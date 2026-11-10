«التحالف» يضرب مصانع «الباليستي» للحوثيين

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الاثنين)، تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء.

وأشار اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إلى تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، وآخر كيماوي لخلط وإنتاج وقودها (الوقود الصلب)، ومعمل إلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها.

وشدَّد اللواء المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، على استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق بنشوب حريق محدود في خط أنابيب «شرق - غرب» في المدينة المنورة، عقب تعرضه للاستهداف، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماده من دون وقوع أي إصابات أو وفيات. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن «العمليات التشغيلية للخط لم تتأثر»، مبيناً أن «فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة».

من جهة أخرى، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، والتدخل في إدارة عملياتهم العسكرية، مطالبةً بوقف تسليح الجماعة وسحب الخبراء الإيرانيين وحلفائهم. ودعت الخارجية اليمنية النظام الإيراني لتوجيه موارد البلاد وثرواتها لتحسين معيشة شعبه وتلبية احتياجاته بدلاً من إهدارها على الأسلحة وشبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.