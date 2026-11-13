آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340921-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف غادي آيزنكوت، الجمعة، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وشخصيات يمينية أخرى النواب العرب في الكنيست عبر ربطهم بحركة «حماس» الفلسطينية.
وحصلت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست خلال انتخابات الشهر الماضي، ومن المحتمل أن تؤديا دوراً حاسماً في جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وقال آيزنكوت عبر منصة «إكس»: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».
وأضاف أن «محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم بشكل جماعي انتهاك صارخ لمبادئ المسؤولية المدنية، كما أنها تتنافى مع إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي نعتز بها بصفتنا دولة يهودية وديمقراطية».
وانتقد نتنياهو وحلفاؤه مراراً قادة الأحزاب العربية لرفضهم وصف حركة «حماس» بأنها «إرهابية»، في أعقاب هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأدان جميع قادة الأحزاب العربية الهجوم. ويشكل العرب نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل.
كما اتهم نتنياهو أحزاباً عربية بارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي، إلا أن لجنة الانتخابات برَّأت ساحتها من الاتهامات.
وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح الكنيست الجديد هذا الأسبوع، أعرب نتنياهو عن أسفه لرفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، رغم أن زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس كان قد أقدم على ذلك في الماضي.
كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة «دولة إسلامية» أو «دولة فلسطينية قومية».
وخلال المراسم ذاتها، قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين، متهماً إياه بأنه «يؤدي الولاء لحركة (حماس)».
وقال غادي آيزنكوت: «من المشروع تماماً الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل حتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك».
وكلّف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، عقب مشاورات أوصت فيها غالبية التشكيلات السياسية، ومنها القائمتان العربيتان، بتوليه هذه المهمة.
لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وأحد حلفاء آيزنكوت من اليمين، صرّح بأنه سينسحب من الائتلاف إذا كان العرب الإسرائيليون جزءاً منه.
وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال 28 يوماً، فيمكنه طلب تمديد لمدة 14 يوماً، وإذا لم ينجح خلال التمديد أيضاً فستنتقل المهمة إلى نائب آخر، يُرجّح أن يكون نتنياهو.
قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية.
آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340921-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ)
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المُكلف غادي آيزنكوت، الجمعة، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو وشخصيات يمينية أخرى النواب العرب في الكنيست عبر ربطهم بحركة «حماس» الفلسطينية.
وحصلت القائمتان العربيتان، الموحدة والمشتركة، على 19 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست خلال انتخابات الشهر الماضي، ومن المحتمل أن تؤديا دوراً حاسماً في جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وقال آيزنكوت عبر منصة «إكس»: «المواطنون العرب في إسرائيل جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية».
وأضاف أن «محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم بشكل جماعي انتهاك صارخ لمبادئ المسؤولية المدنية، كما أنها تتنافى مع إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي نعتز بها بصفتنا دولة يهودية وديمقراطية».
وانتقد نتنياهو وحلفاؤه مراراً قادة الأحزاب العربية لرفضهم وصف حركة «حماس» بأنها «إرهابية»، في أعقاب هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأدان جميع قادة الأحزاب العربية الهجوم. ويشكل العرب نحو 20 في المائة من سكان إسرائيل.
كما اتهم نتنياهو أحزاباً عربية بارتكاب مخالفات وتزوير انتخابي، إلا أن لجنة الانتخابات برَّأت ساحتها من الاتهامات.
وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح الكنيست الجديد هذا الأسبوع، أعرب نتنياهو عن أسفه لرفض القائمتين العربيتين الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة يهودية، رغم أن زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس كان قد أقدم على ذلك في الماضي.
كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الأحزاب العربية بالسعي إلى إقامة «دولة إسلامية» أو «دولة فلسطينية قومية».
وخلال المراسم ذاتها، قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، القيادي في القائمة المشتركة يوسف جبارين أثناء أدائه اليمين، متهماً إياه بأنه «يؤدي الولاء لحركة (حماس)».
وقال غادي آيزنكوت: «من المشروع تماماً الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل حتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، ولن أسمح بذلك».
وكلّف الرئيس إسحق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، عقب مشاورات أوصت فيها غالبية التشكيلات السياسية، ومنها القائمتان العربيتان، بتوليه هذه المهمة.
لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وأحد حلفاء آيزنكوت من اليمين، صرّح بأنه سينسحب من الائتلاف إذا كان العرب الإسرائيليون جزءاً منه.
وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال 28 يوماً، فيمكنه طلب تمديد لمدة 14 يوماً، وإذا لم ينجح خلال التمديد أيضاً فستنتقل المهمة إلى نائب آخر، يُرجّح أن يكون نتنياهو.
نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340915-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
نتنياهو وآيزنكوت يتفقان على انتظار قرار ترمب بشأن إيران
نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن فتيل الحرب على إيران نُزع من يد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ولو مؤقتاً، بعد اجتماعه مع غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن الرجلين اتفقا على انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب والالتزام به.
وانتهى الاجتماع بين قطبي السياسة الإسرائيلية، الذي استمر ساعتين مساء الخميس، ببيان مشترك مقتضب. وقال البيان إن آيزنكوت اطّلع على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، في «الإحاطة الأمنية التي قدّمها رئيس الحكومة وسكرتيره العسكري، غاي ماركيزانو». وأضاف أنه «اتُّفق على مواصلة تبادل المعلومات حسب الحاجة».
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن نتنياهو وآيزنكوت اتفقا على خفض نبرة الحديث عن الحرب؛ لأن كليهما يعرف أن القرار في البيت الأبيض، وأن إسرائيل لا ينبغي أن تبادر إلى حرب منفردة.
«قرار البيت الأبيض»
وحسب المراسل العسكري لقناة «كان 11» إيتاي بلومنتال، يزور ترمب الصين الأسبوع المقبل، ومن المستبعد أن يقرن زيارته بحرب أميركية، أو أميركية - إسرائيلية، أو إسرائيلية منفردة. وسيواصل الضغط على طهران في الوقت الحاضر بتصريحاته السياسية المتناقضة من جهة، وبحشود عسكرية ضخمة على الأرض من جهة أخرى.
وتواصل واشنطن نقل معدات عسكرية وموارد إلى المنطقة؛ إذ تملك نحو 200 طائرة تزويد بالوقود في قواعدها في الشرق الأوسط وأوروبا. وللمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، توجد في المنطقة حاملتا الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش».
ومن المقرر أن تصل حاملة طائرات ثالثة، هي «روزفلت»، إلى بحر العرب الأسبوع المقبل. ويوجد إلى جانب ذلك آلاف الجنود الأميركيين الذين يشغّلون أنظمة، بينها أنظمة دفاع جوي، في القواعد الأميركية بالمنطقة.
وذكرت مصادر لـ«القناة 12» أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت الجيش الإسرائيلي بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران «قريباً».
لكن موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ذكر أن المسؤولين في إسرائيل لا يعتقدون حالياً أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران انهارت، رغم تصريحات ترمب، ولذلك فإن الضربة لا تزال بعيدة.
ونقل الموقع عن معلومات بحوزة إسرائيل أن «الإيرانيين يتمسكون بمواقفهم، ولم يتزحزحوا قيد أنملة عن الشروط التي وضعوها. في المقابل، يدرك الأميركيون أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق».
وأضاف أنه «كان لا بد لواشنطن من القيام بخطوة إضافية، حتى تتمكن، في حال اللجوء إلى عمل عسكري، من القول إنها بذلت أقصى ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق».
وطرح الموقع سؤالاً عما سيفعله ترمب: «هل سيأخذ بتوصية وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أحد أبرز قادة حملة الضغط الاقتصادي على إيران، بمواصلة الحصار، أم سيتجه نحو عمل عسكري كما يوصي وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر؟».
وفي كل الأحوال، يتأهب الجيش الإسرائيلي للحرب، لكنه لا يبادر إليها وليس معنياً بالمبادرة. ويتهم معارضو نتنياهو رئيس الحكومة بالسعي إليها لأغراض شخصية، أداةً لإجهاض جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
«مؤامرة»
ونشر رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، الجمعة، مقالاً شديد اللهجة ضد نتنياهو، كتب فيه: «قبل أسبوعين ونصف أسبوع، وصلت طائرة (إسرائيلية) استفزازية إلى حدود إيران بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب. وقبل يومين من الانتخابات، أُحبطت عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب».
وأضاف: «في الحالتين، لم تُتّبع الإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على أي خطوة قد تؤدي إلى اندلاع حرب، ومنها مشاركة رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية في النقاشات واتخاذ القرار، والنقاش في (الكابينيت)، وإحاطة زعيم المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست».
وتابع: «والآن، في الحكومة الانتقالية أيضاً، هناك نقاش بمشاركة رئيس الحكومة في اللجنة الفرعية المغلقة التابعة للجنة الخارجية والأمن. لا توجد لديّ أي معلومات محددة، لكني أستنتج ما بين السطور».
وكتب: «يتمسك نتنياهو بشدة بفكرة القيام باستفزاز عسكري في إيران من شأنه أن يجبر النظام على الرد بصواريخ على إسرائيل، وبعد ذلك قد يصبح طريق الحرب محتوماً. سيؤدي ذلك إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة أو إفشاله في نهاية المطاف، وهذا هو الهدف».
وأضاف: «نتنياهو مستعد للتحرك حتى من دون موافقة ترمب، لا سيما إذا كان هذا التحرك رداً على صواريخ موجهة نحو إسرائيل. إفشال هذه المؤامرة أمر مهم جداً».
وقال: «حسب علمي، لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى ضرورة ملحة وحيوية للتحرك ضد إيران الآن، وليس بعد بضعة أسابيع، حين ستنظر الحكومة المنتخبة بجدية في أي تحرك، حتى لو كان واسع النطاق، وعبر إجراءات منظمة».
وتساءل باراك، الذي شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش: ما العمل إذن؟ وأجاب: «يجب تحذير نتنياهو والوزراء وغيرهم بصراحة من أنهم سيتحملون عواقب أفعالهم إذا تصرفوا على النحو الموصوف أعلاه. فقوانين (العمل غير القانوني بشكل واضح) معروفة لهم».
وأضاف: «يجب توضيح أن الحكومة الجديدة ستنظر في إجراء تحقيق جنائي أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذه المسألة، وستطالب بنتائج في غضون 3 إلى 4 أشهر. يوصى كل المعنيين بتوثيق مواقفهم والاحتفاظ بهذا التوثيق».
وقال: «أعتقد أن مثل هذه الإجراءات ستجعل من الصعب على نتنياهو تنفيذ أفكاره، وتسهّل على المشاركين في النقاشات التعبير بوضوح عن مواقفهم، وستقلل من احتمال تحقق هذا السيناريو».
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
وسّعت طهران، الجمعة، نطاق تهديداتها، وقالت إن أي هجوم عسكري جديد سيُقابَل بضربات تتجاوز حدود المنطقة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية، وقال إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، محذراً المسؤولين الإيرانيين من عواقب استهداف مسؤول أميركي كبير.
وتبادل الطرفان التهديدات في يوم وصل فيه رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب. وظهر كبار قادة «الحرس الثوري» علناً في مراسم رسمية بطهران رافقها استعراض صاروخي، وتجددت الحوادث في مضيق هرمز.
وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بوقف ما وصفه بـ«العدوان»، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، والتعويض الكامل عن الأضرار. وكتب، في مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية الجمعة، أن الهجوم الأميركي «فعل غير مشروع دولياً»، وأن إيران «لا تزال تتمتع بحقها في الدفاع المشروع عن النفس» بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ورأى أن عدّ التهديدات المحتملة مسوّغاً للعمل العسكري «يعني قبول الحرب الوقائية». واستشهد بتعريف الأمم المتحدة للعدوان، الذي يشمل «فرض حصار على موانئ دولة أو سواحلها».
«بلا قيود جغرافية»
وبقيت التهديدات أعلى الأصوات في طهران، وتصدّرها قادة «الحرس الثوري» الذين شاركوا، الجمعة، في مراسم تشييع رفات قتلى «مجهولين» من الحرب العراقية الإيرانية، أقيمت في العاصمة وست مدن أخرى.
وتحشد السلطات عادة لهذه المراسم في المراحل السياسية والأمنية الحساسة. وأظهرت صور التلفزيون الرسمي القائد العام لـ«الحرس» أحمد وحيدي والرئيس مسعود بزشكيان بين المشاركين في طهران.
وتوعّد وحيدي، في حديث للصحافيين، بأن «أي عمل عدائي من العدو سيرد عليه بضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال إن الثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي «سيتحقق».
وقال مستشاره محمد رضا نقدي إن «الناس لن يرضوا بغير الثأر لدم المرشد». وقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في اليوم الأول من الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).
ومن جانبه، قال نائب قائد «الحرس»، مصطفى إيزدي، أمام المشيعين، إن أي هجوم جديد سيقابَل بـ«رد فوري ومؤثر ويجلب الندم»، «من دون أي قيود جغرافية». وشدد على أن قواته مستعدة هذه المرة «بجاهزية أكبر وإمكانات أوسع».
وأضاف أن الهجمات الإيرانية «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة»، مضيفاً أن إيران قادرة على إطلاق «صواريخ برؤوس حربية زنة طنين على أهداف تبعد 1500 كيلومتر». ووصف الولايات المتحدة بأنها «نمر من ورق».
وفي ساحة «انقلاب» وسط طهران، عرضت السلطات صاروخ «خرمشهر» الباليستي بين الحشود، ونشرت وسائل إعلام رسمية صوره تحت عنوان «جاهز للإطلاق».
وكان قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، قد ظهر ليل الخميس في مراسم عزاء دينية بطهران، في الموقع الذي قتل المرشد السابق علي خامنئي فيه.
«عمق العدو»
ورأى خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي فرد أن على إيران جعل «تكلفة العدوان غير متناسبة للمهاجم، حتى أميركا»، وضرب «العمق الاستراتيجي للعدو» بمقذوفات دقيقة ورؤوس حربية قادرة على المناورة.
وقال إن الصواريخ الإيرانية «غيّرت موازين القوى»، ونقل التلفزيون الرسمي قوله إن طهران قادرة على تحويل مضيق هرمز إلى «سلاح اقتصادي».
وفي البرلمان، كتب النائب محمود نبويان أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي و«القطع الكامل» لوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية «رد مناسب» على ما سماه «تمادي» الوكالة.
ودعا النائب روح الله متفكر آزاد إلى «الحفاظ على جميع الخيارات الدفاعية»، وقال إن تقييمات تغيير العقيدة النووية «يجب أن تُحدَّث» وفق التطورات. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب من المعاهدة.
وكانت الوكالة الدولية قد أبدت، في تقريرها الفصلي الجمعة، «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة تخصيب في أصفهان لا تعرف موقعها، ودعا مديرها العام رافائيل غروسي طهران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تتيح عودة المفتشين.
وفي الشأن المعيشي، حذّر النائب مصطفى بوردهقان من أن «وضع الاقتصاد الإيراني يتدهور بشدة»، وقال في مقابلة صحافية إن الفقر يدفع الناس «إلى حد الاختيار بين الصحة والطعام».
«مجانين إيران»
وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج المذيع المحافظ هيو هيويت الإذاعي بُثت في وقت متأخر الخميس، إن بقاء من وصفهم بـ«مجانين إيران» في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض «سيكون هزيمة... بالتأكيد».
وسُئل هل سيتردد في استخدام القوة، فأجاب: «لا. لا تردد... إذا رأيت الأمور تسير في الاتجاه الآخر، فسأفعل ذلك. ومن الممكن أن أفعله الآن».
وقال إن النظام الإيراني «ينهار»، وإن بلاده «تسيطر سيطرة تامة» على مضيق هرمز، وقلّل من مدة القتال المكثف إلى «ثلاثة أسابيع، لا سبعة أشهر».
وحثه هيويت على العودة إلى القتال لتدمير ما تبقى من القاعدة الصناعية الإيرانية و«جبل الفأس»، فرد: «أفهم... قد يحدث ذلك. قد يحدث».
وتحدث عن صاروخ قادر على بلوغ أوروبا، في إشارة على ما يبدو إلى إيران، وقال: «إذا ذهبنا أبعد، فلن يكون لديهم هذا الصاروخ».
وسأله هيويت عما سيحدث إذا قتل الإيرانيون مسؤولاً أميركياً كبيراً، بعدما أشار إلى انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة في قاعدة عسكرية. فرد: «لن يبقوا موجودين طويلاً».
وقال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، إن تهديدات القتل الإيرانية «لن تخيفه».
وفي مقابلة منفصلة مع الإعلامي ستيفن إيه سميث، قال ترمب إن دولاً عدة طلبت منه الامتناع حالياً عن ضربات أوسع، وإنه لولا ذلك لدمّر منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية.
وأضاف: «في يوم واحد تزول مصادر طاقتهم، وفي يوم تُدمَّر جسورهم، وفي يوم تزول قدرتهم على الإنتاج الصناعي. لا يستغرق ذلك سوى ثلاثة أيام».
وأقر بأن ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب أسهم في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لكنه دافع مجدداً عن قرار مهاجمة إيران.
وكان قد كتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.
«الموساد» بعد إبعاد فانس
وبعد يوم من إبعاد فانس عن الملف، يجري رئيس «الموساد» رومان غوفمان، أحد أقرب المقربين من نتنياهو، محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بحسب موقع «أكسيوس».
ويُنتظر أن يلتقي غوفمان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي.
ورفض ترمب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال، بحسب الموقع. وقال، الخميس: «يمكنني إنهاؤها فوراً. بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نسلك طريقاً أطول قليلاً».
ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعد فقدانه أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وتكليف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
ويخشى قادة المعارضة أن يهاجم نتنياهو إيران، أو يستدرجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت. والتقى الرجلان، الخميس، ساعتين، وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى حاجة إلى عمل عسكري فوري.
مناوشات «هرمز»
وعلى الأرض، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إعلان «الحرس الثوري» تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».
وقال «الحرس» إن هجومه جاء رداً على غارة أميركية ليل الخميس على برج اتصالات في مدينة سيريك، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.
وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، في رابع إعلان من نوعه خلال أسبوع. ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.
وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق. وتفرض إيران قيوداً على الملاحة فيه منذ بدء الحرب، وتحاصر الولايات المتحدة موانئها.