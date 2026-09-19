روسيا تندّد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319995-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
روسيا تندّد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعية
الرئيس بوتين يدلي بصوته إلكترونياً عبر الإنترنت (رويترز)
تعرّضت روسيا لهجوم أوكراني بـ350 مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو مع بدء التصويت في انتخابات تشريعية، هي الأولى في روسيا منذ بدء الحرب وتستمر حتى يوم الأحد.وتجري الانتخابات «الحاسمة»، كما وصفها الرئيس فلاديمير بوتين، في ظروف استثنائية وتشديد أمني واسع، وسط مخاوف من هجمات أو «عمليات استفزاز» لتخريبها. واضطرت مراكز الاقتراع في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود إلى الإغلاق لفترة وجيزة، أمس الجمعة، بسبب إنذار بطائرة مسيّرة. وقال رئيس البلدية، أندريه بروشونين، إن أعضاء لجنة الانتخابات والناخبين المؤهلين والمراقبين لجأوا بشكل مؤقت إلى الملاجئ لأسباب أمنية.
من جانب آخر، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«الهجمات الروسية الهجينة»، وطالب الحكومة بـ«إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية» منها، مؤكداً أنها لن تبقى «من دون رد» من جانب الأوروبيين. وقال ماكرون إن «طبيعة العدوان والتهديدات الروسية في أوروبا تتغير».
أعلنت سلطات محلية في إقليم النيل الأزرق أن الجيش السوداني تصدّى لهجوم شنته «قوات الدعم السريع» على منطقة الكيلي بمحلية الكُرمك، قرب الحدود مع إثيوبيا.
«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على سد عجز «فلكي» في الموازنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319970-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على سد عجز «فلكي» في الموازنة
زيلينسكي يرحب بضيوفه (أ.ف.ب)
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، عجز موازنة بلاده بأنه «فلكي»، قائلاً إن حكومته تعمل على عدد من المقترحات لمعالجة هذا العجز.
وأضاف زيلينسكي، في تصريحات على هامش قمة «الثمانية الكارباتية» التي دعا إليها في منطقة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، أنه تم التوصل بالفعل إلى عدد من الاتفاقات.
وتضم مجموعة الكارباتية أوكرانيا وسبع دول مجاورة لها.
وأشار إلى مكالمة هاتفية جرت أمس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد أن حوّلت بروكسل 3ر3 مليار يورو إضافية (8ر3 مليار دولار) إلى كييف. وقال الرئيس الأوكراني إن هذه الأموال ستُوجَّه فوراً إلى إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وكانت شركة الإنشاءات «أوسترادا» قد أعلنت أمس، أنها في طور إيقاف العمل في مشاريع ممولة من الدولة بسبب تجميد حكومي للمدفوعات.
وأفادت وكالة «إنترفاكس-أوكرانيا» للأنباء بأن شركة الطرق والهندسة المدنية استحوذت على نحو 30 في المائة من إجمالي أعمال أكبر 10 شركات إنشاءات في أوكرانيا في عام 2025.
ألمانيا تتسلم من أميركا أول مقاتلة من طراز «إف-35»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319966-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%81-35
ألمانيا تتسلم من أميركا أول مقاتلة من طراز «إف-35»
من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)
تسلمت ألمانيا، الجمعة، أول مقاتِلة شبحية من طراز «إف-35» من بين 35 طلبتها قبل أربع سنوات، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية المصنِّعة.
وقالت شركة «لوكهيد مارتن»، في بيان، إنها «سلّمت أول طائرة من طراز إف-35 إيه لايتنينغ مخصصة لألمانيا، إلى الحكومة الألمانية»، خلال مراسم أُقيمت في منشأة الإنتاج التابعة لها في فورت وورث بولاية تكساس.
وأشاد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالطائرة، واصفاً إياها بأنها «الأكثر تطوراً في العالم»، وقال إن عملية التسليم تُمثل «بداية حقبة جديدة للقوات الجوية الألمانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف بيستوريوس: «إنها تتميز بقدراتها الشبحية، والتكامل الوثيق مع المنصات الأخرى، وتقنية استشعار فائقة القوة».
وطلبت ألمانيا 35 طائرة من هذا الطراز، بموجب صفقة أُبرمت في 2022، وهو العام الذي شنّت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا، بهدف استبدال أسطول طائرات «تورنادو» المتقادم.
وتتمتع هذه المقاتِلة من الجيل الخامس بخصائص تجعلها من الأكثر تطوراً في العالم، ولا سيما لجهة القدرة على التخفي عن أنظمة الرادار.
واستخدمت واشنطن هذه الطائرة في الحرب على إيران. وتقول شركة «لوكهيد مارتن» إن هناك أكثر من 1350 منها قيد التشغيل حالياً حول العالم.
ولطالما مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، لإتاحة المجال أمام واشنطن للتركيز على مواجهة تحديات أخرى، مثل الصين.
ونتيجة لذلك، تعمل الدول الأوروبية على زيادة ميزانياتها العسكرية، ووافقت على مطلب ترمب بتخصيص 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المتعلق بالأمن بحلول عام 2035.
سياح في جزيرة كريت يتابعون عن قرب تدريبات عسكرية تقودها اليونان ومصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5319932-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1
سياح في جزيرة كريت يتابعون عن قرب تدريبات عسكرية تقودها اليونان ومصر
سيّاح يشاهدون المناورة العسكرية متعددة الجنسيات بقيادة اليونان ومصر (أ.ب)
حظي المصطافون الذين كانوا يستمتعون بالسباحة صباحاً أو يبحثون عن الظل على أسرّة التشمس الخشبية في جزيرة كريت اليونانية، اليوم (الجمعة)، بمشاهدة عن قرب لتدريبات عسكرية واسعة النطاق كانت تجري أمامهم.
واختُتمت تدريبات «ميدوسا» السنوية، التي تقودها اليونان ومصر، على شريط ساحلي خارج مدينة خانيا الساحلية.
وشملت التدريبات هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات إنزال لزوارق سريعة، نفّذتها عناصر مشاة البحرية وعناصر من القوات الخاصة باستخدام نيران محاكاة.
وكانت لويز كار، وهي سائحة بريطانية من مدينة يورك في شمال إنجلترا، قد وصلت إلى كريت لقضاء عطلة، في وقت متأخر مساء يوم الخميس، وقالت إنها فُوجئت بكثافة وشدة التدريبات.
وأضافت: «رأيت فقط أنه نوع من التدريبات العسكرية، لكن يجب أن أعترف بأنني لم أتوقع أن تكون بهذا الحجم. كنا نقول لأنفسنا: يا لها من روعة». وتابعت: «لقد كنت منبهرة جداً، قد يدفع المرء آلافاً لمشاهدة شيء مثل هذا»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وأقامت الشرطة العسكرية اليونانية طوقاً أمنياً خلال التدريبات التي استمرت ساعة، الجمعة، لمنع المصطافين من الاقتراب أكثر من اللازم، في حين كان أفراد من القوات اليونانية والمصرية يركضون عبر سحب من الدخان الملون وصولاً إلى الشاطئ، فيما كانت الطائرات والمروحيات تحلّق على ارتفاع منخفض فوقهم.
وشاركت فرنسا وإيطاليا وقبرص في التدريبات التي بدأت في 10 سبتمبر (أيلول) واستمرت حتى الجمعة، في وقت تسعى فيه دول بمنطقة البحر المتوسط إلى توسيع تعاونها العسكري.
ودفعت الحروب والصدمات الاقتصادية والتساؤلات بشأن الدور الأميركي في المنطقة العديد من الدول إلى السعي لتحقيق ردع أقوى من خلال شبكة آخذة في الاتساع من التحالفات، وفق «أسوشييتد برس».
وأرسلت مصر حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» للمشاركة في التدريبات اليونانية، التي حضرها أيضاً مراقبون من صربيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وموزمبيق.