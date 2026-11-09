«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

من توفير أكثر من مليون سرير للحجاج إلى رصد مئات المخاطر المحتملة قبل وقوعها، كشفت جلسة وزارية شهدها مؤتمر ومعرض الحج السادس في جدة، الاثنين، عن حجم الاستعدادات السعودية لموسم الحج المقبل، في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ومرافق الإيواء، ضمن منظومة تشغيلية تشارك فيها أكثر من 60 جهة حكومية.

وخلال جلسة «خدمة ضيوف الرحمن منظومة وطنية متكاملة»، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أُطلق عام 2019 ضمن «رؤية السعودية 2030»، أحدث تحولاً في إدارة رحلة الحاج والمعتمر، بدءاً من تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، مروراً بجودة الخدمات، وصولاً إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية.

وكشف الربيعة عن ارتفاع عدد المعتمرين القادمين من الخارج من 8.4 مليون عام 2022 إلى 18 مليوناً عام 2025، في حين ارتفع عدد زوار الروضة الشريفة من 6 ملايين إلى نحو 16 مليوناً خلال الفترة نفسها.

الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وأوضح أن مكتب إدارة مشاريع الحج يتولى تنسيق نحو 600 خطة تشغيلية سنوياً بين الجهات المشاركة، مشيراً إلى ارتفاع رضا الحجاج من 74 إلى 93 في المائة خلال خمس سنوات، متجاوزاً المستهدف البالغ 90 في المائة.

وفي ملف الإسكان، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب استكمال ترخيص المباني المخصصة لاستقبال حجاج الموسم المقبل، وتوفير أكثر من 1.3 مليون سرير ضمن نحو 400 ألف غرفة موزعة على 4 آلاف مبنى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن حجم الغرف المتاحة في المدينتين يضعهما، عند مقارنتهما بالدول، ضمن الشريحة الأعلى عالمياً التي تضم نحو 10 في المائة من دول العالم من حيث الطاقة الاستيعابية للغرف، في إشارة إلى حجم البنية المخصصة لاستقبال الحجاج والمعتمرين.

أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي خلال الجلسة (مؤتمر الحج)

وكشف الخطيب عن توفير نحو 560 ألف سرير في مساكن الحجاج المؤقتة، وتنفيذ 30 ألف جولة تفتيشية خلال الموسم الماضي، إلى جانب تدريب أكثر من 45 ألف موظف لتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليل عدد الأسرّة في الغرف، وتشجيع تحويل مساكن الحجاج المؤقتة منشآتٍ دائمة، مع توفير خيارات إقامة تناسب مختلف القدرات الشرائية.

وفي قطاع الطيران، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبل 52 مليون مسافر خلال عام 2025، في حين جرى تشغيل الصالة الرابعة بطاقة تتجاوز 15 مليون مسافر، وتطوير صالة الحجاج بطاقة تصل إلى 16 مليوناً.

وأشار إلى أن توسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سترفع طاقته الاستيعابية من 8 ملايين إلى 18 مليون مسافر، مع توقع اكتمال المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية (مؤتمر الحج)

وكشف الدعيلج عن أن مبادرة «مسافر بلا حقيبة» خدمت نحو 4.5 مليون حاج منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، وتعاملت مع نحو 6.7 مليون حقيبة، في حين تستعين منظومة الطيران بأكثر من 130 ناقلة جوية تربط المملكة بأكثر من 200 وجهة خلال موسم الحج.

وفي الجانب الأمني، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي أن منظومة الحج انتقلت من مرحلة التنسيق بين الجهات إلى التكامل في الخطط والعمليات، كاشفاً عن رصد أكثر من 900 خطر محتمل، وإعداد سيناريوهات استباقية وتمارين ميدانية للتعامل معها قبل وقوعها.

وأوضح أن إدارة الحشود تعتمد على دراسة ثلاثة عناصر رئيسية، هي سلوك الحاج، وخصائص المكان، والتوقيت المرتبط بأداء المناسك، مؤكداً أن الهدف لم يعد مقتصراً على التعامل مع الأزمات، بل منع حدوثها، وضمان سلامة الحجاج في ظل الكثافات البشرية الكبيرة التي تشهدها المشاعر المقدسة.

الفريق محمد البسامي متحدثاً خلال جلسة رئيسية في مؤتمر ومعرض الحج (واس)

وفي ملف الخدمات البلدية، أعلن أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود عدم تسجيل أي حالات تسمم غذائي خلال موسم الحج الماضي، مشيراً إلى أن سلامة الغذاء ستكون من أبرز أولويات الموسم المقبل.

وكشف عن إنشاء منصة إلكترونية تجمع موردي الأغذية وشركات الإعاشة؛ بهدف تنظيم عمليات التوريد وتعزيز الرقابة على جودة الغذاء المقدم للحجاج.

وأشار الداود إلى أن عدد الموجودين في مكة المكرمة يرتفع من نحو 2.5 مليون إلى 5 ملايين شخص خلال فترات الذروة؛ وهو ما يتطلب جاهزية استثنائية للبنية التحتية وخدمات النظافة والإصحاح البيئي.

وجمعت الجلسة، التي أدارها الإعلامي محمد الطميحي، مسؤولين عن قطاعات الحج والسياحة والطيران والأمن والخدمات البلدية، في نقاش عكس حجم الترابط بين هذه القطاعات، وأهمية الاستعداد المبكر لموسم لا تقاس جاهزيته بعدد الخدمات المتاحة فحسب، بل بقدرتها على العمل معاً وتقديم تجربة أكثر تنظيماً وأماناً لضيوف الرحمن.

وفي الجانب الصحي، كشفت «الصحة القابضة» عن تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة خلال الموسم الماضي. وأوضح الدكتور حاتم العُمري، الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي، أن التجمع خدم أكثر من 746 ألف مستفيد، وأجرى 128 ألف فحص ميداني، وأكثر من 415 عملية جراحية و382 عملية غسيل كلى، إلى جانب تقديم 371 ألف جرعة تطعيم.

الدكتور حاتم العُمري خلال حضوره مؤتمر ومعرض الحج في جدة (الصحة القابضة)

وأشار العُمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى استفادة 5309 حجاج من مسارات علاجية متخصصة، شملت 4574 حالة إصابة، و416 حالة جلطة دماغية، و319 حالة جلطة قلبية، ضمن منظومة تربط مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمركز التحكم بالموارد، لتسريع التدخلات الطبية للحالات الحرجة.

وفي إطار مبادرة «القلب الآمن»، أُجريت قسطرة قلبية لـ182 مريضاً، بينهم 122 باستخدام أجهزة متنقلة في مواقع وجود الحجاج، فيما نُقل 8 مرضى إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لاستكمال العلاج، إلى جانب تقديم 16 ألفاً و607 استشارات افتراضية شملت الطوارئ والعيادات التخصصية ومتابعة مرضى السكري.

وشملت الجهود إدراج أكثر من 62 ألف حاج ضمن المسارات الوقائية للفئات عالية الخطورة، والتواصل مع نحو 17 ألفاً من المصابين بأمراض مزمنة، فيما استفاد 12 ألفاً و478 حاجاً من مبادرة «بصيرة» لتقييم المخاطر الصحية قبل أداء المناسك.

واستعرضت «الصحة القابضة» ابتكارات شملت «عيادة أمل» الذكية بالقرب من المسجد النبوي، والعيادات الافتراضية في المواقيت، و«الأسورة التوعوية الذكية»، ومشروع «تريث» لتعزيز سلامة مستخدمي الكراسي المتحركة، ضمن شبكة تضم 57 مستشفى و473 مركزاً للرعاية الأولية ومدينتين طبيتين بطاقة تتجاوز 12 ألف سرير.