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شؤون إقليمية

طهران تدافع عن «مقترح اليومين»: رفع الحصار والعقوبات أولاً

ردت على روبيو بأن «السخيف» مهاجمتها في منتصف المحادثات… وكشفت عن تفتيش للوكالة الذرية في «بوشهر»

بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
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TT

طهران تدافع عن «مقترح اليومين»: رفع الحصار والعقوبات أولاً

بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)

دافعت إيران، الاثنين، عن مقترحها لإعادة إطلاق محادثات إنهاء الحرب خلال يومين، ووصفته بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، وأحالت مضمونه إلى التزامات قالت إن واشنطن قبلتها في «تفاهم إسلام آباد».

وردّت طهران بذلك على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض مطالبها بأنها «شائنة وسخيفة».

وتساءل المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «اللامنطقي أو السخيف» في مطالبة واشنطن بإنهاء العقوبات، ووقف الحصار البحري، ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض. وقال: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأضاف أن واشنطن هاجمت إيران خلال المفاوضات «مرتين في أقل من تسعة أشهر»، و«داست حتى على توقيع رئيسها»، وأن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».

مقترح اليومين

وقال بقائي إن المقترح «ذروة حسن النية». وأضاف: «هل كان بإمكاننا أن نقول شيئاً أكثر منطقية من أنه إذا نفذت أميركا مطالب إيران فستشهد المنطقة خلال يومين تطورات إيجابية، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز؟».

وكانت طهران قد اقترحت في البداية استئناف المحادثات خلال سبعة أيام، بشرط أن تنفذ واشنطن أولاً شروطاً تشمل وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.

ورداً على أسئلة بشأن تفاصيل الخطة، وعمّا إذا كانت تشمل الملف النووي، قال إنها تتضمن «كل ما تعهدت به أميركا في (تفاهم إسلام آباد)»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح». ولم يجب مباشرة عن الشق النووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بقائي قوله إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك.

وأضاف أن العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية «يجب أن تُرفع أيضاً». وقال: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، في حين يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».

ورأى أن تقليص المهلة إلى يومين «علامة حسن نية»، وقال: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». وأضاف أن إيران أعادت 65 في المائة من حركة الملاحة في هرمز إلى مستوى ما قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ولم يقل بقائي إن كانت واشنطن ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، قال: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة».

وردّاً على دعوة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي، قال: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ»، في إشارة إلى «تفاهم إسلام آباد». وأضاف: «نقبل التعهد الذي يضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه».

وقال إن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وإن مستوى التمثيل في المفاوضات يحدد «وفق مسار المحادثات». وأوضح أن رئيس الفريق المفاوض حضر «حيث لزم»، وشارك وزير الخارجية عباس عراقجي بنفسه في بعض الحالات، وأن جولات نواب الوزير تجري «بموافقته» وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسُئل متى ستعد طهران مسار التفاوض منتهياً، فقال: «الدبلوماسية والميدان ليسا ساحتين منفصلتين، وإنما يكمل أحدهما الآخر».

معاهدة حظر الانتشار

ونفى بقائي أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه أضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية تمنع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كما في الظروف العادية».

وعن مطالبات المدير العام للوكالة المتكررة بزيارة المنشآت الإيرانية، اتهم بقائي مجلس المحافظين والمدير العام بالتقصير، بسبب «مواقفهما غير اللائقة» من الهجمات. وكشف عن أن مفتشي الوكالة زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».

ولا تمثّل زيارة المفتشين لبوشهر اختراقاً في التعاون بين طهران والوكالة، فالمحطة تعمل بوقود روسي، ويقول مسؤولون إيرانيون إن حضور مفتشي الوكالة شرط لتغيير روسيا وقود المفاعل.

صورة ملتقطة من قمر «بلانيت لابس بي بي سي» تُظهر محطة بوشهر في جنوب إيران ديسمبر 2025 (أرشيفية - أ.ب)

وقال للتلفزيون الرسمي إن استمرار التهديدات الأميركية للمنشآت النووية يجعل تفتيش المنشآت المتضررة «غير مبرر». وأضاف: «لا تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية أو بروتوكولاً لتفتيش المنشآت النووية المتضررة في الظروف الحالية».

ووصف ادعاءات عن احتمال استخدام إيران أسلحة كيماوية بأنها «كذبة سخيفة إلى حد أنها لا تستحق الرد». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى نقل هذه الادعاءات إلى مسؤولين أميركيين وإقليميين، تمهيداً لهجوم أميركي جديد.

وقال بقائي إن إيران عضو في كل معاهدات أسلحة الدمار الشامل، و«أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية» التي قال إن «أقرب أصدقاء» إسرائيل زوّدوا بها صدام حسين.

ووصف المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني بأنها «علامة على ارتباك» واشنطن، التي قال إنها أعلنت في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنها «دمّرت كامل البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن هدفها «إبقاء الكذبة حية» التي «فرضت على أساسها الحرب».

رسالة الانتخابات الأميركية

وقال بقائي إن الأميركيين «أوصلوا رسالتهم في الانتخابات»، وإن مسؤولين أميركيين أقروا بأن الحرب على إيران و«التبعية» لإسرائيل كانت من الأسباب الرئيسية لابتعاد الناخبين عن الإدارة.

لكنه قال إن ذلك «لا يعني أننا متفائلون بأداء الفريق الجديد». وأضاف: «لا فرق بالنسبة إلينا بين الأفراد والأحزاب والجماعات... تلقينا الجراح من كلا الطيفَيْن السياسيين في أميركا خلال الخمسين إلى الستين عاماً الماضية».

ورفض فريق العمل الأميركي «البوابة الحديدية»، وقال إن مصيره «لن يكون سوى مصير الإجراءات السابقة التي انتهت بالفشل»، وإن الفكرة طرحها عسكريون أميركيون «يحاولون تعويض فشلهم».

وسخر من قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، وقال: «بعد الأمجاد التي حققها لبلاده في ميناب ولامرد وسيريك، انتقل إلى إنتاج البودكاست، ويبدو أنه سيُنتج الآن حلقة جديدة من (سلاحف النينجا) من فلوريدا!».

وقال إن مضيق هرمز كان «مفتوحاً وآمناً» حتى 28 فبراير (شباط)، وإن السفن الراغبة في العبور «يجب أن تنسق مع الجهات المعنية» في إيران «من أجل أمنها وسلامتها». وأضاف أن السفن التي تسلك «مسارات غير آمنة» بـ«ضغط أو إغراء» أميركي «تتعرض في كثير من الحالات لحوادث».

وعن إعلان كوريا الجنوبية نيتها إرسال قوات بحرية للمساعدة على إعادة فتح المضيق، قال إن «أفضل مساعدة» يمكن أن تقدمها سيول هي أن «تُبقي نفسها بعيداً عن التدخل في قضية معقدة بما فيه الكفاية»، وألا تجعل نفسها «شريكة» لأميركا وإسرائيل «في العدوان العسكري».

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مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز أخبار إيران النووي الايراني الحرس الثوري الإيراني إيران أميركا

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واشنطن وطهران تعدّلان وثيقة إطار قطرية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT
TT

واشنطن وطهران تعدّلان وثيقة إطار قطرية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

تتبادل الولايات المتحدة وإيران، عبر قطر، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتسارع هذا المسار في الأيام الأخيرة بعد النصفية الأميركية، ويلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية بأن الدوحة تحمل إلى واشنطن مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار والإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال المجمدة، وسط خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن الاتفاق.

ونقلت الصحيفة، عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أن رئيس الوزراء القطري يحمل مقترحاً وافقت عليه إيران، يقضي برفع الحصار البحري والاقتصادي الأميركي عنها، مقابل وقف هجماتها على السفن وناقلات النفط التابعة لدول الخليج العربي.

وبحسب الصحيفة، يتضمن المقترح الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. وقالت إن طهران تخلت، على ما يبدو، عن مطلبها السيطرة على المضيق وفرض رسوم عبور على السفن. ولم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن أو طهران لتفاصيل المقترح.

الخلاف النووي

وتريد واشنطن ألا تمتلك إيران القدرات اللازمة لصنع سلاح نووي، بما فيها المعدات المتقدمة. وتريد الإدارة الأميركية، تخفيف درجة نقاء اليورانيوم المخصب الذي تحتفظ به طهران، ويقدَّر بمئات الكيلوغرامات، أو نقله إلى بلد آخر لحفظه. ولم يتضح مدى تقدم الطرفين في هذه النقطة، بحسب «سي إن إن».

وتعدّ طهران برنامجها النووي مسألة «سيادة وطنية». وتشترط سبعة شروط قبل التفاوض عليه أو إعادة فتح المضيق، منها إنهاء الحرب على «جميع الجبهات» ورفع الحصار البحري، من دون أن تُعلن تفاصيلها كاملة.

وتطالب إيران أيضاً بتخفيف العقوبات على مبيعات نفطها، والإفراج عن أصولها المجمدة في مصارف أجنبية، وبتعويضات عن مقتل المرشد السابق علي خامنئي وكبار قادتها العسكريين في بداية الحرب.

وقالت مصادر «سي إن إن» إن واشنطن تبدو بصدد دراسة تخفيف هذه القيود.

ويبقى ترتيب التنفيذ عقبة رئيسية؛ إذ تريد طهران تلبية شروطها أولاً، وتصر واشنطن على إدراج الملف النووي في المحادثات الأولية.

ولا تزال طهران لا تزال ترفض بحث برنامجها النووي، أو حتى إبداء استعدادها للتفاوض بشأنه.

انقسام أميركي

ويدفع نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، نحو ترتيب يشبه مذكرة تفاهم أُبرمت مع إيران في سويسرا في مايو (أيار)، وانهارت، بعد هجوم إيراني على ناقلات نفط في المضيق.

ونقلت «يسرائيل هيوم»عن أحد المصدرين أن ترمب لا يزال متشككاً. وأضاف أن الرئيس وافق على تسريع المحادثات كما يحث فانس، لأسباب منها هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

وبحسب المصدر، يعارض اتفاقاً مماثلاً لاتفاق مايو كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث. وحذر أحدهم من أن الاتفاق الآن «سينقذ النظام في إيران في اللحظة الأخيرة».

وتستند معارضتهم إلى تقييمات استخباراتية تشير إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. وقال مصدر دبلوماسي أميركي للصحيفة إن ترمب أُطلع في أحد الاجتماعات الأخيرة على أرقام تفيد بأن إيران باعت آخر شحنة نفط لديها الأسبوع الماضي.

وتضمنت المعطيات، خفض رواتب عناصر «الحرس الثوري»، ووقف تمويل الميليشيات في العراق، وتقليص إمدادات الوقود للمدنيين والصناعة. وقال أحد المشاركين للرئيس إن إيران ساعدت الديمقراطيين على الفوز برفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وإنه لا سبب لمكافأتها.

أما فانس، فيدفع نحو اتفاق ينهي الحرب مطلع العام المقبل، بأي ثمن تقريباً، لاعتقاده أن الإدارة تحتاج إلى وقت لاستعادة ثقة الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية بعد عامين، بحسب الصحيفة.

مطالب «غير واقعية»

وقلّل روبيو، الأحد، من احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق، وقال: «لن أقول إننا على وشك تحقيق اختراق». وأضاف، قبل توجهه إلى باريس لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: «في الوقت الحالي، لم تكن (المحادثات) مثمرة كثيراً، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل في بعض الحالات مشينة وسخيفة وغير واقعية حقاً».

وقال ترمب لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» إن إيران باتت قريبة من إبرام اتفاق، لكن نتيجة الانتخابات «تمنحهم قليلاً من شهادة أمل». وسُئل عمّا إذا كان يعتزم تصعيد الحرب بعد الانتخابات، فقال: «حسناً، لا أسعى إلى ذلك. لا أرى أي سبب لذلك».

وكان قد قال لـ«سي إن إن»، الأحد، إن استئناف الهجمات على إيران «مستبعد جداً» ما دامت المفاوضات تحرز تقدماً، مع إبقائه الخيار العسكري قائماً.

وأقر ترمب بأن الحرب أسهمت في خسارة الجمهوريين، وقال إن الناخبين «لم يحبوا الحرب» ولا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين الذي تسببت فيه، وتحدث أيضاً عن «نفور كبير، على نحو لا يصدق، من إسرائيل». لكنه قال إن السبب الرئيسي هو أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يستقبل نظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله إلى مقر الخارجية الفرنسية في باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الاثنين (أ.ف.ب)

وقال إن فانس أبلغه مسبقاً بأنه سيكتب منشوراً يحمّل فيه الحرب مسؤولية الخسارة، فردّ عليه: «اكتب ما تريد». وأضاف أنه «لا يختلف» مع فانس «إلا في شيء واحد»: «إذا كان عليك أن تفعلها مجدداً، هل كنت ستذهب وتهاجم إيران؟». وقال إن جوابه «نعم قاطعة».

وقال إن الضربات أضعفت القوة العسكرية التقليدية الإيرانية، وأدت إلى تراجع البرنامج النووي. وأضاف: «أعتقد أن هذا سيكون تاريخياً قراراً جيداً جداً. هل هو قرار جيد لليوم والغد؟ ربما لا. لكن عليّ أن أفعل ما هو صائب لبلدنا».

ورأى أن المؤرخين سيحكمون على الحرب بصورة أفضل من الناخبين، وقال: «حقيقة أنني انتزعت السلاح النووي من إيران لن تكون جيدة على المدى القصير، لكن على المدى البعيد أعتقد أنها ستكون مهمة جداً».

ودافع عن هيغسيث، ورفض دعوات ديمقراطيين إلى عزله، وقال: «خضنا حربين، وانتصرنا في كلتيهما. انتصرنا في فنزويلا، وانتصرنا في إيران».

وامتنعت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير عن الهجمات الكبرى منذ سبتمبر (أيلول)، لكن واشنطن شنت هذا الأسبوع ضربات «دفاعية» محدودة على أهداف إيرانية.

تشديد الحصار

وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال»: «فريق العمل (البوابة الحديدية) يعمل بكامل قوته وفاعليته في جمهورية إيران الإسلامية. ومع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً!».

سفن تعبر مضيق هرمز، كما تبدو من شبه جزيرة مسندم العُمانية، الاثنين 9 نوفمبر2026 (رويترز)

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر قد أمر، السبت، بتشكيل الفريق، لمنع إيران من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة المتطورة ومواد أخرى.

وبحسب بيان القيادة، يضم الفريق نحو 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، ومقره في تامبا بولاية فلوريدا. وينسق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمنع حركة أربع فئات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين: أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، و«مصادر الإيرادات غير المشروعة».

ولا ينص البيان على نشر قوات أميركية قرب الحدود الإيرانية. وقال كوبر إن الفريق «يعزز نجاح حصارنا المحكم على إيران في البحر».

وقلّل «الحرس الثوري»، الأحد، من أهمية الخطة، ووصفها المتحدث باسمه حسين محبي بأنها «مجرد تلاعب بالألفاظ». وقال: «إذا كانت أميركا جادة في هذا المجال، فنحن أكثر جدية». وتوعد بإصابة «أضعاف» ما تستهدفه واشنطن إذا تعرضت سفن إيرانية لهجوم.

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حرب إيران النووي الايراني مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني دونالد ترمب إيران أميركا
شؤون إقليمية

طهران تدافع عن «مقترح اليومين»: رفع الحصار والعقوبات أولاً

بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
TT
TT

طهران تدافع عن «مقترح اليومين»: رفع الحصار والعقوبات أولاً

بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم في طهران (التلفزيون الرسمي)

دافعت إيران، الاثنين، عن مقترحها لإعادة إطلاق محادثات إنهاء الحرب خلال يومين، ووصفته بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، وأحالت مضمونه إلى التزامات قالت إن واشنطن قبلتها في «تفاهم إسلام آباد».

وردّت طهران بذلك على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض مطالبها بأنها «شائنة وسخيفة».

وتساءل المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «اللامنطقي أو السخيف» في مطالبة واشنطن بإنهاء العقوبات، ووقف الحصار البحري، ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض. وقال: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأضاف أن واشنطن هاجمت إيران خلال المفاوضات «مرتين في أقل من تسعة أشهر»، و«داست حتى على توقيع رئيسها»، وأن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».

مقترح اليومين

وقال بقائي إن المقترح «ذروة حسن النية». وأضاف: «هل كان بإمكاننا أن نقول شيئاً أكثر منطقية من أنه إذا نفذت أميركا مطالب إيران فستشهد المنطقة خلال يومين تطورات إيجابية، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز؟».

وكانت طهران قد اقترحت في البداية استئناف المحادثات خلال سبعة أيام، بشرط أن تنفذ واشنطن أولاً شروطاً تشمل وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.

ورداً على أسئلة بشأن تفاصيل الخطة، وعمّا إذا كانت تشمل الملف النووي، قال إنها تتضمن «كل ما تعهدت به أميركا في (تفاهم إسلام آباد)»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح». ولم يجب مباشرة عن الشق النووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بقائي قوله إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك.

وأضاف أن العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية «يجب أن تُرفع أيضاً». وقال: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، في حين يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».

ورأى أن تقليص المهلة إلى يومين «علامة حسن نية»، وقال: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». وأضاف أن إيران أعادت 65 في المائة من حركة الملاحة في هرمز إلى مستوى ما قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ولم يقل بقائي إن كانت واشنطن ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، قال: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة».

وردّاً على دعوة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي، قال: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ»، في إشارة إلى «تفاهم إسلام آباد». وأضاف: «نقبل التعهد الذي يضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه».

وقال إن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وإن مستوى التمثيل في المفاوضات يحدد «وفق مسار المحادثات». وأوضح أن رئيس الفريق المفاوض حضر «حيث لزم»، وشارك وزير الخارجية عباس عراقجي بنفسه في بعض الحالات، وأن جولات نواب الوزير تجري «بموافقته» وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسُئل متى ستعد طهران مسار التفاوض منتهياً، فقال: «الدبلوماسية والميدان ليسا ساحتين منفصلتين، وإنما يكمل أحدهما الآخر».

معاهدة حظر الانتشار

ونفى بقائي أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه أضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية تمنع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كما في الظروف العادية».

وعن مطالبات المدير العام للوكالة المتكررة بزيارة المنشآت الإيرانية، اتهم بقائي مجلس المحافظين والمدير العام بالتقصير، بسبب «مواقفهما غير اللائقة» من الهجمات. وكشف عن أن مفتشي الوكالة زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».

ولا تمثّل زيارة المفتشين لبوشهر اختراقاً في التعاون بين طهران والوكالة، فالمحطة تعمل بوقود روسي، ويقول مسؤولون إيرانيون إن حضور مفتشي الوكالة شرط لتغيير روسيا وقود المفاعل.

صورة ملتقطة من قمر «بلانيت لابس بي بي سي» تُظهر محطة بوشهر في جنوب إيران ديسمبر 2025 (أرشيفية - أ.ب)

وقال للتلفزيون الرسمي إن استمرار التهديدات الأميركية للمنشآت النووية يجعل تفتيش المنشآت المتضررة «غير مبرر». وأضاف: «لا تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية أو بروتوكولاً لتفتيش المنشآت النووية المتضررة في الظروف الحالية».

ووصف ادعاءات عن احتمال استخدام إيران أسلحة كيماوية بأنها «كذبة سخيفة إلى حد أنها لا تستحق الرد». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى نقل هذه الادعاءات إلى مسؤولين أميركيين وإقليميين، تمهيداً لهجوم أميركي جديد.

وقال بقائي إن إيران عضو في كل معاهدات أسلحة الدمار الشامل، و«أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية» التي قال إن «أقرب أصدقاء» إسرائيل زوّدوا بها صدام حسين.

ووصف المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني بأنها «علامة على ارتباك» واشنطن، التي قال إنها أعلنت في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنها «دمّرت كامل البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن هدفها «إبقاء الكذبة حية» التي «فرضت على أساسها الحرب».

رسالة الانتخابات الأميركية

وقال بقائي إن الأميركيين «أوصلوا رسالتهم في الانتخابات»، وإن مسؤولين أميركيين أقروا بأن الحرب على إيران و«التبعية» لإسرائيل كانت من الأسباب الرئيسية لابتعاد الناخبين عن الإدارة.

لكنه قال إن ذلك «لا يعني أننا متفائلون بأداء الفريق الجديد». وأضاف: «لا فرق بالنسبة إلينا بين الأفراد والأحزاب والجماعات... تلقينا الجراح من كلا الطيفَيْن السياسيين في أميركا خلال الخمسين إلى الستين عاماً الماضية».

ورفض فريق العمل الأميركي «البوابة الحديدية»، وقال إن مصيره «لن يكون سوى مصير الإجراءات السابقة التي انتهت بالفشل»، وإن الفكرة طرحها عسكريون أميركيون «يحاولون تعويض فشلهم».

وسخر من قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، وقال: «بعد الأمجاد التي حققها لبلاده في ميناب ولامرد وسيريك، انتقل إلى إنتاج البودكاست، ويبدو أنه سيُنتج الآن حلقة جديدة من (سلاحف النينجا) من فلوريدا!».

وقال إن مضيق هرمز كان «مفتوحاً وآمناً» حتى 28 فبراير (شباط)، وإن السفن الراغبة في العبور «يجب أن تنسق مع الجهات المعنية» في إيران «من أجل أمنها وسلامتها». وأضاف أن السفن التي تسلك «مسارات غير آمنة» بـ«ضغط أو إغراء» أميركي «تتعرض في كثير من الحالات لحوادث».

وعن إعلان كوريا الجنوبية نيتها إرسال قوات بحرية للمساعدة على إعادة فتح المضيق، قال إن «أفضل مساعدة» يمكن أن تقدمها سيول هي أن «تُبقي نفسها بعيداً عن التدخل في قضية معقدة بما فيه الكفاية»، وألا تجعل نفسها «شريكة» لأميركا وإسرائيل «في العدوان العسكري».

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وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

إيرانية تمر بجانب لوحة تحمل العلم الإيراني في أحد شوارع طهران، الاثنين 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ) p-circle

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شؤون إقليمية

طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
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طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

التقى المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون ‌مع ‌علي ​باقري ‌كني نائب أمين ​المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران، وأكد تطلع الصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ‌وأن الصراع ‌المتفاقم ​في ‌الشرق ‌الأوسط لا يمكن حله بالقوة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران ترحب بأي دور صيني لخفض التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه في بكين مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني، إن على جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط التركيز على الحلول السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وحسب بيان «الخارجية الصينية»، قال وانغ إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت»، وإن «الحوار والتفاوض هما طريق الحل». ودعا الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، و«التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز «بعقلانية وواقعية» على التسوية السياسية، «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً».

وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام في المنطقة، انطلاقاً من «سلسلة المبادرات والمقترحات» التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.

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