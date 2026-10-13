ملك إسبانيا يزور سبتة وسط توتر دبلوماسي مع المغرب إثر أزمة المهاجرين

بدأ ملك إسبانيا فيليبي السادس، الثلاثاء، زيارة نادرة وحساسة دبلوماسياً إلى مدينة سبتة، بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى الجيب الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، والذي تطالب الرباط بالسيادة عليه. وتعد هذه الزيارة الأولى لعاهل إسباني منذ زيارة خوان كارلوس، والد فيليبي السادس عام 2007، التي أثارت حينها أزمة دبلوماسية مع الرباط.

الملكة ليتيزيا تحيي الجماهير التي جاءت للترحيب بها في سبتة (أ.ب)

وتجمّعت حشود لوحّت بالأعلام الإسبانية في استقبال الملك فيليبي السادس وزوجته ليتيزيا في سبتة. ومن المقرر أن يتوجها غداً الأربعاء إلى مليلية، الجيب الآخر الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب.

«سبتة ليست للبيع»

وتوقف الملك وزوجته لتحية الحاضرين ومصافحة الكثير منهم أثناء توجههما إلى مبنى البلدية للقاء السلطات المحلية. وارتدى بعض الحاضرين القمصان التي كتب عليها «سبتة ليست للبيع... ينبغي الدفاع عن سبتة». تأتي هذه الزيارة قبل أقل من سبعة أسابيع من الانتخابات المبكرة، المقررة في 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يُتوقع أن تكون قضية الهجرة إحدى القضايا الرئيسية في الحملة الانتخابية. وبعد نحو عقدين من الزيارة الملكية الأخيرة، تحاول مدينة سبتة التي يناهز عدد سكانها 80 ألف نسمة، استعادة شيء من الحياة الطبيعية، عقب الصدمة التي أحدثها وصول أكثر من 70 ألف مهاجر من المغرب في أواخر يوليو (تموز) الماضي.

الملك وزوجته توقفا لتحية الحاضرين ومصافحة الكثير منهم أثناء توجههما إلى مبنى البلدية (إ.ب.أ)

ورغم أن غالبيتهم غادروا في الساعات التي تلت وصولهم، فإن بضعة آلاف بقوا في هذه المنطقة الصغيرة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث شعر جزء من السكان بأن الدولة الإسبانية قد تخلت عنهم. وأثارت هذه الأزمة غضب السكان، وأضعفت موقف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز قبل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، التي ستكون الهجرة إحدى قضاياها الرئيسية. وعُلّقت أعلام إسبانيا وسبتة على شرفات المباني على طول الشوارع المؤدية إلى مقرّ البلدية، حيث استهل فيليبي وليتيزيا زيارتهما بلقاء السلطات المحلية.

وقالت توني خيمينيز، وهي مساعدة تمريض تبلغ 56 عاماً انتظرت أمام مقر البلدية منذ التاسعة صباحاً مرتدية قميصاً يحمل صورة الملك والملكة، إنها تأمل أن توجّه الزيارة رسالة واضحة إلى المغرب المجاور بأن سبتة ومليلية إسبانيتان.

وأضافت: «ننتظر هذه الزيارة منذ وقت طويل»، مشيرة إلى أن تدفّق المهاجرين في يوليو الماضي أثار مخاوف السكان على مستقبل المدينة الإسبانية.

بدورها، قالت سوزانا رومان، وهي قانونية تبلغ 57 عاماً ومؤسسة مبادرة «لننقذ سبتة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان ينبغي للملك أن يأتي في اليوم الأول أو الثاني، وكان عليه أن يرتدي زي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يشغله بالفعل. وبالنسبة لسكان سبتة، كان ذلك سيشكل دليلاً قاطعاً على حضور الدولة».

الملك يتسلم هدية من طفلة جاءت للسلام عليه (أ.ف.ب)

توازنات دقيقة

مع ذلك، تدرك رومان، شأنها في ذلك شأن كثير من سكان المدينة التي تزدان بالأعلام الإسبانية، التوازنات الدبلوماسية الدقيقة التي يتعين على العاهل الإسباني مراعاتها، إذ يجب تنسيق تحركاته مع الحكومة المركزية. وقالت بهذا الخصوص: «لقد تأخرا في المجيء، لكن زيارتهما تتسم بطابع خاص للغاية إذ سيمضيان الليلة في سبتة»، وذلك تعليقاً على قرار العاهل الإسباني وزوجته، وهما أوّل فردَين من العائلة المالكة يبيتان في هذا الجيب منذ استعادة الديمقراطية قبل 50 عاماً عقب وفاة الديكتاتور فرنكو.

ورغم التدفق الكبير للمهاجرين، تؤكد الحكومة الإسبانية ضرورة احترام القانون الدولي من خلال تقييم أحقية المهاجرين في الحصول على اللجوء، فيما لا يمكن ترحيل مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم بإجراءات موجزة. وقد أعدت السلطات مراكز لاستقبال أكثر من 7000 شخص و2800 قاصر، ما أتاح إخلاء المخيمات الكبيرة للمهاجرين، التي كانت مقامة على بعض شواطئ المدينة، غير أن البعض لا يزال يعيش في شوارع المدينة، أو في التلال المحيطة بها، وتحديداً في الضواحي.

وقالت آنا ماريا دياث، وهي متقاعدة تبلغ 69 عاماً، إنه كان ينبغي للملك أن يأتي في وقت أبكر ليرى مخيمات المهاجرين العشوائية، وإن عليه زيارة المناطق الطرفية في سبتة، حيث يتجمّع المهاجرون. وأضافت دياث، التي كانت تحمل علماً إسبانياً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أنتم لا ترون ذلك هنا، لكن إذا ذهبتم إلى الأحياء الطرفية... فالوضع مروّع».من جانبها، قالت آنا مونيوز، وهي موظفة تبلغ 33 عاماً وأكدت أنها فقدت جزئياً الثقة في الملك: «لو جاء في اليوم الثاني للاجتياح، لأدرك حقيقة الوضع هنا. أما الآن، فسوف يرى أن كل شيء نظيف، لأنهم جميعاً يقيمون في خيام (...)، ولأننا ببساطة نقلناهم من مكان إلى آخر».

وأخلت قوات الأمن الأحد مخيم غوانو، وهو آخر مخيم كان لا يزال قائماً على شواطئ المنطقة. وبعد دقائق قليلة، هدمت جرافات المآوي المؤقتة التي كان يعيش فيها نحو 400 شخص وحولتها إلى أنقاض.

تكريم ضحايا الهجرة

تشمل زيارة الملك وزوجته للمدينة زيارة مقبرة سيدي مبارك، حيث سيؤديان مراسم تكريم لأكثر من مائة شخص لقوا حتفهم خلال تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة، وفق بيانات صادرة عن مدريد والرباط.

المئات من سكان سبتة خرجوا حاملين الأعلام الإسبانية لاستقبال الملك وزوجته (إ.ب.أ)

كما سيلقي الملك فيليبي السادس، الذي سبق أن وصف أحداث سبتة بأنها «غير مقبولة»، كلمة خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني في المدينة. وحسب مراقبين، ستضع هذه الزيارة العلاقات مع المغرب على المحك، إذ كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دافع الجمعة عن «الشراكة» مع إسبانيا، مع رفضه القاطع لأي محاولة «للضغط» أو «الابتزاز». وأكد أمام البرلمان أن الشراكة مع مدريد عرفت «تطورات مهمة»، بما في ذلك بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها تواجه اليوم «تحديات كبيرة».