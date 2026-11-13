الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسوية

قادت تسوية إلى دخول فريق تحقيق حكومي عراقي، برئاسة «الحشد الشعبي»، أمس، إلى جرف الصخر؛ معقل فصائل موالية لإيران جنوب بغداد.
وشكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريق التحقيق من مؤسسات أمنية برئاسة ضابط في «الحشد»، للتحقيق في معلومات مسربة عن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، التي يصعب دخولها من دون موافقة فصائل، أبرزها «كتائب حزب الله»، وفق مصادر. وتحركت قطعات عسكرية باتجاه محيط الجرف، بهدف تأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تؤدي «وساطات» إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.
مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، أمس (الجمعة)، أنه لا تشارك أي جهات سياسية أو فصائل في التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتمارس أعمالها التحقيقية.