكنها قد تؤثر أيضاً في عضلات القدمين أو الفخذين. ويمكن أن يساعد شدّ العضلة المصابة بقوة على تخفيف الألم، وفقاً لموقع «مايو كلينيك».

في معظم الحالات، لا يكون هناك سبب محدد وواضح لتشنجات الساق الليلية، إلا أن الخبراء يرجحون أن تكون مرتبطة بإجهاد العضلات أو بعض المشكلات التي تؤثر في الأعصاب.

وقد تحدث هذه التشنجات أثناء فترات عدم النشاط أو خلال النوم، فتوقظ الشخص من نومه وتجعله يواجه صعوبة في العودة إلى النوم، كما قد يستمر ألم الساق أو الشعور بعدم الراحة طوال الليل. وتختلف وتيرة حدوثها من شخص إلى آخر؛ فقد تظهر مرة واحدة في السنة، أو تتكرر شهرياً أو أسبوعياً، وقد تحدث حتى كل ليلة.

يمكن أن تصيب تشنجات الساق الأشخاص في أي عمر، لكنها تصبح أكثر شيوعاً مع التقدم في السن. فبين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، يعاني نحو 33 في المائة منهم من تشنج في الساق ليلاً مرة واحدة على الأقل كل شهرين. كما أن نحو شخص بالغ واحد من كل شخصين ممن تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر يعاني تشنجاً في الساق مرة واحدة على الأقل. كذلك تعاني نحو 40 في المائة من النساء من تشنجات الساق أثناء الحمل، ويعتقد مقدمو الرعاية الصحية أن ذلك قد يرتبط بزيادة الوزن خلال الحمل وما يترتب عليه من إجهاد لعضلات الساق.

ما الذي يسبب تشنجات الساق؟

تحدث بعض تشنجات الساق من دون سبب معروف، وتُعرف باسم «التشنجات مجهولة السبب». ومع ذلك، توجد مجموعة من العوامل التي قد تسهم في حدوثها، وفقاً لـ«كليفلاند كلينك»، ومنها:

- التفريغات العصبية اللاإرادية التي تؤدي إلى انقباض العضلات بشكل مفاجئ.

- عدم وصول كمية كافية من الدم إلى جزء من عضلة الساق.

- التوتر.

- الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، خصوصاً التمارين عالية الشدة.

ما الذي يسبب تشنجات الساق الليلية؟

هناك عدد من العوامل التي قد تزيد احتمالية الإصابة بتشنجات الساق أثناء الليل، ومن أبرزها:

- الجلوس لفترات طويلة: كما يحدث عند العمل لساعات طويلة في وظيفة مكتبية أو البقاء في وضعية واحدة مدة طويلة.

- الإفراط في استخدام العضلات: يمكن أن يؤدي إجهاد عضلات الساق أو تحميلها أكثر من المعتاد إلى حدوث التشنجات.

- الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية: قد يسهم الوقوف لفترات طويلة، خصوصاً على الأسطح الصلبة، في إجهاد عضلات الساق.

- سوء وضعية الجسم خلال النهار: قد تؤثر بعض الوضعيات غير الصحيحة في العضلات، وتزيد من احتمالية تشنجها ليلاً.

- بعض الحالات الصحية: قد ترتبط تشنجات الساق بالفشل الكلوي، أو تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري، أو نقص بعض المعادن، أو مشكلات تدفق الدم.

- الجفاف: عدم الحصول على كمية كافية من السوائل قد يزيد احتمال حدوث التشنجات.

- قلة النشاط البدني: قد يسهم الخمول وقلة الحركة في زيادة قابلية العضلات للتشنج.

- الحمل: قد تصبح تشنجات الساق أكثر شيوعاً أثناء الحمل، نتيجة التغيرات الجسدية، وزيادة الحمل على عضلات الساق.

- بعض الأدوية: قد تكون بعض الأدوية سبباً في تشنجات الساق بوصفها أحد آثارها الجانبية. وإذا بدأت التشنجات بعد تناول دواء جديد أو أصبحت أكثر تكراراً، فمن المهم مناقشة الأمر مع الطبيب بدلاً من إيقاف الدواء من تلقاء نفسك.

ويمكن للطبيب تقييم فوائد الدواء ومخاطره مقارنة بآثاره الجانبية، وقد يكون من الممكن وصف دواء بديل لا يسبب تشنجات الساق. كذلك، يمكن لبعض علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي، أن تسبب تلفاً في الأعصاب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تشنجات الساق.

كيف يمكن تخفيف تشنجات الساق والوقاية منها؟

يمكن اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة للمساعدة على تخفيف تشنجات الساق الليلية أو تقليل احتمالية حدوثها، ومنها:

الحفاظ على ترطيب الجسم: احرص على شرب كمية كافية من السوائل، مع الحد من تناول الكحول والكافيين.

تمديد عضلات الساق قبل النوم: جرّب تمارين تمدد بسيطة لعضلات الساق، أو اركب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل الذهاب إلى النوم.

تمديد الساق والقدم أثناء التشنج: مدّ الساق المصابة، ثم اثنِ القدم إلى أعلى باتجاه الوجه للمساعدة على إرخاء العضلة.

تدليك العضلة: يمكن تدليك العضلة المصابة بلطف، كما قد يساعد وضع الثلج على المنطقة في تخفيف الألم.

الحركة: حاول المشي قليلاً أو هزّ الساق للمساعدة على إرخاء العضلة المتشنجة.

ورغم أن تشنجات الساق الليلية غالباً ما تكون مؤقتة وغير خطيرة، فإن تكرارها بصورة مزعجة أو ارتباطها بأعراض أخرى يستدعي مناقشة الأمر مع الطبيب، خصوصاً إذا كانت تؤثر في النوم أو الحياة اليومية، أو بدأت بعد استخدام دواء جديد.

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تمزج بين الفواكه والمكونات الطبيعية... 7 أفكار منعشة لترطيب الجسم

تُمكِنُ إضافةُ النعناع الطازج إلى البطيخ لزيادة ترطيب الجسم (بيكسلز)
تُمكِنُ إضافةُ النعناع الطازج إلى البطيخ لزيادة ترطيب الجسم (بيكسلز)
TT
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تمزج بين الفواكه والمكونات الطبيعية... 7 أفكار منعشة لترطيب الجسم

تُمكِنُ إضافةُ النعناع الطازج إلى البطيخ لزيادة ترطيب الجسم (بيكسلز)
تُمكِنُ إضافةُ النعناع الطازج إلى البطيخ لزيادة ترطيب الجسم (بيكسلز)

لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب الماء طوال اليوم؛ إذ يمكن لبعض الفواكه الغنية بالماء أن تمنح الجسم السوائل التي يحتاج إليها، إلى جانب الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ويقدم الجمع بين أنواع مختلفة من الفواكه أو مزجها بأطعمة ومكونات طبيعية، طريقة لذيذة ومتنوعة لدعم الترطيب، خاصة خلال الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة.

وفيما يلي أفضل ثنائيات من الفواكه والمكونات الغنية بالماء التي تمكن إضافتها إلى النظام الغذائي والمشروبات اليومية:

البطيخ والنعناع

تبلغ نسبة الماء في البطيخ نحو 91 في المائة، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية.

وتمكن إضافة النعناع الطازج إليه للحصول على مذاق أكثر انتعاشاً، سواء من خلال إعداد سلطة من قطع البطيخ والنعناع مع قليل من عصير الليمون، أو وضعهما في إبريق من الماء المثلج للحصول على مشروب منعش.

الأناناس والفراولة

تبلغ نسبة الماء في الفراولة نحو 91 في المائة، في حين تبلغ في الأناناس نحو 85 في المائة؛ ما يجعل الجمع بينهما خياراً مناسباً لتعزيز الترطيب.

كما تُعدّ الفراولة مصدراً جيداً للألياف وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين سي، وتشير أبحاث إلى أن تناولها بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب.

أما الأناناس، فيحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، الذي قد يساعد على عملية الهضم.

ويمكن تناولهما طازجين، أو تجميدهما وخلطهما في الخلاط مع الماء أو الحليب للحصول على مشروب غني بالعناصر الغذائية.

الكانتالوب والشمام العسلي

تبلغ نسبة الماء في الكانتالوب نحو 90 في المائة، في حين تبلغ في الشمام العسلي 91 في المائة.

ويتميز الكانتالوب باحتوائه على الألياف ومركب البيتا كاروتين وفيتاميني أ وسي، ويمكن استخدام النوعين في إعداد سلطة الفواكه، أو تقطيعهما وتجميدهما للحصول على وجبة باردة ومنعشة في الأيام الحارة.

كما تمكن إضافتهما إلى السلطات أو تناولهما مع الجبن القريش.

الخوخ والتوت

تبلغ نسبة الماء في الخوخ نحو 88 في المائة، ويُعدّ مصدراً جيداً لفيتاميني أ وسي، في حين تبلغ في التوت نحو 86 في المائة، وهو غني بالألياف.

ويمكن تناول الفاكهتين معاً في طبق واحد، أو إضافتهما إلى السلطات والزبادي والشوفان، كما يمكن استخدامهما في بعض المخبوزات.

مزيج الحمضيات

يمكن لعشاق المذاق الحامض الجمع بين البرتقال والغريب فروت والليمون.

وتبلغ نسبة الماء في الغريب فروت نحو 88 في المائة، وهو غني بالألياف والبوتاسيوم، في حين تبلغ في البرتقال نحو 87 في المائة، وهو غني بمضادات الأكسدة.

كما تتميز الحمضيات باحتوائها على فيتامين سي، الذي يدعم جهاز المناعة، ويمكن تناولها في صورة سلطة فواكه مع النعناع وعصير الليمون، أو إضافة شرائح منها إلى المياه الغازية.

الليمون الأخضر والخيار

يُعدّ الخيار من أكثر الأطعمة الغنية بالماء؛ إذ تبلغ نسبة الماء فيه نحو 96 في المائة، في حين يحتوي الليمون الأخضر على نحو 88 في المائة من الماء.

وتمكن إضافة شرائح الخيار وعصير الليمون إلى الماء للحصول على مشروب منعش وغني بالسوائل، خاصة خلال فصل الصيف.

ماء جوز الهند والتوت الأزرق

يحتوي ماء جوز الهند على نحو 95 في المائة من الماء، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ويتميز باحتوائه على الإلكتروليتات التي تساعد في ترطيب الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن تناوله بعد ممارسة الرياضة قد يساعد على التعافي. وتمكن إضافة حفنة من التوت الأزرق، الذي تبلغ نسبة الماء فيه نحو 84 في المائة، للحصول على مزيد من الترطيب والمذاق الحلو.

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