تعرف على أفضل توقيت للمشي لخفض ضغط الدم

في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم حول العالم، يواصل الباحثون البحث عن وسائل بسيطة وفعالة للمساعدة في السيطرة على هذا «القاتل الصامت».

وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن المشي المنتظم قد يكون أحد أكثر الحلول سهولة لمواجهة هذه المشكلة الصحية، فيما يلفت خبراء القلب إلى أن توقيت ممارسة هذا النشاط قد يلعب دوراً في تعزيز فوائده الصحية، حسبما نقله موقع «هيلث» العلمي.

فما التوقيت المثالي للمشي لخفض ضغط الدم؟

تقول الدكتورة تيفاني إس دي بيترو، طبيبة القلب ومؤسِّسة مركز دي بيترو الصحي بالولايات المتحدة، إن ضغط الدم يرتفع عادةً في الصباح وينخفض ​​في المساء، فيما يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعات حادة في الصباح أو من مستويات مرتفعة خلال الليل أكثر عرضة للمشكلات الصحية المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

ومن ثم فقد لفتت إلى أن المشي في الصباح الباكر أو المساء هو الأفضل لخفض ضغط الدم.

وأضافت أن التأثير الخافض لضغط الدم الناتج عن جلسة مشي واحدة قد يستمر لساعات بعد انتهاء النشاط البدني، وهي الظاهرة التي يطلق عليها الأطباء «انخفاض ضغط الدم بعد التمرين».

وأشارت إلى أن بعض الدراسات ترجح أن المشي خلال فترة المساء قد يمنح فوائد أكبر لضغط الدم مقارنة بالفترات الصباحية، إلا أن الأدلة العلمية لا تزال متباينة، كما أن الاستجابة تختلف من شخص لآخر، مؤكدةً أن الفروق المرتبطة بالتوقيت غالباً ما تكون محدودة وغير ثابتة لدى الجميع.

من جانبه، يعارض الدكتور جيسون تسو، اختصاصي أمراض القلب في مركز أمراض القلب والأوعية الدموية الوراثية بكلية الطب بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، المشي في المساء، قائلاً إن ممارسة نشاط بدني مكثف قبل النوم مباشرةً قد تؤثر سلباً في جودة النوم لدى بعض الأشخاص.

ويرى تسو أن أفضل وقت للمشي هو الوقت الذي يستطيع الشخص الالتزام به بانتظام، خصوصاً أن نسبة كبيرة من البالغين لا يحققون الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني الأسبوعي.

جهاز قياس ضغط الدم (رويترز)

العوامل المؤثرة في فوائد المشي لخفض ضغط الدم

إلى جانب التوقيت، هناك عدة عوامل تؤثر في فاعلية المشي في خفض ضغط الدم:

الاستمرارية

تتحقق الفوائد الكبرى من خلال الحركة المنتظمة. وتقول دي بيترو: «المشي المنتظم على مدى أسابيع وشهور هو ما يخفض متوسط ​​ضغط الدم».

ضغط الدم الأساسي

كلما ارتفع ضغط الدم الأساسي، زادت بوضوح فوائد المشي.

العادات غير الصحية

قلة النوم والتوتر المزمن قد يرفعان ضغط الدم ويقللان من تأثير المشي. كما أن النظام الغذائي مهم أيضاً، حيث يلعب الإفراط في تناول الصوديوم، واستهلاك الكحول، وسوء التغذية دوراً في ذلك.

السرعة

أكدت دي بيترو أن المشي السريع الذي يرفع معدل ضربات القلب هو الأكثر فاعلية، موضحةً أن الوتيرة المناسبة هي التي تسمح للشخص بالتحدث في أثناء المشي دون القدرة على الغناء.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أسبوعياً، والتي يمكن أن تشمل المشي السريع، كما ذكر تسو.

كيف يُخفّض المشي ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يستمر تدفق الدم بقوة أكبر من المعدل الطبيعي على جدران الشرايين لفترات طويلة، مما يفرض عبئاً إضافياً على القلب ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبشكل عام، كلما ضاقت الشرايين وزادت كمية الدم التي يضخها القلب، ارتفعت مستويات ضغط الدم.

وعلى المستوى الخلوي، تُحفّز التمارين الهوائية، مثل المشي، الشرايين على إنتاج مزيد من أكسيد النيتريك، مما يُساعدها على التوسع وخفض ضغط الدم، كما أوضح تسو.

ويُمكن للمشي أيضاً أن يُخفّض مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة، وبالتالي يُسهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.