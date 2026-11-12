ترمب يتخلى عن الاتفاق ويتمسك بالحصار

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عن الاتفاق مع إيران، متمسكاً بحصارها، وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي يقود المفاوضات، التفرغ لقضايا داخلية، بعد أيام من منحه صلاحية التفاوض.

وشدد ترمب على مواصلة الحصار، وكتب في منصته «تروث سوشيال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران... حصلنا على أموالهم... وحصلنا على مضيقهم!». وجاء هذا غداة خطاب لترمب الأربعاء قال فيه: «انتصرنا... يجب أن نحقق نصراً كاملاً، لا نصراً بنسبة 93 في المائة».

وفي طهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مستعدة لـ«مفاجآت جديدة». كما توعد رئيس جهاز «الباسيج» حسين طائب، برد أشد، وأبدى تمسكاً بشروط طهران السبعة قبل التفاوض، وذلك وسط أنباء لم تتأكد عن وصول وفد قطري إلى طهران.

وتحدث نائب رئيس الأركان الإيراني كيومرث حيدري عن رد «بلا قيود جغرافية» و«بنك أهداف» يتجاوز ساحة الحرب السابقة. وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن توجيه المرشد الأخير يعني ضمناً رفع القيود عن مدى الصواريخ.

وبثت وكالة «مهر» الحكومية، مقطعاً مصوراً، قالت إنه لاختبار «صواريخ جديدة». وطالب «مجلس خبراء القيادة» ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار ومراجعة العقيدة الدفاعية.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الحوار وضبط النفس، فيما قال بزشكيان إن «الحق مع إيران، والعدو سيركع».