حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»
الحاخام جداليا أكسلرود (هآرتس)
سعت حركة «حاباد - لوبافيتش» الحسيدية، يوم الخميس، إلى النأي بنفسها عن أحد حاخاماتها البارزين في إسرائيل، وذلك بعد إصداره فتوى دينية (هالاخاه) تستند إلى مبدأ شرعي يجيز استخدام القوة المميتة ضد قادة الأحزاب اليهودية، الذين يتعاونون مع أحزاب عربية، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»، الجمعة.
وقالت «هآرتس» إن هذه «الفتوى» أثارت استياء مجموعة من القادة السابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية - بمن فيهم رؤساء سابقون لجهازي «الموساد» و«الشاباك» - الذين طالبوا الشرطةَ بفتح تحقيق مع الحاخام جداليا أكسلرود بتهمة التحريض على القتل.
وكان أكسلرود الذي شغل سابقاً منصب رئيس المحكمة الحاخامية في حيفا، قد أصدر رسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، رأى فيها أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يؤيدون تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية يندرجون تحت بند «دين رودف» أي «حكم الملاحِق» (أو المعتدي الذي يشكل خطراً)، ووفقاً للشريعة اليهودية، فإن «الرودف» هو الشخص الذي يشكل تهديداً لحياة الآخرين، ويُباح إيقافه بأي وسيلة ضرورية.
يُذكر أن مصطلح «رودف» استُخدم سابقاً - بشكل سيئ السمعة - لتبرير اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، قبل 31 عاماً. ففي الفترة التي سبقت اغتياله، زعم حاخامات متطرفون أن هذا الحكم ينطبق على رابين، بدعوى أن سعيه للمضي قدماً في «اتفاقيات أوسلو» - التي تضمنت إعادة أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 بهدف إقامة دولة فلسطينية - يُعرّض حياة اليهود للخطر.
وقالت «هآرتس» إن الحاخام أكسلرود كتب رسالة بخط اليد، وحملت ختمه الرسمي، قال فيها إن التعاون مع الأحزاب العربية «يشكل خطراً جسيماً على شعب إسرائيل في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم». وأوضح أن هذا التعاون قد يتخذ شكل دعوة الأحزاب العربية للانضمام إلى ائتلاف حكومي، أو الاعتماد على دعمها من خارج الائتلاف.
وعندما سُئل عما إذا كانت رسالة أكسلرود تعكس موقف حركة «حاباد»، أجاب الحاخام شيمي سيغال، المتحدث باسم الحركة في إسرائيل، قائلاً: «إن المواقف الشرعية (الهالاخية) الرسمية لحركة (حاباد) تُحدد حصراً من قِبل المحكمة الحاخامية التابعة للحركة. والحاخام أكسلرود ليس عضواً في هذه المحكمة، ولا يشغل أي منصب في قيادة (حاباد)؛ لذا فإن ما يصدر عنه من أقوال أو رسائل يعكس رأيه الشخصي فقط».
أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون أراضيها.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
قتيلان ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340871-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطينيون يسيرون بجوار خيام النازحين في مدينة غزة (أ.ب)
قُتل فلسطينيان، وأصيب آخرون، الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة «شهاب» للأنباء الفلسطينية المستقلة بـ«وصول شهيدين وأكثر من 10 مصابين، معظمهم من الأطفال، إلى مستشفى (شهداء الأقصى)، جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط أبراج القسطل شرق دير البلح».
بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى العمليات القتالية الرئيسية في غزة، يعيش جميع سكان القطاع، وعددهم أكثر من مليوني فلسطيني، في نحو ثلث مساحة الجيب الصغير، معظمهم في خيام مؤقتة ومبانٍ مهدمة.
وأدانت منظمة «أطباء بلا حدود»، يوم الخميس، غارة جوية إسرائيلية على مستشفى في غزة أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت المنظمة إنها «مصدومة وغاضبة للغاية» من الهجوم الذي وقع خلال الليل، وأسفر عن إصابة 52 آخرين.
وتابعت: «من غير المعقول أن يُقتل ويُصاب المرضى والطاقم الطبي مرة أخرى داخل مستشفى، وهو المكان الذي ينبغي أن تُنقذ فيه الأرواح، لا أن تُزهق».
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن مستشفى ناصر الطبي تعرض لما لا يقل عن 6 غارات جوية، وتوغلات برية متكررة، وقصف مدفعي وإطلاق نار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضافت: «يجب أن تظل المستشفيات أماكن آمنة، حيث يمكن للمرضى تلقي العلاج، ويمكن للطاقم الطبي إنقاذ الأرواح من دون خوف على أرواحهم».
تفجيرات زوطر والقصف المتكرر في جنوب لبنان يثيران تساؤلات حول الأهداف الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340857-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84
تفجيرات زوطر والقصف المتكرر في جنوب لبنان يثيران تساؤلات حول الأهداف الإسرائيلية
جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
تواصل القوات الإسرائيلية التفجيرات في زوطر الشرقية قرب نهر الليطاني، بالتزامن مع قصف بلدات جنوبية على محاور مختلفة، ما يثير تساؤلات عن أهداف استهداف قرى أصابها دمار واسع، وعلاقة العمليات بمواقع الانتشار الإسرائيلي. وتتباين القراءات العسكرية لهذه العمليات بين احتمال تدمير منشآت يمكن استخدامها بعد الانسحاب، واكتشاف أنفاق وبنى تحت الأرض، فيما يُربط القصف المدفعي المتكرر بإجراءات احترازية لحماية مواقع القوات الإسرائيلية من هجمات محتملة.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار إنشاء مواقع عسكرية وشق طرق جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وفق معطيات أعلنتها قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفي ظل تعثر تنفيذ اتفاق الإطار واستمرار التساؤلات حول حدود المنطقة الأمنية الإسرائيلية ومستقبل الانسحاب من الجنوب.
قصف على محاور عدة
استهدف القصف الإسرائيلي، الجمعة، مجدل زون وبيوت السياد في قضاء صور، وبني حيان وطلوسة في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات. وأُطلقت النيران باتجاه الطريق المؤدية إلى المنصوري، بعد قصف أطراف ميس الجبل وعتيرون ووادي السلوقي من جهة شقرا بعيد منتصف الليل.
وحلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت على علو منخفض، وفوق البقاع وصولاً إلى بعلبك وقراها. وسبقت ذلك، الخميس، غارات وتفجيرات شملت زوطر الشرقية وكفرتبنيت والقنطرة وكونين ومحيط وادي الحجير والسلوقي. وفي ميفدون انفجرت 3 مسيّرات، اثنتان منها على سطحي منزلين، فيما أُلقيت قنبلتان صوتيتان قرب مزارعين في كفرشوبا.
تدمير ما يمكن استخدامه بعد الانسحاب
واعتبر العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر أن التفجيرات في زوطر، واستمرار استهداف القرى، يندرجان في تدمير المنشآت والبنى التحتية التي يمكن استخدامها عسكرياً مستقبلاً، من دون استبعاد حسابات إسرائيلية متصلة بنهر الليطاني.
وقال جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرى المتاخمة للحدود دُمّرت بشكل شبه كامل، والآن انتقلت عمليات التدمير إلى الداخل»، موضحاً أن «التفجيرات لا تقتصر على تدمير المباني، بل تشمل تغيير البنى التحتية وقلب الأرض، حتى إن قرى تضررت منازلها ومرافقها ومقابرها». متسائلاً: «لماذا تقلب إسرائيل الأرض وتغيّر البنى التحتية؟»، مرجحاً أن تكون الرسالة الإسرائيلية أنه «إذا كان لا بد من الانسحاب، فلن يكون الانسحاب من دون تدمير كل ما يمكن تدميره». قائلاً إن «إسرائيل اعتادت، قبل أن تنسحب، أن تدمّر ما تستطيع تدميره».
وأوضح أن «ما يُسمّى نهر زوطر هو في الواقع نهر الليطاني الذي يمر في الوادي أسفل زوطر الشرقية». وربط بين زوطر الشرقية والغربية والمرتفعات المطلة على النبطية، موضحاً أنه «إذا أرادت إسرائيل السيطرة على النبطية من جهة زوطر، فإن وصول دباباتها إلى تلة الرويس المشرفة على المدينة لا يستغرق سوى 10 دقائق»، فيما يعزز انتشارها في مرتفعات علي الطاهر قدرتها على فرض سيطرة نارية. ورأى أن «إسرائيل ليست بحاجة إلى احتلال مدينة النبطية ما دامت تستطيع السيطرة عليها عسكرياً».
وتساءل: «لماذا لا تزال إسرائيل تقصف بني حيان؟ ولماذا تعود من وقت إلى آخر لقصف كفركلا بالمدفعية؟»، مرجحاً تدمير منشآت قد يستخدمها مقاتلو «حزب الله» في حال حصول انسحاب. ووضع تفجيرات الليطاني واستهداف ما تبقى في المنصوري ضمن هذا التفسير، مشيراً إلى أهمية كفرتبنيت الاستراتيجية.
منشآت تحت الأرض وقصف احترازي
ورجّح الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح أن تكون تفجيرات زوطر مرتبطة بالبحث عن بنى استخدمها «حزب الله». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التفجيرات تأتي ضمن السياق نفسه، وقد يكون الإسرائيليون اكتشفوا أنفاقاً جديدة في منطقة زوطر ويعملون على تفجيرها»، موضحاً أن «الأنفاق لا تعني بالضرورة ممرات طويلة تحت الأرض، بل قد تكون غرف عمليات أو مختبرات أو ملاجئ أو أي منشآت أخرى تحت الأرض يجري تدميرها لمنع استخدامها مجدداً».
ورغم احتمال إنشاء تحصينات إسرائيلية، اعتبر أن «هذا ليس سبباً كافياً لتنفيذ تفجيرات بهذا الحجم، إذ يمكن إنشاء التحصينات من دون الحاجة إلى تفجيرات كبيرة»، مرجحاً أن تكون مرتبطة بـ«تدمير البنية التحتية الموجودة تحت الأرض»، واستكمالاً لعمليات بدأت مع دخول القوات الإسرائيلية المنطقة، لا إعلاناً لمرحلة عسكرية جديدة.
وميّز قزح بين تفجير منشآت داخل مناطق وجود القوات الإسرائيلية والقصف المدفعي للبلدات المقابلة لمواقعها، موضحاً أن «هناك قرى مثل كفرتبنيت والمنصوري تقع مقابل مراكز وجودهم، أو على تماس مع المراكز الإسرائيلية». وقال إن المدفعية تُستخدم «عند الاشتباه بأي تحرك لمقاتلين أو أي تحرك مشكوك بأمره، احترازاً من هجمات قد تقع ليلاً أو نهاراً، من دون ضرورة وقوع هجوم فعلي».
وشرح أن هذا المنطق يرتبط بمواقع القوات الإسرائيلية قرب قلعة الشقيف وتلة علي الطاهر، وفي القطاع الغربي تتقدم القوات من منطقة مجدل زون أحياناً نحو المنصوري لتنفذ تفجيرات ثم تتراجع، فيما تقع بيوت السياد قرب شمع ومجدل زون. وقال إن «القصف يكون عند الاشتباه بأي تحرك من الممكن أن يشكل تهديداً للجنود الموجودين هناك» أما بني حيان وطلوسة فتقابلان محاور مركبا وحولا ورب ثلاثين، وتقع ميفدون قرب زوطر الشرقية وكفرتبنيت.
وأكد قزح أن «هذه المناطق التي يتم قصفها هي مناطق مواجهة لمراكز الانتشار الإسرائيلي»، وأن الهدف وفق تقديره هو «ردع أي عملية يمكن أن يقوم بها (حزب الله) ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب»، مشدداً على أن تكرار القصف لا يثبت وقوع هجمات فعلية.
بلال إردوغان: التطورات في سوريا ستعيد روابط المصير بين بيروت وطرابلس ومدن تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340855-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
بلال إردوغان: التطورات في سوريا ستعيد روابط المصير بين بيروت وطرابلس ومدن تركيا
بلال إردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجول في طرابلس (متداولة)
دعا بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس «جمعية نشر العلم» التركية، إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين شعوب المنطقة لمواجهة الاعتداءات على غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسوريا، معرباً عن أمله في أن تسهم التطورات الأخيرة في سوريا في إعادة وصل المدن اللبنانية والسورية والتركية، واستعادة الروابط التجارية والاقتصادية بينها.
وجاءت مواقف إردوغان خلال زيارته مدينة طرابلس شمال لبنان، الجمعة، في اليوم الثاني من جولته اللبنانية، حيث استقبله حشد من الفعاليات السياسية والدينية والشعبية. واستهل جولته من الجامع المنصوري الكبير، حيث أكد، عقب تأدية الصلاة، أن زيارته تحمل رسالة محبة من والده إلى اللبنانيين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الأخوة بين البلدين.
رسالة محبة من الرئيس التركي
وقال إردوغان مخاطباً الحاضرين: «أنا اليوم أزوركم من تركيا لأحمل إليكم تحيات فخامة الرئيس، وأردّ على شوقكم إلى تركيا، وأحمل لكم رسالة المحبة من فخامة الرئيس، وأهديكم مشاعر الشوق والاشتياق إليه». وأضاف: «إن شاء الله، تكون زيارتنا هذه مناسبة لتعزيز المحبة بيننا، وتقوية روابط الأخوة التي تجمعنا، وأن تكون ناجحة في توثيق العلاقات بين بلدَينا».
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إنهاء الحروب والصراعات وتحقيق الاستقرار والازدهار في لبنان، على غرار التطور الذي شهدته تركيا خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية، قائلاً: «إن شاء الله، تكون هذه الزيارة وسيلة لإنهاء الحرب في لبنان، وازدهاره وانتعاشه، كما حصل في تركيا خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية».
إعادة وصل المدن اللبنانية والسورية والتركية
وتوقف إردوغان عند التطورات الأخيرة في سوريا، معتبراً أنها قد تفتح المجال أمام استعادة الروابط التاريخية والاقتصادية بين مدن المنطقة، وقال: «إن شاء الله، بمساهمة التطورات الأخيرة في سوريا، ستعود كما في السابق روابط المصير بين بيروت وطرابلس وأنطاكيا ودمشق وغازي عنتاب وإسطنبول، وسيعود أبناء هذه المدن إلى التبادل التجاري والتعاون والشراكة والأخوة فيما بينهم».
وشدد على أهمية استعادة التعاون بين طرابلس والمدن السورية والتركية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد وصل الروابط التي جمعت شعوب المنطقة.
الوحدة في مواجهة الاعتداءات
وفي موقف تناول فيه الاعتداءات الإسرائيلية، اعتبر إردوغان أن وحدة شعوب المنطقة وتضامنها من شأنهما ردع الاعتداءات ومنع استمرار الحروب، مشيراً إلى ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، والانتهاكات التي تتعرض لها القرى والمنازل في الضفة الغربية، والتدمير الذي يطول جنوب لبنان، فضلاً عن الاعتداءات في سوريا.
وأكد أن الذين يهدمون المنازل ويستولون على الأراضي في غزة والضفة الغربية وسوريا وجنوب لبنان لن يجرؤوا على مواصلة هذه الممارسات إذا وجدوا شعوب المنطقة متحدة ومتضامنة.
جولة بطرابلس ولقاءات في بيروت
وجال إردوغان في الأسواق القديمة والتكية المولوية وقلعة طرابلس وعدد من المساجد ذات الطابع العثماني.
ومن المقرر أن ينتقل، السبت، إلى بلدة الكواشرة في محافظة عكار، للقاء أهاليها من ذوي الأصول التركمانية، قبل أن يتوجه إلى بيروت للقاء رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يقيم مأدبة غداء على شرفه، في ختام زيارته إلى لبنان.
وكان إردوغان استهل زيارته إلى لبنان، الخميس، بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.