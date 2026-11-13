تعيين بوكيتينو يرفع إنفاق يونايتد على المدربين لأكثر من 100 مليون إسترليني

كشفت تقديرات وسائل إعلام بريطانية أن تعاقد مانشستر يونايتد مع ماوريسيو بوكيتينو رفع إنفاق النادي على تعيين وإقالة المدربين وغيرهم من كبار مسؤولي كرة القدم إلى ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني منذ رحيل أليكس فيرغسون عن تدريب الفريق عام 2013.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، الجمعة، أن مانشستر يونايتد سيدفع نحو 7.4 مليون جنيه إسترليني (9.8 مليون دولار) لفسخ عقد بوكيتينو مع المنتخب الأميركي، في حين قدرت وسائل إعلام بريطانية أن إقالة مايكل كاريك وجهازه الفني تكلف النادي ما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه إسترليني أخرى. وقد تزيد التكلفة في حال دفع مبالغ لفسخ عقود مساعدي بوكيتينو.

وأقيل كاريك من تدريب يونايتد، الخميس، بعد أقل من ستة أشهر من توقيعه عقداً لمدة عامين في مايو (أيار)، وسيحل بوكيتينو مكانه.

ويُعد الرقم البالغ 100 مليون جنيه إسترليني تقديرياً وليس إجمالياً مؤكداً من جانب النادي، ويشمل المديرين الرياضيين بالإضافة إلى المدربين. وقدرت صحيفة «تلغراف» أن تعيين بوكيتينو ورحيل كاريك سيرفع إنفاق مانشستر يونايتد على تعيين كبار مسؤولي كرة القدم والاستغناء عنهم إلى أكثر من 108 ملايين جنيه إسترليني.

وكان التعاقد مع روبن أموريم أمراً مكلفاً آخر؛ إذ دفع مانشستر يونايتد لنادي سبورتنغ 11 مليون يورو (12 مليون دولار) لفسخ عقده، حسبما ذكرت «رويترز» حينذاك، قبل إقالته في يناير (كانون الثاني) 2026 بعد 14 شهراً فقط من توليه المنصب.

وسجّل النادي لاحقاً تكلفة بقيمة 8.2 مليون جنيه إسترليني تتعلق برحيله وإعادة الهيكلة.

وأظهرت حسابات مانشستر يونايتد أن إقالة إريك تن هاغ وجهازه المعاون كلفت النادي 10.4 مليون جنيه إسترليني، في حين ذكرت «تلغراف» أن تكلفة رحيل أولي غونار سولشاير بلغت 9.1 مليون جنيه إسترليني.

وقدرت الصحيفة التكلفة المرتبطة برحيل رالف رانجنيك وجهازه المعاون والتغييرات الأخرى في إدارة شؤون كرة القدم بمبلغ 14.7 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت «تلغراف» أن إقالة جوزيه مورينيو في عام 2018 كلفت النادي 19.6 مليون جنيه إسترليني، في حين تكلف رحيل لويس فان خال قبل ذلك بعامين 8.4 مليون جنيه إسترليني، وتكلف رحيل ديفيد مويز في عام 2014 مبلغ 4.9 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن يونايتد دفع أيضاً 1.6 مليون جنيه إسترليني لنادي أياكس لتعيين تن هاغ ومساعده ميتشل فان دير غاغ، ونحو مليون جنيه إسترليني لنادي مولده عندما تولى سولشاير تدريب الفريق.

وتكبد النادي تكاليف تعيين المدير الرياضي دان أشوورث قادماً من نيوكاسل يونايتد، ثم إنهاء تعاقده خلال خمسة أشهر.

وأضاف وصول بوكيتينو مبلغاً كبيراً آخر إلى تكلفة 13 عاماً من الاضطرابات، في الوقت الذي يواصل فيه مانشستر يونايتد البحث عن الاستقرار الذي ميز عهد فيرغسون.