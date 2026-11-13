لجنة حكومية برئاسة «الحشد الشعبي» تدخل «جرف الصخر»

أُفيدَ في بغداد، الجمعة، بأن لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى باشرت مهامها الميدانية في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية، في خطوة تتزامن مع تصاعد الخلاف بين الحكومة العراقية و«كتائب حزب الله» بشأن آلية التعامل مع المنطقة، وملف حصر السلاح بيد الدولة.

ووفق تقارير، فإن قطعات عسكرية تحركت باتجاه محيط المنطقة، بهدف تأمين دخول اللجنة التحقيقية وإجراء الكشف الميداني على المواقع المشمولة بالتحقيق، قبل أن تؤدي تدخلات ووساطات سياسية إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشار قوة عسكرية كبيرة عند مدخل المنطقة، قبل وصول وفد من اللجنة إلى أحد المقار الأمنية فيها، إذ عقد اجتماعاً مع قيادات من الفصائل، على الأرجح من «الكتائب»، وفقاً لمصادر ومعلومات محلية.

وفي أحد المقاطع المصورة، الذي بثته قناة «صابرين نيوز» المقرَّبة من الفصائل، ظهر قيادي في «الكتائب» يلقي كلمة خلال اجتماع مع عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية.

مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، الجمعة، أنه لا جهات سياسية أو فصائل تشارك في لجنة التحقيق بتهريب المشتقات النفطية في جرف النصر.

وقال معن، لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، إنه «لا توجد جهات سياسية أو فصائل ضمن اللجنة التحقيقية المكلّفة ملف تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر»، مشيراً إلى أن «اللجنة باشرت أعمالها ميدانياً منذ ساعات الصباح الأولى».

وأوضح أن «التحقيق يتعلق بالمعلومات الخاصة بتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر»، مبيناً أن «اللجنة وصلت منذ الصباح وباشرت بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق، وهي موجودة في المنطقة وتعمل ميدانياً».

صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد الشعبي» لأعضاء من لجنة تحقيق حكومية داخل منطقة «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026

معاينة أولية

وأفاد مصدر أمني لوكالة «شفق نيوز» المحلية بأن اللجنة أجرت معاينة أولية للمواقع، بعد أن اتفقت مع ممثلي الفصائل على آلية التحقيق وتنظيم جولاتها الميدانية، على أن ترفع تقريراً بنتائج عملها إلى الجهات العليا.

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر.

وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمع الزيدي بزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث آليات التعامل مع «كتائب حزب الله»، حسب ما أوردته وكالة «شفق نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إن الزيدي شدد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقوانين العراقية النافذة، فيما طرح العامري والفياض منح الأطراف المعنية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى الحوار بهدف التوصل إلى تسوية بشأن ملف السلاح.

وأضاف أن المقترح تضمن استمرار عمل اللجنة الرباعية المكلفة بالتفاوض مع الفصائل المسلحة، سعياً إلى اتفاق يعالج الخلافات القائمة ويحافظ على الاستقرار الداخلي.

وأرجع مستشار حكومي تحدث إلى «الشرق الأوسط» تغير المقاربة الحومية مع جرف الصخر إلى أن «الدولة لا تواجه فقط قوى تمتلك السلاح، بل أنها باتت قادرة على التأثير في القرار السياسي» مبيناً أن «الحكومة تعطي الأولوية لاستعادة السيادة دون أن تكون هناك مواجهة مع المجتمع أو مكوناته».

أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026

إنذار «ج»

تزامنت التحركات الميدانية مع تقارير عن توجيهات بوضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام في حالة الإنذار «ج»، وهو أعلى مستويات الاستنفار العسكري والأمني في العراق، ويقتضي رفع جاهزية القوات وتقييد الإجازات.

ولم تتضح الأسباب المباشرة لإعلان حالة الإنذار أو المدة المحددة لاستمرارها، وفق مصدر أمني.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع عقد اجتماع أمني موسع، الجمعة، برئاسة وزير الدفاع وبحضور رئيس أركان الجيش وكبار القادة العسكريين، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مختلف قواطع العمليات.

وكانت الخلافات بشأن التعامل مع «كتائب حزب الله» قد تسببت، قبل أيام، في تعثر اجتماع موسع لقادة «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء، كان مقرراً مساء الاثنين، وسط عدم إحراز اللجنة الرباعية تقدماً معلناً في مفاوضاتها مع الفصائل بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وزير الدفاع العراقي نايف الشمري خلال اجتماعه بكبار الضباط في الوزارة يوم 13 أكتوبر 2026 (واع)

استقالة محافظ «العصائب»

في تطور متصل بملف أمن المنشآت النفطية، أعلن مدير شرطة الطاقة حامد الحسيني تشكيل قوة خاصة لمكافحة التهريب والسرقات ترتبط به مباشرة، لحماية شبكة الأنابيب في المنطقة الجنوبية، إلى جانب إعادة توزيع قوات المغاوير لتعمل قوة دعم متحركة في خمسة حقول نفطية رئيسية.

وقال الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن عمليات التجاوز على الأنابيب تراجعت بنسبة 90 في المائة، وإن شرطة الطاقة ضبطت أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً. وأشار إلى رصد محاولات تجاوز جديدة في محافظة البصرة، بمساعدة أنظمة الاستشعار الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة.

إلى ذلك، قدم محافظ بابل علي تركي الذي ينتمي إلى «عصائب أهل الحق» استقالته من منصبه، بعد تصريحاته الأخيرة التي فند فيها وجود أي تهريب للنفط من ناحية جرف الصخر.

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن تصريحات تركي التي جاءت دون علم الحكومة العراقية الاتحادية، لم تكن أيضاً بالتنسيق مع قيادة العصائب، الأمر الذي أدى إلى إجباره على تقديم استقالته بأوامر مباشرة من مسؤول الحركة قيس الخزعلي.

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت إلى قاعدة عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا أن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو ما تنفيه أوساط فصائلية وأطراف في التحالف الحاكم.