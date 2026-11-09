السعودية تناقش استعدادات موسم الحج مع 76 دولة

عقد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اجتماعاً دورياً مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج من 76 دولة، الأحد، لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بموسم الحج المقبل، مُحدِّداً 5 أولويات أساسية، تصدرها الالتزام بالجداول الزمنية والاستعداد المبكر.

جاء الاجتماع ضمن أعمال النسخة السادسة من «مؤتمر ومعرض الحج»، المقام في «جدة سوبر دوم» تحت شعار «من مكة إلى العالم»، حيث أكد الربيعة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية ممتدة، تحظى بعناية واهتمام القيادة السعودية.

وأوضح الوزير أن نجاح موسم الحج يبدأ قبل وصول الحجاج إلى السعودية، وأن الاستعداد المبكر وتكامل الجهود يمثلان أساس ذلك، مشيراً إلى تحولات عديدة تهدف إلى تطوير تجربة الحجاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التنافسية وجودة الخدمات.

وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام المكاتب توسعت لتصل إلى 34 شركة لتقديم الخدمة، بما يتيح لهم المفاضلة بينها، واختيار الأنسب لخدمة حجاجها، لافتاً إلى إطلاق «الباقة الشاملة» التي تتيح التعاقد على خدمات السكن والإعاشة والنقل وغيرها في المشاعر المقدسة، بما يعزز تكاملها ويوضح المسؤولية عن جودتها.

جانب من الاجتماع الدوري لوزير الحج السعودي مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج المشاركين من 76 دولة (واس)

وشدّد الربيعة على أهمية متابعة جاهزية السكن والإعاشة والنقل، والتحقق من ملاءمة الوجبات للحجاج، والتنسيق المبكر مع الشركات المرخصة من الوزارة والتعاقد معها عبر منصة «المسار الإلكتروني»، والإبلاغ عن أي قصور ومعالجته فعلياً، مُحذراً من التعامل مع الوسطاء والسماسرة لما يترتب عليه من رفع تكلفة الخدمة دون تحسين جودتها.

وأشار الوزير إلى مبادرة «الرحلة الشاملة وإدارة الأفواج»، التي تستهدف الانتقال من إدارة الحجاج بصفتها أعداداً كبيرة إلى مجموعات محددة، تضم كلّ منها 94 حاجاً يشرف عليهم قائد فوج ومعاون، بحيث تكون تفاصيل رحلة الحاج مخططة مسبقاً منذ استعداده للسفر من بلده حتى عودته، مؤكداً أهمية تشكيل الأفواج مبكراً والتنسيق مع الشركات ومراكز الضيافة.

وأوضح أن الوزارة أطلقت 11 مساراً تدريبياً للمكاتب و9 للشركات، تشمل الإسكان والإعاشة والنقل والتفويج وغيرها، لافتاً إلى أهمية استكمال تدريب العاملين قبل بداية الموسم وانعكاس ما اكتسبوه من معارف ومهارات على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأبان الربيعة أن منظومة الامتثال والرقابة الميدانية ستشمل متابعة الجاهزية في مراكز الضيافة، وتقييم جاهزية المخيمات والمساكن وجودة الخدمات، ومعالجة الملاحظات قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم، مؤكداً أن نتائج الجاهزية والتشغيل والامتثال ستنعكس على تقييم أداء شركات تقديم الخدمة.

جانب من الاجتماع الدوري لوزير الحج السعودي مع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج المشاركين من 76 دولة (واس)

وحدَّد الوزير 5 أولويات أساسية للاستعداد لموسم الحج المقبل، تصدرها الالتزام بالجداول الزمنية والاستعداد المبكر، داعياً المكاتب إلى سرعة استكمال التعاقدات وإصدار التأشيرات قبل إغلاقها في 9 مارس (آذار) المقبل، والتعاقد المبكر مع الناقلات الجوية وتوثيق العقود عبر منصة «المسار الإلكتروني».

وأكد الربيعة أن الاستطاعة الصحية وسلامة الحجاج تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشدداً على ضرورة إجراء الفحوص الطبية الدقيقة قبل مغادرتهم بلدانهم، واستكمال اللقاحات المطلوبة، والتحقق من استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أهمية رفع الجاهزية التشغيلية، وتأهيل قادة الأفواج وإلمامهم بتفاصيل رحلة الحاج كاملة، واستكمال تدريب العاملين في المكاتب، والاستفادة من المدربين المؤهلين في تطبيق مخرجات البرامج ضمن الخطط المعتمدة.

وأكد الوزير أهمية دقة بيانات الحجاج واكتمالها لدورها الأساسي في العمليات التشغيلية المتعلقة بالرحلات والسكن والنقل وخطط التفويج، مشدداً على التزام الجميع بحمل بطاقة «نسك» وإبرازها عند الحاجة لإسهامها في التحقق من معلومات الحاج وتيسير حصوله على الخدمات ودخوله إلى المواقع التي تتطلب إبرازها وفق التنظيمات المعتمدة.

وزير الحج السعودي مرحباً برؤساء مكاتب شؤون الحجاج خلال الاجتماع الدوري في جدة (واس)

يشار إلى أن «مؤتمر ومعرض الحج» السادس يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية محلياً ودولياً، وبحضور يزيد عن 150 دولة، ضمن جهود السعودية لدعم الاستعداد المبكر لمواسم الحج وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأبرمت «وزارة الحج»، ضمن فعاليات المؤتمر، اتفاقيات مع جهات حكومية، شملت تمكين كفاءات التعليم من المشاركة في المبادرات، وتعزيز الابتكار والتدريب والعمل التطوعي، وتنمية المواهب وتعزيز البحث والابتكار وتطوير الحلول التقنية، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتهدف الاتفاقيات أيضاً إلى تعزيز التكامل في تنظيم خدمات سكن الحجاج والرقابة عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والارتقاء بجودتها، كما تسعى لإنشاء وتشغيل محطة في مكة المكرمة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج وفحص أمتعتهم وشحنها، ضمن مبادرة «مسافر بلا حقيبة»، لتيسير مغادرتهم وتحسين تجربتهم.

ووقَّع الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية العُماني الدكتور محمد المعمري، اتفاقيات ترتيبات شؤون الحج للموسم المقبل، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتنظيم الإجراءات وتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن القادمين من السلطنة.