ليس البيض فقط... 5 أطعمة غنية بالكولين تدعم صحة الدماغ والكبد

يُعرف البيض بأنه أحد أفضل المصادر الغذائية للكولين، إلا أنه ليس الوحيد، فهناك أطعمة أخرى تحتوي على كميات أكبر من هذا العنصر الغذائي الأساسي. ويؤدي الكولين دوراً مهماً في دعم صحة الدماغ والكبد، والمساهمة في عمليات الأيض، إلى جانب كثير من الوظائف الحيوية في الجسم. ورغم أن الكبد ينتج كميات محدودة منه، فإن معظم الأشخاص يحتاجون إلى الحصول عليه من الغذاء لتلبية الاحتياجات اليومية، التي تبلغ نحو 425 ملليغراماً للنساء و550 ملليغراماً للرجال، وفقاً لموقع «هيلث».

وتحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على نحو 147 ملليغراماً من الكولين؛ أي ما يعادل نحو ربع الاحتياج اليومي، لكن هناك أطعمة، سواء كانت حيوانية أو نباتية، توفر كميات أكبر من هذا العنصر الغذائي.

1. كبد البقر

تُعدّ كبد البقر من أغنى المصادر الغذائية بالكولين، شأنها شأن معظم لحوم الأحشاء، وتوفر حصة تزن 85 غراماً؛ نحو 65 في المائة من الاحتياج اليومي للكولين.

ولا تقتصر فوائدها على الكولين فقط؛ إذ تحتوي أيضاً على البروتين، وفيتامين «أ»، وفيتامين «ب12»، والحديد، والزنك، وحمض الفوليك.

وتتميز كبد البقر بارتفاع محتواها من فيتامين «أ»؛ إذ تحتوي الحصة البالغة 85 غراماً على 8020 ميكروغراماً؛ أي ما يعادل 891 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها، لذلك يُنصح بتناولها بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في استهلاك هذا الفيتامين.

كبد البقر تُعدّ من أغنى المصادر الغذائية بالكولين (بيكسلز)

2. كلى البقر

تحتوي كلى البقر على كمية من الكولين تفوق تلك الموجودة في كبد البقر؛ إذ توفر الحصة الواحدة أكثر من 79 في المائة من الاحتياج اليومي.

كما تُعدّ من أفضل الخيارات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، لأنها تحتوي على الحديد بصورته الطبيعية سهلة الامتصاص. وتوفر الحصة التي تزن 85 غراماً نحو 27 في المائة من الاحتياج اليومي من الحديد.

3. كبد الدجاج

تُعدّ كبد الدجاج، مثل كبد البقر، مصدراً ممتازاً للكولين، كما تتميز بغناها بالبروتين، إذ تحتوي الحصة الواحدة منها على 20.8 غرام، ما يجعلها خياراً جيداً لتعزيز الشعور بالشبع، والمساعدة في بناء العضلات، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وتحتوي أيضاً على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة؛ مثل فيتامين «ب12»، وفيتامين «أ»، والحديد، وحمض الفوليك.

ومن مزاياها كذلك أن نكهتها أخف وأكثر حلاوة قليلاً من كبد البقر، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص الذين لم يعتادوا تناول لحوم الأحشاء.

4. الكافيار

يُعدّ الكافيار من المأكولات البحرية الفاخرة الغنية بالعناصر الغذائية، كما يمثل مصدراً ممتازاً للكولين؛ فملعقتان كبيرتان منه تكفيان لتوفير نحو 28.5 في المائة من الاحتياج اليومي، ما يجعله مصدراً غذائياً مركزاً لهذا العنصر.

ويتميز الكافيار أيضاً بغناه بأحماض «أوميغا-3» الدهنية، تحديداً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، اللذين يدعمان صحة القلب والدماغ، ويساعدان في تنظيم الالتهابات داخل الجسم.

كما يحتوي على كميات مرتفعة جداً من فيتامين «ب12»، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ودعم وظائف الأعصاب، والمساهمة في عمليات الأيض، وتخليق الحمض النووي (DNA).

الكافيار يُعدّ من المأكولات البحرية الفاخرة الغنية بالعناصر الغذائية (بيكسلز)

5. فول الصويا

رغم أن معظم المصادر الغنية بالكولين ينتمي إلى الأغذية الحيوانية، فإن فول الصويا يُعدّ من أفضل الخيارات النباتية لزيادة استهلاك هذا العنصر الغذائي.

وإلى جانب الكولين، يُعدّ فول الصويا مصدراً ممتازاً للبروتين؛ إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على 22.3 غرام.

كما يتميز بغناه بالألياف الغذائية، حيث يوفر الكوب الواحد نحو 7.5 غرام من الألياف؛ أي ما يعادل 26.7 في المائة من الاحتياج اليومي، ما يجعله خياراً غذائياً متكاملاً يدعم الصحة العامة.