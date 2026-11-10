الدفاعات السعودية تُدمِّر باليستياً حوثياً باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، فجر الثلاثاء.

كان «الدفاع المدني» السعودي أطلق في وقتٍ سابق الإنذار المبكر بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط (جنوب السعودية) للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق.

وكشف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، عن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيمائي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، الاثنين.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.