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وزير بريطاني: «باب المندب» لا يقل أهمية عن «هرمز»

دعا الحوثيين إلى رفع الحصار عن تعز... وحمّلهم مسؤولية التصعيد

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
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وزير بريطاني: «باب المندب» لا يقل أهمية عن «هرمز»

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)

أفاد دبلوماسي بريطاني بأن أهمية مضيق باب المندب لا تقل عنها في مضيق هرمز وسائر ممرات الشحن الرئيسية حول العالم.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ مؤكداً التزام بلاده العمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة وآمنة.

وحمّل دوتي، الحوثيين والجهات التي تسلحهم وتمكّنهم، مسؤولية التصعيد في اليمن والاعتداءات على السعودية، واصفاً إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن المدنية بأنه «أمر غير مقبول». كما حمّل، الدعم الإيراني للحوثيين، مسؤولية رئيسية في تفاقم الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي.

وجدد الوزير البريطاني تأكيد وقوف بلاده إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، مشيراً إلى نشر طائرات للتزود بالوقود جواً ومقاتلات ومستشارين لدعم الأنشطة الدفاعية السعودية. ووصف دوتي ما يجري في تعز بأنه «مؤلم»، داعياً الحوثيين إلى رفع الحصار.

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العالم العربي المشرق العربي

وزير بريطاني: «باب المندب» لا يقل أهمية عن «هرمز»

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
TT
TT

وزير بريطاني: «باب المندب» لا يقل أهمية عن «هرمز»

الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)
الرئيس العليمي خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي (سبأ)

أفاد دبلوماسي بريطاني بأن أهمية مضيق باب المندب لا تقل عنها في مضيق هرمز وسائر ممرات الشحن الرئيسية حول العالم.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن حرية الملاحة ليست مبدأً نظرياً؛ مؤكداً التزام بلاده العمل مع حلفائها وشركائها لإبقاء هذه المياه مفتوحة وآمنة.

وحمّل دوتي، الحوثيين والجهات التي تسلحهم وتمكّنهم، مسؤولية التصعيد في اليمن والاعتداءات على السعودية، واصفاً إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المطارات والأماكن المدنية بأنه «أمر غير مقبول». كما حمّل، الدعم الإيراني للحوثيين، مسؤولية رئيسية في تفاقم الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي.

وجدد الوزير البريطاني تأكيد وقوف بلاده إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، مشيراً إلى نشر طائرات للتزود بالوقود جواً ومقاتلات ومستشارين لدعم الأنشطة الدفاعية السعودية. ووصف دوتي ما يجري في تعز بأنه «مؤلم»، داعياً الحوثيين إلى رفع الحصار.

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أولى حرب اليمن اليمن
العالم العربي المشرق العربي

طالباني يُصعّد مع بارزاني

صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني في أربيل بكردستان العراق
صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني في أربيل بكردستان العراق
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طالباني يُصعّد مع بارزاني

صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني في أربيل بكردستان العراق
صورة نشرها موقع «الاتحاد الوطني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني في أربيل بكردستان العراق

صعّد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحلّ الخلافات في كردستان العراق.

ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي، أمس (الخميس)، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.

وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.

وانتقد طالباني تدخل المبعوث الأميركي توم برّاك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق مع قناعاته، داعياً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.

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إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
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إسرائيليون يهاجمون قرية عطارة الفلسطينية بعد تفكيك الجيش بؤرتين استيطانيتين

جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
جندي إسرائيلي يمر قرب سيارات أحرقها مستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)

أصيب خمسة فلسطينيين، الخميس، في هجوم نفّذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عطارة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك بعدما فكك الجيش الإسرائيلي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات دولية بسبب عنف المستوطنين، إنه تدخل وقام بتفكيك بؤرتين استيطانيتين أقامهما المستوطنون من دون ترخيص في الضفة الغربية.

وقالت منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، في بيان: «بعد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسلحين بالعصي والغاز المسيل للدموع والحجارة، بلدة عطارة».

وأضافت: «أصيب خمسة من السكان ونُقلوا إلى المستشفى، أحدهم في حالة خطيرة نتيجة نزيف دماغي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى رجلاً في السابعة والستين من العمر بعدما اعتدى عليه مستوطنون بالضرب.

وقال الجيش إنه أزال خياماً ومركبات و«منشآت مؤقتة» أقامها المستوطنون في بؤرتين، إحداهما قرب بلدة عطارة. وأضاف: «خلال نشاط تطبيق القانون قرب عطارة، تحصن مشاغبون إسرائيليون داخل منشآت» وتم تفريقهم.

بدوره، قال الصحافي المحلي وأحد سكان البلدة، عبد الهادي عطاري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المستوطنين اقتحموا منازل الفلسطينيين وخرّبوها بعيد وصول الجيش.

وأوضح أن الجيش أغلق مداخل البلدة قبل عملية تفكيك البؤرة، الأمر الذي «ساعد المستوطنين على تنفيذ الهجوم والتحرك بحرية خلال الاعتداء داخل القرية».

وأضاف: «الأطفال أصيبوا بالذعر. المستوطنون اقتلعوا أبواب المنازل. بعض المنازل نُزعت أبوابها بالكامل، وحطمت جميع نوافذها».

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو في بؤر استيطانية غير مرخصة أقيمت دون موافقة السلطات الإسرائيلية، غالباً ما تكون على شكل خيام أو منازل متنقلة.

ويشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تصاعداً منذ أشهر، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على منتجات المستوطنات بسبب أعمال العنف.

ومنعت فرنسا الأسبوع الماضي رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان، من دخول أراضيها، حسب مكتبه.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تمّت إزالة أربع بؤر خلال يومين، مؤكدة أن «القانون يسري على الجميع».

وفي حادثة منفصلة، الخميس، أضرم مستوطنون النار في مركبة وخطّوا شعارات باللغة العبرية على جدران أحد المنازل في بلدة الطيبة ذات الأغلبية المسيحية في شرق رام الله، وفقاً لـ«مرصد الحضور المسيحي في الأرض المقدسة».

وقال المرصد الذي يوثق الاعتداءات التي تتعرض لها البلدة: «إن هذا الاعتداء ليس مجرد عمل تخريبي يستهدف الممتلكات الخاصة، بل هو اعتداء على الكرامة الإنسانية وحرمة البيوت وأمن العائلات وحقها الأساسي في العيش بسلام وأمان على أرضها».

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

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