إيران تهدّد بتوسيع الحرب رداً على «خطط خنقها»

هددت إيران، أمس (الأربعاء)، بتوسيع الحرب وشن «عمليات غير متكافئة»، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترمب اختار «خنق» إيران اقتصادياً بدل الحرب أو الاتفاق.

وحذَّر رئيس الأركان علي عبداللهي من أن أي خطأ جديد في الحسابات ستعقبه «ضربات أشد فتكاً بكثير».

وهدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف «قواعد أميركية بعيدة» إذا تجددت الهجمات، ورفض خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة.

وفي مضيق هرمز، أعلن «الحرس الثوري» انفجار ناقلتين بألغام بحرية، في حين تحدثت بحرية الجيش عن اشتعال النيران في ناقلة ثالثة، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول).

وطالبت «مجموعة السبع»، في بيانها الختامي بباريس، إيران، باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف «هجماتها المتواصلة» على السفن في هرمز. وتعهدت تقييد قدرات طهران «اقتصادياً وسياسياً».

وأدانت المجموعة «بأشد العبارات» هجمات الحوثيين على السعودية، ودعت «جميع الأطراف، لا سيما إيران»، إلى وقف تسليحهم.