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العالم العربي المشرق العربي

«التحالف» يضرب مصانع «الباليستي» للحوثيين

السعودية تخمد حريقاً نتج عن استهداف لخط أنابيب «شرق ــ غرب»... واليمن يدعو إيران لوقف تسليح الميليشيا

صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
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«التحالف» يضرب مصانع «الباليستي» للحوثيين

صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الاثنين)، تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إلى تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيماوي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق بنشوب حريق محدود في خط أنابيب «شرق - غرب» في المدينة المنورة، عقب تعرضه للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماده من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن «العمليات التشغيلية للخط لم تتأثر»، مبيناً أن «فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة».

من جهة أخرى، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، والتدخل في إدارة عملياتهم العسكرية، مطالبةً بوقف تسليح الجماعة وسحب الخبراء الإيرانيين وحلفائهم. ودعت الخارجية اليمنية النظام الإيراني لتوجيه موارد البلاد وثرواتها لتحسين معيشة شعبه وتلبية احتياجاته بدلاً من إهدارها على الأسلحة وشبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.

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«التحالف» يضرب مصانع «الباليستي» للحوثيين

صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
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«التحالف» يضرب مصانع «الباليستي» للحوثيين

صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس
صورتان من فيديو وزعه «التحالف» لاستهداف مصنع لمكونات الصواريخ الباليستية (يمين) وآخر لخلط وقودها في صنعاء أمس

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الاثنين)، تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إلى تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيماوي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق بنشوب حريق محدود في خط أنابيب «شرق - غرب» في المدينة المنورة، عقب تعرضه للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماده من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن «العمليات التشغيلية للخط لم تتأثر»، مبيناً أن «فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة».

من جهة أخرى، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، والتدخل في إدارة عملياتهم العسكرية، مطالبةً بوقف تسليح الجماعة وسحب الخبراء الإيرانيين وحلفائهم. ودعت الخارجية اليمنية النظام الإيراني لتوجيه موارد البلاد وثرواتها لتحسين معيشة شعبه وتلبية احتياجاته بدلاً من إهدارها على الأسلحة وشبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.

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السلطة الفلسطينية تنتظر أفعال آيزنكوت

محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)
محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)
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السلطة الفلسطينية تنتظر أفعال آيزنكوت

محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)
محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)

رغم تفضيلها الصمت الرسمي، تهتم السلطة الفلسطينية أكثر من غيرها بمراقبة تصريحات وأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، ومدى نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً أحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو.

وقلل مسؤولون ومستشارون في أجهزة السلطة من تغيير الأسماء في إسرائيل. وقدّر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن السلطة ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، وفق أفعاله ومواقفه، وما يصدر عنه تجاه القضية الفلسطينية.

ومع ذلك، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم تغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».

ولم يبد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تفاؤلاً بآيزنكوت، وتوقع «تغييراً من حيث الشكل، وليس الجوهر؛ لأنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعدم إقامة دولة فلسطينية وفصل غزة».

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بارزاني يسعى لحل الأزمة بـ«الحوار»

رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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بارزاني يسعى لحل الأزمة بـ«الحوار»

رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
رئيسة برلمان إقليم كردستان الجديدة فالا فريد (إلى اليسار) تتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة لبرلمان الإقليم في أربيل 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أمس، حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان.

وجاءت دعوة بارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».

وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر»، وأضاف: «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».

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بارزاني يدعو «الاتحاد الوطني» إلى طاولة حوار لحل أزمة إقليم كردستان

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