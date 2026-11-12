آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، وذلك بعدما دعاه خلفه المكلّف غادي آيزنكوت إلى ضبط النفس في هذا المجال.
وكتب كاتس، على منصة «إكس»: «لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» كي ينفّذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حالياً.
وعقد آيزنكوت ونتنياهو، الخميس، اجتماعاً استمر ساعتين، قالا على إثره، في بيان مشترك مقتضب، إن نتنياهو ومساعده العسكري أطلعا آيزنكوت «على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل حالياً». واتفق الطرفان على مواصلة التشاور، بحسب البيان.
وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى إظهار ضبط النفس، محذراً من أن استخدام القوة من دون «تهديد مباشر وفوري» قد تكون له «عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد هدد نتنياهو مراراً خلال حملته الانتخابية باستئناف الحرب مع إيران، ووصل به الأمر إلى نشر صورة لقنبلة نووية تُدمّر تل أبيب.
وأضاف كاتس: «لقد أظهرنا أيضاً الحزم والحكمة في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيبقى الأمر كذلك الآن، بحسب ما تقتضيه الظروف».
وأصدر أفيغدور ليبرمان، العضو البارز في تكتل آيزنكوت والذي عُيّن رئيساً للجنة برلمانية معنية بالشؤون الخارجية والدفاع، انتقادات أيضاً، الخميس.
وقال ليبرمان، وهو مساعد سابق لنتنياهو ذو توجهات متشددة أصبح من أشد منتقديه: «أحذّركم: لا يُسمح لحكومة تصريف أعمال باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية».
وردّ مكتب نتنياهو قائلاً، الأربعاء، إن آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، يسيّس الأمن القومي. ولم يذكر آيزنكوت ولا ليبرمان إيران بالاسم بشكل مباشر.
وفي 28 فبراير (شباط)، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، أدى إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الدولة العبرية أطلقت حرباً بمفردها على إيران في يونيو (حزيران) 2025، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية في إيران.
وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل حكومة، رغم أن الرئيس إسحق هرتسوغ يستطيع منحه تمديداً حتى العشرين من الشهر نفسه.
وقد فشل كل من الائتلاف الواسع الذي يقوده آيزنكوت من اليسار إلى اليمين، وكتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية، في تحقيق الأغلبية في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).
ويبحث آيزنكوت عن خيارات لتشكيل حكومة، فيما يطالب ليبرمان بألا يعمل مع النواب العرب الإسرائيليين الذين بات في حوزتهم 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.