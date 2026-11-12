هل يستبق نتنياهو حكومة آيزنكوت بحرب على إيران؟

بعد أن أخرج غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، النقاش الدائر بين القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموجة الثالثة من الحرب مع إيران من الغرف المغلقة إلى العلن، وحذّر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صراحة من شن عملية حربية ضد إيران لخدمة أهدافه الشخصية والحزبية، استجاب نتنياهو للضغوط، وعقد معه جلسة أطلعه فيها على الأوضاع الأمنية.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بافتعال حرب لا حاجة ملحّة إليها، وقال إن هدفه تخريب الجهود لتشكيل حكومة بديلة تضع حداً لحكمه.

وتبيّن أن آيزنكوت يعبّر بهذه الرسالة عن موقف غالبية القيادات العسكرية، التي تتهم نتنياهو بافتعال حرب لا تلائم مخططاتها. وأفاد المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل بأن «الانطباع الواضح المتبلور من التطورات الأخيرة هو أن نتنياهو يسعى من جديد إلى تأجيج الصراع، سواء كان ذلك بمبادرة استباقية أو بتكتيك متعمد يهدف إلى جر إيران إلى الصراع من جديد».

وأضاف أن «الجيش يشعر بالقلق من هذه الاحتمالية، ويخشى أيضاً من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية السياسية السليمة في إسرائيل. ومثلما تبيّن في خطابه اللاذع في الكنيست أول من أمس، فإن نتنياهو يقاتل بكل الطرق من أجل البقاء في الحكم. وإضافة إلى عملها على تشكيل الحكومة، يجب على كتلة (التغيير) الانتباه إلى أن رئيس الحكومة لن يجر الدولة إلى مغامرات عسكرية جديدة وخطيرة، في إطار جهوده اليائسة للبقاء في الحكم».

وكتب هرئيل: «يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يتأثر بالتلميحات القوية التي يرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن نيته إنهاء الحرب في إيران».

«لا تخونوا ثقة الشعب»

ووجّه رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة هذا الأسبوع، رسالة استثنائية إلى نتنياهو مساء أمس، كتب فيها: «في هذه المرحلة الحساسة مطلوب منكم تحمّل المسؤولية الوطنية. عليكم الحذر وضبط النفس في اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين وحصولها على ثقة الكنيست. لا تخونوا ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وعملية صنع القرار. إن تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية... لا تضعوا رؤساء المؤسسة الأمنية في موقف تعارض دستوري».

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال إيال زامير وكبار قادة جيش الدفاع يشرفون على الهجمات في إيران يوم 8 يونيو الماضي (الجيش الإسرائيلي)

وردّ مكتب رئيس الحكومة بأن «كل القرارات اتُّخذت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية. رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة. بدلاً من بث الخوف والانقسام، يجب علينا التصرف بمسؤولية».

وأرسل آيزنكوت رسالة أخرى، هذه المرة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، طلب فيها تدخلها لإلزام نتنياهو بتقديم تقرير أمني دوري إليه، بالنظر إلى غياب زعيم للمعارضة وتكليفه بتشكيل الحكومة.

لجنة ليبرمان

وتعكس تصريحات آيزنكوت الشديدة الجدل الدائر وراء الكواليس، وتفاقم الصراع السياسي المحتدم في الكنيست.

وبادر تحالف «التغيير» إلى تعيين أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، رئيساً للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويهدف هذا الإجراء، حتى قبل أن يتضح نجاح آيزنكوت وشركائه في تشكيل الحكومة، إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على تحركات نتنياهو أمام المؤسسة الأمنية، بالنظر إلى حساسية الوضع الأمني الحالي وعدم انعقاد «الكابينيت» الأمني منذ فترة طويلة.

وأعلن ليبرمان نيته استدعاء رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة داني ليفي، للمثول أمام اللجنة، لمناقشة ادعاءات بأن التحقيق الذي أجراه الجهازان في مزاعم تزوير صناديق الاقتراع في القرى العربية كان في الواقع بقيادة محيط رئيس الحكومة، في محاولة لمنع الاعتراف بنتائج الانتخابات. وتبيّن أن قضية إيران حاضرة أيضاً في الخلفية، ولذلك منع حزب «الليكود» انعقاد اللجنة، على الأقل حتى يوم الاثنين المقبل.

وتحرك التحالف بعد أنباء عن سعي نتنياهو إلى شن موجة حربية جديدة على إيران خلال الأيام الخمسة المقبلة، قبل أن تلتئم لجنة الخارجية والأمن برئاسة ليبرمان، خشية أن يُجهض ليبرمان هذه الحرب بقرار من اللجنة.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن جهات أمنية تحذيرها من أن نتنياهو يهدف من الحرب إلى نسف نتائج الانتخابات. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو دعا «الكابينيت» إلى جلسة الخميس للتداول في الملف الإيراني، هي الأولى منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

خلاف مع ترمب

وتحدثت مصادر سياسية عن خلافات جدية بين نتنياهو والإدارة الأميركية في هذا الشأن. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن صراخ ترمب علا، يوم السبت، إلى درجة هستيرية رفضاً لهذه الحرب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يميناً) يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)

وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يعارض الحرب حالياً أيضاً، ويقول إنها ليست ملحّة، وإنه بالإمكان الانتظار حتى يستقر الوضع السياسي في إسرائيل، وتُنتخب حكومة تتخذ القرار وفق حسابات مهنية صرف.

وكانت «القناة 12» قد تحدثت عن «تجدد الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان زامير بشأن خطوات يسعى نتنياهو إلى تنفيذها ضد إيران، ويعتبرها زامير غير حذرة وقد تقود إلى مواجهة جديدة، في مرحلة تشهد غموضاً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ومدة استمرار الحكومة الحالية».

وبحسب التقرير، عادت الخلافات إلى الظهور خلال مداولات مغلقة في القيادة الإسرائيلية بشأن الخيارات المطروحة تجاه إيران. ويرى زامير أن هذه المرحلة تستدعي الحذر، خصوصاً مع عدم إبداء الرئيس الأميركي رغبة في خوض مواجهة إضافية.