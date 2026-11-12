طالباني يُصعّد مع بارزاني

صعّد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحلّ الخلافات في كردستان العراق.

ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي، أمس (الخميس)، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.

وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.

وانتقد طالباني تدخل المبعوث الأميركي توم برّاك في الخلافات الكردية، قائلاً إنه لا يتفق مع قناعاته، داعياً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى فهم طبيعة الوضع في الإقليم، أو الابتعاد وترك القوى السياسية في كردستان والعراق تعالج خلافاتها بنفسها.