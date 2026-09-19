ملياردير روسي موّل جانباً من زفاف نجل ترمب... والرئيس الأميركي يؤكد سداد الأموال

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن نجله الأكبر دونالد ترمب جونيور سيسدد الأموال التي دفعها الملياردير الروسي عمر كريمليف لتمويل جانب من تكاليف حفل زفافه، في وقت يثير فيه ارتباط رجل الأعمال الروسي المقرب من الكرملين بهذه المناسبة تساؤلات وتحقيقات في الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وكان ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي قد فتحوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحقيقاً بشأن تقارير أفادت بأن كريمليف، وهو رجل أعمال روسي، وحليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دفع مئات الآلاف من الدولارات لتغطية تكاليف حفل زفاف دونالد ترمب جونيور، الذي استمر ثلاثة أيام في شهر مايو (أيار).

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين إنه عندما سأل نجله الأكبر عن التقارير المتعلقة بتمويل الحفل، أجابه قائلاً: «لا، أنا أقوم بالسداد يا أبي». وأضاف ترمب: «لقد حدث ذلك منذ فترة، لذا فقد علمتُ أنه يقوم بالسداد».

الملياردير الروسي عمر كريمليف (رويترز)

تمويل الحفل يثير تساؤلات

ومع ذلك، لا يزال الدور الذي لعبه كريمليف في تمويل الاحتفالات الفاخرة يخضع لتدقيق مكثف، في ظل غموض يحيط بطبيعة العلاقة بين رجل الأعمال الروسي والنجل الأكبر للرئيس الأميركي.

وتثير هذه المسألة تساؤلات بشأن سبب قيام أحد المقربين من دائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمساعدة في تمويل حفل ما بعد الزفاف، بل وحضور هذه المناسبة الخاصة بنجل الرئيس الأميركي، ولا سيما أن روابط علنية بين كريمليف وترمب جونيور لم تظهر إلا في الآونة الأخيرة.

وعندما وُجهت إلى الرئيس الأميركي أسئلة متكررة بشأن الأمر في المكتب البيضاوي، سعى ترمب إلى التقليل من أهمية القضية، قائلاً: «هذا أمر مسموح به تماماً». وأضاف: «أعتقد أن أحد أصدقائه أقام له حفل الزفاف، وهذا أمر شائع جداً».

دونالد ترمب جونيور وزوجته بيتينا ينزلان من طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس وان» لدى وصولهما إلى مطار دبلن (أ.ب)

حفل زفاف فخم في جزر البهاما

وفي 22 مايو (أيار) تزوج دونالد ترمب جونيور من بيتينا أندرسون، وهي عارضة أزياء، وشخصية اجتماعية، في حفل زفاف فخم أُقيم في جزيرتين خاصتين ضمن جزر البهاما، واقتصر الحضور على نحو 50 ضيفاً.

وكانت بيتينا قد أكدت أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر مايو الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي.

وفي منشور على صفحتها بمنصة «إنستغرام» صباح يوم الإثنين الماضي حمل توقيع الزوجين، قالت إن ذلك الشخص، ويدعى عمر كريمليف، هو «صديق عزيز» وقد «استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا».

وكشفت مؤسسة «بروبوبليكا» (ProPublica) للمرة الأولى، يوم الاثنين، أن كريمليف تكفل بسداد بعض أكبر نفقات الاحتفالات، بما في ذلك تكلفة استئجار جزيرة خاصة أُقيم فيها حفل الاستقبال، وبلغت 100 ألف دولار (74 ألف جنيه إسترليني) في الليلة الواحدة، إلى جانب عرض للألعاب النارية بلغت تكلفته 70 ألف دولار.

وأفادت التقارير أيضاً بأن مساعدين تابعين لكريمليف شاركوا في التخطيط للحدث.

وفي وقت لاحق، قال ترمب جونيور في برنامجه الصوتي «البودكاست»: «كان الأمر صغيراً حقاً، واقتصر على الأصدقاء المقربين جداً».

ورغم عدم حضور الرئيس ترمب حفل الزفاف، شارك عدد من أفراد عائلته في الاحتفالات، من بينهم نجله إريك ترمب، وابنته إيفانكا ترمب، وزوجها جاريد كوشنر، إضافة إلى حفيدة الرئيس كاي ترمب.

وكان ترمب قد صرح، عندما ظهرت التقارير المتعلقة بكريمليف للمرة الأولى، بأنه لا يعرف رجل الأعمال الروسي.

ولا يزال السبب وراء قيام كريمليف بتمويل جانب من تكاليف حفل زفاف دونالد ترمب جونيور غير واضح، خصوصاً أن صافي ثروة نجل الرئيس الأميركي يُقدّر بنحو 300 مليون دولار (222 مليون جنيه إسترليني)، ما يثير تساؤلات إضافية بشأن دوافع تحمل رجل أعمال روسي تكاليف كبيرة من مناسبة خاصة كهذه.

وفُرضت عقوبات على كريمليف من جانب أوكرانيا بسبب علاقاته بالكرملين، كما حصل رجل الأعمال الروسي في وقت سابق من هذا العام على «وسام الصداقة» من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقبل أيام فقط من حفل زفاف دونالد ترمب جونيور، رافق كريمليف بوتين خلال زيارة رسمية إلى الصين.