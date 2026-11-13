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«دورة ستوكهولم»: فريتز يضرب موعداً مع تيرانتي في النهائي

الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
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«دورة ستوكهولم»: فريتز يضرب موعداً مع تيرانتي في النهائي

الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)

تأهل الأميركي تايلور فريتز إلى المباراة النهائية من منافسات فردي الرجال ببطولة ستوكهولم للتنس، وذلك عقب فوزه في قبل النهائي على الإيطالي لورينزو موسيتي.

ونجح فريتز، المصنف الأول في البطولة والمصنف الرابع عالمياً، في التغلب على موسيتي، المصنف الثالث في البطولة و25 عالمياً، بمجموعتين دون رد ليبلغ المباراة النهائية.

وفاز اللاعب الأميركي على منافسه الإيطالي بواقع 6-4 و6-2 ليتأهل إلى النهائي.

وسيواجه فريتز في النهائي الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانتي.

وكان تيرانتي قد تغلب على التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف الرابع في البطولة، بمجموعتين دون رد.

ونجح تيرانتي، المصنف 51 عالمياً، في تحقيق المفاجأة والفوز على تابيلو، المصنف 31 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6.

وتقام المباراة النهائية، السبت، بين فريتز وتيرانتي.

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«تصفيات أمم أفريقيا»: ليبيا تهزم تونس بثنائية وتعقّد مهمتها

منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
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«تصفيات أمم أفريقيا»: ليبيا تهزم تونس بثنائية وتعقّد مهمتها

منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)
منتخب ليبيا هزم تونس وانفرد بقمة المجموعة (الاتحاد الليبي)

تعقّدت مهمة منتخب تونس في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد خسارته على أرضه أمام ضيفه منتخب ليبيا صفر-2، الجمعة، بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من التصفيات.

وتلقى منتخب تونس أول هزيمة له في التصفيات بعد تعادلين في الجولة الأولى والثانية مع أوغندا 1-1 وبوتسوانا 2-2.

وتجمد رصيد منتخب تونس عند نقطتين، ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أوغندا.

ويلتقي منتخب أوغندا، صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليبيا، نظيره البوتسواني، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيلتقي المنتخبان، ليبيا وتونس، مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في طرابلس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مباراة ستكون مصيرية للمنتخب التونسي الذي سبق له الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2004 على أرضه.

وتقدّم المنتخب الليبي من ضربة جزاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 44، ثم أضاف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من المنتخب التونسي بقيادة مهاجمه فارس شواط؛ حيث حاول تشكيل خطورة على مرمى المنتخب الليبي وحارسه أيمن التيهار.

على الجانب الآخر، استعان المنتخب الليبي بخدمات قائده ونجمه حمدو الهوني، لاعب الترجي السابق، محاولاً الاستفادة من خبرته في الكرة التونسية من خلال تلك المواجهة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الليبي بعد تدخل من علي معلول على معاذ عيسى جناح المنتخب الليبي، لينجح علي يوسف في ترجمتها بنجاح في الشباك، مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

وتحسن أداء المنتخب الليبي بعد تقدمه في النتيجة، وحاول لاعبوه إيجاد حلول أخرى من أجل تسجيل هدف ثانٍ، وسط ترقب من الدفاع التونسي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم منتخب ليبيا 1-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف المنتخب التونسي من محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه الليبي، الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة.

وسجل المنتخب التونسي هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 59 عن طريق أنس بن سليمان، وذلك بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة 62 سجل حمدو الهوني الهدف الثاني للمنتخب الليبي، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

ورغم محاولات المنتخب التونسي للعودة إلى المباراة بمرور الوقت، نجح المنتخب الليبي في إحكام إغلاق منطقة جزائه، وأبعد كثيراً من الفرص الخطيرة عن مرماه، لينجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

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الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية أخبار ليبيا تونس
الرياضة رياضة عربية

قطر تسقط أمام أستراليا بثلاثية ودياً

قطر سقطت أمام أستراليا ودياً بالثلاثة (الاتحاد القطري)
قطر سقطت أمام أستراليا ودياً بالثلاثة (الاتحاد القطري)
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قطر تسقط أمام أستراليا بثلاثية ودياً

قطر سقطت أمام أستراليا ودياً بالثلاثة (الاتحاد القطري)
قطر سقطت أمام أستراليا ودياً بالثلاثة (الاتحاد القطري)

خسر المنتخب القطري أمام أستراليا (0-3)، الجمعة، في مباراة ودية جرت في الدوحة، كانت ضمن برنامج تحضير المنتخبَين لكأس آسيا لكرة القدم 2027 في السعودية التي تم تأجيلها لتُقام في أواخر هذا العام.

وتقدمت أستراليا مبكراً عبر ريلي ماكغري الذي عاقب الحارس محمود أبو ندى بعد خطأ فادح في التمرير، ليودع الكرة الشباك (5).

وأضاف كوسيني ينغي ثاني أهداف المنتخب الأسترالي، عقب توغل خلف الدفاع ليودع الكرة يمين الحارس (32).

وتواصلت الأخطاء الدفاعية لقطر بعدما استغل نيستوري إيرانكوندا تباطؤ المدافع عيسى باي، ليخطف الكرة ويرسلها زاحفة يمين الحارس مسجلاً الثالث (40).

وقال لاعب قطر يوسف عبد الرزاق بعد اللقاء: «لم نقدم المطلوب في المواجهة، وعندما تُخطئ في مواجهة منتخب كبير بحجم أستراليا فلا بد أن تستقبل الأهداف».

وأضاف: «مطالبون بتصحيح الأخطاء والتدارك بدءاً من مواجهة كوريا الجنوبية المقبلة، واستعادة التوازن سريعاً».

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«دورة ستوكهولم»: فريتز يضرب موعداً مع تيرانتي في النهائي

الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
TT
TT

«دورة ستوكهولم»: فريتز يضرب موعداً مع تيرانتي في النهائي

الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)
الأميركي تايلور فريتز إلى نهائي ستوكهولم (إ.ب.أ)

تأهل الأميركي تايلور فريتز إلى المباراة النهائية من منافسات فردي الرجال ببطولة ستوكهولم للتنس، وذلك عقب فوزه في قبل النهائي على الإيطالي لورينزو موسيتي.

ونجح فريتز، المصنف الأول في البطولة والمصنف الرابع عالمياً، في التغلب على موسيتي، المصنف الثالث في البطولة و25 عالمياً، بمجموعتين دون رد ليبلغ المباراة النهائية.

وفاز اللاعب الأميركي على منافسه الإيطالي بواقع 6-4 و6-2 ليتأهل إلى النهائي.

وسيواجه فريتز في النهائي الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانتي.

وكان تيرانتي قد تغلب على التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف الرابع في البطولة، بمجموعتين دون رد.

ونجح تيرانتي، المصنف 51 عالمياً، في تحقيق المفاجأة والفوز على تابيلو، المصنف 31 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6.

وتقام المباراة النهائية، السبت، بين فريتز وتيرانتي.

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