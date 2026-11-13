السودان: تجدد المعارك في غرب كردفان

ما الذي تريده القاهرة من واشنطن في نزاع «سد النهضة» وملف غزة؟

فيما عبر المرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى مصر، نيك أوبرهايدن، عن دعم إدارة بلاده للحقوق المصرية في مياه النيل، وسعي واشنطن إلى التعاون مع القاهرة في حل ملف «سد النهضة» الإثيوبي، قال المتحدث الرسمي باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مصر والسودان ثابت ومعلن حول رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية».

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو من كلمة أوبرهايدن أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، قال فيها إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤمن بحقوق مصر في نهر النيل».

وشدد أوبرهايدن على أن «هذا الملف سيكون من أولوياته خلال عمله بالقاهرة في حال تأكيد تعيينه سفيراً، وأنه سيتعاون مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، من أجل حل هذا الملف الذي مثل تحدياً كبيراً وحاسماً لمصر».

وفي الوقت نفسه، أشاد بدور مصر في التعاون مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا؛ أهمها ملف الحرب في غزة وإرساء الاستقرار في ليبيا والسودان، موضحاً أن مصر «شريك وحليف استراتيجي للولايات المتحدة، كما أنها دولة ذات تاريخ كبير وحضارة عريقة»، حسب تعبيره.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ترشيح المحامي أوبرهايدن لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر. وبحسب وسائل إعلام أميركية، يعدّ أوبرهايدن واحداً من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الدفاع الجنائي الفيدرالي والتحقيقات الحكومية والأمن القومي داخل الولايات المتحدة، حيث اكتسب شهرة واسعة من خلال توليه ملفات قانونية معقدة شملت مسؤولين حكوميين وشركات كبرى وشخصيات عامة بارزة.

وتعليقاً على تصريحات أوبرهايدن، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة سبق أن أسهمت بدور في ملف سد النهضة، وتوصلنا إلى اتفاق معقول يحقق قدراً من مصالح الجميع»، مضيفاً: «وفدا مصر والسودان ذهبا للتوقيع بالبيت الأبيض في فبراير 2020 (شباط) ولم تحضر إثيوبيا».

وأوضح أن «موقف مصر والسودان واضح ومعلن، تحديداً خلال الاجتماع الأخير في القاهرة، الذي ضم وزيري الخارجية والري في البلدين. هناك توافق تام في الرأي حول رفض أي إجراءات أحادية».

وخلال العام الحالي، أثارت التصريحات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «سد النهضة»، تساؤلات في مصر بشأن جهود وساطة محتملة في ظل تصاعد التوترات بين القاهرة وأديس أبابا، حول هذا الملف، ولكن رغم كثرة التصريحات لم تشهد القضية تدخلاً أميركياً واضحاً منذ مفاوضات عام 2020 في أميركا خلال فترة ترمب الأولى، والتي انهارت في النهاية.

وفي أكثر من مناسبة قال ترمب: «إثيوبيا بنت ذلك السد، وهو أحد أكبر السدود في العالم، وقد مولته أميركا بالطبع، وهو أمر (غبي) للغاية»، حسب وصفه، مشدداً على أنه يدعم حق مصر في مياه النيل، وأنه سيعمل على حل نهائي للقضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصل الأمر في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل للدبلوماسيين.

صورة لـ«سد النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

وفيما يخص تصريحات أوبرهايدن عن غزة، قال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية إن «هناك خطة تسمى خطة الرئيس ترمب، لم يطبق منها سوى جانب من مرحلتها الأولى».

وأضاف أن «مصر تدعم تنفيذ الخطة وتدعو إلى ذلك... (حماس) أبدت تجاوباً، ولكن لم نجد تجاوباً من جانب إسرائيل، نتطلع إلى أن تضغط الحكومة الأميركية في اتجاه استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية».

وأوضح زكي أن «مصر تؤكد دعمها تنفيذ خطة ترمب بمختلف مراحلها، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة القطاع، والمضي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين».

وتابع: «كما تشدد مصر على ضرورة أن تفضي الترتيبات الانتقالية إلى استعادة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها الكاملة في القطاع، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وعدم رهن تنفيذ الخطة بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب زكي.

أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي - أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

الخبير المصري المتخصص في الشؤون الأفريقية، الدكتور رأفت محمود، قال إن «ملفي (سد النهضة) وقطاع غزة، وإن كانا يمثلان مجالين مختلفين للمصالح الأميركية، لكنهما يلتقيان عند أهمية مصر في الحسابات الاستراتيجية لواشنطن».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لملف سد النهضة، فإن التصريحات لا تعني حتى الآن تحولاً في الموقف الأميركي من إثيوبيا؛ فإشارته الصريحة إلى الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر، تضع الأمن المائي ضمن الموضوعات التي يتعين على السفير الأميركي المقبل التعامل معها في علاقته بالقاهرة، ولكن في كلامه لا يوجد ما يشير إلى إعادة إحياء اتفاق واشنطن لعام 2020، أو تبني موقف مصري بشأن قواعد الملء والتشغيل، أو حتى فرض ضغوط أميركية على إثيوبيا».

وتابع قائلاً: «هنا يمكن للقاهرة أن تطرح الملف على واشنطن باعتباره قضية استقرار إقليمي، وليس مجرد نزاع ثنائي».

وبالنسبة لملف غزة، قال محمود: «أعتقد أن الرسالة الأميركية أكثر وضوحاً، وربما أكثر تأثيراً، حيث ركز أوبرهايدن على مواصلة تنفيذ خطة ترمب الشاملة للسلام في غزة بالتعاون مع مصر، وهذا له عدة دلائل؛ منها أن مصر شريك في تنفيذ التصور الأميركي، وليس مجرد وسيط لوقف الحرب، وأن واشنطن تريد دوراً مصرياً في ترتيبات ما بعد الحرب».