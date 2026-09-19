روسيا تندّد بهجوم أوكراني مع بدء الانتخابات التشريعية

ألمانيا تتسلم من أميركا أول مقاتلة من طراز «إف-35»

من مراسم تسليم أول طائرة من طراز «إف-35 إيه لايتنينغ» إلى الحكومة الألمانية (رويترز)

تسلمت ألمانيا، الجمعة، أول مقاتِلة شبحية من طراز «إف-35» من بين 35 طلبتها قبل أربع سنوات، وفق ما أعلنت الشركة الأميركية المصنِّعة.

وقالت شركة «لوكهيد مارتن»، في بيان، إنها «سلّمت أول طائرة من طراز إف-35 إيه لايتنينغ مخصصة لألمانيا، إلى الحكومة الألمانية»، خلال مراسم أُقيمت في منشأة الإنتاج التابعة لها في فورت وورث بولاية تكساس.

وأشاد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالطائرة، واصفاً إياها بأنها «الأكثر تطوراً في العالم»، وقال إن عملية التسليم تُمثل «بداية حقبة جديدة للقوات الجوية الألمانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بيستوريوس: «إنها تتميز بقدراتها الشبحية، والتكامل الوثيق مع المنصات الأخرى، وتقنية استشعار فائقة القوة».

وطلبت ألمانيا 35 طائرة من هذا الطراز، بموجب صفقة أُبرمت في 2022، وهو العام الذي شنّت فيه روسيا الحرب على أوكرانيا، بهدف استبدال أسطول طائرات «تورنادو» المتقادم.

وتتمتع هذه المقاتِلة من الجيل الخامس بخصائص تجعلها من الأكثر تطوراً في العالم، ولا سيما لجهة القدرة على التخفي عن أنظمة الرادار.

واستخدمت واشنطن هذه الطائرة في الحرب على إيران. وتقول شركة «لوكهيد مارتن» إن هناك أكثر من 1350 منها قيد التشغيل حالياً حول العالم.

ولطالما مارست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، لإتاحة المجال أمام واشنطن للتركيز على مواجهة تحديات أخرى، مثل الصين.

ونتيجة لذلك، تعمل الدول الأوروبية على زيادة ميزانياتها العسكرية، ووافقت على مطلب ترمب بتخصيص 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق المتعلق بالأمن بحلول عام 2035.