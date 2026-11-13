رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340815-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)
يجري رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي رومان غوفمان محادثات في واشنطن، الجمعة، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران، حسبما نقل موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مصادر مطلعة.
ويلتقي غوفمان، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف. وقال أحد المصادر إنه يُنتظر أن يتوجه بعد ذلك إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ورفض ترمب حتى الآن العودة إلى القتال.
ويضغط نتنياهو على ترمب لاستئناف الحرب. وقال مسؤول أميركي إن الرجلين بحثا الحرب في اتصال هاتفي خلال 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعدما فقد أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول). وكُلّف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، من دون أن يتضح هل سينجح في ذلك. وإذا نجح فسيخرج نتنياهو من السلطة.
ويخشى قادة المعارضة أن يحاول نتنياهو شن هجوم على إيران، أو استدراجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت، حسب مصادر تحدثت إلى «أكسيوس».
والتقى نتنياهو آيزنكوت، الخميس، ساعتين، وأطلعه على الوضع مع إيران. وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.
وكان آيزنكوت قد وجّه رسالة إلى نتنياهو حذّره فيها من أن «تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر... قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية». وردّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن الحكومة «لا تحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» لتنفيذ ضربات.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب. وجاء ذلك بعد يوم من قول ترمب: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».
تركيا: «فضيحة صناديق الاستثمار» تضرب شعبية إردوغان وحزبه
يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدياً للفوز مجدداً برئاسة تركيا بعد اتهامات طالت مسؤولين في حزبه في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
خلّفت فضيحة التلاعب بأموال المودعين في صناديق الاستثمار بتركيا آثاراً سلبية على شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وسط الجدل حول «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية جديدة.
وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن «فضيحة الصناديق»، نالت من شعبية «العدالة والتنمية» بنحو 4 في المائة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة «أريدا»، نشرتها صحيفة «يني شفق» القريبة من الحزب الحاكم، عن أنه حال التوجه إلى الانتخابات البرلمانية الآن، سيحصل «العدالة والتنمية» على 31.3 من الأصوات.
خسائر «العدالة والتنمية»
ومقارنة مع نتائج الاستطلاع، الذي أجري أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت نسبة تأييد الحزب بنحو 4 في المائة، مقارنة بنسبة 35 في المائة أغسطس (آب) الماضي، قبل تفجر الفضيحة المعارضة التركية.
وبيّنت التحقيقات، التي لا تزال جارية، تورط عدد من الشخصيات المرتبطة بالحزب الحاكم، في مقدمتهم نائبة رئيس الحزب فاطمة بتول صايان كايا، التي تقرر حبسها الأسبوع الماضي وفصلها من الحزب، على خلفية تحقيقها، وزوجها إلياس كايا، أرباحاً غير مشروعة تجاوزت ملياري ليرة خلال 4 أشهر فقط، من أحد الصناديق الاستثمارية، وسحبهما الأموال قبل أيام قليلة من تقديم هيئة سوق المال شكوى بشأن التلاعب، في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع شعبية «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي بقيادة أوزغور أوزيل، الذي تأسس في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة أكثر من 7 في المائة، إلى 23.1 في المائة، مقارنة بـ16 في المائة، أغسطس (آب).
وفي استطلاع آخر، أجرته شركة «يونيلم»، أفاد 15 في المائة ممن قالوا، من قبل، إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، و44 في المائة من الناخبين المترددين، بأن ميلهم للتصويت للحزب تراجع بسبب فضيحة صناديق الاستثمار.
وفي إجابة عن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول مدى مصداقية الادعاءات بأن بعض مسؤولي حزب «العدالة والتنمية» استفادوا، بشكل غير مشروع، من التلاعب بأموال الصناديق، أكد 72 في المائة منهم أن الادعاءات ذات مصداقية، مقابل 10 في المائة رأوا أنها ادعاءات لا تتمتع بالمصداقية.
وأكد 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عدم اقتناعهم «على الإطلاق»، أو عدم اقتناعهم، بتصريحات مسؤولي الحزب الحاكم بشأن فضيحة الصناديق، مقابل 12.4 في المائة عبروا عن اقتناعهم بها.
ورأى 42 في المائة أن الحكومة هي المسؤولة عن فضيحة الصناديق، مقابل 32 في المائة حمَّلوا الهيئات المشرفة على سوق المال المسؤولية.
سيناريوهات الانتخابات الرئاسية
وتضمن استطلاع «يونيلم»، الذي أجري في أنحاء تركيا في الفترة بين 21 و28 أكتوبر، قسماً حول الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها لن تحسم في الجولة الأولى، ولن يتمكن أي مرشح من الحصول على نسبة «50+1 في المائة» من أصوات الناخبين.
وأورد الاستطلاع سيناريوهين منفصلين للمنافسة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. ويتعلق السيناريو الأول بمواجهة محتملة بين رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، والرئيس رجب طيب إردوغان، وأظهرت نتائجه حصول ياواش على 47.8 في المائة من الأصوات، مقابل 37.6 في المائة لإردوغان، فيما أبدى 12.1 في المائة من المشاركين نيتهم مقاطعة الانتخابات، وبلغت نسبة المترددين في الاختيار بين المرشحين 2.6 في المائة.
أما السيناريو الثاني فيفترض أن جولة الإعادة ستكون بين زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، والرئيس إردوغان، وسيفوز أوزيل بالانتخابات بنسبة 43.2 في المائة، فيما سيحصل إردوغان على 39.2 في المائة، وسيقاطع الانتخابات في هذه الحالة 14.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المترددين في التصويت لأي منهما 3.3 في المائة.
ويسعى حزب «العدالة والتنمية»، وحليفه حزب «الحركة القومية» إلى إعادة ترشيح إردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2028، عبر «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 من نواب البرلمان الـ600، وتقديم موعدها من 7 مايو (آيار) إلى 16 أبريل (نيسان) من ذلك العام، لتجاوز العقبة الدستورية التي تمنع ترشحه للانتخابات مجدداً.
محاكمة إمام أوغلو
وفي سياق متصل، قررت محكمة إسطنبول الجنائية تأجيل النظر في قضية الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول، التي يُحاكم فيها رئيس البلدية والمرشح الرئاسي للمعارضة، أكرم إمام أوغلو، و435 آخرون، بينهم 46 متهماً قيد الاحتجاز، إلى 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأصدرت المحكمة في ختام جلستها الـ108، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، حكماً مؤقتاً، بالإفراج عن محمد بهلوان، المحامي عن إمام أوغلو، و7 من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة في بلدية إسطنبول، ورفضت طلب الادعاء العام باستمرار احتجاز جميع المتهمين.
وتقول المعارضة التركية إن المحاكمة «سياسية»، وإن الادعاء العام لم يستطع تقديم دليل قاطع واحد في لائحة الاتهام الواقعة في نحو 4 آلاف صفحة، فيما تنفي الحكومة تدخلها في عمل القضاء.
وخلال جلسات المحاكمة قال إمام أوغلو إن «إردوغان هو الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة، وباعتقاله وسجنه، أعلن إردوغان للعالم أجمع أنه لا يستطيع هزيمته في صناديق الاقتراع».
رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340815-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)
يجري رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي رومان غوفمان محادثات في واشنطن، الجمعة، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران، حسبما نقل موقع «أكسيوس» عن ثلاثة مصادر مطلعة.
ويلتقي غوفمان، أحد أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف. وقال أحد المصادر إنه يُنتظر أن يتوجه بعد ذلك إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ورفض ترمب حتى الآن العودة إلى القتال.
ويضغط نتنياهو على ترمب لاستئناف الحرب. وقال مسؤول أميركي إن الرجلين بحثا الحرب في اتصال هاتفي خلال 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويواجه نتنياهو أزمة داخلية بعدما فقد أغلبيته في الكنيست في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول). وكُلّف منافسه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، من دون أن يتضح هل سينجح في ذلك. وإذا نجح فسيخرج نتنياهو من السلطة.
ويخشى قادة المعارضة أن يحاول نتنياهو شن هجوم على إيران، أو استدراجها إلى مهاجمة إسرائيل، لعرقلة جهود آيزنكوت، حسب مصادر تحدثت إلى «أكسيوس».
والتقى نتنياهو آيزنكوت، الخميس، ساعتين، وأطلعه على الوضع مع إيران. وقال مصدر مقرب من آيزنكوت إنه لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي عملاً عسكرياً فورياً ضد إيران.
وكان آيزنكوت قد وجّه رسالة إلى نتنياهو حذّره فيها من أن «تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد فوري ومباشر... قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية». وردّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن الحكومة «لا تحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» لتنفيذ ضربات.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن نتنياهو يتصل بترمب يومياً للضغط عليه من أجل استئناف الحرب. وجاء ذلك بعد يوم من قول ترمب: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران».
إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
في متجرها وسط طهران، تبيع باريا سنياري بلوزات قصيرة تكشف البطن وتنانير قصيرة، باتت كثيرات من الإيرانيات يرتدينها في الأماكن العامة، لكنها لا تزال تضع المعاطف الطويلة في الواجهة، تجنباً للمتاعب مع السلطات.
وطوال عقود، كانت زبونات المتجر في الغالب نساء اعتدن اللباس المحتشم الذي تفرضه قواعد صارمة مطبقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وتشمل تغطية الرأس والعنق، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
أما اليوم، فتكيّف التاجرة البالغة 47 عاماً معروضاتها لجذب زبونات أصغر سناً يُقبلن على حرية أكبر في اختيار ملابسهن، رغم القيود القانونية القائمة.
وتقول: «لم يعد بإمكاننا إجبار هذا الجيل الجديد على ارتداء الحجاب. إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً».
وصار الالتزام بقواعد الحجاب متقطعاً منذ احتجاجات 2022، التي أعقبت وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.
لكن التحول في ملابس النساء بات أوضح مع ازدياد الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحروب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع احتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولم يعد لباس النساء في الشارع، خصوصاً في طهران، يقتصر على التخلي عن غطاء الرأس؛ فقد امتد إلى البلوزات القصيرة والقمصان بلا أكمام والجينز الممزق والتنانير القصيرة.
غير أن هامش الحرية الآخذ في الاتساع لم يصل بعد إلى واجهة سنياري، وتقول: «لا يمكننا عرض الجينز الممزق، ولا إلباس دمى العرض تنانير قصيرة جداً. نأمل أن تُرفع هذه القيود بطريقة ما في نهاية المطاف».
«سلوك غير طبيعي»
ورغم التحول في الشوارع، فلا تزال قواعد الحجاب الإلزامي سارية، وتلقى الأعراف الجديدة مقاومة شديدة من المحافظين.
ودخل «مجلس خبراء القيادة» على خط الملف، وربط في بيانه، الخميس، «ترويج الانحرافات الاجتماعية، لا سيما في مجال العفاف والحجاب»، بما سماه «سعي الأعداء إلى انهيار المجتمع من الداخل»، وطالب الأجهزة المعنية بأن «تؤدي واجباتها القانونية».
وقال ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى إن «السفور في البلاد يتحول إلى عُرف». وأضاف: «في وقت يقاتل فيه مقاتلونا على الجبهة، يريد العدو أن ينتزع منا كل شيء من الداخل». ودعا الأجهزة الحكومية إلى «مكافحة السفور ومنعه»، ووصفه بأنه «مخالفة للقانون». وطالب ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة شيراز أبو الفضل رضوي أردكاني المؤسسات والدوائر الحكومية والمصارف والشركات بإلزام موظفيها بقواعد الحجاب.
وأعلنت إيران، الثلاثاء، توقيف عدد من الأشخاص وسط طهران بتهمة «الترويج لخلع الحجاب والتعري في الأماكن العامة»، بعدما دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إلى التحرك ضد ما سماه «سلوكاً غير طبيعي» في الشوارع.
وقالت النيابة العامة في طهران إن الموقوفين مرتبطون بـ«تيارات منظمة لترويج خلع الحجاب» في شارع إيرانشهر وسط العاصمة، وإن التعامل القضائي معها مستمر بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وكان المدعي العام في طهران علي صالحي قد طالب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، الأجهزة الاستخباراتية و«الحرس الثوري» بتحديد ما سماها «العصابات المنظمة لترويج الفساد» والتعامل معها. وحذّر المديرين الحكوميين من «التقصير»، وقال إن 28 جهازاً تنفيذياً يتحمل مسؤوليات قانونية في هذا الملف، وطلب من هيئة التفتيش مراجعة أدائها خلال شهر، وهدد بملاحقة «الجهة المانحة للترخيص والشخص المخالف» قانونياً في حال «خرق الأعراف» في الأماكن العامة.
وأقامت النيابة دعوى ضد منظمي معرض «آرت فير طهران» الفني، وأغلقت حسابهم على مواقع التواصل، بعد انتشار صور لنساء من دون حجاب في المعرض الذي أقيم في مجمع «إيران مول».
ووصفت صحيفة «كيهان» المحافظة المتشددة، الأسبوع الماضي، خلع الحجاب بأنه «سلاح مدمر» يستخدمه أعداء إيران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وكتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد في «كيهان»، أن «مواجهة كشف الحجاب جزء حاسم من الحرب». وقال إن «العدو هُزم في المواجهة العسكرية مع إيران الإسلامية»، وإنه يخوض حربه في الساحتين الاقتصادية والثقافية «مع التركيز خصوصاً على نشر ظاهرة السفور»، مستنداً إلى ما وصفها بـ«وثائق لا يمكن إنكارها».
وقال النائب حسن علي أخلاقي أميري إن الحديث عن التخلي عن قوانين الحجاب «كاذب تماماً»، ودعا إلى إجراءات لتطبيقها.
لكن نيوشا، وهي اسم مستعار لامرأة في السابعة والخمسين تعمل في متجر مجوهرات، ترى أن السلطات تبدو كأنها تغض الطرف أكثر فأكثر عن ملابس النساء، تفادياً لاحتجاجات واسعة واضطرابات كتلك التي شهدتها البلاد عام 2022.
وتقول: «منحت السلطات الناس قليلاً من الحرية الإضافية في الوقت الحالي، حتى لا يثيروا ضجة، ويلزموا أماكنهم، ويقولوا: حسناً، كل شيء على ما يرام، كل شيء رائع».
وتخرج نيوشا هذه الأيام عادةً من دون غطاء للرأس، لكنها تحرص على وضعه حيث يُتوقع ذلك. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهي تسير في وسط طهران: «الآن مثلاً لا أرتديه، لأنني أرى نساء أخريات من دون حجاب. لكن إذا ذهبت إلى مكان أرى أن عليّ فيه الالتزام بقواعد الحجاب، فلا بد أن ألتزم. لا أحد يعرف، قد يوقفونك فجأة ويضايقونك».
وظهرت ممثلات بارزات من دون الحجاب الإلزامي، بينهن نكار جواهريان وسحر دولتشاهي وكوهر خيرانديش، في مراسم عزاء لاعب المنتخب الإيراني السابق حميد علي دوستي، والد الممثلة ترانه علي دوستي، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) بمسجد في غرب طهران. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية، ومنها وكالة «إرنا»، صور الرجال الحاضرين فقط.
وتساءل خطيب في أحد التجمعات الليلية التي ينظمها أنصار المرشد الإيراني في طهران: «بأي حق دخلت ترانه علي دوستي الملعب من دون حجاب؟».
الحذر مستمر
وأضاف علي رضا، وهو صاحب متجر ملابس يبلغ 42 عاماً، ويعمل في المهنة منذ 29 عاماً، قمصاناً ومعاطف أقصر إلى معروضاته، لكنه أبقى على المعاطف الطويلة.
ويقول: «بعض النساء لا يزلن يرتدين المعاطف الطويلة؛ لأن معتقداتهن الإسلامية أكثر محافظة. الأمر يتوقف فعلاً على الذوق والقناعات الشخصية».
ولا يمانع علي رضا تخفيف القيود، لكنه يرى أن «الحجاب الإسلامي ومعايير الاحتشام اللائقة يجب أن تُراعى»، وأن على الناس تجنب «الملابس الكاشفة».
وفي شمال طهران، تقول مريم، مصممة الأزياء البالغة 38 عاماً التي تبيع تصاميمها عبر الإنترنت، إن ارتداء «ما يحلو لك» صار أسهل، لكنها تبقى حذرة في طريقة عرض أعمالها على متابعيها في «إنستغرام».
فهي تنشر صور تصاميمها، ومنها فساتين سهرة كاشفة وتنانير قصيرة وسراويل ضيقة، في منشورات متعددة الصور، وتؤخر صور العارضات إلى الشرائح اللاحقة من دون إظهار وجوههن، وتكتب منشوراتها بالإنجليزية لتوحي بأن الصفحة ليست محلية.
وتقول: «بالطبع، أخشى أن تستجوبني السلطات. هذه القيود لا تزال موجودة. لا يمكننا أن نكون متأكدين من أن كل شيء أصبح على ما يرام تماماً».
وقال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون رجال الدين علي عماد، أواخر أكتوبر، إن «مسألة الحجاب والإدمان والإسراف في المجتمع الإيراني يجب أن تُحل»، وإن «الناس يتوقعون أن نخرج من هذه الظروف ببُعد نظر وعقلانية»، بحسب وكالة «إيسنا».