عندما تملّ من البيض… 7 وجبات إفطار غنية بالبروتين لتجربها

يُعدّ البيض خياراً أساسياً على مائدة الإفطار لدى الكثيرين، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية؛ إذ تحتوي بيضتان كبيرتان على نحو 12.6 غرام من البروتين، إضافة إلى مجموعة من الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. ومع ذلك، فإن الاعتماد على البيض يومياً قد يتحول مع الوقت إلى روتين ممل يفتقر إلى التنويع. من هنا تبرز أهمية البحث عن بدائل صحية ومغذية تمنحك العناصر الغذائية ذاتها، وتساعدك على بدء يومك بنشاط وتوازن. ولحسن الحظ، هناك العديد من الخيارات الشهية التي يمكن أن تشكّل إفطاراً غنياً بالبروتين دون الحاجة إلى البيض، وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

الزبادي اليوناني

يُعدّ الزبادي اليوناني بديلاً مثالياً للبيض نظراً لغناه الكبير بالبروتين، إذ يحتوي على ما يقارب ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي، ما يجعله خياراً ممتازاً لمن يسعون إلى وجبة إفطار مشبعة ومغذية.

الفوائد الغذائية الرئيسية: يحتوي الزبادي اليوناني على نحو 17 غراماً من البروتين لكل ثلاثة أرباع كوب، كما يُعدّ مصدراً غنياً بالكالسيوم وفيتامين ب12 والسيلينيوم. وتُعتبر الأنواع المصنوعة من «البكتيريا الحية والنشطة» مفيدة لصحة الأمعاء لاحتوائها على البروبيوتيك.

دقيق الشوفان

على الرغم من أن الشوفان لا يُعدّ مصدراً غنياً بالبروتين بمفرده، فإن دمجه مع مكونات غنية بالبروتين، مثل ببتيدات الكولاجين، وزبدة المكسرات، والزبادي اليوناني، أو مسحوق البروتين، يحوّله إلى وجبة إفطار متكاملة ومشبعة.

الفوائد الغذائية الرئيسية: يحتوي الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف بـ«بيتا جلوكان»، والذي يُسهم في دعم صحة القلب من خلال تنظيم مستويات الدهون والسكر في الدم، كما يمدّ الجسم بكميات من المعادن الأساسية مثل الزنك والحديد.

الشوفان يحتوي على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)

التوفو

يُستخدم التوفو على نطاق واسع بديلاً نباتياً للبيض، خاصة في أطباق مثل البيض المخفوق والعجة. ومثل البيض، يتميز التوفو بغناه بالبروتين وقدرته على الاندماج بسهولة مع النكهات المالحة، مثل الخضراوات والجبن.

الفوائد الغذائية الرئيسية: يحتوي التوفو على نحو 22 غراماً من البروتين لكل نصف كوب، كما يتميز بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات، ويُعدّ مصدراً جيداً للكالسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد، وهي عناصر قد تفتقر إليها بعض الأنظمة الغذائية النباتية.

الجبن القريش

يُعدّ الجبن القريش من الخيارات الغنية بالبروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله. وغالباً ما يُضاف إلى أطباق البيض لزيادة قيمتها الغذائية، كما يمكن تناوله في وصفات حلوة أو مالحة، مما يجعله مكوناً متعدد الاستخدامات.

الفوائد الغذائية الرئيسية: يوفر الجبن القريش نحو 25 غراماً من البروتين لكل كوب، إضافة إلى كونه مصدراً ممتازاً للكالسيوم والفوسفور اللذين يدعمان صحة العظام.

الجبن القريش يعتبر من الخيارات الغنية بالبروتين مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة (بيكسلز)

البقوليات

تُعدّ البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس، من أفضل الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، نظراً لغناها بالبروتين النباتي والألياف. كما يمكن استخدامها بديلاً للبيض في العديد من الأطباق، مما يجعلها مناسبة للأنظمة الغذائية النباتية.

الفوائد الغذائية الرئيسية: يتميز العدس، على سبيل المثال، باحتوائه على نحو 17.9 غرام من البروتين و15.6 غرام من الألياف في الكوب الواحد، وهي عناصر تُسهم في إبطاء عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

العصائر

تُعدّ العصائر خياراً عملياً وسريع التحضير، إذ لا تتطلب سوى دقائق قليلة، كما يمكن تخصيصها وفقاً للذوق الشخصي والاحتياجات الغذائية. وتُعتبر عصائر البروتين بديلاً ممتازاً للبيض، ومناسبة لمختلف الأنظمة الغذائية، بما في ذلك النباتية ومنخفضة الكربوهيدرات والكيتو.

الفوائد الغذائية الرئيسية: عند تحضير العصائر بمكونات غنية بالبروتين، مثل بروتين مصل اللبن أو الزبادي اليوناني، يمكن أن تحتوي الحصة الواحدة على 35 غراماً من البروتين أو أكثر.

بودنغ الشيا

يُعدّ بودنغ الشيا خياراً غنياً بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على البروتين والألياف ومجموعة من المعادن المهمة، كما يمكن تحضيره مسبقاً بكميات كبيرة، مما يجعله مناسباً للصباحات المزدحمة.

الفوائد الغذائية الرئيسية: تُعدّ بذور الشيا مصدراً غنياً جداً بالألياف، حيث تحتوي على نحو 9.75 غرام لكل أونصة، كما تحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنسيوم والمنغنيز والسيلينيوم. ورغم أن محتواها من البروتين أقل من البيض، فإنها توفر نحو 4.7 غرام لكل أونصة، وهي كمية جيدة ضمن نظام غذائي متوازن.