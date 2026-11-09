اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

صعّدت الحكومة اليمنية لهجتها تجاه إيران، إذ أدانت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، بالتوازي مع تحركات واتصالات سياسية أممية وعُمانية لاحتواء التصعيد العسكري.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، رداً على بيان لخارجية إيران بشأن الغارات الجوية في اليمن. واتهمت الوزارة طهران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، مطالبة إياها بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها من البلاد.

#Yemen Calls on the Iranian Regime to Halt the Arming of Militias and Stop Trading in the Blood of Yemenis#Aden | The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates expresses its strong condemnation of the statement issued by the Iranian Ministry of Foreign Affairs regarding... pic.twitter.com/Scm4NwcaS1 — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) November 8, 2026

جاء ذلك رداً على بيان إيراني تبنى الرواية الحوثية بشأن واقعة قصف سوق في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذي اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف خلفه.

وقالت وزارة الخارجية إن «البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية ميليشيا الحوثي وتبريرها لممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها».

ولفتت إلى أن إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء الماضي، الكشف عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة الحوثية، يكشف التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية، بما يمثل «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن 14 خبيراً من «الحرس الثوري» الإيراني و7 خبراء من «حزب الله» يشاركون في إدارة العمليات العسكرية في اليمن واستهداف الملاحة الدولية وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت الخارجية اليمنية على أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها»، وليس «عبر تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية في سلطاتها الحصرية المتعلقة باحتكار القوة وقرار الحرب والسلم».

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في العاصمة مسقط، مستجدات الأزمة اليمنية وتداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها.

الحكومة اليمنية طلبت من إيران التوقف عن دعم الحوثيين عسكرياً وسياسياً (رويترز)

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن اللقاء تناول جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية ومواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وذكرت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع، وتداعيات التصعيد الراهن على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.