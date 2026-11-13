حاخام بارز يفتي بقتل المتعاملين مع «الأحزاب العربية»

جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

تواصل القوات الإسرائيلية التفجيرات في زوطر الشرقية قرب نهر الليطاني، بالتزامن مع قصف بلدات جنوبية على محاور مختلفة، ما يثير تساؤلات عن أهداف استهداف قرى أصابها دمار واسع، وعلاقة العمليات بمواقع الانتشار الإسرائيلي. وتتباين القراءات العسكرية لهذه العمليات بين احتمال تدمير منشآت يمكن استخدامها بعد الانسحاب، واكتشاف أنفاق وبنى تحت الأرض، فيما يُربط القصف المدفعي المتكرر بإجراءات احترازية لحماية مواقع القوات الإسرائيلية من هجمات محتملة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار إنشاء مواقع عسكرية وشق طرق جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وفق معطيات أعلنتها قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفي ظل تعثر تنفيذ اتفاق الإطار واستمرار التساؤلات حول حدود المنطقة الأمنية الإسرائيلية ومستقبل الانسحاب من الجنوب.

دخان يتصاعد من المنصوري جنوب لبنان بعد تفجيرات إسرائيلية يوم 28 سبتمبر الماضي (رويترز)

قصف على محاور عدة

استهدف القصف الإسرائيلي، الجمعة، مجدل زون وبيوت السياد في قضاء صور، وبني حيان وطلوسة في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات. وأُطلقت النيران باتجاه الطريق المؤدية إلى المنصوري، بعد قصف أطراف ميس الجبل وعتيرون ووادي السلوقي من جهة شقرا بعيد منتصف الليل.

وحلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت على علو منخفض، وفوق البقاع وصولاً إلى بعلبك وقراها. وسبقت ذلك، الخميس، غارات وتفجيرات شملت زوطر الشرقية وكفرتبنيت والقنطرة وكونين ومحيط وادي الحجير والسلوقي. وفي ميفدون انفجرت 3 مسيّرات، اثنتان منها على سطحي منزلين، فيما أُلقيت قنبلتان صوتيتان قرب مزارعين في كفرشوبا.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تدمير ما يمكن استخدامه بعد الانسحاب

واعتبر العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر أن التفجيرات في زوطر، واستمرار استهداف القرى، يندرجان في تدمير المنشآت والبنى التحتية التي يمكن استخدامها عسكرياً مستقبلاً، من دون استبعاد حسابات إسرائيلية متصلة بنهر الليطاني.

وقال جابر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرى المتاخمة للحدود دُمّرت بشكل شبه كامل، والآن انتقلت عمليات التدمير إلى الداخل»، موضحاً أن «التفجيرات لا تقتصر على تدمير المباني، بل تشمل تغيير البنى التحتية وقلب الأرض، حتى إن قرى تضررت منازلها ومرافقها ومقابرها». متسائلاً: «لماذا تقلب إسرائيل الأرض وتغيّر البنى التحتية؟»، مرجحاً أن تكون الرسالة الإسرائيلية أنه «إذا كان لا بد من الانسحاب، فلن يكون الانسحاب من دون تدمير كل ما يمكن تدميره». قائلاً إن «إسرائيل اعتادت، قبل أن تنسحب، أن تدمّر ما تستطيع تدميره».

وأوضح أن «ما يُسمّى نهر زوطر هو في الواقع نهر الليطاني الذي يمر في الوادي أسفل زوطر الشرقية». وربط بين زوطر الشرقية والغربية والمرتفعات المطلة على النبطية، موضحاً أنه «إذا أرادت إسرائيل السيطرة على النبطية من جهة زوطر، فإن وصول دباباتها إلى تلة الرويس المشرفة على المدينة لا يستغرق سوى 10 دقائق»، فيما يعزز انتشارها في مرتفعات علي الطاهر قدرتها على فرض سيطرة نارية. ورأى أن «إسرائيل ليست بحاجة إلى احتلال مدينة النبطية ما دامت تستطيع السيطرة عليها عسكرياً».

وتساءل: «لماذا لا تزال إسرائيل تقصف بني حيان؟ ولماذا تعود من وقت إلى آخر لقصف كفركلا بالمدفعية؟»، مرجحاً تدمير منشآت قد يستخدمها مقاتلو «حزب الله» في حال حصول انسحاب. ووضع تفجيرات الليطاني واستهداف ما تبقى في المنصوري ضمن هذا التفسير، مشيراً إلى أهمية كفرتبنيت الاستراتيجية.

ركام منازل في بلدة ميفدون وتظهر بالخلفيات آثار تفجير ضخم استهدف مرتفعات بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان (الشرق الأوسط)

منشآت تحت الأرض وقصف احترازي

ورجّح الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد قزح أن تكون تفجيرات زوطر مرتبطة بالبحث عن بنى استخدمها «حزب الله». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التفجيرات تأتي ضمن السياق نفسه، وقد يكون الإسرائيليون اكتشفوا أنفاقاً جديدة في منطقة زوطر ويعملون على تفجيرها»، موضحاً أن «الأنفاق لا تعني بالضرورة ممرات طويلة تحت الأرض، بل قد تكون غرف عمليات أو مختبرات أو ملاجئ أو أي منشآت أخرى تحت الأرض يجري تدميرها لمنع استخدامها مجدداً».

ورغم احتمال إنشاء تحصينات إسرائيلية، اعتبر أن «هذا ليس سبباً كافياً لتنفيذ تفجيرات بهذا الحجم، إذ يمكن إنشاء التحصينات من دون الحاجة إلى تفجيرات كبيرة»، مرجحاً أن تكون مرتبطة بـ«تدمير البنية التحتية الموجودة تحت الأرض»، واستكمالاً لعمليات بدأت مع دخول القوات الإسرائيلية المنطقة، لا إعلاناً لمرحلة عسكرية جديدة.

وميّز قزح بين تفجير منشآت داخل مناطق وجود القوات الإسرائيلية والقصف المدفعي للبلدات المقابلة لمواقعها، موضحاً أن «هناك قرى مثل كفرتبنيت والمنصوري تقع مقابل مراكز وجودهم، أو على تماس مع المراكز الإسرائيلية». وقال إن المدفعية تُستخدم «عند الاشتباه بأي تحرك لمقاتلين أو أي تحرك مشكوك بأمره، احترازاً من هجمات قد تقع ليلاً أو نهاراً، من دون ضرورة وقوع هجوم فعلي».

وشرح أن هذا المنطق يرتبط بمواقع القوات الإسرائيلية قرب قلعة الشقيف وتلة علي الطاهر، وفي القطاع الغربي تتقدم القوات من منطقة مجدل زون أحياناً نحو المنصوري لتنفذ تفجيرات ثم تتراجع، فيما تقع بيوت السياد قرب شمع ومجدل زون. وقال إن «القصف يكون عند الاشتباه بأي تحرك من الممكن أن يشكل تهديداً للجنود الموجودين هناك» أما بني حيان وطلوسة فتقابلان محاور مركبا وحولا ورب ثلاثين، وتقع ميفدون قرب زوطر الشرقية وكفرتبنيت.

وأكد قزح أن «هذه المناطق التي يتم قصفها هي مناطق مواجهة لمراكز الانتشار الإسرائيلي»، وأن الهدف وفق تقديره هو «ردع أي عملية يمكن أن يقوم بها (حزب الله) ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب»، مشدداً على أن تكرار القصف لا يثبت وقوع هجمات فعلية.