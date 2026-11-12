فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر شركات العالم، ومحور أساسي في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وجاء تنحي هوانغ بعدما سقط في فخ علاقات، إذ أقرّ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه خان زوجته، مقدماً اعتذاراً لعائلته ومتحملاً مسؤولية أفعاله، عقب تقارير عن علاقته بأليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بارتباطها بالصين. كما كشفت تقارير لاحقة عن علاقة ثانية مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا».

وتزامن ذلك مع تحقيقات تتعلق باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى السوق الصينية عبر «ميغاسبيد».

وانعكست الأزمة سريعاً على الأسواق، إذ تراجعت القيمة السوقية لـ«إنفيديا» بنحو 361 مليار دولار لتبلغ نحو 3.83 تريليون دولار.