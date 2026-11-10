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شؤون إقليمية

«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

روبيو رفض مطالب طهران... ومبعوث صيني يبدأ مهمة «خفض التوتر»

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
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«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

يعقّد الملف النووي فرص إنهاء الحرب، رغم تبادل واشنطن وطهران تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز؛ فواشنطن تريد تخفيف اليورانيوم المخصب أو نقله إلى الخارج، بينما قالت طهران إن إخراجه «غير مطروح بأي شكل»، واشترطت رفع الحصار والعقوبات ووقف الحرب قبل أي تفاوض نووي.

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المطالب الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود الوساطة مع طهران.

وبدأ المبعوث الصيني تشاي جون من طهران جولة تشمل عُمان والسعودية، وقال إن «القوة لا يمكن أن تحل المشكلات». ورحبت طهران بدور بكين في خفض التوترات، وتزامنت الاتصالات مع ضربات على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز.

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شؤون إقليمية

«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
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TT

«النووي الإيراني» يعقّد فرص إنهاء الحرب

صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)

يعقّد الملف النووي فرص إنهاء الحرب، رغم تبادل واشنطن وطهران تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يشمل فتح مضيق هرمز؛ فواشنطن تريد تخفيف اليورانيوم المخصب أو نقله إلى الخارج، بينما قالت طهران إن إخراجه «غير مطروح بأي شكل»، واشترطت رفع الحصار والعقوبات ووقف الحرب قبل أي تفاوض نووي.

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المطالب الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود الوساطة مع طهران.

وبدأ المبعوث الصيني تشاي جون من طهران جولة تشمل عُمان والسعودية، وقال إن «القوة لا يمكن أن تحل المشكلات». ورحبت طهران بدور بكين في خفض التوترات، وتزامنت الاتصالات مع ضربات على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز.

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أولى حرب إيران إيران أميركا
شؤون إقليمية

قاليباف: إسرائيل تريد جرّ أميركا إلى «مستنقع» بلا نهاية مع إيران

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
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قاليباف: إسرائيل تريد جرّ أميركا إلى «مستنقع» بلا نهاية مع إيران

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف الأسبوع الماضي

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، إسرائيل بالسعي إلى جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة مع إيران، وذلك في يوم تكثفت فيه الوساطة القطرية لإنهاء الحرب.

وكتب قاليباف على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «يسعى الإسرائيليون ليل نهار إلى جرّ أميركا إلى حرب لا نهاية لها مع إيران؛ مستنقع لن يقدر أي رئيس، حالياً أو مستقبلاً، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، على الخروج منه».

وسبقه بساعات تعليق مماثل لوزير الخارجية عباس عراقجي على حديث الرئيس دونالد ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل. وكتب عراقجي: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل... سئموا من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».

وكان ترمب قد تحدث، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل» بين أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، إلى جانب الحرب على إيران وارتفاع أسعار البنزين.

وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران ذلك.

وقال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الحرب على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات بشأن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

والتقى ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في اجتماع استمر نحو 45 دقيقة وتركّز على «المفاوضات مع إيران»، بحسب صحافي في موقع «أكسيوس». ولم يصدر بيان رسمي عن اللقاء.

ونفى مسؤول أمني إيراني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الدوحة، وقال إن طهران لن تتفاوض «ما لم يتخذ الطرف الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».

وتتمسك طهران بـ«مقترح اليومين» لإعادة فتح المضيق. وقال عراقجي إن المقترح لا يزال «قائماً» إذا نُفذت الشروط الإيرانية، وإن على البيت الأبيض أن يتخذ قراره. ووصفه المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي بأنه «ذروة حسن النية»، رداً على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة»، مستبعداً اختراقاً قريباً.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد كشف، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام». وقال بقائي إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، وهو أحد المطالب الأميركية الرئيسية.

وتزامنت الاتصالات مع ضربات أميركية على قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة في هرمز خلال عشرة أيام.

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شؤون إقليمية

ترمب يرى «زخماً إيجابياً» لإنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يتحدث إلى المراسلين في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يتحدث إلى المراسلين في البيت الأبيض (أ.ب)
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ترمب يرى «زخماً إيجابياً» لإنهاء الحرب مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يتحدث إلى المراسلين في البيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يتحدث إلى المراسلين في البيت الأبيض (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إيران «انتهت عسكرياً فعلياً»، وإن واشنطن ترى «زخماً إيجابياً» نحو إنهاء الحرب، مستبعداً الحاجة إلى عمل عسكري جديد «في هذه المرحلة»، بعد ساعات من لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «نرى زخماً إيجابياً نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت». وقال إن ضربات جديدة على إيران «مستبعدة إلى حد كبير»، رغم جاهزية واشنطن لشنها.

وقال ترمب إنه أجرى «حواراً ممتازاً مع رئيس وزراء قطر»، وإن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية على إيران «إذا لزم الأمر». لكنه قال إنه ليس في عجلة من أمره، وإنه راضٍ عن الحصار البحري المفروض على إيران، مضيفاً: «سنرى إلى أين ستؤول الأمور. أنا مستعد».

وأضاف أن دول عدة «تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن»، أي «مواصلة أعظم حصار بحري في التاريخ، وعملية البوابة الحديدية الجديدة».

وزار ترمب، على نحو مفاجئ، قاعة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض عقب اجتماعه برئيس الوزراء القطري، وقال: «إيران، عسكرياً، انتهت فعلياً. نحن نُبقي على الوضع القائم فقط»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف: «في هذه المرحلة... لا يبدو اتخاذ إجراء عسكري أمراً ضرورياً للغاية. لكننا مستعدون تماماً، وجاهزون للتحرك في حال تغير الوضع لأي سبب من الأسباب». وتابع: «أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً إلى حد ما»، وقال إن حاملة طائرات أخرى وصلت «محمّلة حتى آخرها بمعدات جديدة».

وقال إن امتلاك إيران سلاحاً نووياً «نقطة غير قابلة للتفاوض». وأضاف: «إنهم يفهمون ذلك ويقبلونه. لا يعترفون بأنهم يقبلونه، وسيقولون لكم إنهم لا يقبلونه، لكنهم يقبلونه 100 في المائة».

وسُئل عن سبب عدم إعلانه نهاية الصراع، فأجاب بأن على واشنطن أن تتأكد من أن جيران إيران «لن يتضرروا». وقال إنهم «أكثر أماناً بكثير مما كانوا عليه قبل ستة أشهر، لأن إيران قُطع رأسها إلى حد كبير، لكنها لا تزال متنمّر الشرق الأوسط قليلاً». وأضاف: «نريد حلاً طويل الأمد، لا قصير الأمد»، في إشارة إلى ضمان تحييد البرنامج النووي الإيراني.

ووصف ترمب إيران بأنها «دولة فاشلة» يبلغ التضخم فيها 301 في المائة، و«لا تدفع رواتب جيشها وحرسها». وقال إن قواتها البحرية والجوية «انتهت»، وإن قدرتها على التصنيع العسكري «زالت بنحو 85 في المائة»، رغم أنها لا تزال تنتج «أعداداً محدودة» من الصواريخ والمسيّرات.

وقال: «إنهم يتحدثون إلينا، ويتحدثون بأدب شديد... هناك فرصة جيدة لأن ينتهي ذلك». وتابع: «لا أضمن شيئاً، لكن إذا اضطررنا إلى العودة، فنحن جاهزون».

وأفاد موقع «أكسيوس» أن ترمب لم يصل إلى حد إعلان انتهاء الحرب، لكن تصريحاته كانت «الأكثر تقدماً» في هذا الاتجاه منذ فبراير (شباط).

وكان ترمب قد قال لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الضربات «مستبعد جداً» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً ووقّعت إيران «اتفاقاً قوياً»، لكنه أشار إلى أن واشنطن حددت أهدافاً في البنية التحتية الإيرانية، بينها 38 جسراً، ستضربها إذا استؤنفت العمليات.

ونفذ الجيش الأميركي، خلال الأسبوع الماضي، ضربات محدودة على إيران مرتين على الأقل، شملت الدفاعات الجوية، وعطّل السبت سفينة تجارية قال إنها حاولت خرق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

«مباحثات إيجابية»

واستمر لقاء ترمب ورئيس الوزراء القطري نحو 45 دقيقة، وتركّز على «المفاوضات مع إيران»، بحسب «أكسيوس». وانضم إليه نائب الرئيس جي دي فانس.

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن على منصة «إكس»: «أثمّن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة».

وفي باريس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد محادثات مع نظرائه في «مجموعة السبع»، إن خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية لن تغير السياسة الخارجية للإدارة، وإن ترمب عازم على إنهاء النزاعين مع إيران وبين روسيا وأوكرانيا. وكان روبيو قد قال، الأحد، إن الطرفين ليسا «على وشك تحقيق اختراق».

تشكيك إيراني

وفي طهران، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي على منصة «إكس» بالإنجليزية: «الحرب على إيران حطّمت الحكومة الأميركية بالفعل. لكن واشنطن تتخبط كمقامر يائس. ألقِ أوراقك. توقفوا عن اختلاق أخبار زائفة حول محادثات وهمية. توقفوا عن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا. حان وقت الرضوخ للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً».

وكتب مصطفى نجفي، مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، على منصة «إكس»، أنه رغم الجهود «الواسعة والمكثفة وغير المسبوقة» للوسطاء، «لم تُحسم حتى الآن أي خطة أو جدول زمني محدد أو جلسة» للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل «لن يتحقق إلا بقبول شروط إيران ومطالبها المعلنة، ومنها الحفاظ على حقوقها النووية».

وتساءل نجفي، في تغريدة أخرى، عن سبب استعداد ترمب الآن لتقديم تنازلات رفضها سابقاً، «بعدما خسر الانتخابات». ورأى أن «الفرض المتفائل» أن واشنطن تخشى تبعات استمرار الحرب، وأن ترمب يبحث عن اتفاق يسوّقه انتصاراً.

لكنه قال إن «الفرض المتشائم، وربما الواقعي»، هو أن ترمب «يشتري الوقت» لاستكمال جاهزيته العسكرية وخفض أسعار النفط «قبل بدء جولة أخرى من الحرب». وأضاف: «إذا تحقق اتفاق جيد فيجب الترحيب به، لكن تجربة الحربين الأخيرتين تفرض تقييم التطورات بحذر».

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