تمزج بين الفواكه والمكونات الطبيعية... 7 أفكار منعشة لترطيب الجسم

لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب الماء طوال اليوم؛ إذ يمكن لبعض الفواكه الغنية بالماء أن تمنح الجسم السوائل التي يحتاج إليها، إلى جانب الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ويقدم الجمع بين أنواع مختلفة من الفواكه أو مزجها بأطعمة ومكونات طبيعية، طريقة لذيذة ومتنوعة لدعم الترطيب، خاصة خلال الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة.

وفيما يلي أفضل ثنائيات من الفواكه والمكونات الغنية بالماء التي تمكن إضافتها إلى النظام الغذائي والمشروبات اليومية:

البطيخ والنعناع

تبلغ نسبة الماء في البطيخ نحو 91 في المائة، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية.

وتمكن إضافة النعناع الطازج إليه للحصول على مذاق أكثر انتعاشاً، سواء من خلال إعداد سلطة من قطع البطيخ والنعناع مع قليل من عصير الليمون، أو وضعهما في إبريق من الماء المثلج للحصول على مشروب منعش.

الأناناس والفراولة

تبلغ نسبة الماء في الفراولة نحو 91 في المائة، في حين تبلغ في الأناناس نحو 85 في المائة؛ ما يجعل الجمع بينهما خياراً مناسباً لتعزيز الترطيب.

كما تُعدّ الفراولة مصدراً جيداً للألياف وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين سي، وتشير أبحاث إلى أن تناولها بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهابات وخطر الإصابة بأمراض القلب.

أما الأناناس، فيحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، الذي قد يساعد على عملية الهضم.

ويمكن تناولهما طازجين، أو تجميدهما وخلطهما في الخلاط مع الماء أو الحليب للحصول على مشروب غني بالعناصر الغذائية.

الكانتالوب والشمام العسلي

تبلغ نسبة الماء في الكانتالوب نحو 90 في المائة، في حين تبلغ في الشمام العسلي 91 في المائة.

ويتميز الكانتالوب باحتوائه على الألياف ومركب البيتا كاروتين وفيتاميني أ وسي، ويمكن استخدام النوعين في إعداد سلطة الفواكه، أو تقطيعهما وتجميدهما للحصول على وجبة باردة ومنعشة في الأيام الحارة.

كما تمكن إضافتهما إلى السلطات أو تناولهما مع الجبن القريش.

الخوخ والتوت

تبلغ نسبة الماء في الخوخ نحو 88 في المائة، ويُعدّ مصدراً جيداً لفيتاميني أ وسي، في حين تبلغ في التوت نحو 86 في المائة، وهو غني بالألياف.

ويمكن تناول الفاكهتين معاً في طبق واحد، أو إضافتهما إلى السلطات والزبادي والشوفان، كما يمكن استخدامهما في بعض المخبوزات.

مزيج الحمضيات

يمكن لعشاق المذاق الحامض الجمع بين البرتقال والغريب فروت والليمون.

وتبلغ نسبة الماء في الغريب فروت نحو 88 في المائة، وهو غني بالألياف والبوتاسيوم، في حين تبلغ في البرتقال نحو 87 في المائة، وهو غني بمضادات الأكسدة.

كما تتميز الحمضيات باحتوائها على فيتامين سي، الذي يدعم جهاز المناعة، ويمكن تناولها في صورة سلطة فواكه مع النعناع وعصير الليمون، أو إضافة شرائح منها إلى المياه الغازية.

الليمون الأخضر والخيار

يُعدّ الخيار من أكثر الأطعمة الغنية بالماء؛ إذ تبلغ نسبة الماء فيه نحو 96 في المائة، في حين يحتوي الليمون الأخضر على نحو 88 في المائة من الماء.

وتمكن إضافة شرائح الخيار وعصير الليمون إلى الماء للحصول على مشروب منعش وغني بالسوائل، خاصة خلال فصل الصيف.

ماء جوز الهند والتوت الأزرق

يحتوي ماء جوز الهند على نحو 95 في المائة من الماء، كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ويتميز باحتوائه على الإلكتروليتات التي تساعد في ترطيب الجسم.

وتشير الدراسات إلى أن تناوله بعد ممارسة الرياضة قد يساعد على التعافي. وتمكن إضافة حفنة من التوت الأزرق، الذي تبلغ نسبة الماء فيه نحو 84 في المائة، للحصول على مزيد من الترطيب والمذاق الحلو.