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الرياضة رياضة سعودية

غموض مستقبل بوسيتش يقلق الأهلي قبل موقعة النصر

الإدارة أمام خيارين حاسمين... وضيق الوقت يعقّد حسابات التغيير الفني

جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
TT
TT

غموض مستقبل بوسيتش يقلق الأهلي قبل موقعة النصر

جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)

تتصاعد المخاوف في أوساط النادي الأهلي من استمرار الغموض المحيط بمستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تأخر حسم مصيره، سواء بإنهاء العلاقة التعاقدية معه أو تجديد الثقة باستمراره، وذلك قبل نحو عشرة أيام من المواجهة المرتقبة أمام النصر، المقررة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويضع اقتراب المواجهة إدارة الأهلي أمام قرار فني مهم، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن انعكاسات استمرار حالة الترقب على تحضيرات الفريق، خصوصاً أن أي تغيير محتمل في الجهاز الفني سيمنح المدرب البديل فترة محدودة للتعرف على إمكانات اللاعبين وتطبيق أفكاره قبل خوض واحدة من أبرز مواجهات الفريق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من كشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دخول الإيطاليين تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لخلافة بوسيتش، مع تقدم موتا قائمة الخيارات المطروحة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة للموافقة على تولي المهمة. كما جرى تداول اسم المدرب الألماني أولي فيرنر ضمن الخيارات التدريبية المحتملة.

ويثير استمرار الغموض بشأن مستقبل بوسيتش تساؤلات حول توجه الإدارة الأهلاوية، وما إذا كانت تميل إلى الإبقاء عليه ومنحه فرصة إضافية لتصحيح المسار، أم أنها تتجه إلى إحداث تغيير فني يتطلب حسم التفاوض مع أحد المرشحين قبل الإعلان عن إنهاء العلاقة مع المدرب الحالي.

وتزداد حساسية الملف في ظل النتائج الأخيرة التي أثارت عدم الرضا في الأوساط الجماهيرية، وأعادت النقاش حول الخيارات الفنية لبوسيتش ومدى قدرته على توظيف العناصر المتاحة بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

لاعبو الأهلي خلال التحضيرات (النادي الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، وهي معطيات تضاعف أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى الجهاز الفني وإدارة النادي.

وفي حال اتجهت الإدارة إلى تغيير المدرب قبل مواجهة النصر، فإن ضيق الوقت سيشكل تحدياً أمام الجهاز الفني الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بإعداد الفريق فنياً وتحديد التشكيلة المناسبة والتعامل مع متطلبات مواجهة منافس مباشر في الدوري.

أما خيار استمرار بوسيتش، فيتطلب موقفاً إدارياً واضحاً يمنح المدرب واللاعبين الاستقرار اللازم للتركيز على الاستحقاقات المقبلة، بعيداً عن التكهنات المتعلقة بالتغيير الفني.

وكان بوسيتش قد تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، غير أن النتائج الأخيرة أعادت مستقبله إلى دائرة النقاش، في وقت يترقب فيه أنصار النادي القرار الذي ستتخذه الإدارة بشأن الجهاز الفني.

بوزيتش لايزال مهدد بفقدان منصبه (صالح العنزي)

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه الأهلي، بين الاستمرار مع بوسيتش أو الاستعانة بمدرب جديد، خصوصاً أن تأخير القرار إلى ما بعد مواجهة النصر سيعني استمرار الوضع الفني الراهن، بينما سيضع اتخاذه قبل المباراة الجهاز الفني البديل أمام اختبار مبكر وصعب.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الإدارة هو حسم الملف في توقيت يتيح للفريق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير إلى استعادة النتائج الإيجابية والمنافسة على المستويين المحلي والقاري.

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هل تسعف فترة التوقف «الخليج» لتصحيح أخطائه؟

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الرياضة رياضة سعودية

غموض مستقبل بوسيتش يقلق الأهلي قبل موقعة النصر

جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
TT
TT

غموض مستقبل بوسيتش يقلق الأهلي قبل موقعة النصر

جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)
جماهير الأهلي قلقة على وضع فريقها قبل استئناف الدوري (النادي الأهلي)

تتصاعد المخاوف في أوساط النادي الأهلي من استمرار الغموض المحيط بمستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تأخر حسم مصيره، سواء بإنهاء العلاقة التعاقدية معه أو تجديد الثقة باستمراره، وذلك قبل نحو عشرة أيام من المواجهة المرتقبة أمام النصر، المقررة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويضع اقتراب المواجهة إدارة الأهلي أمام قرار فني مهم، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن انعكاسات استمرار حالة الترقب على تحضيرات الفريق، خصوصاً أن أي تغيير محتمل في الجهاز الفني سيمنح المدرب البديل فترة محدودة للتعرف على إمكانات اللاعبين وتطبيق أفكاره قبل خوض واحدة من أبرز مواجهات الفريق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من كشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دخول الإيطاليين تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لخلافة بوسيتش، مع تقدم موتا قائمة الخيارات المطروحة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة للموافقة على تولي المهمة. كما جرى تداول اسم المدرب الألماني أولي فيرنر ضمن الخيارات التدريبية المحتملة.

ويثير استمرار الغموض بشأن مستقبل بوسيتش تساؤلات حول توجه الإدارة الأهلاوية، وما إذا كانت تميل إلى الإبقاء عليه ومنحه فرصة إضافية لتصحيح المسار، أم أنها تتجه إلى إحداث تغيير فني يتطلب حسم التفاوض مع أحد المرشحين قبل الإعلان عن إنهاء العلاقة مع المدرب الحالي.

وتزداد حساسية الملف في ظل النتائج الأخيرة التي أثارت عدم الرضا في الأوساط الجماهيرية، وأعادت النقاش حول الخيارات الفنية لبوسيتش ومدى قدرته على توظيف العناصر المتاحة بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

لاعبو الأهلي خلال التحضيرات (النادي الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، وهي معطيات تضاعف أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى الجهاز الفني وإدارة النادي.

وفي حال اتجهت الإدارة إلى تغيير المدرب قبل مواجهة النصر، فإن ضيق الوقت سيشكل تحدياً أمام الجهاز الفني الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بإعداد الفريق فنياً وتحديد التشكيلة المناسبة والتعامل مع متطلبات مواجهة منافس مباشر في الدوري.

أما خيار استمرار بوسيتش، فيتطلب موقفاً إدارياً واضحاً يمنح المدرب واللاعبين الاستقرار اللازم للتركيز على الاستحقاقات المقبلة، بعيداً عن التكهنات المتعلقة بالتغيير الفني.

وكان بوسيتش قد تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، غير أن النتائج الأخيرة أعادت مستقبله إلى دائرة النقاش، في وقت يترقب فيه أنصار النادي القرار الذي ستتخذه الإدارة بشأن الجهاز الفني.

بوزيتش لايزال مهدد بفقدان منصبه (صالح العنزي)

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه الأهلي، بين الاستمرار مع بوسيتش أو الاستعانة بمدرب جديد، خصوصاً أن تأخير القرار إلى ما بعد مواجهة النصر سيعني استمرار الوضع الفني الراهن، بينما سيضع اتخاذه قبل المباراة الجهاز الفني البديل أمام اختبار مبكر وصعب.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الإدارة هو حسم الملف في توقيت يتيح للفريق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير إلى استعادة النتائج الإيجابية والمنافسة على المستويين المحلي والقاري.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

هل تسعف فترة التوقف «الخليج» لتصحيح أخطائه؟

غوميز يسعى لتصحيح أخطاء الفريق
غوميز يسعى لتصحيح أخطاء الفريق
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هل تسعف فترة التوقف «الخليج» لتصحيح أخطائه؟

غوميز يسعى لتصحيح أخطاء الفريق
غوميز يسعى لتصحيح أخطاء الفريق

يستأنف فريق الخليج، الثلاثاء، تدريباته اليومية بعد منح اللاعبين إجازة سبعة أيام عقب الإعلان عن تأجيل الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى عكس كثير من الفرق التي تسعى إلى الوجود في منطقة الدفء وكانت ترى في فترة التوقف فرصة لاستعادة توازنها، فإن الخليج كان من بين الفرق التي حققت تصاعداً في مستوياتها ونتائجها، ولذا هناك خشية من التراجع مجدداً بعد فترة التوقف الحالية من حيث النتائج والحماس الذي بدا عليه اللاعبون بعد أن نجح الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين بدأت منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بالفوز على الفيحاء والفتح وأخيرا الحزم، وتخلل تلك الفترة الخسارة من الأهلي برباعية في جدة في ظروف استثنائية، على أساس أن رحلة الفريق تأجلت وسافر اليوم التالي لخوض المباراة التي كانت قد تأجلت أيضا 24 ساعة، وبالتالي ظهر الأثر النفسي والبدني على اللاعبين، ليستعيد الفريق توازنه سريعاً ويرد الرباعية في شباك الحزم بعد أيام.

وظهرت استفادة فريق الخليج من فترة التوقف السابقة للدوري التي بدأت في سبتمبر (أيلول)، وانتهت في الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث مر بسلسلة تعادلات وخسارتين، وهذا ما زاد الضغوط على المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي جاء من تجربة سابقة في الفتح، وكان التعاقد معه محل اعتراض بعض أنصار النادي بعد تلك النتائج، إلا أن المدرب والفريق بشكل عام تخلصا تدريجياً من الضغوط بعد الفوز الأول على الفيحاء، وحتى المدرب قال نهاية المباراة: «أخيراً فزنا»، في إشارة إلى التعادلات والخسائر التي مر بها الفريق، ومن بينها الخروج المبكر من بطولة كأس الملك أمام الأخدود الموجود في دوري الأولى.

فرحة الخليج هاجس اللاعبين قبل العودة (نادي الخليج)

وبعيداً عن النتائج، فقد أظهر الخليج مستويات كبيرة في عدة مواجهات، وكاد أن يصنع مفاجآت مبكراً، خصوصاً حينما تقدم على النصر حامل اللقب بهدف ولم ينجح الضيوف في التسجيل إلا من خلال لعبة مثيرة للجدل حينما حاول أحد لاعبي الخليج إبعاد الكرة للخارج تلبية لطلب أحد اللاعبين بحجة «الإصابة »، لكن عبد الله الحمدان مهاجم النصر سدد الكرة تجاه مرمى الخليج مسجلاً هدف التعديل في واحدة من اللقطات التي ظلت لأيام حديث الشارع الرياضي، خصوصاً أنصار الناديين.

كما أن الخليج قدم أداءً عالياً أمام الاتفاق على أرضه، وكاد أن يحصد النقاط الثلاث، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لتخفيف حدة النقد تجاه المدرب قبل أن يبدأ الفريق فعلياً في حصد الانتصارات.

وعلى الرغم من أن التعادل مع النصر كان له أثر سلبي قياساً بما حصل في المباراة، فإنه عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة أكبر الفرق وتقديم أفضل المستويات، وهذا ما ظهر جلياً بعد فترة التوقف عقب الجولة السابعة، حيث تعادل الفريق مع الاتفاق بهدف لكل منهما.

وكسر الخليج حاجز النتائج السلبية في الجولة التاسعة بالفوز على الفيحاء ثم الفتح في مباراة دراماتيكية تأخر فيها الفريق بهدفين نظيفين حتى الثلث الأخير ليحقق أول ريمونتادا، قبل أن يعيد السيناريو نفسه ويقلب الطاولة على الحزم في المباراة الأخيرة قبل التوقف، وتحديداً الجولة 12، حينما قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين لهدف إلى فوز بالأربعة.

ويحظى الخليج بوجود بدلاء يمكنهم تجيير الأمور لصالح الفريق في أصعب الظروف لخبرتهم الكبيرة وإمكانياتهم يتقدمهم الغامبي موسى بارو والنرويجي جوشوا كينغ، حيث يعدهما المدرب من الأوراق الرابحة، وهذا ما حدث فعلاً في أصعب الظروف، وتحديدا أمام الفتح والحزم.

المتابع لشأن الخليج يدرك أن هذه الأسماء لم تكن متاحة دائمة بوصفها أوراقاً رابحة لدى المدرب نتيجة الإصابات المتلاحقة التي تعرضت لها التي كانت سبباً في عدم قدرة المدرب على إشراكهما في القوائم الأساسية.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط»، برر المدرب غوميز بشكل صريح أسباب عدم الاستعانة بمثل هذه الأسماء من أصحاب الخبرة للعب أساسيين بالقول: «السن له دور، ولا يمكن لجوشوا اللعب منذ البداية، وإن أشركته من البداية فيمكن أن أستغنى عنه في وقت نحتاج إليه أكثر أثناء سير المباراة، ولذا أفضل أن يكون ورقة رابحة».

ومر الخليج بظروف صعبة تمثلت في غياب عدد من اللاعبين نتيجة الإصابات، وهذا ما جعل المدرب ينتهج سياسة التدوير لتلافي الضغط على اللاعبين خشية فقدان مزيد من النقاط.

ومع اكتمال القائمة للمرة الأولى ضد الحزم قبل التوقف الحالي، كان وضع الفريق مختلفاً وسجل الفريق أربعة أهداف ليعبر المدرب غوميز عن ارتياحه كون تسجيل أربعة أهداف في شباك الحزم يعطي مؤشراً إيجابياً بوفرة الحلول الهجومية.

بقيت الإشارة إلى أن الخليج لديه 15 نقطة في المركز التاسع، بعد ثلاثة انتصارات وثلاث خسائر وست تعادلات.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
TT
TT

العلا الأكثر إنذارات في الدوري السعودي للسيدات… وصاحب أول طرد

إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)
إحصائيات مثيرة للدوري السعودي لكرة القدم للسيدات (الاتحاد السعودي)

تصدر فريق العلا قائمة الأندية الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما تلقّت لاعباته 13 إنذاراً خلال الجولات السبع الأولى من النسخة الخامسة للبطولة، التي شهدت أيضاً تسجيل أول حالة طرد من نصيب لاعبة الفريق إسراء محمد.

وبحسب رصد أجرته «الشرق الأوسط» لإحصائيات البطاقات المنشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، شهد الدور الأول حالتي طرد، فيما بلغ مجموع البطاقات الصفراء 84 بطاقة وفق الأرقام المسجلة للأندية الثمانية، في حين أوردت الحصيلة الإجمالية 86 بطاقة، وهو تفاوت يستدعي المراجعة.

وجاءت أندية الأهلي والقادسية والاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأكثر حصولاً على الإنذارات، بعدما سجّل كل منها 12 بطاقة صفراء، بفارق بطاقة واحدة عن العلا، فيما حل الهلال خلفها بـ10 بطاقات.

وتساوى النصر والترجي في عدد الإنذارات، بواقع 9 بطاقات صفراء لكل منهما، بينما كان نيوم الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء خلال الدور الأول، بعدما اكتفت لاعباته بـ7 إنذارات.

وشهدت الجولة الثالثة أول حالة طرد في البطولة، بعدما حصلت إسراء محمد، لاعبة العلا، على البطاقة الصفراء الثانية، فيما سُجلت حالة الطرد الأخرى بحقّ فاطمة الشمراني، لاعبة الترجي.

وعلى مستوى اللاعبات، تقاسمت مها الشريف، لاعبة الأهلي، وهلا خاشقجي، لاعبة الاتحاد، صدارة قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء، بـ4 إنذارات لكل منهما خلال الجولات السبع.

وجاءت خلفهما خلود الحارثي، لاعبة النصر، وإسراء محمد، لاعبة العلا، بعدما حصلت كل منهما على 3 بطاقات صفراء، لتكتمل بذلك قائمة اللاعبات الأكثر تعرضاً للإنذارات في النصف الأول من المنافسات.

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