الباحثون في العالم ينفضون عن جامعات إسرائيل

كشفت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن أزمة شديدة تعصف بالأكاديمية ومعاهد الدراسات العلمية على اختلافها، بسبب اتساع القطيعة الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويتضح أن عدد الباحثين الأجانب في مرحلة ما بعد الدكتوراه انخفض بنسبة 10.1 في المائة عام 2024، ثم بنسبة 11.6 في المائة عام 2025، أي بنحو 20.5 في المائة خلال عامين، كما انخفض عدد الباحثين الإسرائيليين الذين يستقبلون في مختلف الجامعات في العالم. وشملت البلاغات إلغاء دعوات للمشاركة في مؤتمرات، وانسحاب باحثين من مشاريع مشتركة، وتعليق علاقات مؤسساتية.

وجاء في تقرير نشره الصحافي تسفي زرحيا، في صحيفة «كالكاليست»، تحت عنوان «الباحثون الأجانب ينفضون عن إسرائيل»، أن ظاهرة المقاطعة لإسرائيل لم تدرس بعمق بعد لمعرفة أسبابها، لكن من الواضح أنها بدأت قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ثم تفاقمت بشكل واسع بعد هذا التاريخ؛ لذلك فإن المنطق يقول إن السبب يندرج في إطار العقوبات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب ما ينشر في العالم من صور عما يجري في غزة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد باحثي ما بعد الدكتوراه في 8 جامعات إسرائيلية 3,115 باحثاً في عام 2025، وكان أقل من نصفهم من الأجانب. وجاء هؤلاء من 73 دولة، وشكّل القادمون من الهند نحو 52 في المائة منهم، تلتها الصين بنسبة 8.9 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 6.1 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 3.7 في المائة، وإيطاليا بنسبة 3.4 في المائة، وفرنسا بنسبة 2.9 في المائة.

وتصدّرت الجامعة العبرية المؤسسات الأكاديمية المستضيفة لهؤلاء الباحثين، بحصة بلغت 24.7 في المائة من إجمالي الباحثين، تلاها معهد وايزمان بنسبة 16.4 في المائة، ثم جامعة بن غوريون بنسبة 13.9 في المائة، بينما بلغت حصة كل من جامعة تل أبيب والتخنيون 11.7 في المائة. وفي معهد وايزمان تحديداً، شكّل الأجانب 58.3 في المائة من باحثي ما بعد الدكتوراه.

ويختلف أثر تراجع عدد باحثي ما بعد الدكتوراه الأجانب من مؤسسة أكاديمية إلى أخرى، تبعاً لمدى اعتمادها عليهم. ففي معهد وايزمان، مثّل الباحثون الأجانب 58.3 في المائة من باحثي هذه المرحلة في عام 2025؛ ولذلك فإن تراجع القدرة على استقطابهم قد يصعّب على المعهد تشكيل فرق بحثية جديدة أو سدّ الشواغر في الفرق القائمة مستقبلاً.

وفي رصد لصحيفة «كالكاليست» الاقتصادية جاء أن جامعة غنت البلجيكية مثلاً، قرّرت وقف التعاون المؤسسي مع جهات إسرائيلية محدّدة، بعد مراجعة صلاتها بالحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. وشمل القرار 12 ائتلافاً بحثياً ضمن برنامج «هورايزن» الأوروبي، ومشروعاً تعليمياً ضمن برنامج «إيراسموس+». ثم أعلنت الجامعة انسحابها التام من مشروع «أوستيونِت». وفي هولندا، جمّدت جامعة أمستردام، تعاونها الجديد مع شركاء إسرائيليين ضمن برنامج «هورايزن»، ثم وسّعت قرارها ليشمل الشراكات المؤسسية الجديدة، مع إبقاء التعاون الفردي ممكناً. وفسرت قرارها بأنه احتجاج على تدمير 22 حرماً من أصل 38 حرماً للتعليم العالي في غزة تدميراً كاملاً، وتضرّر 14 حرماً آخر بدرجات متفاوتة.

وأفاد باحثون إسرائيليون بوجود حالات رُفضت فيها أوراقهم البحثية في مجلات علمية، وبازدياد شكوكهم في حيادية التحكيم العلمي. وفي مسح شمل 739 عضواً من أعضاء الهيئات التدريسية، أجرته الأكاديمية الإسرائيلية الشابة ومنتدى «أفيك» في مايو (أيار) 2025، ونُشرت نتائجه في أبريل (نيسان) 2026، انخفض عدد الأوراق البحثية التي قال المشاركون إنهم قدّموها للنشر بنحو 25 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقت الحرب.

وأظهر رصد آخر لصحيفة «كالكاليست» أن عدد منح مجلس البحوث الأوروبي المخصّصة للباحثين في مستهل مسيرتهم الأكاديمية، لدى المؤسسات المضيفة في إسرائيل، هبط من نحو 30 منحة في عام 2024 إلى 10 منح في عام 2025، ثم بلغ 11 منحة في عام 2026. وانتقل الجدل في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي إلى شروط المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج «هورايزن»، المقرّرة للفترة 2028 - 2034.

وبحسب «كالكاليست»، دفعت كتل يسارية في البرلمان الأوروبي باتجاه إدراج بند يتيح استبعاد دول يثبت انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما قد يؤدي إلى منع المشاركة الإسرائيلية.