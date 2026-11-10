«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، إسرائيل بالسعي إلى جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة مع إيران، وذلك في يوم تكثفت فيه الوساطة القطرية لإنهاء الحرب.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «يسعى الإسرائيليون ليل نهار إلى جرّ أميركا إلى حرب لا نهاية لها مع إيران؛ مستنقع لن يقدر أي رئيس، حالياً أو مستقبلاً، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، على الخروج منه».

Israelis are working overtime to drag the US into an endless war with Iran, a quagmire that no president, now or in the future, Republican or Democrat, could escape.Unless Washington drops the “Israel First” mindset, America and its allies are headed straight for a dark age. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 9, 2026

وسبقه بساعات تعليق مماثل لوزير الخارجية عباس عراقجي على حديث الرئيس دونالد ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل. وكتب عراقجي: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل... سئموا من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».

POTUS clearly recognizes that the vast majority of Americans are disgusted with Israel. Strikingly, he seems confused about why that's the case.Americans are evidently sick and tired of Israel bamboozling US administrations into Forever Wars. They had enough. So has our region. pic.twitter.com/3vihdkqiP7 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2026

وكان ترمب قد تحدث، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل» بين أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، إلى جانب الحرب على إيران وارتفاع أسعار البنزين.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران ذلك.

وقال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الحرب على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

والتقى ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في اجتماع استمر نحو 45 دقيقة وتركّز على «المفاوضات مع إيران»، بحسب صحافي في موقع «أكسيوس». ولم يصدر بيان رسمي عن اللقاء.

ونفى مسؤول أمني إيراني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الدوحة، وقال إن طهران لن تتفاوض «ما لم يتخذ الطرف الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».

وتتمسك طهران بـ«مقترح اليومين» لإعادة فتح المضيق. وقال عراقجي إن المقترح لا يزال «قائماً» إذا نُفذت الشروط الإيرانية، وإن على البيت الأبيض أن يتخذ قراره. ووصفه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأنه «ذروة حسن النية»، رداً على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد كشف، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام». وقال بقائي إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، وهو أحد المطالب الأميركية الرئيسية.

وتزامنت الاتصالات مع ضربات أميركية على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز خلال عشرة أيام.