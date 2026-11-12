بيرنهام يتوقع مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة قبل توقيع اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي

توقع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الخميس، أن تستمر المفاوضات لإبرام اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة، وذلك قبيل قمة مقررة مع كبار مسؤولي التكتل الأسبوع المقبل.

وقال بيرنهام بعد اجتماع موسع ضم عشرات القادة الأوروبيين في دبلن: «سأبذل قصارى جهدي خلال الأيام المقبلة لضمان إتمام هذا الاتفاق».

وأضاف: «أظن أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة، إذ من المرجح أن تزداد صعوبة، لكننا لن ندير ظهرنا لها».

وتعد القمة التي سيعقدها بيرنهام في بروكسل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بمثابة اختبار أولي لتعهده بتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد أكثر من عقد على تصويت بريطانيا لصالح بريكست.

ونجح بيرنهام، الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، في تجاوز المحرمات في النقاش الداخلي المثير للانقسام في بريطانيا بشأن الاتحاد الأوروبي، من خلال تلويحه باحتمال أن تتقدم بريطانيا يوما ما بطلب للانضمام مجددا إلى التكتل.

لكن حاليا، تبدو الخطوات الأولى في التقارب أكثر تواضعا، حيث يسعى الطرفان إلى إبرام ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بتخفيف الإجراءات البيروقراطية أمام صادرات المواد الغذائية، والثانية بالانبعاثات، والثالثة بالشباب.

وهذه الاتفاقيات كانت قيد الإعداد قبل وقت طويل من انتقال بورنم إلى 10 داونينغ ستريت.

لكن مسؤولين يحذرون من أن بعض العقبات لا تزال ماثلة، وأبرزها مطالبة الاتحاد الأوروبي للندن بالسماح للطلاب الأوروبيين بالالتحاق بالجامعات البريطانية برسوم مخفضة.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في منشور عقب لقائها برئيس الوزراء البريطاني: «لنجعلها قمة تتسم بالطموح وتحقيق نتائج ملموسة».

وأضافت: «المزيد من الفرص للشباب، وتسهيل تجارة الأغذية الزراعية، وتعزيز التعاون بشأن الأمن الاقتصادي».

ويأمل بيرنهام أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنشيط اقتصاد بريطانيا، ما يدعم هدفه في خفض تكاليف المعيشة.

وعقد سفراء الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات حول مسودة بيان القمة الأربعاء، ومن المقرر أن يعودوا لمناقشتها في الأيام التي تسبق انعقاد القمة.

وتتيح مسودة سابقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في أراضي الطرف الآخر، وذلك لأغراض مثل العمل أو الدراسة أو السفر.

وفي الوقت نفسه، تحض بريطانيا الاتحاد الأوروبي على عدم استبعادها من مبادرته الصناعية «صنع في أوروبا».

وتُظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن معظم البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته أن الإشارات التي يبعث بها بورنم «في غاية الإيجابية، حتى ولو لم يكن هناك من يعتقد أن المملكة المتحدة ستنضم مجددا في حياتنا».