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شؤون إقليمية

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

رئيس «الموساد» في واشنطن… وقادة «الحرس» يظهرون علناً وسط استعراض صاروخي في طهران

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
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ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)

وسّعت طهران، الجمعة، نطاق تهديداتها، وقالت إن أي هجوم عسكري جديد سيُقابَل بضربات تتجاوز حدود المنطقة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية، وقال إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، محذراً المسؤولين الإيرانيين من عواقب استهداف مسؤول أميركي كبير.

وتبادل الطرفان التهديدات في يوم وصل فيه رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب. وظهر كبار قادة «الحرس الثوري» علناً في مراسم رسمية بطهران رافقها استعراض صاروخي، وتجددت الحوادث في مضيق هرمز.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بوقف ما وصفه بـ«العدوان»، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، والتعويض الكامل عن الأضرار. وكتب، في مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية الجمعة، أن الهجوم الأميركي «فعل غير مشروع دولياً»، وأن إيران «لا تزال تتمتع بحقها في الدفاع المشروع عن النفس» بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ورأى أن عدّ التهديدات المحتملة مسوّغاً للعمل العسكري «يعني قبول الحرب الوقائية». واستشهد بتعريف الأمم المتحدة للعدوان، الذي يشمل «فرض حصار على موانئ دولة أو سواحلها».

«بلا قيود جغرافية»

وبقيت التهديدات أعلى الأصوات في طهران، وتصدّرها قادة «الحرس الثوري» الذين شاركوا، الجمعة، في مراسم تشييع رفات قتلى «مجهولين» من الحرب العراقية الإيرانية، أقيمت في العاصمة وست مدن أخرى.

وتحشد السلطات عادة لهذه المراسم في المراحل السياسية والأمنية الحساسة. وأظهرت صور التلفزيون الرسمي القائد العام لـ«الحرس» أحمد وحيدي والرئيس مسعود بزشكيان بين المشاركين في طهران.

وتوعّد وحيدي، في حديث للصحافيين، بأن «أي عمل عدائي من العدو سيرد عليه بضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال إن الثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي «سيتحقق».

وقال مستشاره محمد رضا نقدي إن «الناس لن يرضوا بغير الثأر لدم المرشد». وقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في اليوم الأول من الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

ومن جانبه، قال نائب قائد «الحرس»، مصطفى إيزدي، أمام المشيعين، إن أي هجوم جديد سيقابَل بـ«رد فوري ومؤثر ويجلب الندم»، «من دون أي قيود جغرافية». وشدد على أن قواته مستعدة هذه المرة «بجاهزية أكبر وإمكانات أوسع».

وأضاف أن الهجمات الإيرانية «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة»، مضيفاً أن إيران قادرة على إطلاق «صواريخ برؤوس حربية زنة طنين على أهداف تبعد 1500 كيلومتر». ووصف الولايات المتحدة بأنها «نمر من ورق».

وفي ساحة «انقلاب» وسط طهران، عرضت السلطات صاروخ «خرمشهر» الباليستي بين الحشود، ونشرت وسائل إعلام رسمية صوره تحت عنوان «جاهز للإطلاق».

وكان قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، قد ظهر ليل الخميس في مراسم عزاء دينية بطهران، في الموقع الذي قتل المرشد السابق علي خامنئي فيه.

إيرانيات يحملن صورتي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ووالده علي خامنئي خلال تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا في الحرب الإيرانية - العراقية بطهران الجمعة (أ.ب)

«عمق العدو»

ورأى خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي فرد أن على إيران جعل «تكلفة العدوان غير متناسبة للمهاجم، حتى أميركا»، وضرب «العمق الاستراتيجي للعدو» بمقذوفات دقيقة ورؤوس حربية قادرة على المناورة.

وقال إن الصواريخ الإيرانية «غيّرت موازين القوى»، ونقل التلفزيون الرسمي قوله إن طهران قادرة على تحويل مضيق هرمز إلى «سلاح اقتصادي».

وفي البرلمان، كتب النائب محمود نبويان أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي و«القطع الكامل» لوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية «رد مناسب» على ما سماه «تمادي» الوكالة.

ودعا النائب روح الله متفكر آزاد إلى «الحفاظ على جميع الخيارات الدفاعية»، وقال إن تقييمات تغيير العقيدة النووية «يجب أن تُحدَّث» وفق التطورات. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب من المعاهدة.

وكانت الوكالة الدولية قد أبدت، في تقريرها الفصلي الجمعة، «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة تخصيب في أصفهان لا تعرف موقعها، ودعا مديرها العام رافائيل غروسي طهران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تتيح عودة المفتشين.

وفي الشأن المعيشي، حذّر النائب مصطفى بوردهقان من أن «وضع الاقتصاد الإيراني يتدهور بشدة»، وقال في مقابلة صحافية إن الفقر يدفع الناس «إلى حد الاختيار بين الصحة والطعام».

«مجانين إيران»

وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج المذيع المحافظ هيو هيويت الإذاعي بُثت في وقت متأخر الخميس، إن بقاء من وصفهم بـ«مجانين إيران» في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض «سيكون هزيمة... بالتأكيد».

وسُئل هل سيتردد في استخدام القوة، فأجاب: «لا. لا تردد... إذا رأيت الأمور تسير في الاتجاه الآخر، فسأفعل ذلك. ومن الممكن أن أفعله الآن».

وقال إن النظام الإيراني «ينهار»، وإن بلاده «تسيطر سيطرة تامة» على مضيق هرمز، وقلّل من مدة القتال المكثف إلى «ثلاثة أسابيع، لا سبعة أشهر».

وحثه هيويت على العودة إلى القتال لتدمير ما تبقى من القاعدة الصناعية الإيرانية و«جبل الفأس»، فرد: «أفهم... قد يحدث ذلك. قد يحدث».

لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب بطهران الجمعة (إ.ب.أ)

وتحدث عن صاروخ قادر على بلوغ أوروبا، في إشارة على ما يبدو إلى إيران، وقال: «إذا ذهبنا أبعد، فلن يكون لديهم هذا الصاروخ».

وسأله هيويت عما سيحدث إذا قتل الإيرانيون مسؤولاً أميركياً كبيراً، بعدما أشار إلى انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة في قاعدة عسكرية. فرد: «لن يبقوا موجودين طويلاً».

وقال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، إن تهديدات القتل الإيرانية «لن تخيفه».

وفي مقابلة منفصلة مع الإعلامي ستيفن إيه سميث، قال ترمب إن دولاً عدة طلبت منه الامتناع حالياً عن ضربات أوسع، وإنه لولا ذلك لدمّر منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية.

وأضاف: «في يوم واحد تزول مصادر طاقتهم، وفي يوم تُدمَّر جسورهم، وفي يوم تزول قدرتهم على الإنتاج الصناعي. لا يستغرق ذلك سوى ثلاثة أيام».

وأقر بأن ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب أسهم في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لكنه دافع مجدداً عن قرار مهاجمة إيران.

وكان قد كتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

«الموساد» بعد إبعاد فانس

وبعد يوم من إبعاد فانس عن الملف، يجري رئيس «الموساد» رومان غوفمان، أحد أقرب المقربين من نتنياهو، محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بحسب موقع «أكسيوس».

ويُنتظر أن يلتقي غوفمان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي.

ورفض ترمب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال، بحسب الموقع. وقال، الخميس: «يمكنني إنهاؤها فوراً. بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نسلك طريقاً أطول قليلاً».

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعد فقدانه أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وتكليف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويخشى قادة المعارضة أن يهاجم نتنياهو إيران، أو يستدرجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت. والتقى الرجلان، الخميس، ساعتين، وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى حاجة إلى عمل عسكري فوري.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

مناوشات «هرمز»

وعلى الأرض، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إعلان «الحرس الثوري» تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وقال «الحرس» إن هجومه جاء رداً على غارة أميركية ليل الخميس على برج اتصالات في مدينة سيريك، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، في رابع إعلان من نوعه خلال أسبوع. ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق. وتفرض إيران قيوداً على الملاحة فيه منذ بدء الحرب، وتحاصر الولايات المتحدة موانئها.

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صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لنطنز (أ.ب)

«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب مجهولة الموقع في أصفهان

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز النووي الايراني خامنئي إيران أميركا

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شؤون إقليمية

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
TT
TT

ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)
قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط الصورة) يشارك في تشييع رفات جنود إيرانيين مجهولي الهوية قُتلوا خلال الحرب مع العراق بطهران الجمعة (أ.ب)

وسّعت طهران، الجمعة، نطاق تهديداتها، وقالت إن أي هجوم عسكري جديد سيُقابَل بضربات تتجاوز حدود المنطقة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية، وقال إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، محذراً المسؤولين الإيرانيين من عواقب استهداف مسؤول أميركي كبير.

وتبادل الطرفان التهديدات في يوم وصل فيه رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب. وظهر كبار قادة «الحرس الثوري» علناً في مراسم رسمية بطهران رافقها استعراض صاروخي، وتجددت الحوادث في مضيق هرمز.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بوقف ما وصفه بـ«العدوان»، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، والتعويض الكامل عن الأضرار. وكتب، في مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية الجمعة، أن الهجوم الأميركي «فعل غير مشروع دولياً»، وأن إيران «لا تزال تتمتع بحقها في الدفاع المشروع عن النفس» بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ورأى أن عدّ التهديدات المحتملة مسوّغاً للعمل العسكري «يعني قبول الحرب الوقائية». واستشهد بتعريف الأمم المتحدة للعدوان، الذي يشمل «فرض حصار على موانئ دولة أو سواحلها».

«بلا قيود جغرافية»

وبقيت التهديدات أعلى الأصوات في طهران، وتصدّرها قادة «الحرس الثوري» الذين شاركوا، الجمعة، في مراسم تشييع رفات قتلى «مجهولين» من الحرب العراقية الإيرانية، أقيمت في العاصمة وست مدن أخرى.

وتحشد السلطات عادة لهذه المراسم في المراحل السياسية والأمنية الحساسة. وأظهرت صور التلفزيون الرسمي القائد العام لـ«الحرس» أحمد وحيدي والرئيس مسعود بزشكيان بين المشاركين في طهران.

وتوعّد وحيدي، في حديث للصحافيين، بأن «أي عمل عدائي من العدو سيرد عليه بضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال إن الثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي «سيتحقق».

وقال مستشاره محمد رضا نقدي إن «الناس لن يرضوا بغير الثأر لدم المرشد». وقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في اليوم الأول من الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

ومن جانبه، قال نائب قائد «الحرس»، مصطفى إيزدي، أمام المشيعين، إن أي هجوم جديد سيقابَل بـ«رد فوري ومؤثر ويجلب الندم»، «من دون أي قيود جغرافية». وشدد على أن قواته مستعدة هذه المرة «بجاهزية أكبر وإمكانات أوسع».

وأضاف أن الهجمات الإيرانية «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة»، مضيفاً أن إيران قادرة على إطلاق «صواريخ برؤوس حربية زنة طنين على أهداف تبعد 1500 كيلومتر». ووصف الولايات المتحدة بأنها «نمر من ورق».

وفي ساحة «انقلاب» وسط طهران، عرضت السلطات صاروخ «خرمشهر» الباليستي بين الحشود، ونشرت وسائل إعلام رسمية صوره تحت عنوان «جاهز للإطلاق».

وكان قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، قد ظهر ليل الخميس في مراسم عزاء دينية بطهران، في الموقع الذي قتل المرشد السابق علي خامنئي فيه.

إيرانيات يحملن صورتي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ووالده علي خامنئي خلال تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا في الحرب الإيرانية - العراقية بطهران الجمعة (أ.ب)

«عمق العدو»

ورأى خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي فرد أن على إيران جعل «تكلفة العدوان غير متناسبة للمهاجم، حتى أميركا»، وضرب «العمق الاستراتيجي للعدو» بمقذوفات دقيقة ورؤوس حربية قادرة على المناورة.

وقال إن الصواريخ الإيرانية «غيّرت موازين القوى»، ونقل التلفزيون الرسمي قوله إن طهران قادرة على تحويل مضيق هرمز إلى «سلاح اقتصادي».

وفي البرلمان، كتب النائب محمود نبويان أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي و«القطع الكامل» لوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية «رد مناسب» على ما سماه «تمادي» الوكالة.

ودعا النائب روح الله متفكر آزاد إلى «الحفاظ على جميع الخيارات الدفاعية»، وقال إن تقييمات تغيير العقيدة النووية «يجب أن تُحدَّث» وفق التطورات. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب من المعاهدة.

وكانت الوكالة الدولية قد أبدت، في تقريرها الفصلي الجمعة، «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة تخصيب في أصفهان لا تعرف موقعها، ودعا مديرها العام رافائيل غروسي طهران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تتيح عودة المفتشين.

وفي الشأن المعيشي، حذّر النائب مصطفى بوردهقان من أن «وضع الاقتصاد الإيراني يتدهور بشدة»، وقال في مقابلة صحافية إن الفقر يدفع الناس «إلى حد الاختيار بين الصحة والطعام».

«مجانين إيران»

وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج المذيع المحافظ هيو هيويت الإذاعي بُثت في وقت متأخر الخميس، إن بقاء من وصفهم بـ«مجانين إيران» في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض «سيكون هزيمة... بالتأكيد».

وسُئل هل سيتردد في استخدام القوة، فأجاب: «لا. لا تردد... إذا رأيت الأمور تسير في الاتجاه الآخر، فسأفعل ذلك. ومن الممكن أن أفعله الآن».

وقال إن النظام الإيراني «ينهار»، وإن بلاده «تسيطر سيطرة تامة» على مضيق هرمز، وقلّل من مدة القتال المكثف إلى «ثلاثة أسابيع، لا سبعة أشهر».

وحثه هيويت على العودة إلى القتال لتدمير ما تبقى من القاعدة الصناعية الإيرانية و«جبل الفأس»، فرد: «أفهم... قد يحدث ذلك. قد يحدث».

لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب بطهران الجمعة (إ.ب.أ)

وتحدث عن صاروخ قادر على بلوغ أوروبا، في إشارة على ما يبدو إلى إيران، وقال: «إذا ذهبنا أبعد، فلن يكون لديهم هذا الصاروخ».

وسأله هيويت عما سيحدث إذا قتل الإيرانيون مسؤولاً أميركياً كبيراً، بعدما أشار إلى انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة في قاعدة عسكرية. فرد: «لن يبقوا موجودين طويلاً».

وقال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، إن تهديدات القتل الإيرانية «لن تخيفه».

وفي مقابلة منفصلة مع الإعلامي ستيفن إيه سميث، قال ترمب إن دولاً عدة طلبت منه الامتناع حالياً عن ضربات أوسع، وإنه لولا ذلك لدمّر منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية.

وأضاف: «في يوم واحد تزول مصادر طاقتهم، وفي يوم تُدمَّر جسورهم، وفي يوم تزول قدرتهم على الإنتاج الصناعي. لا يستغرق ذلك سوى ثلاثة أيام».

وأقر بأن ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب أسهم في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لكنه دافع مجدداً عن قرار مهاجمة إيران.

وكان قد كتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

«الموساد» بعد إبعاد فانس

وبعد يوم من إبعاد فانس عن الملف، يجري رئيس «الموساد» رومان غوفمان، أحد أقرب المقربين من نتنياهو، محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بحسب موقع «أكسيوس».

ويُنتظر أن يلتقي غوفمان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي.

ورفض ترمب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال، بحسب الموقع. وقال، الخميس: «يمكنني إنهاؤها فوراً. بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نسلك طريقاً أطول قليلاً».

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعد فقدانه أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وتكليف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويخشى قادة المعارضة أن يهاجم نتنياهو إيران، أو يستدرجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت. والتقى الرجلان، الخميس، ساعتين، وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى حاجة إلى عمل عسكري فوري.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

مناوشات «هرمز»

وعلى الأرض، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إعلان «الحرس الثوري» تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وقال «الحرس» إن هجومه جاء رداً على غارة أميركية ليل الخميس على برج اتصالات في مدينة سيريك، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، في رابع إعلان من نوعه خلال أسبوع. ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق. وتفرض إيران قيوداً على الملاحة فيه منذ بدء الحرب، وتحاصر الولايات المتحدة موانئها.

اقرأ أيضاً

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

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صورة التقطها قمر «بلانيت لابس» يوم 14 أبريل 2023 تظهر قيام إيران بالحفر في «جبل الفأس» خلف السياج الجنوبي لنطنز (أ.ب)

«الطاقة الذرية» قلقة من منشأة تخصيب مجهولة الموقع في أصفهان

مواضيع
حرب إيران الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز النووي الايراني خامنئي إيران أميركا
شؤون إقليمية

توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياً

الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
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توقيف تسعة محتجّين أمام مصنع للصلب في تركيا شهد انفجاراً دامياً

الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
الشرطة التركية تشكل حاجزاً أمام متظاهرين يعملون في مصنع للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)

أُوقف تسعة أشخاص على الأقل، الجمعة، خلال مشاركتهم في احتجاج عفوي أمام مصنع تركي للصلب أسفر انفجار فيه عن مقتل 18 شخصاً على الأقل مطلع الأسبوع، وفق ما أفادت به إحدى المجموعات العمالية.

ومن دون سابق تخطيط، تجمع العمال القادمون لبدء نوبة عملهم الصباحية أمام مدخل المصنع، بعدما طلب منهم ترك هواتفهم عند نقطة تفتيش أمنية، بحسب ما أكده ممثل عن «تجمع عمال بحر إيجه» في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أوكتاي تورك، الذي وُضع بدوره قيد الاحتجاز: «أُوقف تسعة أشخاص على الأقل».

ورأى العمال أن القرار يهدف إلى منع تسريب أي صور من داخل المصنع. وما زاد من غضبهم، معرفتهم أن الأمر صدر عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد رشدي باشاران، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد الحادث.

وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل «نريد العيش بكرامة»، وسط أجواء شابها التوتر، وفق مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» الذي كان في الموقع.

وعمدت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط الموقع إلى إغلاق بعض المنافذ المؤدية إلى المصنع في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وكانت مجموعة «هاباش»، إحدى أكبر الشركات المنتجة للصلب في تركيا، رفضت، الاثنين، الرد على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» في هذا الموضوع.

وإلى جانب الرئيس التنفيذي، صدرت مذكرات توقيف بحق عشرة أشخاص آخرين، من بينهم مدير المصنع.

وأسفر الانفجار الذي وقع، الاثنين، في مصنع «هاباش ديمير تشيليك» في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال إزمير عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو عشرة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر عدة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين لا تزال الحصيلة التي أعلنت عنها السلطات رسمياً عند 18 قتيلاً حتى الجمعة.

ووفق مصادر حكومية وشهود عيان، وخلال عملية استبدال أحد المراجل، هوت إحدى الرافعات العلوية وسقطت حمولتها من الصلب السائل داخل فرن القوس الكهربائي، ما سبب الانفجار.

وتظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، أمام المصنع، وكذلك في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، كبرى مدن البلاد، للتنديد بما وصفوه بـ«جريمة قتل».

وفي حين تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان الكشف عن أي حالات إهمال وتحديد المسؤولين عنها، رفض الائتلاف الحاكم هذا الأسبوع طلباً قدمته المعارضة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الفاجعة.

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أخبار تركيا انفجار تركيا
شؤون إقليمية

مناوشات «هرمز» تتصاعد… و«سنتكوم» تنفي تدمير رادارها

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

مناوشات «هرمز» تتصاعد… و«سنتكوم» تنفي تدمير رادارها

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات صباح 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

تصاعدت المناوشات قرب مضيق هرمز، الجمعة، فقد نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مزاعم «الحرس الثوري» الإيراني تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتَين هجوميتَين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وكان «الحرس» قد قال إن هجومه جاء رداً على غارة على مدينة سيريك. وفي الوقت نفسه، أعلن «الحرس» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، وقال الجيش الإيراني إنه أسقط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1».

وردّت «سنتكوم» على البيان الإيراني بمنشور على منصة «إكس» تحت عنوانَي «الادعاء» و«الحقيقة»، وقالت إن «الحرس» أطلق مسيّرتَين هجوميتَين أحاديتي الاتجاه «أسقطتهما القوات الأميركية».

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن وحدته الصاروخية «استهدفت رادار إنذار مبكر تابعاً للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته» صباح الجمعة. وقال إن الهجوم جاء رداً على غارة جوية أميركية، ليل الخميس، على برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

ووصف البيان الهجوم بأنه «تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز». وقال إن الوحدة الصاروخية في «الحرس» ستكون في حالة تأهب كامل لـ«مواجهة بلا حدود» إذا تكررت ما سماها «الانتهاكات والاعتداءات».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد نقلت، الخميس، عن مصادر رسمية أن سيريك تعرضت لغارة «معادية» ذات طابع عسكري، من دون أن تحدد الجهة المنفذة أو حجم الأضرار. وسبقت ذلك تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأعلن الجيش الإيراني، الجمعة، إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» في منطقة كوهستك، بمنظومة دفاعية جديدة تابعة لبحريته. ونشرت «إرنا» صوراً قالت إنها لحطام المسيّرة. ولم تعلّق «سنتكوم» على هذا الإعلان.

ضربات متقطعة

وتتوالى الحوادث في جنوب إيران منذ أيام. وأفادت «إرنا»، السبت، بسماع دوي انفجارات في قشم وسيريك وجاسك وبندر عباس، من دون تحديد أسبابها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن واشنطن استهدفت منشأة للدفاع الجوي في جزيرة قشم بـ«هجوم محدود».

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات في 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتراجعت كثافة المواجهات منذ أبريل (نيسان)، لكن الضربات المتبادلة لم تتوقف. وإعلان الجمعة هو أول ادعاء من «الحرس الثوري» باستهداف منشأة عسكرية أميركية في دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، حسب «رويترز».

واختتم قائد الأسطول الخامس الأدميرال كيرت رينشو، هذا الأسبوع، زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها قائد سلاح البحرية الإسرائيلي إيال هارئيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن المحادثات تناولت أمن الممرات البحرية، والتنسيق بين الأساطيل، وتبادل الخبرات التقنية.

انفجار جديد في «هرمز»

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الجمعة، أن سفينة لنقل الغاز المسال انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز.

وقالت إن السفينة «تجاهلت التحذيرات المتكررة»، وحاولت العبور من المسار الجنوبي الذي تصنفه طهران «غير مسموح به وخطِراً»، و«اختارت حماية المقاتلات الأميركية للعبور». ولم يذكر البيان اسم السفينة ولا جنسيتها ولا مصير طاقمها، ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وحذّرت الوحدة من أن أي سفينة تنتهك «القواعد الإيرانية» في المضيق «ستلقى مصير السفن السابقة».

وكانت قد أعلنت، الخميس، أن ناقلتين عملاقتين تحملان، حسب روايتها، «أكثر من أربعة ملايين برميل» انفجرتا ليل الأربعاء. وقال الجيش الإيراني، في اليوم نفسه، إن ناقلتين أخريين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بلغم. وكان «الحرس» قد أعلن، الأحد، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات، من دون ذكر هوياتها.

صورة بالأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس سنتينل-2» تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة سواحل الإمارات في 13 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولا تتطابق تفاصيل الروايات الإيرانية دائماً مع ما تسجله جهات المراقبة البحرية؛ فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال ناقلة، السبت، قبالة خصب العُمانية وإجلاء طاقمها، وإصابة ناقلة ثانية بـ«مقذوف مجهول». وقالت شركة «أمبري» إن مقذوفاً أصاب، يوم الأربعاء، سفينة تجارية شمال غربي رأس الخيمة وأشعل حريقاً في غرفة محركاتها.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من ممرات المضيق، وينفي «الحرس الثوري» ذلك. والأربعاء، قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة للملاحة البحرية في جزيرة ديدامار العُمانية، من دون أن يتضح حجم الأضرار.

وتفرض إيران قيوداً على عبور «هرمز» منذ بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وردّت الولايات المتحدة بحصار الموانئ الإيرانية ومرافقة السفن التجارية خلال العبور. وقالت «سنتكوم» خلال الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط عبر المضيق منذ الصيف.

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