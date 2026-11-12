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شؤون إقليمية

ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

طلب من فانس التفرغ لقضايا داخلية... وإيران تتوعد بـ«مفاجآت صاروخية»

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.

وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.

وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.

وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».

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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
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ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.

وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.

وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.

وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».

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ترمب يتحدث خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا الأربعاء (أ.ب) p-circle

ترمب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس الثلاثاء (أ.ب)

هل يستبق نتنياهو حكومة آيزنكوت بحرب على إيران؟

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محسن رضائي يلوّح بـ«مفاجآت جديدة» ضد واشنطن

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أولى حرب إيران إيران
شؤون إقليمية

آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
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آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
دبابة إسرائيلية تعبر بجانب إعلان انتخابي لآيزنكوت قرب الحدود مع لبنان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

من بين 14 رئيساً للوزراء في تاريخ إسرائيل، تقدم 5 جنرالات إلى منصب رئيس الوزراء، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.

ويقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس وفتش بعمق في تاريخ جنرالات السياسة الإسرائيلية، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يستلهمه ويترك بصمات وأثراً مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995).

وفي تاريخ إسرائيل، يظهر عدد من القادة الذين شقوا طريقهم عبر مفاهيم وعقائد متناقضة. لكن النموذج الإسرائيلي اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في حالة حرب دائمة. وفي صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، وبعده جاء رابين، ثم باراك، وأرئيل شارون.

ويضع الجنرال الخامس الجديد آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه؛ لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن أسلافه.

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كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
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كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، وذلك بعدما دعاه خلفه المكلّف غادي آيزنكوت إلى ضبط النفس في هذا المجال.

وكتب كاتس، على منصة «إكس»: «لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» كي ينفّذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حالياً.

وعقد آيزنكوت ونتنياهو، الخميس، اجتماعاً استمر ساعتين، قالا على إثره، في بيان مشترك مقتضب، إن نتنياهو ومساعده العسكري أطلعا آيزنكوت «على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل حالياً». واتفق الطرفان على مواصلة التشاور، بحسب البيان.

وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى إظهار ضبط النفس، محذراً من أن استخدام القوة من دون «تهديد مباشر وفوري» قد تكون له «عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد هدد نتنياهو مراراً خلال حملته الانتخابية باستئناف الحرب مع إيران، ووصل به الأمر إلى نشر صورة لقنبلة نووية تُدمّر تل أبيب.

وأضاف كاتس: «لقد أظهرنا أيضاً الحزم والحكمة في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيبقى الأمر كذلك الآن، بحسب ما تقتضيه الظروف».

وأصدر أفيغدور ليبرمان، العضو البارز في تكتل آيزنكوت والذي عُيّن رئيساً للجنة برلمانية معنية بالشؤون الخارجية والدفاع، انتقادات أيضاً، الخميس.

وقال ليبرمان، وهو مساعد سابق لنتنياهو ذو توجهات متشددة أصبح من أشد منتقديه: «أحذّركم: لا يُسمح لحكومة تصريف أعمال باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية».

وردّ مكتب نتنياهو قائلاً، الأربعاء، إن آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، يسيّس الأمن القومي. ولم يذكر آيزنكوت ولا ليبرمان إيران بالاسم بشكل مباشر.

وفي 28 فبراير (شباط)، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، أدى إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الدولة العبرية أطلقت حرباً بمفردها على إيران في يونيو (حزيران) 2025، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية في إيران.

وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل حكومة، رغم أن الرئيس إسحق هرتسوغ يستطيع منحه تمديداً حتى العشرين من الشهر نفسه.

وقد فشل كل من الائتلاف الواسع الذي يقوده آيزنكوت من اليسار إلى اليمين، وكتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية، في تحقيق الأغلبية في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).

ويبحث آيزنكوت عن خيارات لتشكيل حكومة، فيما يطالب ليبرمان بألا يعمل مع النواب العرب الإسرائيليين الذين بات في حوزتهم 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

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