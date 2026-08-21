ترند «آيس كريم» البطيخ... هل هو فعلاً حلوى صحية؟

في كل صيف، تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات جديدة تقدم نفسها بوصفها بديلاً أخف وأكثر صحة للحلويات التقليدية. ومن أحدث هذه الصيحات حلوى انتشرت على نطاق واسع عبر منصة «تيك توك»، تعتمد على تجميد البطيخ ثم مزجه بمكوّنات حليبية، مثل الكريمة الثقيلة، للحصول على حلوى تشبه الـ«آيس كريم»، ولا تحتاج إلى كثير من المكونات أو خطوات التحضير. لكن، رغم بساطة الوصفة واحتوائها على الفاكهة، يظل السؤال مطروحاً: هل «آيس كريم» البطيخ المثلج صحي فعلاً، أم أن الإضافات قد تجعل قيمته الغذائية قريبة من الـ«آيس كريم» التقليدي؟

ما هو «آيس كريم» البطيخ المثلج؟

يُعدّ «آيس كريم» البطيخ المثلج خياراً سهل التحضير، ولا يحتاج إلى خلاط؛ ما يجعله مناسباً لمن يبحثون عن حلوى منعشة خلال ذروة فصل الصيف. وتقوم الوصفة الأساسية على مكوّنين فقط: بطيخة مجمدة وقليل من المشروب المفضل، سواء كان الحليب أو أحد بدائله.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اختار العديد من صناع المحتوى استخدام الكريمة الثقيلة أو الحليب المكثف أو حليب جوز الهند، لكن يمكن تعديل الوصفة واختيار المكوّن الثاني وفقاً للذوق والاحتياجات الغذائية، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

وعلى عكس «الآيس كريم» التقليدي، الذي يتطلب عادةً استخدام خلاطات أو أدوات خفق أخرى، تُحضّر حلوى البطيخ المثلج بطريقة بسيطة؛ إذ يحفر الأشخاص حفرة كبيرة في وسط بطيخة طازجة، ثم يضعونها في الثلاجة حتى تتجمد تماماً. وبعد ذلك، يضيفون الكريمة أو الحليب إلى التجويف، ويستخدمون ملعقة لكشط طبقات لب البطيخ المثلج وخلطها مع السائل، إلى أن يصل الخليط إلى قوام يشبه «الآيس كريم»

هل يُعدّ بديلاً صحياً لـ«الآيس كريم»؟

لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الوصفات، إذ يعتمد ما إذا كانت هذه الحلوى الرائجة أكثر صحة من «الآيس كريم» التقليدي بدرجة كبيرة على نوع الكريمة أو الحليب المضاف إلى البطيخ وكميته.

وتوضح لورين ماناكر، اختصاصية تغذية مسجلة، أن البطيخ يتكون في معظمه من الماء، إلى جانب كمية من السكر الطبيعي والألياف والفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية، مثل الليكوبين، وهو ما يجعله غنياً بالعناصر الغذائية ومناسباً للإدراج ضمن نظام غذائي صحي.

لكن الصورة الغذائية قد تتغير عند إضافة مكونات أخرى. وتقول ماناكر: «بمجرد إضافة الحليب المكثف المحلى والكريمة الثقيلة، تُضاف كمية لا بأس بها من السكر المضاف والدهون المشبعة والسعرات الحرارية»، مشيرةً إلى أن محتوى السعرات الحرارية والسكر المضاف في الحلوى النهائية قد يصبح مماثلاً لما تحتوي عليه بعض أنواع «الآيس كريم» الجاهزة.

وقد يجعل اقتصار الوصفة على مكوّنين فقط «آيس كريم» البطيخ يبدو للوهلة الأولى كحلوى «طبيعية» أو «صحية»، لكن عدد المكونات وحده لا يحدد القيمة الغذائية للطعام. كما أن انتشار وصفة ما على الإنترنت ووصفها بأنها «صحية» لا يعني بالضرورة أنها كذلك.

وتوضح ماناكر أن المكونات المضافة يمكن أن تغير القيمة الغذائية الإجمالية للبطيخ، قائلةً: «أنت لا تمحو العناصر الغذائية من البطيخ، ولكنك تحول فاكهة منخفضة السعرات الحرارية إلى حلوى غنية بالسعرات الحرارية».

ماذا عن الخيارات الخالية من منتجات الألبان؟

من المهم أيضاً الانتباه إلى المكونات المستخدمة إذا كنت تتبع قيوداً غذائية معينة. فإذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، فعليك اختيار المكوّن الثاني في الوصفة بعناية.

وتقترح لورين أوكونور، مختصة تغذية، اختيار زبادي نباتي غير محلى يتناسب مع الاحتياجات الغذائية للأشخاص الذين يبحثون عن خيارات خالية من منتجات الألبان. وتقول إن هذه البدائل قد توفر القوام الكريمي المناسب لجعل الحلوى لذيذة، لكنها تحذر في الوقت نفسه من افتراض أن خلو المنتج من منتجات الألبان يعني تلقائياً أنه أقل في السعرات الحرارية أو السكر أو الدهون المشبعة.

هل يستحق الأمر تجربة هذه الصيحة؟

إذا لم تكن لديك أي قيود غذائية وترغب في تجربة الحلوى، فقد تكون وصفة البطيخ المثلج خياراً ممتعاً ومنعشاً، لكن لا ينبغي التعامل معها تلقائياً باعتبارها نسخة صحية من «الآيس كريم». فالقيمة الغذائية للحلوى تعتمد في نهاية المطاف على المكونات التي تضاف إلى البطيخ والكميات المستخدمة منها.

أما إذا لم تكن لديك الطاقة أو الوقت لإعدادها بنفسك، فلا داعي للشعور بأنك تفوّت خياراً صحياً استثنائياً. فقد يكون الاستمتاع بكمية معقولة من المثلجات التي تفضلها خياراً مناسباً تماماً.

وتقول ماناكر: «لا بأس بشراء علبة (آيس كريم) تحبها، والاستمتاع بحصة معقولة منها». وتضيف أن المثلجات المصنوعة منزلياً «ليست بالضرورة صحية أكثر لمجرد أنها تبدأ بالفاكهة»، كما أن شراء المثلجات من المتجر «ليس مدعاة للشعور بالذنب».