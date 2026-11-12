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شؤون إقليمية

إيران تهدّد بتوسيع الحرب رداً على «خطط خنقها»

«مجموعة السبع» تطالب باستئناف التعاون النووي ووقف الهجمات في «هرمز»

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
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إيران تهدّد بتوسيع الحرب رداً على «خطط خنقها»

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)

هددت إيران، أمس (الأربعاء)، بتوسيع الحرب وشن «عمليات غير متكافئة»، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترمب اختار «خنق» إيران اقتصادياً بدل الحرب أو الاتفاق.

وحذَّر رئيس الأركان علي عبداللهي من أن أي خطأ جديد في الحسابات ستعقبه «ضربات أشد فتكاً بكثير».

وهدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف «قواعد أميركية بعيدة» إذا تجددت الهجمات، ورفض خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة.

وفي مضيق هرمز، أعلن «الحرس الثوري» انفجار ناقلتين بألغام بحرية، في حين تحدثت بحرية الجيش عن اشتعال النيران في ناقلة ثالثة، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول).

وطالبت «مجموعة السبع»، في بيانها الختامي بباريس، إيران، باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف «هجماتها المتواصلة» على السفن في هرمز. وتعهدت تقييد قدرات طهران «اقتصادياً وسياسياً».

وأدانت المجموعة «بأشد العبارات» هجمات الحوثيين على السعودية، ودعت «جميع الأطراف، لا سيما إيران»، إلى وقف تسليحهم.

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صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)

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إيران تهدّد بتوسيع الحرب رداً على «خطط خنقها»

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
TT
TT

إيران تهدّد بتوسيع الحرب رداً على «خطط خنقها»

صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)
صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)

هددت إيران، أمس (الأربعاء)، بتوسيع الحرب وشن «عمليات غير متكافئة»، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترمب اختار «خنق» إيران اقتصادياً بدل الحرب أو الاتفاق.

وحذَّر رئيس الأركان علي عبداللهي من أن أي خطأ جديد في الحسابات ستعقبه «ضربات أشد فتكاً بكثير».

وهدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف «قواعد أميركية بعيدة» إذا تجددت الهجمات، ورفض خروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة.

وفي مضيق هرمز، أعلن «الحرس الثوري» انفجار ناقلتين بألغام بحرية، في حين تحدثت بحرية الجيش عن اشتعال النيران في ناقلة ثالثة، بعد استهداف 37 سفينة في أكتوبر (تشرين الأول).

وطالبت «مجموعة السبع»، في بيانها الختامي بباريس، إيران، باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف «هجماتها المتواصلة» على السفن في هرمز. وتعهدت تقييد قدرات طهران «اقتصادياً وسياسياً».

وأدانت المجموعة «بأشد العبارات» هجمات الحوثيين على السعودية، ودعت «جميع الأطراف، لا سيما إيران»، إلى وقف تسليحهم.

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أولى إيران أميركا
شؤون إقليمية

نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
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نتنياهو: إسرائيل ستستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سوف تستغني تدريجياً عن المساعدات العسكرية الأميركية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بحلول نهاية العام.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قوية اقتصادياً بما يكفي لها أن تتمكن من الاستغناء عن المساعدات العسكرية الأميركية.

وأضاف البيان أن الانتقال من مرحلة تلقي الدعم المالي الأميركي إلى مرحلة الشراكة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وكان ترمب قد أعلن هذا التوجه بصورة مفاجئة خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، معتبراً أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات.

وتتلقى إسرائيل حالياً نحو 8.‏3 مليار دولار سنوياً من الولايات المتحدة، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2028.

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شؤون إقليمية

تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
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تقرير: إيران هاجمت أنظمة ملاحة بحرية في جزيرة عُمانية

صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لجزيرة ديدامار العُمانية 26 سبتمبر 2023 (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بمضيق هرمز. وتُظهر الهجمات قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط من الخليج.

ولم تقدم المصادر الثلاثة تقييماً للأضرار، وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة مما إذا كانت أي أنظمة ملاحة قد دُمّرت في الهجمات التي أعلنتها طهران الثلاثاء.

ويلجأ مصدّرو النفط بصورة متزايدة إلى حلول بديلة لرفع التدفقات عبر هرمز، منها نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان والإمارات.

ويساعد الجيش الأميركي السفن التجارية على عبور المضيق، بعدما عطلت الهجمات الإيرانية حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط).

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر بقعة يرجح أنها ناجمة عن تسرب نفطي قبالة سواحل عُمان 6 نوفمبر الحالي (رويترز)

وقال مصدران آخران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري إن تأثير الهجمات على جزيرة ديدامار في الملاحة التجارية بالمضيق سيكون على الأرجح محدوداً. وعزا أحدهم ذلك إلى وجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» نفذ ضربات دمّرت «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة.

وتحققت «رويترز» من مقطع مصور يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، من دون أن يتضح ما الذي كان يحترق. وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي للأقمار الاصطناعية نشاطاً حرارياً.

وتأتي الهجمات بعدما تعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة الجيش الأميركي، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتنقل ناقلات كبيرة، معظمها من فئة ناقلات النفط الخام العملاقة، الشحنات من الموانئ الخليجية إلى مواقع النقل من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.

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