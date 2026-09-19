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العالم أوروبا

مسؤول روسي: «الأطلسي» يعزز وجوده العسكري في القطب الشمالي

جنود من سلاح الجو الفنلندي يذخّرون مقاتلة من طراز «إف 18 - هورنيت» خلال زيارة قادة أوروبيين لقاعدة لابلاند الجوية على هامش قمة حول القطب الشمالي استضافتها فنلندا في 14 سبتمبر (أيلول) 2026 (إ.ب.أ)
جنود من سلاح الجو الفنلندي يذخّرون مقاتلة من طراز «إف 18 - هورنيت» خلال زيارة قادة أوروبيين لقاعدة لابلاند الجوية على هامش قمة حول القطب الشمالي استضافتها فنلندا في 14 سبتمبر (أيلول) 2026 (إ.ب.أ)
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مسؤول روسي: «الأطلسي» يعزز وجوده العسكري في القطب الشمالي

جنود من سلاح الجو الفنلندي يذخّرون مقاتلة من طراز «إف 18 - هورنيت» خلال زيارة قادة أوروبيين لقاعدة لابلاند الجوية على هامش قمة حول القطب الشمالي استضافتها فنلندا في 14 سبتمبر (أيلول) 2026 (إ.ب.أ)
جنود من سلاح الجو الفنلندي يذخّرون مقاتلة من طراز «إف 18 - هورنيت» خلال زيارة قادة أوروبيين لقاعدة لابلاند الجوية على هامش قمة حول القطب الشمالي استضافتها فنلندا في 14 سبتمبر (أيلول) 2026 (إ.ب.أ)

أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم (السبت)، قيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي «في الآونة الأخيرة... بشكل سريع ودون مبرر».

وقال ماسلينيكوف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «في الآونة الأخيرة، تعمل الدول الأعضاء في حلف (الناتو) على تعزيز وجودها العسكري وتكثيف مناوراتها في منطقة القطب الشمالي، بشكل سريع ودون مبرر».

وأشار إلى أنه تم في فبراير (شباط) من العام الحالي، إطلاق بعثة «الناتو» الدائمة، المسماة «الحارس القطبي»، والتي وُضعت تحت رعايتها التدريبات العسكرية المشتركة للحلف في أقصى الشمال الروسي والمناطق القطبية.

وزير الدفاع الدنماركي جيب بروس (يسار) ووزير الشؤون الخارجية في غرينلاند ميوته إيغيده يتابعان مناورة عسكرية لقوات من حلف شمال الأطلسي في جزيرة غرينلاند (رويترز)

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن مناورات «الفايكينغ الشمالي»، التي أُجريت في آيسلندا تحت قيادة الولايات المتحدة، خلال الفترة من 22 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول)، تتماشى مع هدف حلف شمال الأطلسي بتحويل القطب الشمالي إلى منطقة مواجهة جيوسياسية مع روسيا وشركائها.

وأوردت «سبوتنيك» أن روسيا سجلت في السنوات الأخيرة نشاطاً متزايداً لحلف شمال الأطلسي في منطقة القطب الشمالي، «وترى موسكو في هذه الخطوات تهديداً لأمنها القومي في المنطقة، فيما يزعم الحلف أن أنشطته ذات طابع دفاعي».

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العالم أوروبا

روسيا تندّد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعية

الرئيس بوتين يدلي بصوته إلكترونياً عبر الإنترنت (رويترز)
الرئيس بوتين يدلي بصوته إلكترونياً عبر الإنترنت (رويترز)
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روسيا تندّد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعية

الرئيس بوتين يدلي بصوته إلكترونياً عبر الإنترنت (رويترز)
الرئيس بوتين يدلي بصوته إلكترونياً عبر الإنترنت (رويترز)

تعرّضت روسيا لهجوم أوكراني بـ350 مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو مع بدء التصويت في انتخابات تشريعية، هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب وتستمر حتى يوم الأحد.وتجري الانتخابات «الحاسمة»، كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين، في ظروف استثنائية وتشديد أمني واسع، وسط مخاوف من هجمات أو «عمليات استفزاز» لتخريبها. واضطرت مراكز الاقتراع في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى الإغلاق لفترة وجيزة، أمس الجمعة، بسبب إنذار بطائرة مسيّرة. وقال رئيس البلدية، أندريه بروشونين، إن أعضاء لجنة الانتخابات والناخبين المؤهلين والمراقبين لجأوا بشكل مؤقت إلى الملاجئ لأسباب أمنية.

من جانب آخر، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«الهجمات الروسية الهجينة»، وطالب الحكومة بـ«إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية» منها، مؤكداً أنها لن تبقى «من دون رد» من جانب الأوروبيين. وقال ماكرون إن «طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير».

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العالم أوروبا

زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على سد عجز «فلكي» في الموازنة

زيلينسكي يرحب بضيوفه (أ.ف.ب)
زيلينسكي يرحب بضيوفه (أ.ف.ب)
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زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على سد عجز «فلكي» في الموازنة

زيلينسكي يرحب بضيوفه (أ.ف.ب)
زيلينسكي يرحب بضيوفه (أ.ف.ب)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، عجز موازنة بلاده بأنه «فلكي»، قائلاً إن حكومته تعمل على عدد من المقترحات لمعالجة هذا العجز.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات على هامش قمة «الثمانية الكارباتية» التي دعا إليها في منطقة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، أنه تم التوصل بالفعل إلى عدد من الاتفاقات.

وتضم مجموعة الكارباتية أوكرانيا وسبع دول مجاورة لها.

وأشار إلى مكالمة هاتفية جرت أمس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد أن حوّلت بروكسل 3ر3 مليار يورو إضافية (8ر3 مليار دولار) إلى كييف. وقال الرئيس الأوكراني إن هذه الأموال ستُوجَّه فوراً إلى إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وكانت شركة الإنشاءات «أوسترادا» قد أعلنت أمس، أنها في طور إيقاف العمل في مشاريع ممولة من الدولة بسبب تجميد حكومي للمدفوعات.

وأفادت وكالة «إنترفاكس-أوكرانيا» للأنباء بأن شركة الطرق والهندسة المدنية استحوذت على نحو 30 في المائة من إجمالي أعمال أكبر 10 شركات إنشاءات في أوكرانيا في عام 2025.

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حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

ألمانيا تتسلم من أميركا أول مقاتلة من طراز «إف-35»

من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)
من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)
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ألمانيا تتسلم من أميركا أول مقاتلة من طراز «إف-35»

من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)
من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)

تسلمت ألمانيا، الجمعة، أول مقاتِلة شبحية من طراز «إف-35» من بين 35 طلبتها قبل أربع سنوات، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية المصنِّعة.

وقالت شركة «لوكهيد مارتن»، في بيان، إنها «سلّمت أول طائرة من طراز إف-35 إيه لايتنينغ مخصصة لألمانيا، إلى الحكومة الألمانية»، خلال مراسم أُقيمت في منشأة الإنتاج التابعة لها في فورت وورث بولاية تكساس.

وأشاد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالطائرة، واصفاً إياها بأنها «الأكثر تطوراً في العالم»، وقال إن عملية التسليم تُمثل «بداية حقبة جديدة للقوات الجوية الألمانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بيستوريوس: «إنها تتميز بقدراتها الشبحية، والتكامل الوثيق مع المنصات الأخرى، وتقنية استشعار فائقة القوة».

وطلبت ألمانيا 35 طائرة من هذا الطراز، بموجب صفقة أُبرمت في 2022، وهو العام الذي شنّت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا، بهدف استبدال أسطول طائرات «تورنادو» المتقادم.

وتتمتع هذه المقاتِلة من الجيل الخامس بخصائص تجعلها من الأكثر تطوراً في العالم، ولا سيما لجهة القدرة على التخفي عن أنظمة الرادار.

واستخدمت واشنطن هذه الطائرة في الحرب على إيران. وتقول شركة «لوكهيد مارتن» إن هناك أكثر من 1350 منها قيد التشغيل حالياً حول العالم.

ولطالما مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، لإتاحة المجال أمام واشنطن للتركيز على مواجهة تحديات أخرى، مثل الصين.

ونتيجة لذلك، تعمل الدول الأوروبية على زيادة ميزانياتها العسكرية، ووافقت على مطلب ترمب بتخصيص 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المتعلق بالأمن بحلول عام 2035.

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