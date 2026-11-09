ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يستعرضان التعاون المشترك

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الجلسة الموسعة لمجموعة السبع والشركاء المدعوين (+G7)، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، وخُصِّصت لمناقشة الذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة انعكاسات التطور المتسارع للتقنيات والنماذج المتقدمة على البيئة الاستراتيجية والأمن الدوليين، وسبل تعزيز التنسيق الدولي للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما بحثت في تحقيق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار وضمان تطوير تلك التقنيات واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة؛ بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات ويحافظ على الأمن والاستقرار العالميين.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس الاثنين (واس)

من جانب آخر، ناقش وزير الخارجية السعودي، في لقاءٍ ثنائي مع نظيره الفرنسي جان نويل، التطورات الإقليمية الأخيرة، والاعتداءات الحوثية المستمرة على المملكة، والجهود المشتركة لاحتواء الأزمات في المنطقة والحدّ من تداعياتها؛ بما يسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن شكره وتقديره لفرنسا على جهودها في إطار رئاستها لمجموعة السبع (G7) لهذا العام، وعلى دعوتها السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري.

من ناحية أخرى، بحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أبرز القضايا والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مُصافِحاً نظيره البريطاني إد ميليباند في باريس الاثنين (واس)

في حين تطرق وزير الخارجية السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي جون هيون إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا مسارات التعاون والشراكة، وتبادلا الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى وزير الخارجية السعودي نظيره الألماني الدكتور يوهان فاديفول، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية فيها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره الألماني الدكتور يوهان فاديفول في باريس الاثنين (واس)

وجاءت لقاءات الأمير فيصل بن فرحان على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7)، الذي تستضيفه باريس يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك بدعوة من الرئاسة الفرنسية.

وتبحث الاجتماعات أبرز التطورات والقضايا على الساحة الدولية، والجهود الرامية إلى تسوية الأزمات والنزاعات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الموانئ ومكافحة التهريب، ودعم فاعلية الاستجابة الإنسانية، والأمن الغذائي والتغذية، وأمن الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع امتداداً لدورها الفاعل في أعمال رئاسة فرنسا لمجموعة السبع، وانطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز التشاور والتنسيق مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.