آيزنكوت... الجنرال الخامس يفتش عن أثر

من بين 14 رئيساً للوزراء في تاريخ إسرائيل، تقدم 5 جنرالات إلى منصب رئيس الوزراء، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.

ويقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس وفتش بعمق في تاريخ جنرالات السياسة الإسرائيلية، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يستلهمه ويترك بصمات وأثراً مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995).

وفي تاريخ إسرائيل، يظهر عدد من القادة الذين شقوا طريقهم عبر مفاهيم وعقائد متناقضة. لكن النموذج الإسرائيلي اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في حالة حرب دائمة. وفي صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، وبعده جاء رابين، ثم باراك، وأرئيل شارون.

ويضع الجنرال الخامس الجديد آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه؛ لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن أسلافه.