غموض مستقبل بوسيتش يقلق الأهلي قبل موقعة النصر

تتصاعد المخاوف في أوساط النادي الأهلي من استمرار الغموض المحيط بمستقبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، في ظل تأخر حسم مصيره، سواء بإنهاء العلاقة التعاقدية معه أو تجديد الثقة باستمراره، وذلك قبل نحو عشرة أيام من المواجهة المرتقبة أمام النصر، المقررة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويضع اقتراب المواجهة إدارة الأهلي أمام قرار فني مهم، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن انعكاسات استمرار حالة الترقب على تحضيرات الفريق، خصوصاً أن أي تغيير محتمل في الجهاز الفني سيمنح المدرب البديل فترة محدودة للتعرف على إمكانات اللاعبين وتطبيق أفكاره قبل خوض واحدة من أبرز مواجهات الفريق في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من كشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن دخول الإيطاليين تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لخلافة بوسيتش، مع تقدم موتا قائمة الخيارات المطروحة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة للموافقة على تولي المهمة. كما جرى تداول اسم المدرب الألماني أولي فيرنر ضمن الخيارات التدريبية المحتملة.

ويثير استمرار الغموض بشأن مستقبل بوسيتش تساؤلات حول توجه الإدارة الأهلاوية، وما إذا كانت تميل إلى الإبقاء عليه ومنحه فرصة إضافية لتصحيح المسار، أم أنها تتجه إلى إحداث تغيير فني يتطلب حسم التفاوض مع أحد المرشحين قبل الإعلان عن إنهاء العلاقة مع المدرب الحالي.

وتزداد حساسية الملف في ظل النتائج الأخيرة التي أثارت عدم الرضا في الأوساط الجماهيرية، وأعادت النقاش حول الخيارات الفنية لبوسيتش ومدى قدرته على توظيف العناصر المتاحة بما يتناسب مع طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

لاعبو الأهلي خلال التحضيرات (النادي الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، وهي معطيات تضاعف أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة إلى الجهاز الفني وإدارة النادي.

وفي حال اتجهت الإدارة إلى تغيير المدرب قبل مواجهة النصر، فإن ضيق الوقت سيشكل تحدياً أمام الجهاز الفني الجديد، خصوصاً فيما يتعلق بإعداد الفريق فنياً وتحديد التشكيلة المناسبة والتعامل مع متطلبات مواجهة منافس مباشر في الدوري.

أما خيار استمرار بوسيتش، فيتطلب موقفاً إدارياً واضحاً يمنح المدرب واللاعبين الاستقرار اللازم للتركيز على الاستحقاقات المقبلة، بعيداً عن التكهنات المتعلقة بالتغيير الفني.

وكان بوسيتش قد تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، غير أن النتائج الأخيرة أعادت مستقبله إلى دائرة النقاش، في وقت يترقب فيه أنصار النادي القرار الذي ستتخذه الإدارة بشأن الجهاز الفني.

بوزيتش لايزال مهدد بفقدان منصبه (صالح العنزي)

وتبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي سيسلكه الأهلي، بين الاستمرار مع بوسيتش أو الاستعانة بمدرب جديد، خصوصاً أن تأخير القرار إلى ما بعد مواجهة النصر سيعني استمرار الوضع الفني الراهن، بينما سيضع اتخاذه قبل المباراة الجهاز الفني البديل أمام اختبار مبكر وصعب.

ويبقى التحدي الأبرز أمام الإدارة هو حسم الملف في توقيت يتيح للفريق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، في ظل تطلعات الجماهير إلى استعادة النتائج الإيجابية والمنافسة على المستويين المحلي والقاري.