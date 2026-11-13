حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فتيل الحرب على إيران نُزع من يد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ولو مؤقتاً، بعد اجتماعه مع غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن الرجلين اتفقا على انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب والالتزام به.

وانتهى الاجتماع بين قطبي السياسة الإسرائيلية، الذي استمر ساعتين مساء الخميس، ببيان مشترك مقتضب. وقال البيان إن آيزنكوت اطّلع على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، في «الإحاطة الأمنية التي قدّمها رئيس الحكومة وسكرتيره العسكري، غاي ماركيزانو». وأضاف أنه «اتُّفق على مواصلة تبادل المعلومات حسب الحاجة».

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن نتنياهو وآيزنكوت اتفقا على خفض نبرة الحديث عن الحرب؛ لأن كليهما يعرف أن القرار في البيت الأبيض، وأن إسرائيل لا ينبغي أن تبادر إلى حرب منفردة.

«قرار البيت الأبيض»

وحسب المراسل العسكري لقناة «كان 11» إيتاي بلومنتال، يزور ترمب الصين الأسبوع المقبل، ومن المستبعد أن يقرن زيارته بحرب أميركية، أو أميركية - إسرائيلية، أو إسرائيلية منفردة. وسيواصل الضغط على طهران في الوقت الحاضر بتصريحاته السياسية المتناقضة من جهة، وبحشود عسكرية ضخمة على الأرض من جهة أخرى.

وتواصل واشنطن نقل معدات عسكرية وموارد إلى المنطقة؛ إذ تملك نحو 200 طائرة تزويد بالوقود في قواعدها في الشرق الأوسط وأوروبا. وللمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، توجد في المنطقة حاملتا الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش».

ومن المقرر أن تصل حاملة طائرات ثالثة، هي «روزفلت»، إلى بحر العرب الأسبوع المقبل. ويوجد إلى جانب ذلك آلاف الجنود الأميركيين الذين يشغّلون أنظمة، بينها أنظمة دفاع جوي، في القواعد الأميركية بالمنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس الثلاثاء (أ.ب)

وذكرت مصادر لـ«القناة 12» أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت الجيش الإسرائيلي بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران «قريباً».

لكن موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ذكر أن المسؤولين في إسرائيل لا يعتقدون حالياً أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران انهارت، رغم تصريحات ترمب، ولذلك فإن الضربة لا تزال بعيدة.

ونقل الموقع عن معلومات بحوزة إسرائيل أن «الإيرانيين يتمسكون بمواقفهم، ولم يتزحزحوا قيد أنملة عن الشروط التي وضعوها. في المقابل، يدرك الأميركيون أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق».

وأضاف أنه «كان لا بد لواشنطن من القيام بخطوة إضافية، حتى تتمكن، في حال اللجوء إلى عمل عسكري، من القول إنها بذلت أقصى ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق».

وطرح الموقع سؤالاً عما سيفعله ترمب: «هل سيأخذ بتوصية وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أحد أبرز قادة حملة الضغط الاقتصادي على إيران، بمواصلة الحصار، أم سيتجه نحو عمل عسكري كما يوصي وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر؟».

وفي كل الأحوال، يتأهب الجيش الإسرائيلي للحرب، لكنه لا يبادر إليها وليس معنياً بالمبادرة. ويتهم معارضو نتنياهو رئيس الحكومة بالسعي إليها لأغراض شخصية، أداةً لإجهاض جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

«مؤامرة»

ونشر رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الجمعة، مقالاً شديد اللهجة ضد نتنياهو، كتب فيه: «قبل أسبوعين ونصف أسبوع، وصلت طائرة (إسرائيلية) استفزازية إلى حدود إيران بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب. وقبل يومين من الانتخابات، أُحبطت عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب».

وأضاف: «في الحالتين، لم تُتّبع الإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على أي خطوة قد تؤدي إلى اندلاع حرب، ومنها مشاركة رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية في النقاشات واتخاذ القرار، والنقاش في (الكابينيت)، وإحاطة زعيم المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست».

وتابع: «والآن، في الحكومة الانتقالية أيضاً، هناك نقاش بمشاركة رئيس الحكومة في اللجنة الفرعية المغلقة التابعة للجنة الخارجية والأمن. لا توجد لديّ أي معلومات محددة، لكني أستنتج ما بين السطور».

وكتب: «يتمسك نتنياهو بشدة بفكرة القيام باستفزاز عسكري في إيران من شأنه أن يجبر النظام على الرد بصواريخ على إسرائيل، وبعد ذلك قد يصبح طريق الحرب محتوماً. سيؤدي ذلك إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة أو إفشاله في نهاية المطاف، وهذا هو الهدف».

وأضاف: «نتنياهو مستعد للتحرك حتى من دون موافقة ترمب، لا سيما إذا كان هذا التحرك رداً على صواريخ موجهة نحو إسرائيل. إفشال هذه المؤامرة أمر مهم جداً».

وقال: «حسب علمي، لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى ضرورة ملحة وحيوية للتحرك ضد إيران الآن، وليس بعد بضعة أسابيع، حين ستنظر الحكومة المنتخبة بجدية في أي تحرك، حتى لو كان واسع النطاق، وعبر إجراءات منظمة».

وتساءل باراك، الذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش: ما العمل إذن؟ وأجاب: «يجب تحذير نتنياهو والوزراء وغيرهم بصراحة من أنهم سيتحملون عواقب أفعالهم إذا تصرفوا على النحو الموصوف أعلاه. فقوانين (العمل غير القانوني بشكل واضح) معروفة لهم».

وأضاف: «يجب توضيح أن الحكومة الجديدة ستنظر في إجراء تحقيق جنائي أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه المسألة، وستطالب بنتائج في غضون 3 إلى 4 أشهر. يوصى كل المعنيين بتوثيق مواقفهم والاحتفاظ بهذا التوثيق».

وقال: «أعتقد أن مثل هذه الإجراءات ستجعل من الصعب على نتنياهو تنفيذ أفكاره، وتسهّل على المشاركين في النقاشات التعبير بوضوح عن مواقفهم، وستقلل من احتمال تحقق هذا السيناريو».