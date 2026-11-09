طهران تدافع عن «مقترح اليومين»: رفع الحصار والعقوبات أولاً

دافعت إيران، الاثنين، عن مقترحها لإعادة إطلاق محادثات إنهاء الحرب خلال يومين، ووصفته بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، وأحالت مضمونه إلى التزامات قالت إن واشنطن قبلتها في «تفاهم إسلام آباد».

وردّت طهران بذلك على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصف بعض مطالبها بأنها «شائنة وسخيفة».

وتساءل المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «اللامنطقي أو السخيف» في مطالبة واشنطن بإنهاء العقوبات، ووقف الحصار البحري، ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض. وقال: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأضاف أن واشنطن هاجمت إيران خلال المفاوضات «مرتين في أقل من تسعة أشهر»، و«داست حتى على توقيع رئيسها»، وأن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».

مقترح اليومين

وقال بقائي إن المقترح «ذروة حسن النية». وأضاف: «هل كان بإمكاننا أن نقول شيئاً أكثر منطقية من أنه إذا نفذت أميركا مطالب إيران فستشهد المنطقة خلال يومين تطورات إيجابية، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز؟».

وكانت طهران قد اقترحت في البداية استئناف المحادثات خلال سبعة أيام، بشرط أن تنفذ واشنطن أولاً شروطاً تشمل وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار وإلغاء العقوبات.

ورداً على أسئلة بشأن تفاصيل الخطة، وعمّا إذا كانت تشمل الملف النووي، قال إنها تتضمن «كل ما تعهدت به أميركا في (تفاهم إسلام آباد)»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح». ولم يجب مباشرة عن الشق النووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بقائي قوله إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك.

وأضاف أن العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية «يجب أن تُرفع أيضاً». وقال: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، في حين يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».

ورأى أن تقليص المهلة إلى يومين «علامة حسن نية»، وقال: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». وأضاف أن إيران أعادت 65 في المائة من حركة الملاحة في هرمز إلى مستوى ما قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».

إيرانيات يمررن أمام لوحة دعائية ضخمة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ميدان انقلاب (الثورة) وسط طهران يوم الاثنين (إ.ب.أ)

ولم يقل بقائي إن كانت واشنطن ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، قال: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة».

وردّاً على دعوة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي، قال: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ»، في إشارة إلى «تفاهم إسلام آباد». وأضاف: «نقبل التعهد الذي يضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه».

وقال إن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وإن مستوى التمثيل في المفاوضات يحدد «وفق مسار المحادثات». وأوضح أن رئيس الفريق المفاوض حضر «حيث لزم»، وشارك وزير الخارجية عباس عراقجي بنفسه في بعض الحالات، وأن جولات نواب الوزير تجري «بموافقته» وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسُئل متى ستعد طهران مسار التفاوض منتهياً، فقال: «الدبلوماسية والميدان ليسا ساحتين منفصلتين، وإنما يكمل أحدهما الآخر».

معاهدة حظر الانتشار

ونفى بقائي أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه أضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية تمنع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «كما في الظروف العادية».

وعن مطالبات المدير العام للوكالة المتكررة بزيارة المنشآت الإيرانية، اتهم بقائي مجلس المحافظين والمدير العام بالتقصير، بسبب «مواقفهما غير اللائقة» من الهجمات. وكشف عن أن مفتشي الوكالة زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».

ولا تمثّل زيارة المفتشين لبوشهر اختراقاً في التعاون بين طهران والوكالة، فالمحطة تعمل بوقود روسي، ويقول مسؤولون إيرانيون إن حضور مفتشي الوكالة شرط لتغيير روسيا وقود المفاعل.

صورة ملتقطة من قمر «بلانيت لابس بي بي سي» تُظهر محطة بوشهر في جنوب إيران ديسمبر 2025 (أرشيفية - أ.ب)

وقال للتلفزيون الرسمي إن استمرار التهديدات الأميركية للمنشآت النووية يجعل تفتيش المنشآت المتضررة «غير مبرر». وأضاف: «لا تملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية آلية أو بروتوكولاً لتفتيش المنشآت النووية المتضررة في الظروف الحالية».

ووصف ادعاءات عن احتمال استخدام إيران أسلحة كيماوية بأنها «كذبة سخيفة إلى حد أنها لا تستحق الرد». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى نقل هذه الادعاءات إلى مسؤولين أميركيين وإقليميين، تمهيداً لهجوم أميركي جديد.

وقال بقائي إن إيران عضو في كل معاهدات أسلحة الدمار الشامل، و«أكبر ضحية للأسلحة الكيماوية» التي قال إن «أقرب أصدقاء» إسرائيل زوّدوا بها صدام حسين.

ووصف المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني بأنها «علامة على ارتباك» واشنطن، التي قال إنها أعلنت في يونيو (حزيران) من العام الماضي أنها «دمّرت كامل البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن هدفها «إبقاء الكذبة حية» التي «فرضت على أساسها الحرب».

رسالة الانتخابات الأميركية

وقال بقائي إن الأميركيين «أوصلوا رسالتهم في الانتخابات»، وإن مسؤولين أميركيين أقروا بأن الحرب على إيران و«التبعية» لإسرائيل كانت من الأسباب الرئيسية لابتعاد الناخبين عن الإدارة.

لكنه قال إن ذلك «لا يعني أننا متفائلون بأداء الفريق الجديد». وأضاف: «لا فرق بالنسبة إلينا بين الأفراد والأحزاب والجماعات... تلقينا الجراح من كلا الطيفَيْن السياسيين في أميركا خلال الخمسين إلى الستين عاماً الماضية».

ورفض فريق العمل الأميركي «البوابة الحديدية»، وقال إن مصيره «لن يكون سوى مصير الإجراءات السابقة التي انتهت بالفشل»، وإن الفكرة طرحها عسكريون أميركيون «يحاولون تعويض فشلهم».

وسخر من قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، وقال: «بعد الأمجاد التي حققها لبلاده في ميناب ولامرد وسيريك، انتقل إلى إنتاج البودكاست، ويبدو أنه سيُنتج الآن حلقة جديدة من (سلاحف النينجا) من فلوريدا!».

وقال إن مضيق هرمز كان «مفتوحاً وآمناً» حتى 28 فبراير (شباط)، وإن السفن الراغبة في العبور «يجب أن تنسق مع الجهات المعنية» في إيران «من أجل أمنها وسلامتها». وأضاف أن السفن التي تسلك «مسارات غير آمنة» بـ«ضغط أو إغراء» أميركي «تتعرض في كثير من الحالات لحوادث».

وعن إعلان كوريا الجنوبية نيتها إرسال قوات بحرية للمساعدة على إعادة فتح المضيق، قال إن «أفضل مساعدة» يمكن أن تقدمها سيول هي أن «تُبقي نفسها بعيداً عن التدخل في قضية معقدة بما فيه الكفاية»، وألا تجعل نفسها «شريكة» لأميركا وإسرائيل «في العدوان العسكري».