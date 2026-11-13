ترمب يعيد خيار الحرب... وإيران توسّع تهديداتها

وسّعت طهران، الجمعة، نطاق تهديداتها، وقالت إن أي هجوم عسكري جديد سيُقابَل بضربات تتجاوز حدود المنطقة، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية، وقال إن بقاء «مجانين إيران» في السلطة بعد ولايته «سيكون هزيمة»، محذراً المسؤولين الإيرانيين من عواقب استهداف مسؤول أميركي كبير.

وتبادل الطرفان التهديدات في يوم وصل فيه رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي إلى واشنطن، وسط ضغوط يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب. وظهر كبار قادة «الحرس الثوري» علناً في مراسم رسمية بطهران رافقها استعراض صاروخي، وتجددت الحوادث في مضيق هرمز.

وطالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بوقف ما وصفه بـ«العدوان»، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، والتعويض الكامل عن الأضرار. وكتب، في مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية الجمعة، أن الهجوم الأميركي «فعل غير مشروع دولياً»، وأن إيران «لا تزال تتمتع بحقها في الدفاع المشروع عن النفس» بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ورأى أن عدّ التهديدات المحتملة مسوّغاً للعمل العسكري «يعني قبول الحرب الوقائية». واستشهد بتعريف الأمم المتحدة للعدوان، الذي يشمل «فرض حصار على موانئ دولة أو سواحلها».

«بلا قيود جغرافية»

وبقيت التهديدات أعلى الأصوات في طهران، وتصدّرها قادة «الحرس الثوري» الذين شاركوا، الجمعة، في مراسم تشييع رفات قتلى «مجهولين» من الحرب العراقية الإيرانية، أقيمت في العاصمة وست مدن أخرى.

وتحشد السلطات عادة لهذه المراسم في المراحل السياسية والأمنية الحساسة. وأظهرت صور التلفزيون الرسمي القائد العام لـ«الحرس» أحمد وحيدي والرئيس مسعود بزشكيان بين المشاركين في طهران.

وتوعّد وحيدي، في حديث للصحافيين، بأن «أي عمل عدائي من العدو سيرد عليه بضربات مروّعة ومؤلمة»، وقال إن الثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي «سيتحقق».

وقال مستشاره محمد رضا نقدي إن «الناس لن يرضوا بغير الثأر لدم المرشد». وقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في اليوم الأول من الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية وإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

ومن جانبه، قال نائب قائد «الحرس»، مصطفى إيزدي، أمام المشيعين، إن أي هجوم جديد سيقابَل بـ«رد فوري ومؤثر ويجلب الندم»، «من دون أي قيود جغرافية». وشدد على أن قواته مستعدة هذه المرة «بجاهزية أكبر وإمكانات أوسع».

وأضاف أن الهجمات الإيرانية «لن تقتصر على إسرائيل، وستشمل ما وراء المنطقة»، مضيفاً أن إيران قادرة على إطلاق «صواريخ برؤوس حربية زنة طنين على أهداف تبعد 1500 كيلومتر». ووصف الولايات المتحدة بأنها «نمر من ورق».

وفي ساحة «انقلاب» وسط طهران، عرضت السلطات صاروخ «خرمشهر» الباليستي بين الحشود، ونشرت وسائل إعلام رسمية صوره تحت عنوان «جاهز للإطلاق».

وكان قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، قد ظهر ليل الخميس في مراسم عزاء دينية بطهران، في الموقع الذي قتل المرشد السابق علي خامنئي فيه.

إيرانيات يحملن صورتي المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ووالده علي خامنئي خلال تشييع رفات جنود مجهولي الهوية قُتلوا في الحرب الإيرانية - العراقية بطهران الجمعة (أ.ب)

«عمق العدو»

ورأى خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي فرد أن على إيران جعل «تكلفة العدوان غير متناسبة للمهاجم، حتى أميركا»، وضرب «العمق الاستراتيجي للعدو» بمقذوفات دقيقة ورؤوس حربية قادرة على المناورة.

وقال إن الصواريخ الإيرانية «غيّرت موازين القوى»، ونقل التلفزيون الرسمي قوله إن طهران قادرة على تحويل مضيق هرمز إلى «سلاح اقتصادي».

وفي البرلمان، كتب النائب محمود نبويان أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي و«القطع الكامل» لوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية «رد مناسب» على ما سماه «تمادي» الوكالة.

ودعا النائب روح الله متفكر آزاد إلى «الحفاظ على جميع الخيارات الدفاعية»، وقال إن تقييمات تغيير العقيدة النووية «يجب أن تُحدَّث» وفق التطورات. ولم تعلن طهران قراراً بالانسحاب من المعاهدة.

وكانت الوكالة الدولية قد أبدت، في تقريرها الفصلي الجمعة، «قلقاً متزايداً» إزاء منشأة تخصيب في أصفهان لا تعرف موقعها، ودعا مديرها العام رافائيل غروسي طهران إلى «تدابير تقنية وتدريجية» تتيح عودة المفتشين.

وفي الشأن المعيشي، حذّر النائب مصطفى بوردهقان من أن «وضع الاقتصاد الإيراني يتدهور بشدة»، وقال في مقابلة صحافية إن الفقر يدفع الناس «إلى حد الاختيار بين الصحة والطعام».

«مجانين إيران»

وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج المذيع المحافظ هيو هيويت الإذاعي بُثت في وقت متأخر الخميس، إن بقاء من وصفهم بـ«مجانين إيران» في السلطة عند مغادرته البيت الأبيض «سيكون هزيمة... بالتأكيد».

وسُئل هل سيتردد في استخدام القوة، فأجاب: «لا. لا تردد... إذا رأيت الأمور تسير في الاتجاه الآخر، فسأفعل ذلك. ومن الممكن أن أفعله الآن».

وقال إن النظام الإيراني «ينهار»، وإن بلاده «تسيطر سيطرة تامة» على مضيق هرمز، وقلّل من مدة القتال المكثف إلى «ثلاثة أسابيع، لا سبعة أشهر».

وحثه هيويت على العودة إلى القتال لتدمير ما تبقى من القاعدة الصناعية الإيرانية و«جبل الفأس»، فرد: «أفهم... قد يحدث ذلك. قد يحدث».

لوحة دعائية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة انقلاب بطهران الجمعة (إ.ب.أ)

وتحدث عن صاروخ قادر على بلوغ أوروبا، في إشارة على ما يبدو إلى إيران، وقال: «إذا ذهبنا أبعد، فلن يكون لديهم هذا الصاروخ».

وسأله هيويت عما سيحدث إذا قتل الإيرانيون مسؤولاً أميركياً كبيراً، بعدما أشار إلى انتقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للإقامة في قاعدة عسكرية. فرد: «لن يبقوا موجودين طويلاً».

وقال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، إن تهديدات القتل الإيرانية «لن تخيفه».

وفي مقابلة منفصلة مع الإعلامي ستيفن إيه سميث، قال ترمب إن دولاً عدة طلبت منه الامتناع حالياً عن ضربات أوسع، وإنه لولا ذلك لدمّر منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية.

وأضاف: «في يوم واحد تزول مصادر طاقتهم، وفي يوم تُدمَّر جسورهم، وفي يوم تزول قدرتهم على الإنتاج الصناعي. لا يستغرق ذلك سوى ثلاثة أيام».

وأقر بأن ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب أسهم في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لكنه دافع مجدداً عن قرار مهاجمة إيران.

وكان قد كتب، الخميس، على منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات مع طهران، التفرغ لقضايا داخلية.

«الموساد» بعد إبعاد فانس

وبعد يوم من إبعاد فانس عن الملف، يجري رئيس «الموساد» رومان غوفمان، أحد أقرب المقربين من نتنياهو، محادثات في واشنطن مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بحسب موقع «أكسيوس».

ويُنتظر أن يلتقي غوفمان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في ميامي.

ورفض ترمب حتى الآن ضغوط نتنياهو للعودة إلى القتال، بحسب الموقع. وقال، الخميس: «يمكنني إنهاؤها فوراً. بناءً على طلب الدول التي أسعى إلى حمايتها، نسلك طريقاً أطول قليلاً».

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعد فقدانه أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وتكليف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويخشى قادة المعارضة أن يهاجم نتنياهو إيران، أو يستدرجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت. والتقى الرجلان، الخميس، ساعتين، وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى حاجة إلى عمل عسكري فوري.

زوار يتفحصون نموذجاً مقطعياً لصاروخ في معرض للصواريخ والمسيّرات التابعة للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قرب طهران الخميس (أ.ف.ب)

مناوشات «هرمز»

وعلى الأرض، نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إعلان «الحرس الثوري» تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وقالت إن القوات الأميركية أسقطت مسيّرتين أطلقهما «الحرس» باتجاه المملكة، «من دون إصابات أو أضرار».

وقال «الحرس» إن هجومه جاء رداً على غارة أميركية ليل الخميس على برج اتصالات في مدينة سيريك، قرب المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

وأعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» انفجار سفينة لنقل الغاز المسال بلغم بحري شرق المضيق، في رابع إعلان من نوعه خلال أسبوع. ولم تؤكد جهات مستقلة الرواية الإيرانية.

وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق. وتفرض إيران قيوداً على الملاحة فيه منذ بدء الحرب، وتحاصر الولايات المتحدة موانئها.