موفد صيني في طهران: القوة لا تحل أزمات المنطقة

قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، خلال زيارة لطهران، إن الحرب في المنطقة «طال أمدها وامتدت»، مشدداً على أن «القوة لا يمكن أن تحل المشكلات»، قبل قمة محتملة، الأسبوع المقبل، تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيريه الصيني والروسي لبحث إنهاء الحرب مع إيران.

وأفادت الخارجية الصينية، في بيان الاثنين، بأن تشاي أجرى في طهران، الأحد، محادثات منفصلة مع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني، ونائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية مدير عام الخليج علي بك.

وقال تشاي إن «سيادة جميع الدول وأمنها يجب أن يُحترما»، ودعا الأطراف إلى «التمسك بخيار السلام»، و«التركيز على الحلول السياسية بروح عقلانية وعملية»، والعمل على استعادة الاستقرار والتنمية في المنطقة «في أقرب وقت ممكن».

وأضاف أن بكين تدعم، انطلاقاً من مبادرات الرئيس الصيني شي جينبينغ، تطوير علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة وبناء «هيكل أمني جديد» فيها. وقال إن الصين تريد دفع علاقاتها مع إيران إلى «تقدم جديد»، في الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، والعاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ودعا إلى اعتماد «مفهوم أمني مشترك وشامل وتعاوني ومستدام»، بما يحقق «السلام والاستقرار الدائمين» في المنطقة.

وحسب البيان الصيني، أشاد الجانب الإيراني بـ«الدور البنّاء» للصين في «تعزيز السلام ووقف الحرب»، وأبدى استعداده لتعزيز التعاون معها. وقال إن إيران «ستدافع بحزم» عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها، وتتمسك بالتسوية السياسية للنزاعات الإقليمية عبر الحوار، وترفض «التدخل الخارجي».

المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون يجري مباحثات مع مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني، في طهران الاثنين (الخارجية الصينية)

وأضاف الجانب الإيراني أنه «يقدّر عالياً» مبادرات الرئيس الصيني، وسيعمل مع الصين و«القوى المحبة للسلام» على استعادة السلام والهدوء «في منطقة الشرق الأوسط والخليج» في أقرب وقت.

وقال علي بك إن لقاءه المبعوث الصيني تناول آخر التطورات في المنطقة، «لا سيما الوضع في اليمن».

وتشمل جولة تشاي، هذا الشهر، سلطنة عُمان والسعودية. وزار طهران بعد أسبوع من محادثات أجراها باقري كني في بكين.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قد قالت إن الجولة جزء من سلسلة زيارات يجريها دبلوماسيون صينيون «لتعزيز السلام والحوار» وخفض التوترات. وكثفت بكين، التي تؤدي عادة دوراً دبلوماسياً متحفظاً في الشرق الأوسط، جهودها للمساعدة في إنهاء الحرب، التي عطلت الملاحة في مضيق هرمز ورفعت تكاليف الطاقة والشحن عالمياً.

وتُعد الصين من أبرز الشركاء الاقتصاديين والسياسيين لإيران، ومن المشترين الرئيسيين لنفطها رغم العقوبات الأميركية.

ترحيب إيراني

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الزيارة بأنها «مهمة»، وقال إنها جزء من «المشاورات الوثيقة» بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.

وقال إن طهران «ترحب دائماً» بدور الصين في المساعدة على خفض التوترات وتعزيز الأمن «في منطقة الخليج وغرب آسيا». وأضاف: «مواقفنا متوافقة مع الصين في كثير من المجالات، ومنها التأكيد على التعددية ومواجهة الأحادية».

وقال: «العلاقات بين إيران والصين مهمة جداً بالنسبة إلينا». وأوضح أن للصين «مكانة خاصة»، بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن، و«دولة رائدة في الجنوب العالمي»، ودولة لها مع إيران «علاقات طويلة وتاريخية».

ولم يكشف بقائي عمّا إذا كان المبعوث حمل مبادرة محددة لاحتواء التوترات، رغم سؤاله عن ذلك.

ورجّح ترمب، الأحد، أن يلتقي شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزين الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال للصحافيين: «سأتوجه إلى الصين، وأعتقد أن أحد الاجتماعات سيكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وسيكون ذلك مثيراً للاهتمام». وأضاف: «سنناقش أموراً كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي... نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران».

وكان الكرملين قد قال، في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، إن هذا الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه، «يجري الإعداد له». وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن بوتين يسعى إلى بحث تسوية للحرب في أوكرانيا خلاله.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، الاثنين، إن بكين «تحافظ على التواصل مع الأطراف المعنية» بشأن لقاء الرؤساء الثلاثة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن جدول أعماله.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد أفادت، السبت، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت طلب، بمباركة ترمب، من الصين استخدام نفوذها لدى طهران لإنهاء الحرب، وبأن بكين نقلت الرسالة إلى إيران.

وحسب الصحيفة، طلب ترمب مساعدة شي بشأن إيران خلال لقائهما في سبتمبر (أيلول)، وأبلغه شي في أحاديث خاصة بأنه يتفق معه على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وتحاشى المتحدث باسم الخارجية الصينية تأكيد أو نفي التقرير، وقال إن «إطالة أمد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران لا تخدم المصلحة المشتركة للأطراف المعنية والمجتمع الدولي». ودعا الأطراف المعنية إلى «التمسك بالسلام»، وحل الخلافات «عبر الحوار والتفاوض»، واستعادة السلام «في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في أقرب وقت».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني في بكين (أرشيفية - التلفزيون الرسمي)

وكان باقري كني قد زار بكين في 2 نوفمبر، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي قال لضيفه الإيراني إن الحرب في الشرق الأوسط «طال أمدها، وامتدت وتوسعت». ودعا الأطراف إلى «التلاقي في منتصف الطريق»، والتركيز على التسوية السياسية «بدلاً من الاحتكام إلى السلاح مجدداً»، وقال إن الصين «تدعم إيران في صون سيادتها وأمنها».

ودعا وانغ الأطراف إلى التحلي «بروح المسؤولية تجاه الشعوب والتاريخ»، وقال إن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف لاستعادة السلام، انطلاقاً من مبادرات الرئيس شي.

وقال باقري كني حينها إن موقف طهران في الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ووحدة أراضيها «لم يتغير»، وإن إيران «لن تقدم أي تنازل في هذا المجال». وأبدى استعداد طهران «للتواصل والتفاوض مع جميع الأطراف»، وأمله في أن تؤدي الصين «دوراً أكبر» في إحلال السلام الإقليمي والدولي.

وتتزامن الجولة الصينية مع اتصالات غير معلنة بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية، بشأن اتفاق محتمل يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.